MAE monitorizează situaţia cetăţenilor români aflaţi în Orientul Mijlociu
Rador, 1 martie 2026 10:20
În contextul evoluțiilor recente de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe monitorizează permanent situația cetățenilor români aflați în zonă și menține contactul constant cu echipele noastre din misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune. Pentru gestiunea operativă a aspectelor securitare, politice și consulare am convocat Celula de Criza MAE. Personalul diplomatic […]
Acum o oră
10:20
10:10
Aplicația eTarife va fi oprită temporar la noapte. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță lucrări de mentenanţă luni, între orele 00:00 și 2:00 dimineața. Sistarea serviciului vizează punctele de trecere a frontierei și ar putea îngreuna traficul în special pentru transportatorii de marfă. De asemenea, anumite procese de emitere pot fi îngreunate la […]
10:10
Ministrul Sănătății a anunțat transformări consistente ale sistemului sanitar din România. Alexandru Rogobete a dat și câteva exemple, printre care introducerea a 70 de medicamente noi pe lista celor compensate și pași decisivi către digitalizare. Alexandru Rogobete: Nu discutăm aici doar de infrastructură, vorbim de programe noi, de ambulatoriu, de screening, s-a lansat Registrul Național […]
10:10
Omanul a condamnat oficial un atac, în care au fost implicate două drone, ce a vizat portul comercial Duqm. Potrivit unei surse din domeniul securității, unul dintre vehiculele aeriene fără pilot a lovit o unitate mobilă de locuințe pentru lucrători, soldată cu rănirea unui lucrător expatriat. A doua dronă a fost neutralizată, resturile sale căzând […]
10:10
Până la 40 de oficiali de rang înalt iranieni uciși în primul val de atacuri din Iran, relatează presa chineză (Gulf News) # Rador
Până la 40 de oficiali iranieni de rang înalt au fost eliminați în valul inițial de atacuri de sâmbătă, a relatat duminică postul de televiziune de stat chinez China Global Television Network (CGTN). Televiziunea de stat iraniană a confirmat duminică moartea Liderului Suprem Ali Khamenei, declarând o perioadă de doliu național de 40 de zile […]
Acum 2 ore
09:30
Salvamontiştii din Maramureş au recuperat trei tineri ucraineni de pe Vârful Corbu, din munții Maramureșului # Rador
Salvamontiştii din Maramureş au recuperat în timpul nopţii, într-o misiune dificilă de salvare, trei tineri ucraineni. Condițiile meteo de iarnă cu temperaturi scăzute, zăpada de peste un metru la 1.600 de metri de pe Vârful Corbu din munții Maramureșului, au îngreunat misiunea lor. Potrivit corespondentului RRA Adrian Marchiș, salvatorii montani, sprijiniți și de polițiștii de […]
Acum 4 ore
08:30
Ministrul de Externe Oana Ţoiu transmite că anunțul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură, iar România susține dreptul iranienlor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și la siguranță. Într-o postare pe Facebook, ea mai scrie că „riscul unei spirale a violenței în Orientul Mijlociu rămâne o preocupare majoră, iar colaborarea […]
08:30
Ceaţa scade vizibilitatea sub 200 de metri pe mai multe șosele naționale din regiunile Dobrogei, Moldovei, Munteniei și Olteniei. Polițiștii recomandă adaptarea vitezei la un carosabil umed, mărirea distanței între mașini și, cel mai important, semnalizarea din timp și asigurarea la schimbarea benzii de circulație. De la Centrul Infotrafic, subcomisarul de poliție Dalia State. Dalia […]
08:30
Președintele Masoud Pezeshkian și alți doi oficiali vor conduce Iranul în perioada de tranziție (Al Arabiya) # Rador
Președintele iranian Masoud Pezeshkian și alți doi oficiali de rang înalt vor conduce Iranul în perioada de tranziție care urmează decesului Liderului Suprem Ali Khamenei, a relatat duminică televiziunea de stat. Șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei, și un alt oficial din cadrul Consiliul juridic al țării vor face parte din trioul care supraveghează tranziția, […]
Acum 12 ore
02:10
Sâmbătă, 1 martie, în România este marcată sărbătoarea Mărţişorului, cel mai cunoscut simbol al primăverii. Conform unor opinii, acesta este un simbol exclusiv românesc şi nu mai există şi la alte popoare, iar alţii consideră că mărţişorul este un obicei tradiţional românesc şi că unele popoare vecine, cum sunt bulgarii, l-au adoptat, datorită frumuseţii tradiţiei. […]
28 februarie 2026
22:30
Donald Trump a decis să nu permită ca forțele americane să absoarbă atacurile Iranului, a spus un oficial american # Rador
Un oficial de rang înalt din administrația Statelor Unite a declarat sâmbătă că președintele Donald Trump „nu avea de gând să stea degeaba și să permită ca forțele americane din regiune să absoarbă atacuri”, în condiţiile în care SUA aveau „indicii” conform cărora Iranul ar putea ataca preventiv./opopescu/dsirbu REUTERS – 28 februarie
22:20
Premierul norvegian a declarat că guvernul său este în contact cu afacerile norvegiene afectate de situația din Strâmtoarea Hormuz # Rador
Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere a declarat sâmbătă, într-un comunicat, că guvernul său este în contact cu afacerile norvegiene afectate de situația din și din jurul Strâmtorii Hormuz, după ce forțele americane și israeliene au atacat Iranul. Strâmtoarea este locul pe unde tranzitează 20% din exporturile globale de petrol. Mai mulți proprietari de petroliere, mari […]
Acum 24 ore
21:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că sunt indicii conform cărora liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, „nu mai există”, fără a confirma în mod explicit moartea acestuia. Dl Netanyahu a mai spus că complexul lui Khamenei a fost distrus, iar comandanții Gărzilor Revoluționare și înalții oficiali din domeniul nuclear au fost ucişi./opopescu/dsirbu REUTERS […]
21:30
Miniștrii de externe din statele membre ale UE vor discuta duminică despre situaţia din Iran, a declarat Kaja Kallas # Rador
Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că va convoca duminică o reuniune extraordinară prin videoconferință a miniștrilor de externe din ţările membre ale UE pentru a discuta despre Iran și despre evenimentele care se desfășoară în Orientul Mijlociu. „Atacurile nediscriminatorii ale regimului iranian împotriva vecinilor săi prezintă riscul de a […]
21:30
Atacul lui Donald Trump împotriva Iranului pune la încercare unitatea MAGA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului # Rador
Unele dintre cele mai proeminente voci din cadrul mișcării MAGA a lui Donald Trump s-au pronunțat sâmbătă împotriva atacului său împotriva Iranului, avertizând că acesta i-ar putea afecta pe republicani la alegerile de la jumătatea mandatului din luna noiembrie, dar nu a existat niciun semn imediat de rebeliune deschisă în rândul susținătorilor preşedintelui. Criticii conservatori […]
20:40
Iranul a solicitat o reuniune extraordinară urgentă a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică # Rador
Misiunea permanentă a Iranului pe lângă ONU de la Viena a solicitat sâmbătă o „reuniune extraordinară urgentă” a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), în urma atacurilor Israelului și Statelor Unite împotriva Iranului. Misiunea iraniană „a solicitat, într-o scrisoare adresată lui Rafael Grossi, directorul general al AIEA, o reuniune extraordinară urgentă a Consiliului Guvernatorilor AIEA”, […]
20:40
Armata americană nu a înregistrat victime în luptă după ce Iranul a ripostat la atacurile americano-israeliene cu sute de rachete și drone, a anunţat sâmbătă Comandamentul Central al SUA. „Pagubele provocate instalațiilor americane au fost minime și nu au afectat operațiunile„, a transmis Comandamentul Central al armatei americane. SUA a atacat instalațiile de comandă și […]
20:20
Autorităţile iraniene au cerut Consiliului de Securitate al ONU să acţioneze imediat ca răspuns la „un act vădit de agresiune şi la atacuri armate coordonate pe scară largă comise de SUA şi Israel”. O reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc mai târziu. Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a […]
20:20
Cei 500 de delegați ai USR, reuniți în congres la Sibiu, au introdus în statut condiții de performanță pentru filialele județene # Rador
La noi în țară, cei 500 de delegați ai USR, reuniți în congres la Sibiu, au introdus în statut condiții de performanță pentru filialele județene, cu posibilitatea ca biroul național, cu o majoritate de două-treimi, să poată demite conducerea unei filiale care nu își îndeplinește obligațiile. Primul criteriu de performanță îl reprezintă rezultatele obținute în […]
19:50
Potrivit ultimelor informaţii, Israelul a lansat o nouă serie de atacuri aeriene împotriva „lansatoarelor de rachete și a sistemelor de apărare aeriană din centrul Iranului”, a declarat armata israeliană./mbaciu/atataru (CNN INTERNATIONAL – 28 februarie)
19:30
Guvernul a aprobat măsuri de remediere a crizei apei potabile din municipiul Curtea de Argeş # Rador
Guvernul a aprobat măsuri de remediere a crizei apei potabile din municipiul Curtea de Argeş, afectat de contaminarea reţelei de distribuţie. Potrivit unei hotărâri adoptate ieri, Executivul permite autorităţilor locale să finanţeze de urgenţă investiţii noi pentru reabilitarea filtrelor de nisip şi a instalaţiei hidraulice de la staţia de tratare Cerbureni. În Curtea de Argeş, […]
18:50
Preşedintele SUA a discutat la telefon cu premierul Israelului privind situaţia din Iran (Casa Albă) # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat sâmbătă la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și va continua să monitorizeze îndeaproape situația din Iran împreună cu echipa sa de securitate națională – a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt./mbaciu/cvanatoru (REUTERS – 28 februarie)
18:10
Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte cu privire la sâmbătă cu privire la situaţia din Iran # Rador
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni sâmbătă, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, aruncând Orientul Mijlociu într-un nou conflict. Diplomații ONU au declarat că cei 15 membri ai organismului se vor reuni la ora 16:00, ora locală din New York (21:00 GMT, 23:00 ora României). Reuniunea va fi […]
17:20
TAROM suspendă temporar zborurile comerciale către şi dinspre Tel Aviv, Beirut şi Amman, până pe 2 martie inclusiv, în contextul situaţiei tensionate din zona Orientului Mijlociu şi al restricţiilor impuse asupra spaţiilor aeriene şi aeroporturilor din regiune – a anunţat operatorul aerian naţional. Doar astăzi, 15 curse către sau dinspre Abu Dhabi, Israel, Dubai şi […]
16:20
Mai mulți lideri mondiali au reacționat la atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, care au provocat represalii din partea Teheranului în întreaga regiune a Orientului Mijlociu. Președintele Consiliului European, António Costa, și preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au calificat atacurile drept „extrem de îngrijorătoare”, îndemnând „toate părțile să dea dovadă de maximă […]
16:10
Reacţii după ce Iranul a atacat bazele americane din Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Iordania și Bahrein # Rador
Atacurile de represalii ale Iranului au lovit bazele americane din Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite (EAU), Iordania și Bahrein, după operațiunea comună SUA-Israel care a avut loc în Iran sâmbătă dimineață. Așa cum am relatat anterior, Qatarul a caracterizat atacurile ca fiind o „încălcare flagrantă a suveranității sale naționale”, sugerând în plus că acestea demonstrează […]
15:10
Non, Emmanuel Macron n’a pas déclaré vouloir une alliance ni une normalisation des relations avec la Russie, mais seulement que l’Europe doit décider elle-même de sa propre sécurité # Rador
Le président français, Emmanuel Macron, est accusé d’appeler à la normalisation des relations avec Moscou et de proposer une nouvelle alliance avec la Russie. Ses déclarations, même sorties de leur contexte, n’indiquent toutefois aucun changement de cap dans la politique de Paris. CONTEXTE Le 10 février dernier, le président de la France, Emmanuel Macron, a […]
15:00
Nu, Emmanuel Macron nu a declarat că vrea o alianță sau normalizarea relațiilor cu Rusia, ci doar ca Europa să fie cea care să hotărască propria securitate # Rador
Președintele Franței, Emmanuel Macron, este acuzat că cere normalizarea relațiilor cu Moscova și că propune o nouă alianță cu Rusia. Declarațiile sale, chiar și scoase din context, nu indică însă o schimbare de direcție a politicii Parisului CONTEXT Pe data de 10 februarie a.c., președintele Franței, Emmanuel Macron, a acordat un interviu la Palatul Elysee […]
14:20
Un război între SUA, Israel și Iran are consecințe grave pentru pace și securitatea internațională (Franţa) # Rador
Începutul unui război între Statele Unite, Israel și Iran are consecințe grave pentru pace și securitatea internațională, a avertizat sâmbătă preşedintele Emmanuel Macron./mbaciu/gpodea (REUTERS – 28 februarie)
13:40
Ministerul iranian de externe a publicat o declarație în limba engleză în care condamnă „agresiunea militară criminală” desfășurată de Statele Unite și Israel, care au atacat în această dimineață mai multe locații din interiorul Iranului. „Agresiunea militară reînnoită a Statelor Unite și a regimului sionist împotriva Iranului are loc în timp ce Iranul și Statele […]
13:30
Ilie Bolojan: /…/ şi prin ambasadele noastre vom ţine legătura cu cetăţenii români care sunt în aceste ţări încercând pe de-o parte să fie informaţi vizavi de ce se întâmplă şi să găsim soluţii pentru ca în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre […]
13:30
Un oficial militar israelian a declarat că obiectivul operațiunii nu este „schimbarea regimului” # Rador
Israelul nu urmărește „o operațiune de schimbare a regimului”, a declarat sâmbătă un oficial militar israelian într-un briefing de presă, subliniind că accentul este pus pe ținte militare. „Cu toate acestea, persoanele implicate în coordonarea atacurilor, promovarea violenței sau executarea planurilor de distrugere a Israelului pot fi considerate ținte legitime dacă fac parte din mașinăria […]
13:20
Von der Leyen și Costa, din partea UE, cer „reținere maximă” după ce SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului # Rador
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au declarat sâmbătă că evoluțiile din Iran sunt „extrem de îngrijorătoare” și au cerut tuturor părților să dea dovadă de reținere maximă. „În strânsă coordonare cu statele membre ale UE, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că cetățenii UE […]
13:20
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, și președintele Statului Major Întrunit, generalul Dan Caine, monitorizează operațiunea SUA din Iran de la complexul Mar-a-Lago al președintelui Donald Trump din Florida, unde se află în prezent Donald Trump, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu situația./aionita/ilapadat (REUTERS – 28 februarie)
13:20
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Iranul a lansat drone şi rachete asupra unor obiective multiple din Orientul Mijlociu, ca răspuns la atacul americano-israelian, care ar fi vizat inclusiv conducerea de la Teheran. Iranienii au ţintit atât baze pe care Statele Unite le au în mai multe ţări din regiune, cât şi Israelul. Daniela […]
12:40
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români să evite orice deplasare în Israel # Rador
Realizator: Daniela Vasilescu – Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români să evite orice deplasare în Israel, nivelul de călătorie fiind ridicat aproape de maxim. Am întrebat-o pe șefa diplomației române, Oana Ţoiu, ce ar trebui să facă cetățenii români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: În acest moment, recomandarea noastră pentru […]
12:40
TAROM a anunțat că suspendă temporar toate zborurile către și dinspre Tel Aviv până pe 3 martie # Rador
Compania aeriană TAROM a anunțat că suspendă temporar toate zborurile către și dinspre Tel Aviv până pe 3 martie, din cauza situației din Orient. De altfel, mai multe companii aeriene internaționale, între care Air France, KLM, Lutfhansa și Turkish Airlines, au anunțat anularea curselor spre Tel Aviv, Beirut și Oman, în contextul conflictului din zonă./abranescu/asalar […]
12:20
Se pare că Garda Revoluționară iraniană ar fi vizat patru baze americane din Orientul Mijlociu (presa iraniană) # Rador
Patru baze americane din Orientul Mijlociu au fost vizate ca răspuns la atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra orașelor iraniene, a relatat presa afiliată statului iranian, citând Garda Revoluționară Islamică. Baza aeriană Al Udeid din Qatar, baza aeriană Al Salem din Kuweit, baza aeriană Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite și baza Flotei […]
12:20
Companiile aeriene au suspendat zborurile în Orientul Mijlociu după loviturile SUA și Israel asupra Iranului # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 februarie) – Companiile aeriene globale au suspendat sâmbătă zboruri în întreg Orientul Mijlociu după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, aruncând regiunea într-o nouă confruntare militară. Hărțile de zbor au arătat că spațiul aerian de deasupra Iranului era aproape gol, după ce Israelul a anunțat că a […]
11:40
Emiratele Arabe Unite au anunțat că își închid spațiul aerian, a relatat agenția de presă de stat WAM. Explozii au fost auzite în capitala Abu Dhabi, iar din oraș a fost văzut ridicându-se fum./aionita/asalar (www.cnn.com – 28 februarie)
11:40
SUA și Israel au desfășurat luni de „planificare strânsă și comună” înaintea atacului asupra Iranului, susţine armata israeliană # Rador
Luni de „planificare strânsă și comună” au avut loc între Statele Unite și Israel înaintea unei campanii comune de atacuri împotriva Iranului, potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF). Coordonarea a permis celor două armate să desfășoare o „lovitură amplă în deplină sincronizare și coordonare”. Campania este concepută pentru a „degrada în mod temeinic” regimul […]
11:30
Iranul a lansat atacuri cu rachete asupra unei baze americane din Bahrain, a relatat agenția semi-oficială iraniană Fars. Bahrain este un aliat-cheie al Statelor Unite în Golful Persic și găzduiește permanent cartierul general al Flotei a Cincea a Marinei americane la Manama./aionita/ilapadat (www.cnn.com – 28 februarie)
11:30
Toate zborurile Bucureşti-Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu # Rador
Toate zborurile Bucureşti-Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, însă deocamdată nu se înregistrează anulări pe această destinaţie – anunţă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. În cursul zilei, pe Aeroportul „Henri Coandă” sunt programate mai multe curse spre şi dinspre Tel Aviv. De asemenea, o cursă Bucureşti-Abu Dhabi care decolase în […]
11:20
Realizator: În legătură telefonică directă, doamnelor și domnilor, ministrul de externe Oana Ţoiu. Bună dimineața! Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în această ediție specială. Ați ridicat, doamnă ministru, nivelul de alertă pentru cetățenii români de acolo. Din informațiile pe care le aveți în acest moment, câți români sunt acolo în Iran și dacă s-au […]
11:20
Lufthansa a suspendat zborurile către și dinspre Tel Aviv, Beirut și Oman RADOR RADIO ROMÂNIA (28 februarie) – Compania aeriană germană Lufthansa suspendă zborurile către și dinspre Tel Aviv, în Israel, Beirut, în Liban, și Oman până la 7 martie, după ce Israelul și Statele Unite au lansat lovituri asupra Iranului, a declarat sâmbătă un […]
11:00
Netanyahu a cerut schimbarea regimului în prima declarație despre loviturile SUA-Israel asupra Iranului # Rador
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a cerut sâmbătă dimineață schimbarea regimului de la Teheran, în prima sa declarație video despre atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Netanyahu a făcut apel la „toate segmentele poporului iranian” să „lepede jugul tiraniei și să aducă un Iran liber și pașnic”. El a afirmat: „Acțiunea noastră comună […]
11:00
Realizator: Alina Bordeiașu – Statele Unite și Israelul au atacat în această dimineață Iranul. Israelul și-a asumat primul responsabilitatea pentru ceea ce a numit un atac preventiv, coordonat cu Statele Unite. Ulterior, președintele american, Donald Trump, a anunțat debutul unei operațiuni militare majore, al cărei obiectiv este eliminarea unor amenințări iminente din partea regimului iranian. […]
11:00
Premierul interimar al Bulgariei, Andrei Ghiurov, a convocat şedinţa Consiliului pentru Securitate, sâmbătă, de la ora 13:00, informează Serviciul de presă al cabinetului de la Sofia. În cadrul şedinţei va fi discutată situaţia din Orientul Mijlociu. Motivul convocării şedinţei îl reprezintă atacurile asupra Iranului lansate de SUA şi Israel. Încă de vineri seară, Ministerul Afacerilor […]
11:00
Iranul se confruntă cu o pană aproape totală de internet, potrivit organizației de monitorizare a libertății online Netblocks. „Confirmat: datele de rețea arată că #Iran se află acum în mijlocul unei pene aproape totale de internet, conectivitatea națională fiind la 4% din nivelurile obișnuite”, a transmis Netblocks într-o postare pe canalul său de Telegram. „Incidentul […]
Ieri
10:50
Primul avertisment privind rachete care se apropie de Israel a fost emis sâmbătă dimineață, la aproximativ două ore după ce Statele Unite și Israelul au început să lanseze atacuri împotriva Iranului. Notificarea transmisă de Comandamentul Frontului Intern al Israelului direct pe telefoanele mobile a avertizat că alertele sunt așteptate în zonă „în câteva minute” și […]
