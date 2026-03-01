Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, trebuie să elibereze vila arhierească din Constanța. Care este motivul?

08:40

ARO a încercat de două ori să intre pe piața din SUA. Odată în 1989, cu slabele motoare diesel ori pe benzină făcute la Brașov și Câmpulung, și odată în 2005, cu un model „special de State”, Hunter, cu motor de Chrysler de 2.5 litri, ori de Ford de 2.9 litri, și aer condiționat.