Amendă de 2.000.000 € pentru supermarketurile care nu respectă o nouă regulă. Unde se va impune această măsură
Newsweek.ro, 2 martie 2026 10:00
Produsele cu cantitate redusă și preț neschimbat trebuie marcate, altfel se aplică amenzi. Supermarketurile care nu respectă regulile vor fi amendate iar numele le vor fi făcute publice.
Acum 5 minute
10:20
VIDEO Momentul în care un avion F-15 al SUA de 100.00.000$ e doborât. Iran spune că e o mare victorie # Newsweek.ro
Un avion de luptă F-15 de 100.000.000$ s-a prăbușit luni dimineață (02/03) în Kuweit, în cea de-a treia zi de ostilități în Orientul Mijlociu. Iran spune că e o mare victorie.
Acum 30 minute
10:00
Hidroelectrica anunță ofertă promoțională. Se aplică atât noilor clienți, cât și celor vechi. Plus, o surpriză # Newsweek.ro
Hidroelectrica anunță ofertă promoțională. Se aplică atât noilor clienți, cât și celor vechi. De asemenea, apar schimbări la numărul zilelor disponibile pentru plata facturii.
10:00
09:50
Țăranul care construiește un „oraș în oraș” de 14.000.000.000$. Va fi mai mare ca Sibiul # Newsweek.ro
Cu o suprafață de aproape 12 milioane de metri pătrați și o capacitate planificată de 180.000 de locuitori, Talgar Eco City este unul dintre cele mai ambițioase proiecte urbane din Asia Centrală. Orașul din oraș va fi mai mare ca Sibiul.
Acum o oră
09:30
Mohammad Raad, liderul Hezbollah, ucis într-un raid israelian în Liban. 50 de orașe libaneze, sub bombardament # Newsweek.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a escaladat. Șeful facțiunii parlamentare Hezbollah, Mohammad Raad, ar fi fost ucis în urma atacurilor aeriene lansate de Israel asupra unor ținte ale grupării în Liban.
Acum 2 ore
09:10
Bombardamente israeliene în Liban, după ce Hezbollah a lansat tiruri de rachete asupra Israelului. 31 de morți # Newsweek.ro
Armata israeliană a lansat atacuri aeriene în Liban împotriva Hezbollah, după ce gruparea șiită a tras proiectile spre Israel. Explozii au fost raportate la Beirut, iar IDF a emis ordine de evacuare pentru zeci de localități libaneze.
09:00
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 lei și 1.200 lei. Ce bani iei în funcție de pensia actuală? # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, insistă să spună că pensiile vor crește la 1 ianuarie 2027. Îna celași timp cu indexarea se elimină și CASS la pensionarii care au pensia peste 3.000 de lei. Avem toate simulările pentru creșterile de pensie.
08:50
Legitimația de parcare pentru persoanele cu handicap. Cât timp e valabilă? Ce acte trebuie să depui # Newsweek.ro
Legitimația de parcare se acordă tuturor persoanelor încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu. Mașina poate fi condusă de orice persoană, însă locul rezervat poate fi folosit doar când titularul este prezent.
08:40
Vreme mai caldă în aproape toată ţara: până la 16 grade în Banat, ceaţă dimineaţa în sud şi est # Newsweek.ro
Ziua de luni aduce vreme schimbătoare, înnorări în majoritatea zonelor și ceață dimineață în sud și în ținuturile estice.
08:30
Dronă suspectă loveşte baza RAF Akrotiri din Cipru. Ministerul britanic al Apărării anunță că nu sunt victime # Newsweek.ro
Baza militară britanică RAF Akrotiri din Cipru a fost lovită de o dronă suspectă luni, la miezul nopții, a confirmat Ministerul britanic al Apărării. Autoritățile britanice au transmis că nu există victime.
Acum 4 ore
08:20
Tarom reprogramează pentru luni seară cursele speciale de repatriere a peste 360 de români # Newsweek.ro
Cursele speciale pentru repatrierea celor peste 360 de români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu au fost reprogramate pentru luni seară, anunță TAROM.
08:10
Radu Marinescu anunţă astăzi propunerile pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT # Newsweek.ro
Ministrul Justiției prezintă luni propunerile pentru funcțiile de procurori șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT. 19 candidați au participat la secția organizată în perioada 8 ianuarie – 2 martie.
08:10
Război total în Orientul Mijlociu. Iranul atacă furibund în Israel. Explozii la Dubai. SUA bombardează Iranul # Newsweek.ro
Războiul total în Orientul Mijlociu. Iranul a lansat luni dimineață noi rachete asupra Israelului. Explozii asurzitoare sunt raportate în Israel, Dubai, Bahrain, Abu Dhabi, Doha și Iran. SUA continuă ofensiva aeriană asupra Teheranului.
08:00
Nou conflict. Canada nu mai vrea să cumpere 88 avioane F-35 americane. SUA amenință: Vă preluăm spațiul aerian # Newsweek.ro
Statele Unite lansează un ultimatum: în cazul în care Canada renunță la achiziționarea a 88 de avioane de vânătoare F-35, Washingtonul afirmă că va trebui să „preia comanda” spațiului aerian canadian și să regândească întregul NORAD în 2026.
07:50
300 de cetăţeni români părăsesc Israelul şi vor trece în Egipt. Alte câteva sute sunt blocați în Qatar și Oman # Newsweek.ro
Un grup format din 300 de cetăţeni români va părăsi Israelul şi va trece în Egipt, a anunţat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, într-un briefing de presă susţinut duminică seara.
07:40
Ceaiul numit și "aurul" femeilor. Îl foloseau bunicile noastre la orice. Poți face și infuzii # Newsweek.ro
Ceaiul supranumit „aurul” femeilor a fost nelipsit din casa bunicilor, folosit la orice problemă de sănătate sau stare de bine. Astăzi, îl poți savura și sub formă de infuzie, păstrând tradiția și beneficiile sale naturale pentru organism și frumusețe.
07:40
Europa extinde misiunea Aspides de securitate maritimă contra Iranului. România face parte din ea # Newsweek.ro
Înaltul comisar al Afacerilor Externe al Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că „Aspides”, misiunea navală a UE la Marea Roșie, Golful Persic și Oceanul Indian, va fi consolidată cu nave suplimentare.
07:30
Este igienic să speli prosoapele de baie cu cele de bucătărie? Vezi temperatura ideală pentru a nu le strica # Newsweek.ro
Spălarea prosoapelor de baie împreună cu cele de bucătărie nu e recomandată din punct de vedere igienic. Pentru a evita contaminarea și a le menține moi și durabile, află temperatura ideală de spălare și modul corect de separare a acestora.
07:20
VIDEO Care a fost impactul majorării taxelor locale asupra populației și mediului de afaceri # Newsweek.ro
Majorarea taxelor locale a produs un adevărat șoc la începutul acestui an. Persoanele cu venitui mici au resimțit din plin aceste majorări, dar și mediul de afaceri a fost zdruncinat.
07:10
Horoscop 3 martie. Luna în Fecioară îi pune într-o lumină favorabilă pe Săgetători. Racii, certuri # Newsweek.ro
Horoscop 3 martie. Luna în Fecioară îi pune într-o lumină favorabilă pe Săgetători. Racii au parte de o zi cu certuri. Fecioarele întâmpină provocări. Scorpionii sunt în centrul atenției.
06:30
Cum poți obține bani în plus la pensie dacă ai lucrat sâmbăta înainte de 89? Te poți pensiona mai repede? # Newsweek.ro
Sunt anumite categorii de pensionari care au lucrat înainte de 1989 și care pot beneficia de anumite perioade la pensie. Aceștia ar putea ieși mai repede la pensie și ar putea obține bani în plus.
Acum 24 ore
20:50
Ofensiva americano-israeliană în Iran se mișcă repede, anunță Donald Trump. 48 de lideri au fost uciși # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump declară duminică unei jurnaliste de la Fox News că „48 de lideri” iranieni au fost uciși până în prezent în Iran și subliniază că ofensiva americano-israeliană „se mișcă repede”.
20:40
Duminică, 1 martie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 26 februarie, Loteria Română a acordat 25.580 de câștiguri în valoare totală de 2,16 milioane de lei.
20:20
Alertă în Orientul Mijlociu: Netanyahu promite creșterea intensității loviturilor asupra Teheranului # Newsweek.ro
Loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica în zilele următoare, a anunţat duminică premierul Benjamin Netanyahu, în a doua zi a ofensivei israeliano-americane lansate contra Iranului.
20:10
Vacanță de coșmar în Dubai și Doha. Care sunt vedetele din România surprinse în mijlocul tensiunilor? # Newsweek.ro
Mai multe vedete din România, aflate în vacanță în Emiratele Arabe Unite, au fost prinse fără voie în conflictul din Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israelul au lansat, sâmbătă, o operațiune împotriva regimului iranian, iar Teheran a ripostat în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit.
19:50
Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, trebuie să elibereze vila arhierească din Constanța. Care este motivul? # Newsweek.ro
Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, trebuie să elibereze vila arhierească din Constanța pe care o folosește ca reședință și situată vizavi de Cazinoul din Constanța în 23 de zile, după ce decretul semnat de Nicolae Ceaușescu, în urmă cu 50 de ani va expira spre sfârșitul lui marti
19:40
Lovitură grea pentru Washington: trei morți și mai mulți răniți în operațiunea militară împotriva Iranului # Newsweek.ro
Trei militari americani au fost ucişi, iar alţi cinci au fost grav răniţi în cadrul Operaţiunii ”Epic Fury” împotriva Iranului, anunţă duminică Comandamentul Militar american în Orientul Mijlociu (CENTCOM), primele victime americane cunoscute, relatează AFP.
19:20
Beijingul transmite un avertisment clar în urma atacurilor din Teheran: oprirea imediată a atacurilor militare # Newsweek.ro
19:10
Ministerul Apărării anunță: România nu este vizată de amenințări militare în contextul crizei din Iran # Newsweek.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) informează că din datele pe care le are la acest moment, pe fondul evoluţiei situaţiei de securitate din Iran, nu rezultă o ameninţare militară la adresa teritoriului naţional.
18:50
Ce se întâmplă cu planeta? Vegetația „fuge” spre nord cu 14 km pe an și poate avea un impact pozitiv # Newsweek.ro
Datele satelitare actuale arată că vegetația globală migrează constant spre nord – în unele cazuri cu până la 14 kilometri pe an.
18:40
Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, liderul care a impus conduită dură femeilor? A sfidat Occidentul # Newsweek.ro
Timp de peste trei decenii, Khamenei a fost liderul suprem al Iranului. El a vrut să impună țara ca o putere conducătoare în lumea islamică – și pentru a realiza acest lucru, a acționat cu forță brutală împotriva propriului popor.
18:20
306 km/h – Uragan record în Atlantic. Ce impact devastator are asupra vremii pe tot globul? # Newsweek.ro
Raportul final arată că uraganul „Melissa” a atins viteze record de 306 km/h și este considerat acum oficial cea mai puternică furtună din istoria Atlanticului.
18:10
Horoscop martie Care sunt cele 4 zodii care se bucură de noroc și abundență toată luna? # Newsweek.ro
Patru semne zodiacale atrag abundența și norocul pe tot parcursul lunii martie 2026. Horoscop martie. Care sunt cele 4 zodii care se bucură de noroc și abundență toată luna?
18:00
Care sunt cele mai frumoase nume de fată din anul 2026? Sunt feminine, rare și norocoase # Newsweek.ro
În 2026, cele mai frumoase nume de fată sunt feminine, rare și pline de noroc. Ele ies în evidență prin eleganță și delicatețe, oferind un farmec aparte și energie pozitivă, făcând fiecare nume unic și special pentru fetițele care le poartă.
18:00
Poate acest medicament să micșoreze nasul fără intervenție chirurgicală? Un medic dezvăluie totul # Newsweek.ro
Cei care iau isotretinoină experimentează adesea mai mult decât o îmbunătățire a pielii: unii chiar se delectează cu un nas nou și mai subțire.
17:50
Ministerul Apărării a pregătit forțe de reacție imediată. Deveselu, protecție contra rachetelor Iranului # Newsweek.ro
Ministerul Apărării Naționale a comunicat că, din datele pe care le are la acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național.
17:20
VIDEO Belgia și Franța au sechestrat un petrolier din flota-fantomă a Rusiei. Făcea afaceri cu elita Iranului # Newsweek.ro
Forțele armate belgiene, susținute de forțele armate franceze, au confiscat un petrolier din „flota din umbră” a Rusiei, în care era implicat fiul unui consilier senior al liderului Suprem al Iranului, Ali Khamenei, ucis în atacurile SUA-Israel.
17:00
Motivul pentru care nu trebuie să mai folosești telefonul la toaletă. Este mai dureros decât crezi # Newsweek.ro
Pare un gest banal, dar folosirea telefonului la toaletă îți poate afecta sănătatea mai mult decât crezi. Medicii avertizează că acest obicei favorizează apariția unor probleme dureroase și crește riscul de infecții, din cauza bacteriilor.
16:50
VIDEO Panică în Dubai, paradisul turiștilor. Iran atacă intenționat hoteluri de lux și centre comerciale # Newsweek.ro
Exploziile au zguduit multe dintre principalele repere și surse de venit ale Dubai, inclusiv insula artificială Palm Jumeirah, hotelul ultra-lux Burj Al Arab și aeroportul. Turiștii sunt cuprinși de panică.
16:20
Truc simplu pentru sănătate: 7 alimente care devin mai bune dacă le mănânci reci. Care este explicația? # Newsweek.ro
Așteaptă și nu mânca imediat: Multe preparate zilnice devin mai nutritive după ce se răcesc. Care este explicația științifică?
16:10
Motivul pentru care nu trebuie să mai cuperi pâine feliată niciodată. E mai bună cea cu crustă crocantă? # Newsweek.ro
Pâinea feliată poate părea convenabilă, dar își pierde rapid prospețimea și textura. Experții recomandă pâinea cu crustă crocantă: mai gustoasă, mai sănătoasă și cu aromă intensă, oferind o experiență mult mai satisfăcătoare la fiecare felie.
15:50
Fostul şef al USR Rediu şi-a recâştigat calitatea de membru în instanţă. Exclus din partid în cadrul unei şedinţe organizate online, pe Zoom, el a invocat tocmai acest aspect, ca încălcare a statutului partidului.
15:40
Cum l-a urmărit CIA pe Khamenei timp de mai multe luni înainte de a fi eliminat. Ce au aflat despre el # Newsweek.ro
NYT dezvăluie, citând surse apropiate operaţiunii, că CIA îl urmărea pe liderul supem iranian de mai multe luni şi a obţinut o anumită încredere în privinţa locurilor în care se afla şi obiceiurile lui ALi Khamenei.
15:20
Cum să cureți covorul de la intrare plin de bacterii. Îl bagi la mașina de spălat – la ce temperatură? # Newsweek.ro
Covorul de la intrare adună murdărie și bacterii, dar îl poți curăța eficient acasă. Bate-l, aspiră-l și apoi spală-l la mașina de spălat. Pentru igienizare, folosește apă caldă, între 40–60 grade Celsius și un detergent potrivit, astfel bacteriile vor fi eliminate.
15:10
Fostul subprefect Bogdan Abalaşi spune că s-a îmbolnăvit de psoriazis dupa ce presa l-a făcut fripturist # Newsweek.ro
Fostul subprefect Bogdan Abalaşi cere despăgubiri de la Ministerul Sănătăţii. Abalaşi a fost angajat pe un post de consilier în cadrul departamentului de monitorizare a proiectelor spitalelor regionale de urgenţe în noiembrie 2018.
15:10
Specialiştii critică decizia Ministerului Sănătăţii privind eliberarea de antibiotice fără reţetă. „O bombă” # Newsweek.ro
Medicii din Iaşi reacţionează după decizia Ministerului Sănătăţii de a permite achiziţionarea de antibiotice din farmacii, pentru un tratament de cel mult 48 de ore, „în cazuri de urgenţă”
14:50
O expertă în IT și-a dat demisia de la Google ca să urmeze o școală de cofetar în Franța. „Nu eram pregătită” # Newsweek.ro
O expertă în IT a povestit că și-a părăsit slujba cu salariul de șase cifre de la Google ca să urmeze o școală de cofetărie în Franța. Totul s-a transformat rapid în jurul ei după ce a luat această decizie.
14:40
A murit legendarul antrenor Vasile Constantin "Mao". A crescut generații de rugby-ști campioni la "Locomotiva" # Newsweek.ro
Vasile Constantin „Mao”, unul dintre cei mai mari formatori din istoria rugbyului românesc, a încetat din viață. Fost antrenor la Rapid și fondatorul CSS Locomotiva, a descoperit și șlefuit generații întregi de campioni, dominând decenii rugbyul la nivel de juniori.
14:30
Piaţa farmaceutică din România, calculată după valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienţi prin farmacii şi spitale, a crescut în 2025 cu 10% faţă de anul anterior, până la 37,5 miliarde lei (circa 7,5 miliarde euro).
14:10
Cum ar putea fi pensiile înghețate până în 2031? Pensionarii pot pierde sute de lei în fiecare an # Newsweek.ro
Pensiile sunt de doi ani înghețate după ce indexările de la 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2026 au fost anulate. Un document fixează ținte pentru reducerea deficitului bugetar până în 2023 pe care România nu le poate îndeplini. Urmează înghețarea pensiilor pe termen lung?
