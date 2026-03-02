Iuliu Mureșan a oferit detalii de ultimă oră despre situația medicală a lui Dan Petrescu. „Tocmai am vorbit”. Exclusiv
Fanatik, 2 martie 2026 09:20
Iuliu Mureșan a vorbit în direct despre Dan Petrescu. Ultimele detalii despre starea antrenorului român. Când revine, de fapt, în fotbal.
Noul terminal de la Băneasa, blocat în licitații. Vecinii din cartierele de lux deja reclamă zgomotul # Fanatik
Planul de extindere a Aeroportului Băneasa, până la 2,5 milioane de pasageri pe an, prins între contestații, interese și nemulțumirea vecinilor bogați
Profețiile lui Mitică, luni, 2 martie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre ultimele evenimente din lume # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, o nouă ediție de „Profețiile lui Mitică”, după Dinamo - Argeș și UTA - FCSB. „Oracolul de la Bălcești” va comenta și ultimele evenimentul ale Războiului din Orientul Mijlociu
Fanii dinamoviști sunt aproape de a vedea, în sfârșit, o singură echipă Dinamo. Ultimele detalii despre fuziunea dintre CS și FC și când va avea loc, de fapt.
Fotbalistul iranian de care nimeni nu mai știe nimic după ce l-a numit Satana pe ayatollahul Ali Khamenei. E dispărut de 48 de ore și familia îl caută cu disperare # Fanatik
Situația în Iran este extrem de tensionată după atacurile lansate de SUA și Israel. Un fotbalist este dat dispărut de două zile, după ce a făcut acuze dure la adresa lui Ali Khamenei.
Daniel Pancu a comentat arbitrajul lui Florin Andrei la Farul – CFR Cluj 1-2: „E o teorie falsă”. Ce spune de incidentul cu Panin: „Nu suport!”. Exclusiv # Fanatik
Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre arbitrajul lui Florin Andrei de la Farul - CFR Cluj 1-2. Antrenorul ardelenilor a vorbit și despre conflictul avut cu Cristian Panin.
El s-a opus regimului impus de ayataollahul Ali Khamenei. A jucat la Bayern Munchen și e un adevărat star în Iran # Fanatik
Fostul jucător de la Bayern Munchen este unul dintre cei mai vocali oameni din Iran în ultimele luni la adresa regimului condus de Ayatollah Ali Khamenei.
Andrei Caramitru a dat în judecată Ministerul Finanțelor. Miza este o sumă uriașă câștigată dintr-un contract de consultanță # Fanatik
Andrei Caramitru, care a încheiat un contract cu o companie de consultanță, a chemat în instanță autoritățile fiscale. Valoarea acordului este uriașă.
Radu Drăgușin, făcut praf de suporterii lui Tottenham după eșecul cu Fulham: ”E groaznic”. Ce notă a primit internaționalul român # Fanatik
Tottenham a făcut un nou meci groaznic și a pierdut pe terenul lui Fulham. Radu Drăgușin a jucat 90 de minute, dar evoluția sa nu a fost deloc pe placul suporterilor.
Cazul Sepsi le dă fiori celor de la FCSB: au terminat sezonul regular pe 7, apoi au retrogradat! Câte puncte aveau covăsnenii # Fanatik
FCSB și-a luat adio de la play-off în acest sezon. Cazul celor de la Sepsi din sezonul trecut le taie din optimism bucureștenilor în play-out. Cum au retrogradat atunci covăsnenii.
Dilema care rămâne după Farul – CFR Cluj 1-2: „Să vedem dacă cei din VAR sunt din prima eră a lui Mureșan”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali are o dilemă după meciul cu erori de arbitraj dintre Farul și CFR Cluj. Patronul campioanei FCSB vrea să afle dacă arbitrii din camera VAR „sunt din prima eră a lui Mureșan” în Gruia.
Eugen Neagoe a desființat arbitrajul după Petrolul – Csikszereda 1-1: „Viciere de rezutlat. Sunt niște dictatori, treziți-vă!” # Fanatik
Petrolul a obținut doar un punct acasă cu Csikszereda, iar Eugen Neagoe a protestat la adresa arbitrajului. Vezi pe Fanatik.ro reacție vehementă a antrenorului ploieștenilor.
Statul, dator la stat: patru ministere au strâns datorii de zeci de milioane la ANAF. Topul orașelor și comunelor aflate pe ”lista rușinii” # Fanatik
România arată ca o țară în pragul falimentului, în care statul își datorează bani lui însuși. FANATIK a alcătuit lista minsterelor și primăriilor cu datorii la ANAF care riscă executarea silită
Elias Charalambous a ieșit în față după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Îmi cer scuze”. A anunțat ce urmează la echipă # Fanatik
Elias Charalambous a oferit primele reacții după UTA - FCSB 2-4. Ce spune antrenorul cipriot despre ratarea play-off-ului și care este noul obiectiv al echipei.
Cum stă FCSB la meciurile directe cu adversarele pe care le va avea în play-out. Doar cu două dintre ele a luat maximum de puncte # Fanatik
Cum stă FCSB la partidele directe cu adversarele peste care va da în play-out. Campioana României are un bilanț perfect doar cu două dintre adversare.
1 martie 2026
Florin Tănase, discurs virulent după ce FCSB a mers în play-out: ”Să nu mai dăm ocazia unor oameni fără caracter să vorbească! A fost campanie să nu fim în play-off!” # Fanatik
FCSB a ratat prezența în play-off în ciuda victoriei din meciul cu UTA. Cum a comentat Florin Tănase contraperformanța campioanei en-titre și pe cine a dat vina.
Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Elias Charalambous după ce FCSB a ajuns în play-out! În ce condiții va fi demis cipriotul # Fanatik
Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Elias Charalambous după ce FCSB a ajuns în play-out. Va rămâne antrenorul cipriot în continuare la echipă? Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Gigi Becali, decizie șoc după ce FCSB a ajuns în play-out: „Mirel Rădoi, manager general! L-am sunat” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat, la finalul victoriei cu UTA, 4-2, ce schimbări e gata să facă la FCSB după ce echipa bucureșteană a ratat calificarea în play-off.
Gigi Becali, reacție fulger după UTA – FCSB 2-4. L-a făcut praf pe Sebastian Colțescu: „Du-te mă la pensie!” # Fanatik
FCSB a câștigat cu 4-2 meciul contra UTA, dar Gigi Becali a reacționat vehement. Ce a spus patronul bucureștenilor despre arbitrul Sebastian Colțescu.
Pontul zilei de luni, 2 martie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5,75 la Superbet pentru Unirea Slobozia – Rapid # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 2 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,75 la meciul dintre Unirea Slobozia și Rapid.
Culisele investiției lui Cristiano Ronaldo la Almeria. De ce bagă, de fapt, portughezul bani în acest club: ”Tot cu arabii” # Fanatik
Informații interesante din culisele investiției lui Cristiano Ronaldo la clubul spaniol de ligă secundă Almeria. Cu cine ar fi alături lusitanul în această tranzacție.
FCSB știe deja cu cine va juca în prima etapă din play-out. Pe ce teren va evolua campioana României # Fanatik
FCSB va juca în premieră în play-out-ul SuperLigii. După 4-2 cu UTA Arad, campioana României și-a consolidat locul 7 și știe cu cine va juca în prima etapă
Este FCSB în pericol de retrogradare după ce a ajuns în play-out? Ce diferență va rămâne față de locurile de baraj după înjumătățire # Fanatik
Faptul că FCSB a ratat prezența în play-off este una dintre cele mai mari surprize ale ultimilor ani. Acum, formația lui Gigi Becali va trebui să se uite și la retrogradare.
Biletul zilei la pariuri, luni, 2 martie 2026. Câștig de 425 de lei cu meciuri din Spania și Italia # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 2 martie 2026, poate aduce un câștig excelent, de 425 de lei, cu meciuri din cele mai tari campionate ale Europei, precum Serie A sau La Liga.
Probleme mari pentru FCSB: Darius Olaru a ieșit accidentat la Arad! Colțescu a dat „roșu” direct # Fanatik
Finalul primei reprize a duelului dintre UTA Arad și FCSB a adus o fază terminată cu accidentarea lui Darius Olaru, după o intrare dură a lui Richard Odada.
Cele mai tari glume și meme-uri după ce FCSB a ajuns în play-out! Fanii rivalelor din SuperLiga au savurat eșecul campioanei: „Faceți play-off cu 8 echipe“ # Fanatik
FCSB a ratat play-off-ul SuperLigii, iar rivalele au sărbătorit online cu ironii, mesaje tăioase și meme-uri virale. Fanii Craiovei, lui Dinamo și Rapid au transformat eșecul campioanei în spectacol pe rețelele sociale.
Suporterii FCSB, fac haz de necaz după ratarea play-off-ului. Fanii virali ai campioanei au avut puterea să-și „înțepe” rivalii: „Mai avem nevoie de vreo zece sezoane de play-out” # Fanatik
FCSB va juca pentru prima dată în play-out, un deznodământ pe care fanii campioanei îl anticipau de ceva timp. După ce play-off-ul s-a ratat matematic, suporterii virali au făcut haz de necaz pe internet
Cum arată clasamentul după meciurile directe între cele 6 echipe din play-off. Dinamo nu e pe podium! # Fanatik
Cum arată clasamentul după meciurile directe din sezonul regular între echipele din play-off. FC Argeș, surpriza plăcută în ierarhie. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Zeljko Kopic ia asupra sa înfrângerea din Dinamo – FC Argeș 0-1: ”Am împins jucătorii la o intensitate foarte mare” # Fanatik
”Câinii” au suferit a doua înfrângere la rând în meciul Dinamo - FC Argeș 0-1. Cum a explicat Zeljko Kopic acest eșec și ce a spus despre lupta la titlu.
S-a stabilit programul etapei 30, imediat după ce FCSB a fost trimisă în play-out! Când o înfruntă campioana pe U Cluj și când e derby-ul Rapid – U Craiova # Fanatik
Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit zilele și orele în care se vor disputa meciurile din etapa cu numărul 30. Când vor juca FCSB, Dinamo, Craiova, Rapid, CFR Cluj, dar și restul echipelor din SuperLiga României
Ce s-a ales de jucătorul care a evoluat alături de Messi, Neymar, Iniesta și Suarez la Barcelona. Ce face acum pentru bani # Fanatik
Povestea tristă de viață a unui fotbalist care a jucat alături de Messi, Neymar, Iniesta și Suarez la Barcelona. Ce s-a ales de acesta la o jumătate de deceniu după retragerea din activitate.
Câți bani pierde FCSB după ce a ratat calificarea în play-out! Suma uriașă pe care o ratează Gigi Becali # Fanatik
FCSB va juca în premieră în play-out, iar formația patronată de Gigi Becali va fi lovită destul de puternic din punct de vedere financiar din cauza acestui insucces.
Elias Charalambous, prima reacție după ce FCSB a ajuns în play-out: „Noi am adus echipa aici, acum trebuie să luptăm pentru Europa” # Fanatik
Elias Charalambous a oferit o primă reacție după ce a aflat că FCSB nu va juca în play-off în acest sezon din cauza rezultatului de la meciul Dinamo - FCSB. Ce a spus antrenorul campioanei României.
Dani Coman, anunț fabulos în vestiar după 1-0 cu Dinamo, rezultat care o trimite pe FCSB în play-out. Câți bani iau jucătorii lui FC Argeș: „Îmi ziceți voi cât vreți” # Fanatik
Dani Coman a oferit un anunț fabulos în vestiar după victoria 1-0 în fața lui Dinamo. FC Argeș s-a calificat matematic în play-off, iar președintele piteștenilor a dat vestea că va fi o primă.
Bogdan Andone a ceut ajutorul divin în lupa cu FCSB pentru play-off. Cum a fost surprins în tribună antrenorul lui FC Argeș la victoria cu Dinamo # Fanatik
Bogdan Andone a calificat-o pe FC Argeș în play-off după 1-0 cu Dinamo. După ce a condamnat-o pe FCSB la play-out, antrenorul piteștenilor a fost surprins într-o ipostază inedită.
Rapid a rupt „blestemul” vechi de 23 de ani! Coincidența care poate aduce titlul în Giulești, după ce FCSB a ratat play-off-ul # Fanatik
Rapid are un motiv în plus să sărbătorească faptul că FCSB a ratat calificarea în play-off. Giuleștenii au rupt un blestem vechi de 23 de ani și se pot gândi la titlul de campioană
Gigi Becali a anunțat când va mai intra în direct dacă FCSB va juca în play-out. „Horia, ține minte!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a luat decizia! Când va mai vorbi patronul de la FCSB în spațiul public în cazul în care echipa sa ratează play-off-ul din SuperLiga
Fanatik SuperLiga, luni, 2 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de top după Dinamo – FC Argeș și UTA – FCSB # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție, luni, 2 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Adrian Ilie, Marius Mitran și Dănuț Lupu.
Neluțu Varga, super dezvăluiri de la Dubai: „Am vorbit cu șeicul Al-Maktoum!”. Când revine în România. Exclusiv # Fanatik
Neluțu Varga a vorbit din mijlocul Războiului din Orientul Mijlociu. Informații de ultimă oră de la Dubai și când se va întoarce în țară patronul lui CFR Cluj.
Ciprian Marica a intrat în direct cu statisticile care spun că arbitrii decid 50 la sută dintre locurile de play-off: „Lucrurile sunt mult mai grave. Ne uităm ca fraierii!” # Fanatik
Ciprian Marica a prezentat niște statistici alarmante legate de modul în care arbitrii din SuperLiga decid ierarhiile. Oficialul Farului spune că 50 la sută dintre locurile de play-off sunt decise de arbitraje.
George Pușcaș, prezentat în fața fanilor înainte de Dinamo – FC Argeș. Aplaudat minute în șir de PCH. Premiu special pentru Zeljko Kopic. Foto # Fanatik
George Pușcaș a avut parte de o primire călduroasă din partea fanilor dinamoviști. Atacantul de națională a fost aplaudat minute în șir de PCH înainte de Dinamo - FC Argeș.
A ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit 60 de kilograme. Cum arată sportivul la 54 de ani # Fanatik
Un cunoscut sportiv american a trecut printr-o schimbare remarcabilă după ce a dat jos 60 de kilograme. A uimit cu noua înfățișare, ajuns la vârsta de 54 de ani.
Ultima speranță pentru FCSB: va fi depunctată CFR Cluj? „Avem și prieteni, nu doar dușmani. Trimitem OP-ul”. Exclusiv # Fanatik
FCSB mai are șanse minime să prindă play-off-ul din SuperLiga după ultimele rezultate. Campionii sperau ca CFR Cluj să fie depunctată, însă nici aici lucrurile nu stau bine pentru Gigi Becali & compania.
Relaxare în ziua marelui meci cu FCSB. Jucătorii de la UTA au împărțit mărțișoare de 1 martie. Foto # Fanatik
UTA Arad joacă în meciul vedetă al zilei cu FCSB, pe 1 martie, de la ora 21:00. Pentru jucătorii lui Adrian Mihalcea, ziua partidei din etapa a 29-a a fost una de relaxare.
Omul care a lucrat cu Matei Popa la juniori, dezvăluiri despre noua senzație a FCSB: „Poate să ajungă și la echipa națională!”. Exclusiv # Fanatik
Noul star de la FCSB, Matei Popa, a avut un drum interesant în parcursul său încă din vremea junioratului, iar omul cu care a lucrat dezvăluie cum era actualul portar pe când era un copil.
Lista buncărelor de lângă stadioanele din SuperLiga. Unde să te adăpostești dacă stai în Ghencea, Giulești, Ștefan cel Mare sau în jurul Arenei Naționale # Fanatik
Cum arată lista buncărelor din preajma stadioanelor de fotbal din București. Unde te poți adăposti dacă stai în Ghencea, Giulești, Ștefan cel Mare sau în jurul Arenei Naționale. FANATIK vă pune la dispoziție toate detaliile.
Cosmin Contra, decizie incredibilă în Qatar din cauza războiului: „Ăsta va fi antrenamentul de azi!”. Când s-ar putea relua campionatul. Exclusiv # Fanatik
Cosmin Contra, prima reacție după amânarea meciului echipei sale din Qatar din cauza războiului! Cum se pregătesc cei de la Al-Arabi în aceste condiții
Cine e femeia care stârnește controverse cu ipostazele în care apare, la 73 de ani. S-a fotografiat cu unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din lume # Fanatik
Ea este vedeta care reușește să împartă lumea în două datorită imaginilor pe care le realizează, deși are 73 de ani. Cum a apărut alături de un bărbat celebru.
Daniel Pancu, probleme de sănătate după Farul – CFR Cluj 1-2: „S-a enervat prea tare!”. Ce s-a întâmplat la conflictul cu Panin? „Spor de periculozitate”. Exclusiv # Fanatik
Daniel Pancu a acuzat probleme medicale după Farul - CFR Cluj 1-2! Ce s-a întâmplat cu antrenorul echipei din Gruia: anunțul lui Iuliu Mureșan
