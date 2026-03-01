Iranul a lansat ”valurile șapte și opt” de rachete. Explozii în israel, s-au înregistrat mai multre victime
Aktual24, 1 martie 2026 15:20
Gardienii Revoluției iraniene au anunțat duminică lansarea unor noi atacuri „de mare anvergură împotriva inamicului”, în cadrul operațiunii „Promisiune sinceră 4”, la o zi după loviturile americano-israeliene în urma cărora au fost uciși zeci de membri ai conducerii iraniene, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei, informează AFP și Reuters. În paralel, autoritățile israeliene au raportat victime […]
• • •
Acum 10 minute
15:50
Nicușor Dan: România nu este sub nicio amenințare directă. Celulă de criză la MAE pentru repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că România nu se află sub nicio amenințare directă, în contextul deteriorării situației de securitate din Orientul Mijlociu, și a anunțat că autoritățile monitorizează evoluțiile și acordă prioritate protejării cetățenilor români din zonele afectate. Șeful statului a subliniat că, deși contextul regional s-a agravat, nu există riscuri directe pentru […]
Acum 30 minute
15:40
Sondaj Germania: CDU/CSU a reușit să depășească AfD. Crește încrederea în cancelarul Merz # Aktual24
Pentru prima dată în ultimele luni, alianța CDU/CSU este ușor în avantaj față de AfD în sondajul Insa de duminică. Alianța CDU/CSU este în avantaj față de AfD pentru prima dată din septembrie, conform celui mai recent sondaj INSA de duminică. În sondajul realizat pentru „Bild” (23-27 februarie), CDU/CSU a ajuns la 26%, câștigând un […]
15:40
China a reacționat după ce s-a consultat cu Rusia: ”Uciderea liderului suprem al Iranului reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității Iranului” # Aktual24
China a condamnat ferm operațiunea militară în urma căreia a fost ucis liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, calificând acțiunea drept o încălcare gravă a suveranității iraniene și cerând oprirea imediată a ostilităților, în timp ce statele arabe din Golf pregătesc o reacție coordonată la atacurile lansate de Teheran în regiune, relatează AFP. Ministerul […]
Acum o oră
15:20
Iranul a lansat ”valurile șapte și opt” de rachete. Explozii în israel, s-au înregistrat mai multre victime # Aktual24
15:10
Cel mai mare fond suveran de investiții din lume a pariat pe Big Tech și sistemul bancar și a generat câștiguri de sute de miliarde de dolari # Aktual24
Giganticul fond suveran de investiții al Norvegiei a generat un randament anual de 15% anul trecut, susținut de câștigurile puternice de pe piețele globale de capital, precum și de pozițiile majore în infrastructura de energii regenerabile. Norges Bank Investment Management (NBIM), care administrează fondul, a început să utilizeze inteligența artificială pentru a verifica investițiile, relatează […]
Acum 2 ore
14:40
SUA a folosit pentru prima dată drone de atac ieftine și de unică folosință în timpul unei operațiuni din Iran. Această tactică fusese folosită anterior de Ucraina pentru a respinge invazia rusească. Statele Unite ale Americii au folosit pentru prima dată în luptă drone de atac ieftine, de unică folosință, în timpul atacurilor asupra Iranului. […]
14:20
Papa face apel pentru încetarea conflictului cu Iranul, „înainte ca aceasta să se transforme într-o prăpastie ireparabilă”. Ministrul israelian al Apărării anunță contiinuarea atacurilor # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea a declarat că este „profund îngrijorat” de atacurile SUA și Israelului asupra Iranului și a îndemnat, duminică, ambele părți să „oprească spirala violenței înainte ca aceasta să se transforme într-o prăpastie ireparabilă”, potrivit AP. În prima reacție la atacuri, papa american a cerut reluarea diplomației și a unui dialog „rezonabil, autentic […]
14:10
Conflictul din Orientul Mijlociu. Marile companii de transport maritim au suspendat navigația prin Golf # Aktual24
Situaţia din Orientul Mijlociu a aruncat transportul maritim global într-o nouă stare de incertitudine, companiile majore suspendând navigaţia prin zone strategice şi avertizând asupra întârzierilor. Decizia vine pe fondul tensiunilor tot mai mari, care afectează lanţurile de aprovizionare şi comerţul internaţional. Companiile de transport îşi retrag navele Compania franceză de transport maritim CMA CGM a […]
14:10
Armata israeliană spune că nu este la curent cu atacurile asupra unei școli iraniene. SUA „investighează” # Aktual24
Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că nu este la curent cu niciun atac israelian sau american în zona unei școli din sudul Iranului, unde au murit peste 100 de persoane, potrivit AP. Agenția de știri de stat IRNA a declarat că un atac a lovit sâmbătă o școală de fete din […]
14:10
Cel puțin 150 de petroliere, inclusiv nave transportatoare de petrol brut și gaze naturale lichefiate, au ancorat în apele deschise ale Golfului Persic, dincolo de Strâmtoarea Ormuz, iar alte zeci au rămas staționare de cealaltă parte a punctului de blocare, au arătat datele maritime de duminică, după ce atacurile americane și israeliene asupra Iranului au […]
14:00
Putin, prima reacție directă la eliminarea ayatollahului: „A fost un om de stat remarcabil/ O crimă comisă cu încălcarea normelor morale și juridice” # Aktual24
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a calificat uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei în urma atacurilor aeriene lansate de Statele Unite și Israel drept „o încălcare cinică a tuturor normelor de moralitate umană și ale dreptului internațional”, într-un mesaj oficial transmis conducerii de la Teheran. Declarația vine în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al […]
Acum 4 ore
13:30
Având în vedere moartea mai multor comandanți iranieni de rang înalt în timpul atacurilor SUA și Israelului, întrebarea este cine este acum liderul militar cheie din Iran, scrie BBC. Din relatările presei iraniene, se pare că este vorba de general-maior Ali Abdollahi. În prezent, el este comandantul sediului central Khatam al-Anbiya, care coordonează apărarea națională […]
13:10
„The Election of Pope Leo XIV”: Un cardinal a fost găsit cu un telefon asupra sa în timpul conclavului secret pentru alegerea Papei Leon # Aktual24
Conclavul secret care l-a ales pe Papa Leon în fruntea Bisericii Catolice în luna mai a anului trecut a fost întrerupt când unul dintre cei 133 de cardinali implicați a fost găsit cu un telefon mobil asupra sa, o încălcare masivă a securității, dezvăluie o carte publicată duminică. Potrivit New York Post, în timp ce […]
12:50
Iranul a activat articolul 111 din Constituție și a format conducerea provizorie a statului după moartea liderului suprem Ali Khamenei, iar ayatollahul Alireza Arafi a fost numit membru al Consiliului interimar care va exercita atribuțiile supreme până la desemnarea unui succesor, a relatat agenția ISNA. Numirea completează structura de conducere de urgență care va administra […]
12:40
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat duminică că două rachete iraniene au fost lansate în direcția Ciprului (țară UE), unde Regatul Unit deține baze militare strategice, precizând însă că nu este clar dacă acestea au vizat în mod deliberat facilitățile britanice. „Nu suntem siguri dacă au fost intenționat îndreptate către bazele noastre”, a […]
Acum 6 ore
11:40
Într-o declarație publicată recent, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a insistat că răzbunarea este un „drept și o datorie legitimă”, potrivit Sky News. Pezeshkian, a cărui soartă a fost neclară, ar fi declarat că uciderea liderului suprem este un „război deschis împotriva musulmanilor”. „Republica Islamică Iran consideră vărsarea de sânge și răzbunarea împotriva autorilor și celor […]
11:40
Presa israeliană afirmă că 30 de oficiali iranieni de rang înalt au fost uciși în urma atacurilor # Aktual24
Postul israelian Channel 12 afirmă că forțele aeriene ale țării au ucis 30 de înalți oficiali iranieni – inclusiv pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei – ieri, „în doar o jumătate de minut, în lovitura de deschidere” împotriva inamicului său, potrivit BBC. Pe site-ul N12, jurnaliștii spun că eșaloanele politice și de securitate israeliene […]
11:30
Autoritățile mexicane au returnat familiei trupul lui Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, după ce acesta a fost ucis de armata mexicană săptămâna trecută, au declarat oficialii. Într-o scurtă notă pe X, Biroul Procurorului General a declarat că a predat trupul lui El Mencho după finalizarea tuturor protocoalelor procedurale necesare, potrivit Associated […]
11:10
Oman a declarat că un petrolier din strâmtoarea strategică Ormuz a fost atacat, rănind patru marinari aflați la bord. Atacul a vizat o navă sub pavilion Palau, numită Skylight, a declarat agenția de știri Oman, administrată de stat. Agenția de știri a descris echipajul ca fiind indian și iranian. Autoritățile au acționat rapid pentru a-i […]
11:00
O explozie masivă a zguduit, duminică, Teheranul, armata israeliană declarând că vizează „inima” orașului. Explozia a trimis un nor uriaș de fum pe cer. Nu a fost imediat clar care a fost ținta, potrivit Associated Press. Explozia pare să fi avut ca centru un cartier care găzduiește sediul poliției și televiziunea de stat. Armata israeliană […]
10:40
Iranul a cerut ajutorul Rusiei în timp ce era bombardat. Răspunsul Moscovei arată că liderul de la Kremlin și-a uitat ”prietenii” # Aktual24
Ministrul iranian de Externe a apelat la Moscova în timp ce Teheranul era bombardat sâmbătă de forțele americane și israeliene, însă reacția Rusiei s-a limitat la mesaje de susținere politică și declarații de solidaritate, fără angajamente militare concrete, transmite Politico. Potrivit unui comunicat oficial rus, ministrul de Externe Serghei Lavrov i-a transmis omologului său iranian […]
10:40
Iranul anunță ce urmează după moartea ayatollahului. Trei oameni vor decide cine va fi noul conducător # Aktual24
Procesul de tranziție politică în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei va începe duminică, prin constituirea unui consiliu provizoriu de conducere, a anunțat Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională, citat de AFP. Anunțul vine în contextul eliminării liderului suprem în urma loviturilor lansate de Statele Unite și Israel, eveniment care a declanșat […]
10:30
Aproximativ 500 de musulmani șiiți au luat cu asalt Consulatul SUA din orașul portuar Karachi din Pakistan, spărgând geamuri la câteva ore după uciderea ayatollahului iranian Ali Khamenei de către SUA și Israel, a anunțat poliția. Poliția și forțele paramilitare au folosit bastoane și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, a declarat Mohammad Jawad, un […]
10:10
Iranul anunță că a lovit 27 de baze SUA din Orientul Mijlociu. Trump îi avertizează: ”O forță cum nu s-a mai văzut va lovi Iranul” # Aktual24
Iranul a lansat duminică un nou val de atacuri cu rachete și drone asupra bazelor militare americane din regiune și asupra unor obiective din Israel, în cadrul operațiunilor de represalii după uciderea liderului suprem Ali Khamenei, potrivit presei de stat iraniene. Televiziunea de stat a relatat că 27 de baze americane din Orientul Mijlociu, cartierul […]
Acum 8 ore
09:30
34 de zboruri anulate, 18 decolări și 16 aterizări. Lista completă, cele mai multe sunt către Tel Aviv # Aktual24
Un număr important de zboruri programate duminică pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București către destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate sau suspendate, în contextul escaladării conflictului militar din regiune, după operațiunile militare dintre Iran, Statele Unite și Israel și lansarea de atacuri cu rachete și drone în mai multe state. Potrivit programului de operare […]
09:10
Grindeanu, tot mai nervos: ”Nu avem o obligație față de un premier vremelnic, care vedem că se victimizează” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă că partidul nu rămâne la guvernare „din inerție” și nu are obligații față de „un premier vremelnic”, subliniind că prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să acționeze ca lider al întregii coaliții și să manifeste echilibru, dialog și respect față de partenerii de guvernare. Declarațiile au fost făcute la Forumul […]
08:40
Ziua care a schimbat istoria Iranului. Explozie de bucurie la Teheran după ce a fost anunțată moartea ayatollahului # Aktual24
Atacul comun lansat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului sâmbăta aceasta a dus până acum la peste 200 de morţi, conform estimărilor Semilunii Roşii, în timp ce preşedintele american Donald Trump a anunţat moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, informează EFE, citată de Agerpres. Complexul de clădiri în care locuieşte Ali Khamenei a […]
08:10
Scenariile CIA, ce se va întâmpla după eliminarea ayatollahului. Puterea ar putea fi preluată de comandanți radicali din cadrul Gărzilor Revoluționare Islamice # Aktual24
Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a evaluat, în perioada premergătoare operațiunii militare lansate sâmbătă de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, că eliminarea liderului suprem Ali Khamenei nu ar garanta o schimbare de regim, existând posibilitatea ca puterea să fie preluată de figuri radicale din cadrul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), potrivit unor surse […]
Acum 12 ore
07:40
Australia nu a participat deloc la operațiunea contra Iranului: ”Nu cred că u v-ați fi așteptat ca noi să participăm” # Aktual24
Ministrul australian de Externe, Penny Wong, a confirmat că Australia nu a participat și nu a fost informată în avans despre operațiunea militară majoră desfășurată de Statele Unite și Israel în Iran, în cadrul campaniei cunoscute sub numele de „Operation Epic Fury”, care a dus la eliminarea unei părți semnificative a conducerii iraniene. „Evident, nu […]
07:10
Gardienii Revoluției promit răzbunare cruntă după uciderea ayatollahului: ”Cea mai feroce operațiune ofensivă din istorie”. Au fost eliminați și fiica, ginerele și nepoata lui Khamenei # Aktual24
Gardienii Revoluției din Iran au anunțat duminică lansarea iminentă a „celei mai feroce operațiuni ofensive din istoria” forțelor armate iraniene, îndreptată împotriva bazelor americane și a Israelului, în contextul escaladării rapide a conflictului regional declanșat de o campanie militară comună a Statelor Unite și Israelului. „Cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale […]
Acum 24 ore
23:40
Secretarul general al ONU „nu este în măsură” să confirme rapoartele privind moartea liderului suprem al Iranului # Aktual24
Secretarul general al ONU, António Guterres, s-a adresat, sâmbătă seară, Consiliului de Securitate al ONU într-o reuniune de urgență. El a spus că „nu este în măsură să confirme” rapoartele presei israeliene conform cărora liderul suprem al Iranului a fost ucis, potrivit The Guardian. Guterres a mai spus că „regretă profund” că oportunitatea pentru diplomație […]
23:40
Breaking: Ayatollahul Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în urma unui atac aerian, susțin oficialii israelieni. Președintele Trump a confirmat informația # Aktual24
Potrivit mai multor oficiali israelieni, loviturile aeriene executate în cursul zilei de sâmbătă ar fi distrus complet complexul în care se afla liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei. Se pune astfel capăt unei domnii de peste trei decenii caracterizate prin represiune internă dură și confruntare externă constantă cu Statele Unite și Israel, transmite Fox News. […]
23:10
SUA și Israelul au lansat sâmbătă un atac major asupra Iranului, iar președintele american Donald Trump a cerut poporului iranian să „preia controlul asupra destinului său” ridicându-se împotriva conducerii islamice care a condus națiunea din 1979. După ce a asasinat mai mulți oficiali militari iranieni de rang înalt și oameni de știință din domeniul nuclear, […]
22:30
SUA: Procurorul general Pam Bondi anunță punerea sub acuzare a încă 30 de persoane care au protestat la o biserică din Minnesota # Aktual24
Procurorul general Pam Bondi a anunțat noi acuzații federale împotriva a încă 30 de persoane acuzate de încălcarea drepturilor civile în legătură cu un protest organizat în ianuarie într-o biserică din Minnesota, al cărei pastor face parte din ICE. Bondi a declarat pe rețelele de socializare că 25 de persoane sunt în arest și că […]
22:00
Experții americani avertizează populația să se pregătească pentru lovituri cibernetice. Și FBI în alertă # Aktual24
Experții americani în securitate cibernetică avertizează că cetățenii SUA ar trebui să se pregătească pentru atacuri cibernetice lansate de Iran sau de aliații săi, ca răspuns la loviturile americane, potrivit Associated Press. În trecut, Iranul a vizat infrastructuri critice din SUA, precum porturi, stații de apă sau spitale, iar grupuri care sprijină Teheranul ar putea […]
21:40
Proteste în Grecia la comemorarea a 3 ani de la tragedia feroviară de la Tempe. „Nu a fost un accident, a fost o crimă” # Aktual24
Zeci de mii de greci au adunat sâmbătă la Atena și în alte orașe pentru a comemora accidentul feroviar din 2023, cel mai grav dezastru feroviar din istorie, cerând dreptate înaintea unui proces penal care urmează să înceapă luna viitoare, potrivit Kathimerini. Trenurile și feriboturile s-au oprit, iar transportul urban a fost perturbat, deoarece muncitorii […]
21:20
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat sâmbătă convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului Afaceri Externe prin videoconferință, duminică, pentru a discuta situația din Iran. De asemenea, Kallas a condamnat „atacurile nediscriminatorii ale regimului iranian împotriva vecinilor săi”, care ar putea duce la un război mai amplu în regiune. Tot duminică, se vor reuni de […]
21:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarant că loviturile aeriene au distrus complexul ayatollahului Ali Khamenei adăugând că „toate indiciile arată că acest tiran nu mai este printre noi”, potrivit The Guardian. Acest lucru contrazice relatările anterioare ale Ministerului iranian de Externe, care susțineau că liderul suprem și președintele Iranului sunt amândoi „teferi și nevătămați”.
21:10
Modificări în statut la congresul USR: ”Condiţii de performanţă pentru filialele judeţene” # Aktual24
Uniunea Salvaţi România (USR) a adoptat, în cadrul congresului desfăşurat sâmbătă, la Sibiu, o serie de modificări la statutul partidului, fiind introduse condiţii de performanţă pentru filialele judeţene, primul criteriu de performanţă fiind rezultatele alegerilor locale şi naţionale. „Astfel, cei 500 de delegaţi au introdus în statut condiţii de performanţă pentru filialele judeţene, cu posibilitatea […]
21:00
Reacțiile comunității internaționale la loviturile forțelor americane și israeliene asupra Iranului # Aktual24
Forțele americane și israeliene au efectuat atacuri asupra orașelor din Iran, în cadrul a ceea ce președintele american Donald Trump a descris drept „operațiuni de luptă majore”. Trump a cerut poporului iranian să se ridice și forțelor guvernamentale să se predea în urma a ceea ce Israelul a numit un „atac preventiv”. Ca răspuns, Corpul […]
20:40
Scleroza multiplă este o boală neurologică autoimună care poate afecta sistemul nervos central, provocând o varietate de simptome ce pot apărea treptat sau brusc. Primele semne nu sunt întotdeauna evidente și pot fi ușor confundate cu alte afecțiuni, motiv pentru care recunoașterea lor timpurie este esențială. Printre cele mai frecvente manifestări se numără oboseala neobișnuită, […]
20:10
Lista liderilor iranieni uciși în primele valuri ale atacurilor SUA-Israel. Aparatul de securitate a fost decapitat # Aktual24
Mai mulți oficiali iranieni de rang înalt au fost ucişi sâmbătă în lovituri aeriene asupra Iranului, potrivit informaţiilor apărute în presa internaţională, în contextul operaţiunilor militare desfăşurate de Israel şi Statele Unite. Informaţiile indică o lovitură semnificativă asupra structurilor de informaţii ale Republicii Islamice. Potrivit Iran International, printre cei ucişi se numără: Javad Pourhossein, şeful […]
19:50
Un incendiu izbucnit sâmbătă pe insula artificială Palm Jumeirah din Dubai, în urma unei explozii auzite de martori, a rănit patru persoane, în contextul escaladării tensiunilor regionale după riposta Iranului la atacurile lansate de Statele Unite şi Israel, informează AFP. Doi martori au declarat pentru agenţia franceză că au auzit o explozie puternică, iar unul […]
19:40
Analfabetismul emoțional reprezintă incapacitatea de a recunoaște, înțelege și gestiona propriile emoții, precum și dificultatea de a interpreta corect emoțiile celorlalți. Într-o lume în care comunicarea nu mai este doar verbală, ci și emoțională, lipsa acestei competențe poate duce la relații superficiale, conflicte frecvente și sentimentul persistent de singurătate. Deși nu este o boală în […]
19:10
Rusia: Industria funerară se orientează tot mai mult către crematorii, în contextul creșterii mortalității # Aktual24
Mortalitatea din Rusia este în creștere, la fel ca industria serviciilor funerare, unul dintre puținele sectoare care continuă să se extindă constant la patru ani după ce Moscova a declanșat invazia la scară largă asupra Ucrainei, scrie TVP World. Demografia sub presiunea războiului Rata mortalității în Rusia a ajuns la 13,1 decese la 1.000 de […]
18:40
Afaceri controversate care ar fi contribuit la îmbogățirea premierului unui stat european # Aktual24
Prim-ministrul ceh Andrej Babiš este unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Europa, iar imperiul său economic se întinde mult dincolo de agricultura care i-a adus faima. De la clinici de fertilizare in vitro care au ajutat la nașterea a sute de mii de copii, la investiții în retail, sănătate și imobiliare, rețeaua […]
18:10
Fisticul este unul dintre cele mai nutritive și benefice semințe pe care le putem include în alimentația zilnică. Bogat în grăsimi sănătoase, proteine, fibre și antioxidanți, acest aliment contribuie la sănătatea inimii, la controlul greutății și la buna funcționare a organismului. Consumul regulat de fistic poate reduce riscul bolilor cardiovasculare, poate îmbunătăți digestia și poate […]
17:40
Ucraina: Ce capacități are noua rachetă balistică FP-7, testată de producătorul rachetei „Flamingo”, parte a arsenalului dezvoltat în Ucraina # Aktual24
Compania ucraineană de apărare Fire Point continuă să atragă atenția comunității internaționale prin dezvoltarea unor tehnologii militare care pot influența semnificativ dinamica conflictului. Publicarea imaginilor cu noua rachetă balistică FP-7 a generat dezbateri, entuziasm în anumite cercuri și îngrijorare în altele, având în vedere implicațiile strategice ale unui astfel de armament. Potrivit informațiilor disponibile, testul […]
17:10
Europa se află pe primul loc la nivel mondial în ceea ce privește consumul de tutun în rândul adolescentelor cu vârste între 13 și 15 ani # Aktual24
Adolescentele din Europa consumă tutun la rate alarmante, iar consecințele pe termen lung ar putea fi devastatoare pentru sănătatea publică. Datele arată că regiunea noastră rămâne lider mondial în consumul de produse din tutun, iar tendințele actuale sugerează că situația nu se va îmbunătăți dacă nu se iau măsuri rapide și eficiente. Aproape patru milioane […]
16:50
Impresionanta forță armată trimisă de SUA contra Iranului: două portavioane, zeci de nave, avioane invizibile F-22, avioane F-35, F-15, F-16 # Aktual24
Statele Unite au concentrat în Orientul Mijlociu o forţă militară semnificativă, formată din nave de război, avioane de luptă, sisteme de apărare şi zeci de mii de militari, ceea ce le oferă capacitatea de a susţine o operaţiune militară de durată împotriva Iranului, după lansarea atacurilor anunţate sâmbătă, relatează AFP. Preşedintele Donald Trump a declarat […]
