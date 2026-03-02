Doar 27% dintre americani aprobă atacul asupra Iranului, alegătorii lui Trump se simt trădați: „Am votat pentru America First și zero războaie!”
Aktual24, 2 martie 2026 09:20
La doar câteva zile după lansarea Operațiunii „Epic Fury” – campania militară comună SUA-Israel împotriva Iranului, începută pe 28 februarie și care a dus la uciderea liderului suprem Ali Khamenei – opinia publică americană arată o susținere minimă pentru acțiune. Reticență generală față de intervențiile externe ale SUA Un sondaj Reuters/Ipsos, realizat între 28 februarie […]
Acum 5 minute
09:50
Conflictul se extinde în Liban: Hezbollah a atacat Israelul cu drone și rachete, aviația israeliană a bombardat suburbiile Beirutului # Aktual24
Armata israeliană (IDF) a emis ordine de evacuare urgentă pentru locuitorii din peste 50 de sate și localități din sudul și estul Libanului, pe fondul escaladării violente dintre Israel și Hezbollah, gruparea susținută de Iran. Civililor li s-a cerut să părăsească zona Ordinul a fost anunțat în dimineața zilei de 2 martie, la doar câteva […]
Acum 15 minute
09:40
Războiul din Orient se prelungește: Noua conducere iraniană a refuzat tranșant negocierile solicitate de Donald Trump # Aktual24
Pe fondul escaladării dramatice din Orientul Mijlociu, Iranul a respins categoric orice posibilitate de negocieri cu Statele Unite, în contextul operațiunii militare „Epic Fury” lansate de SUA și Israel pe 28 februarie. Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a declarat explicit pe platforma X: „Nu vom negocia cu Statele Unite”, potrivit […]
Acum 30 minute
09:30
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică dur excursia elevilor din Vrancea blocați în Dubai: „Ce mama dracului caută acolo?” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a lansat o critică acidă față de organizarea unei excursii private în Dubai pentru 28 de elevi din județul Vrancea, blocați acum în Emiratele Arabe Unite din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. „Ce să vadă școlarii în Dubai, pisi la plajă, gigălăi?” Într-o postare recentă, intitulată „Lecția Dubai” și publicată […]
Acum o oră
09:20
09:10
The Telegraph: Viktor Orbán, gata să dea o lovitură de stat pentru a rămâne la putere în Ungaria, dacă pierde alegerile din aprilie # Aktual24
Cu doar 40 de zile până la alegerile parlamentare din 12 aprilie, prim-ministrul Viktor Orbán se confruntă cu cea mai serioasă provocare electorală din ultimii 16 ani. Un articol de opinie publicat duminică în The Telegraph de Zoltán Kész, fost deputat maghiar de centru-dreapta, susține că liderul Fidesz ar pregăti o „lovitură de stat lentă” […]
09:00
Ursula von der Leyen a exprimat solidaritatea fermă a Uniunii Europene cu Cipru, după atacul cu drone iraniene asupra bazei britanice de la Akrotiri # Aktual24
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a exprimat sprijin necondiționat față de Republica Cipru după un incident cu o dronă care a vizat baza militară britanică Akrotiri în noaptea de 1 spre 2 martie. „Rămânem alături de statele noastre membre în fața oricărei amenințări” Într-o postare pe platforma X, von der Leyen a confirmat […]
Acum 2 ore
08:50
Cursele speciale Tarom pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu au fost amânate „din motive tehnice” # Aktual24
Compania Tarom a anunțat oficial amânarea curselor speciale organizate pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români blocați în Orientul Mijlociu, în contextul escaladării conflictului regional. Zborurile, reprogramate pentru luni seara Zborurile, inițial programate pentru dimineața zilei de 2 martie, au fost reprogramate pentru seara aceleiași zile, din cauza dificultăților de transport terestru între Israel […]
08:50
Marea Britanie a aprobat utilizarea bazelor sale militare de către SUA pentru lovituri defensive contra Iranului, după ce inițial refuzase categoric # Aktual24
Premierul britanic, Keir Starmer, a anunțat duminică seară că Regatul Unit a acceptat o cerere oficială a Statelor Unite de a permite utilizarea bazelor militare britanice pentru operațiuni „specifice și limitate” de natură defensivă împotriva capacităților de rachete ale Iranului. Într-o declarație video postată pe platforma X și citată de BBC, Starmer a explicat decizia […]
08:40
Deși dronele Teheranului au ucis deja civili, ministrul de externe iranian Araghchi afirmă: „Nu-i atacăm pe frații noștri din Golful Persic, ci doar țintele americane” # Aktual24
În contextul escaladării dramatice a conflictului din Orientul Mijlociu, după moartea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei în urma atacurilor comune SUA-Israel, Iranul a lansat o serie de lovituri de rachete și drone asupra bazelor americane din regiune. Aceste acțiuni au afectat nu doar instalații militare, ci și zone civile din Emiratele Arabe Unite (UAE), Bahrain, […]
08:40
Iran a lansat un nou val de atacuri cu rachete balistice și drone asupra Israelului și orașelor din Golf # Aktual24
Iranul a lansat un nou val masiv de rachete balistice și drone asupra Israelului și mai multor orașe din statele Golfului, marcând a treia zi consecutivă de riposte violente după loviturile inițiale SUA-Israel din 28 februarie. Atacurile au vizat baze americane, dar și hoteluri de lux Explozii puternice au fost raportate în Ierusalim, Tel Aviv, […]
08:20
Patriarhul Daniel îi îndeamnă pe credincioși să dea bani pentru finalizarea picturii Catedralei Naționale – ei pot dona online sau prin SMS cu mesajul „Pictura” # Aktual24
Patriarhul Daniel a adresat un apel credincioșilor, la finalul Sfintei Liturghii din Duminica Ortodoxiei, oficiată la Catedrala Patriarhală, îndemnând la sprijinirea lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedrala Mântuirii Neamului. Potrivit agenției de știri Basilica, Preafericitul a explicat că, deși pictura realizată până în prezent a fost deja sfințită, procesul artistic nu este încă încheiat. […]
08:10
Președintele Nicușor Dan: „România este în deplină siguranță, prioritară rămâne protejarea românilor din Orientul Mijlociu” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a transmis duminică, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că România nu se află sub nicio amenințare directă, în ciuda degradării accentuate a situației de securitate din Orientul Mijlociu. „România nu se află sub niciun fel de amenințare directă” „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare […]
Acum 4 ore
07:50
Piețele petroliere, în alertă după atacurile împotriva Iranului: prețurile vor crește puternic și există riscul unei crize ca în anii 1970 # Aktual24
Piețele petroliere globale se pregătesc pentru un posibil șoc de ofertă, după atacurile lansate de Statele Unite asupra Iran, care au reaprins temerile legate de blocarea Strâmtorii Ormuz. Prin această rută strategică tranzitează aproximativ 13 milioane de barili de țiței pe zi, echivalentul a aproape o treime din fluxurile maritime globale de petrol. Fluxurile petroliere […]
07:40
Cine va fi șeful DNA? Ministrul PSD al Justiției anunță azi propunerile sale pentru funcțiile de procurori-șefi # Aktual24
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este aşteptat, luni, să anunţe propunerile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Un număr de 19 candidaţi au participat la selecţia organizată în perioada 8 ianuarie […]
07:20
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, dă asigurări că toți cetățenii români din Orientul Mijlociu sunt în siguranță și au fost pregătite deja planuri de evacuare a lor # Aktual24
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat duminică seară că, potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, toți cetățenii români aflați în zonele de conflict din Orientul Mijlociu sunt în siguranță. „Suntem într-un context de anxietate crescută” Oficialul a subliniat că situația este atent monitorizată, în contextul escaladării tensiunilor dintre Israel și Iran, unde tirurile […]
07:10
Casa Albă anunță cât va dura exact razboiul cu Iranul. Trump: „Am trei opțiuni foarte bune pentru conducerea Iranului” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că administrația sa analizează mai multe variante pentru conducerea Iranului după eliminarea unei părți importante a leadershipului de la Teheran, afirmând că are „trei opțiuni foarte bune”, fără a oferi detalii, relatează AFP. Declarațiile au fost făcute în contextul operațiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului și al escaladării confruntărilor […]
06:50
Regimul din Iran este încă intact, trei scenarii BBC privind evoluția situației de la Teheran # Aktual24
Eliminarea liderului suprem iranian Ali Khamenei în primele lovituri ale operațiunii comune SUA–Israel a aruncat Republica Islamică în cea mai vulnerabilă situație de la Revoluția din 1979, potrivit unei analize realizate de BBC, care arată că evoluțiile din următoarele zile vor fi decisive pentru viitorul regimului. Operațiunea militară a vizat conducerea politică și militară a […]
06:40
Franța trimite trupe în Orientul Mijlociu: ”Vom întări poziția noastră militară”. Germania și Marea Britanie iau și ele măsuri militare # Aktual24
Franța își va consolida prezența militară în Orientul Mijlociu după ce un contraatac iranian a vizat o bază navală franceză din Emiratele Arabe Unite, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, în contextul escaladării conflictului regional. Declarația a fost făcută înaintea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate și Apărare convocată duminică seara la Paris. […]
Acum 6 ore
05:10
Iranul a atacat din nou Ciprul, forțele britanice au fost nevoite să intervină: „Iranul ne pune cetățenii în pericol grav” # Aktual24
Forțele armate britanice au intervenit după un presupus atac cu dronă asupra bazei aeriene Royal Air Force Akrotiri din Cipru, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Premierul Keir Starmer a declarat că Regatul Unit nu participă la operațiuni ofensive împotriva Iranului, dar a autorizat utilizarea bazelor britanice de către Statele Unite pentru acțiuni defensive, […]
Acum 12 ore
23:50
Președintele Donald Trump a anunțatri că SUA poartă discuții cu Havana și a evocat posibilitatea unei „preluări amiabile a Cubei”, fără a oferi detalii despre ce a vrut să spună. Într-o declarație adresată reporterilor în fața Casei Albe, în timp ce pleca într-o călătorie în Texas, Trump a declarat că secretarul de stat Marco Rubio […]
23:10
Balsamurile de buze conțin substanțe cancerigene? Mit sau realitate despre siguranța produselor cosmetice # Aktual24
Balsamurile de buze sunt produse utilizate zilnic de milioane de persoane, iar ideea că ar conține substanțe cancerigene a circulat frecvent în mediul online. Este important să înțelegem ce spun studiile științifice și ce ingrediente pot ridica semne de întrebare, astfel încât să putem face alegeri informate. Majoritatea balsamurilor de buze sunt sigure atunci când […]
22:40
De ce strategia lui Donald Trump privind schimbarea regimului din Iran ar putea reprezenta cel mai mare risc pentru viitorul său # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a luat o decizie importantă prin acțiunea împotriva Iranului și eliminarea liderului suprem al regimului, ayatollahul Ali Khamenei. Scopul ar fi acela de a reuși acolo unde predecesorii săi nu au reușit, folosind puterea militară a SUA pentru a influența evoluția Orientului Mijlociu. Decizia are o miză istorică, cu potențialul fie […]
22:10
”Articolul 42.7”, clauza de apărare reciprocă a țărilor UE, revine puternic în atenția liderilor europeni. Ei nu au încredere ca SUA vor respecta ”Articolul 5” din tratatul NATO # Aktual24
Încrederea Uniunii Europeană în angajamentul Statele Unite ale Americii față de NATO pare din ce în ce mai fragilă, ceea ce a declanșat o dezbatere ce ar putea influența structura de securitate a continentului. Riscurile legate de o posibilă preluare a Groenlanda au dus la cereri de reevaluare a clauzei de apărare reciprocă a UE, […]
21:40
OPEC pregătește o creștere masivă a producției de petrol din cauza războiului dintre SUA și Iran # Aktual24
Organizația Țărilor Exportatoate de Petrol, OPEC+, are în vedere o extindere de urgență a producției de petrol la 411.000 sau 548.000 de barili pe zi pentru a stabiliza piața. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite își suplimentează deja capacitățile de export din cauza posibilelor perturbări ale aprovizionării. Pe fondul atacurilor masive americano-israeliene asupra instalațiilor iraniene, […]
21:10
Petrolierele aparținând flotei din umbră sunt confiscate din ce în ce mai des în Europa. UE avertizează împotriva acestor nave. Se spune acum că Belgia le-a vizat cu succes. Belgia susține că a confiscat peste noapte un petrolier aparținând flotei din umbră a Rusiei. Forțele armate belgiene, cu sprijinul Franței, au reținut nava, a scris […]
Acum 24 ore
20:40
Hackerii au compromis aplicația de rugăciuni din Iran pentru a transmite mesaje împotriva regimului: „Ajutorul a sosit” # Aktual24
Un incident cibernetic cu implicații geopolitice a zguduit recent una dintre cele mai populare aplicații de rugăciuni din Iran, o platformă care depășise cinci milioane de descărcări pe dispozitive Android și iPhone. Atacul nu a fost doar tehnic, ci și simbolic, transformând o aplicație destinată liniștii spirituale într-un canal de mesaje politice și îndemnuri la […]
19:40
Cele mai periculoase alimente care te pot îmbolnăvi de cancer, adevăruri și soluții pentru o viață sănătoasă # Aktual24
Alimentele pe care le consumăm zilnic pot avea un impact major asupra sănătății noastre, iar unele dintre ele sunt asociate cu un risc crescut de apariție a bolilor grave. Deși nu toate produsele considerate periculoase provoacă direct cancer, consumul lor frecvent poate contribui la dezvoltarea unor afecțiuni care slăbesc organismul și cresc probabilitatea îmbolnăvirii. În […]
19:20
Nicolae Rațiu, despre Nicușor Dan: ”Este un lider foarte serios, cinstit. Este criticat că este puțin încet, pentru că el nu vorbește precum o mitralieră” # Aktual24
Omul de afaceri româno-britanic Nicolae Rațiu, fiul fostului lider țărănist Ion Rațiu, a declarat într-un interviu că îl cunoaște de mulți ani pe președintele României, Nicușor Dan, pe care îl descrie drept un lider „foarte serios, cinstit și profund pro-european”, apreciind că acesta este criticat excesiv și adesea fără temei. Declarațiile au fost făcute într-un […]
19:10
Marea Britanie: Partidul extremistului Nigel Farage vrea reforme electorale radicale după rezultatul alegerilor parțiale # Aktual24
Reform UK a dezvăluit propuneri de reformă electorală, inclusiv o restricție semnificativă asupra votului prin corespondență și eliminarea dreptului de vot pentru cetățenii Commonwealth-ului. Nigel Farage a afirmat că votul prin corespondență a transformat alegerile din Marea Britanie într-o „batjocură” și că permiterea votului cetățenilor non-britanici este „absurdă”. Conform propunerilor Reform UK, votul prin corespondență […]
18:40
Donarea de sânge reprezintă unul dintre cele mai importante gesturi de solidaritate pe care le poate face un om, având capacitatea de a salva vieți și de a contribui la buna funcționare a sistemului medical. Deși mulți consideră că donarea este doar un act de generozitate, realitatea este că acest proces aduce beneficii și pentru […]
18:10
Noi investigații: Traseul financiar care pornește din apropierea Kremlinului și ajunge la fundații asociate cu presupusa parteneră a liderului rus, implicând sume de milioane de dolari # Aktual24
O investigație recentă aruncă o lumină tulburătoare asupra fluxurilor financiare care ar putea lega construcția celebrului complex de lux atribuit lui Vladimir Putin de beneficii indirecte pentru apropiații săi. Potrivit unor documente analizate de Fundația Anticorupție, milioane de dolari au fost redirecționate către entități asociate cu presupusa sa parteneră, Alina Kabaeva, sugerând un mecanism sofisticat […]
17:50
Iran: A fost ucis și fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad. Au murit și trei militari SUA # Aktual24
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, a relatat duminică agenția Ilna, citată de DPA, în timp ce armata americană a anunțat primele pierderi în rândul militarilor implicați în operațiunea „Epic Fury”. Informațiile vin în contextul intensificării confruntărilor dintre Iran, pe de o parte, și Statele Unite […]
17:30
MApN: ”Nu există o amenințare militară la adresa României. Facilitatea de la Deveselu asigură protecția antibalistică” # Aktual24
Ministerul Apărării Naționale a transmis că, în contextul deteriorării situației de securitate din Iran și al escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, nu există în prezent o amenințare militară directă la adresa teritoriului României, dar forțele armate au adoptat măsuri suplimentare de vigilență. Potrivit unui comunicat al instituției, evaluările operative nu indică riscuri directe pentru securitatea […]
17:10
În doar un an, prețul unei componente cheie folosite în Ucraina a crescut de două ori. Cine beneficiază cel mai mult de această creștere # Aktual24
Prețul mediu al unui kilometru de cablu din fibră optică s-a dublat în China în doar un an, iar pe unele piețe spot creșterea a atins un incredibil 400%, potrivit publicației Kyiv Post. În spatele acestei exploziei de prețuri se află o realitate dură a războiului modern: cererea masivă pentru cabluri utilizate la dronele de […]
16:10
Copilul „preferat” al Kim Jong-Un. Ce a dezvăluit congresul despre strategia de succesiune a liderului din Coreea de Nord # Aktual24
Congresul recent al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord a fost, la suprafață, o nouă demonstrație de forță a unui regim care își proclamă programul nuclear de neoprit. În discursurile oficiale au dominat promisiunile privind consolidarea arsenalului strategic și mesajele de sfidare la adresa Occidentului. Însă dincolo de retorica obișnuită, reuniunea a deschis un subiect […]
15:50
Nicușor Dan: România nu este sub nicio amenințare directă. Celulă de criză la MAE pentru repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că România nu se află sub nicio amenințare directă, în contextul deteriorării situației de securitate din Orientul Mijlociu, și a anunțat că autoritățile monitorizează evoluțiile și acordă prioritate protejării cetățenilor români din zonele afectate. Șeful statului a subliniat că, deși contextul regional s-a agravat, nu există riscuri directe pentru […]
15:40
Sondaj Germania: CDU/CSU a reușit să depășească AfD. Crește încrederea în cancelarul Merz # Aktual24
Pentru prima dată în ultimele luni, alianța CDU/CSU este ușor în avantaj față de AfD în sondajul Insa de duminică. Alianța CDU/CSU este în avantaj față de AfD pentru prima dată din septembrie, conform celui mai recent sondaj INSA de duminică. În sondajul realizat pentru „Bild” (23-27 februarie), CDU/CSU a ajuns la 26%, câștigând un […]
15:40
China a reacționat după ce s-a consultat cu Rusia: ”Uciderea liderului suprem al Iranului reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității Iranului” # Aktual24
China a condamnat ferm operațiunea militară în urma căreia a fost ucis liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, calificând acțiunea drept o încălcare gravă a suveranității iraniene și cerând oprirea imediată a ostilităților, în timp ce statele arabe din Golf pregătesc o reacție coordonată la atacurile lansate de Teheran în regiune, relatează AFP. Ministerul […]
15:20
Iranul a lansat ”valurile șapte și opt” de rachete. Explozii în israel, s-au înregistrat mai multre victime # Aktual24
Gardienii Revoluției iraniene au anunțat duminică lansarea unor noi atacuri „de mare anvergură împotriva inamicului”, în cadrul operațiunii „Promisiune sinceră 4”, la o zi după loviturile americano-israeliene în urma cărora au fost uciși zeci de membri ai conducerii iraniene, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei, informează AFP și Reuters. În paralel, autoritățile israeliene au raportat victime […]
15:10
Cel mai mare fond suveran de investiții din lume a pariat pe Big Tech și sistemul bancar și a generat câștiguri de sute de miliarde de dolari # Aktual24
Giganticul fond suveran de investiții al Norvegiei a generat un randament anual de 15% anul trecut, susținut de câștigurile puternice de pe piețele globale de capital, precum și de pozițiile majore în infrastructura de energii regenerabile. Norges Bank Investment Management (NBIM), care administrează fondul, a început să utilizeze inteligența artificială pentru a verifica investițiile, relatează […]
14:40
SUA a folosit pentru prima dată drone de atac ieftine și de unică folosință în timpul unei operațiuni din Iran. Această tactică fusese folosită anterior de Ucraina pentru a respinge invazia rusească. Statele Unite ale Americii au folosit pentru prima dată în luptă drone de atac ieftine, de unică folosință, în timpul atacurilor asupra Iranului. […]
14:20
Papa face apel pentru încetarea conflictului cu Iranul, „înainte ca aceasta să se transforme într-o prăpastie ireparabilă”. Ministrul israelian al Apărării anunță contiinuarea atacurilor # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea a declarat că este „profund îngrijorat” de atacurile SUA și Israelului asupra Iranului și a îndemnat, duminică, ambele părți să „oprească spirala violenței înainte ca aceasta să se transforme într-o prăpastie ireparabilă”, potrivit AP. În prima reacție la atacuri, papa american a cerut reluarea diplomației și a unui dialog „rezonabil, autentic […]
14:10
Conflictul din Orientul Mijlociu. Marile companii de transport maritim au suspendat navigația prin Golf # Aktual24
Situaţia din Orientul Mijlociu a aruncat transportul maritim global într-o nouă stare de incertitudine, companiile majore suspendând navigaţia prin zone strategice şi avertizând asupra întârzierilor. Decizia vine pe fondul tensiunilor tot mai mari, care afectează lanţurile de aprovizionare şi comerţul internaţional. Companiile de transport îşi retrag navele Compania franceză de transport maritim CMA CGM a […]
14:10
Armata israeliană spune că nu este la curent cu atacurile asupra unei școli iraniene. SUA „investighează” # Aktual24
Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că nu este la curent cu niciun atac israelian sau american în zona unei școli din sudul Iranului, unde au murit peste 100 de persoane, potrivit AP. Agenția de știri de stat IRNA a declarat că un atac a lovit sâmbătă o școală de fete din […]
14:10
Cel puțin 150 de petroliere, inclusiv nave transportatoare de petrol brut și gaze naturale lichefiate, au ancorat în apele deschise ale Golfului Persic, dincolo de Strâmtoarea Ormuz, iar alte zeci au rămas staționare de cealaltă parte a punctului de blocare, au arătat datele maritime de duminică, după ce atacurile americane și israeliene asupra Iranului au […]
14:00
Putin, prima reacție directă la eliminarea ayatollahului: „A fost un om de stat remarcabil/ O crimă comisă cu încălcarea normelor morale și juridice” # Aktual24
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a calificat uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei în urma atacurilor aeriene lansate de Statele Unite și Israel drept „o încălcare cinică a tuturor normelor de moralitate umană și ale dreptului internațional”, într-un mesaj oficial transmis conducerii de la Teheran. Declarația vine în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al […]
13:30
Având în vedere moartea mai multor comandanți iranieni de rang înalt în timpul atacurilor SUA și Israelului, întrebarea este cine este acum liderul militar cheie din Iran, scrie BBC. Din relatările presei iraniene, se pare că este vorba de general-maior Ali Abdollahi. În prezent, el este comandantul sediului central Khatam al-Anbiya, care coordonează apărarea națională […]
13:10
„The Election of Pope Leo XIV”: Un cardinal a fost găsit cu un telefon asupra sa în timpul conclavului secret pentru alegerea Papei Leon # Aktual24
Conclavul secret care l-a ales pe Papa Leon în fruntea Bisericii Catolice în luna mai a anului trecut a fost întrerupt când unul dintre cei 133 de cardinali implicați a fost găsit cu un telefon mobil asupra sa, o încălcare masivă a securității, dezvăluie o carte publicată duminică. Potrivit New York Post, în timp ce […]
12:50
Iranul a activat articolul 111 din Constituție și a format conducerea provizorie a statului după moartea liderului suprem Ali Khamenei, iar ayatollahul Alireza Arafi a fost numit membru al Consiliului interimar care va exercita atribuțiile supreme până la desemnarea unui succesor, a relatat agenția ISNA. Numirea completează structura de conducere de urgență care va administra […]
12:40
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat duminică că două rachete iraniene au fost lansate în direcția Ciprului (țară UE), unde Regatul Unit deține baze militare strategice, precizând însă că nu este clar dacă acestea au vizat în mod deliberat facilitățile britanice. „Nu suntem siguri dacă au fost intenționat îndreptate către bazele noastre”, a […]
