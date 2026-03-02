Autoritățile așteaptă o mână de ajutor de la francezii care au golit lacul Vidraru: ia și apa din gropile din asfalt ca să poată fi reparate
Impact.ro, 2 martie 2026 10:00
Unul dintre motivele pentru care nu sunt reparate gropile din asfalt în regim de urgență este faptul că acestea sunt pline cu apă. Bine, și faptul că nu interesează pe nimeni de mașinile și siguranța […]
• • •
Acum 30 minute
10:00
Autoritățile așteaptă o mână de ajutor de la francezii care au golit lacul Vidraru: ia și apa din gropile din asfalt ca să poată fi reparate
Unul dintre motivele pentru care nu sunt reparate gropile din asfalt în regim de urgență este faptul că acestea sunt pline cu apă. Bine, și faptul că nu interesează pe nimeni de mașinile și siguranța […]
Acum 4 ore
06:30
Unirea Slobozia – Rapid, meci contând pentru etapa a 29-a din campionatul României, este programat, luni, 2 martie 2026, de la ora 19:30, pe Stadionul 1 Mai, şi va fi transmis în direct de Digi […]
Acum 12 ore
23:00
FCSB a ajuns în play-out pentru prima dată în istorie. Altfel spus, antrenorul Becali a făcut din nou istorie # Impact.ro
Victoria lui FC Argeș cu Dinamo București, scor 1-0, a produs unda de șoc: FCSB ajunge, în premieră, în play-out. Indiferent de ce va face în ultimele două etape, campioana nu mai poate prinde top […]
22:20
Nicușor Dan: „România e în deplină siguranță”. Să sperăm că nu a scris asta tot pe foaia cu TVA-ul, care e deja semnată # Impact.ro
„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă", a transmis Nicușor Dan, în contextul degradării situației de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit mesajului oficial, instituțiile responsabile de politică […]
22:00
Pont: în sfârșit, îi poți propune soției să o duci la Dubai de 8 Martie. Sigur te refuză! # Impact.ro
După imaginile cu Burj Khalifa și Burj Al Arab atacate de drone, planurile exotice au devenit brusc mai puțin tentante. Ce era ieri „destinația visurilor" e azi „hai să vedem totuși ce oferte sunt pe […]
21:40
Prima persoană care ar putea trăi 1.000 de ani s-a născut deja. Dacă află Ilie Bolojan, nu ne mai pensionăm în viața asta # Impact.ro
Futurologul Raymond Kurzweil susține, într-un eseu publicat în Wired, parte din viitoarea sa carte, că prima persoană care ar putea ajunge la 1.000 de ani s-a născut deja. În viziunea lui, fuziunea dintre biotehnologie și […]
Acum 24 ore
20:40
LAceastă imagine cu Nicușor Dan purtând bandană tip Rambo, dar verde, de activist eco, datează de la începutul anilor 2010. Pe lângă bandana tip Rambo, Nicușor Dan mai purta atunci barbă tip Chuck Norris […]
19:10
Iranienii stabiliți în România se bucură de libertate mai mult decât românii stabiliți în România # Impact.ro
Iranienii stabiliți în România au ieșit în stradă, la București, și au sărbătorit trecerea la cele pașnice a dictatorului cu straie de popă Khamenei. Imaginile au făcut senzații și ceva audiență la canalele de știri, […]
16:20
Trei răspunsuri simple la întrebarea „De ce costă litrul de benzină 8,2 lei dacă prețul barilului este la nivelul din 2018, când benzina era 5,5 lei?” # Impact.ro
Răspunsul simplu: Între 2018 și 2026, inflațiea a fost de 100%. Prin urmare, azi, 8,2 lei e un preț mai mic decât cel de 5,5 lei din 2018. Răspunsul și mai simplu: În anii '80, […]
15:50
Românul, sub zodia ghinionului: „Am mâncat 3 luni pateu să am bani de Dubai și Dubaiul e atacat chiar acum, când am ajuns eu!” # Impact.ro
Universul are un simț al umorului foarte particular când vine vorba de turiști români. După trei luni de pateu strategic, apă plată la ofertă și refuz eroic la orice ieșire în oraș, în sfârșit ajungi […]
14:40
Moartea lui Khamenei, anunţată cu hohote de plâns la televiziunea de stat din Iran. Atenție, imagini ce pot provoca invidia nord-coreenilor # Impact.ro
Duminică dimineață, la televiziunea de stat din Iran s-a citit o declarație a Consiliului Suprem de Securitate Națională prin care s-a confirmat moartea ayatollahului Khamenei. Prezentatorul care a citit declarația nu și-a putut stăpâni lacrimile […]
14:00
Primarul unei localități care nu putea fi decât din România a făcut o pistă de biciclete pe bani care nu puteau fi decât europeni și cu niște specialiști care nu puteau fi decât dorei. A […]
12:30
Siena persană despre bucuria femeilor din Iran de a-și lăsa din nou părul descoperit fără să încalce legea penală a religiei # Impact.ro
O influenceriță iraniană cunoscută online drept „Sirena persană" vorbește despre ce ar însemna o eventuală schimbare a regimului teocratic din Iran: libertatea femeilor de a-și arăta părul fără teama unor sancțiuni severe. În contextul legii […]
11:40
„Asigurarea 1500 de lei, rovigneta 250 de lei, impozitul 1000 de lei, ITP-ul 250 de lei, benzina 8,3 lei, iar drumurile de 2 bani” # Impact.ro
Dacă ar exista un imn al Bucureștiului, acesta ar trebui să fie textul lui. Muzica ar trebui să fie ceva ritmat, percuția fiind asigurată de trosnetul roților și suspensiilor care dau prin toate gropile astea.
11:30
Prețul benzinei ar putea crește și mai mult dacă Iranul închide Strâmtoarea Hormuz, dar 50 de lei vor rămâne tot 50 de lei # Impact.ro
Vești aproape irelevante pentru românii care au descoperit formula supremă de stabilitate economică: „eu tot de 50 de lei bag". Indiferent dacă litrul e 7 lei, 8 lei sau 12 lei, suma e bătută în […]
11:00
Burj Khalifa și Burj Al Arab, atacate de drone iraniene. Tot mai sigur e în Balta Albă, la Burj Al Săraci # Impact.ro
Potrivit imaginilor apărute în contextul escaladării tensiunilor din regiune, celebrul zgârie-nori Burj Khalifa din Dubai ar fi fost vizat de o dronă iraniană, însă aceasta ar fi fost interceptată înainte de impact. În schimb, Burj […]
Ieri
10:00
Ayatollahul Ali Khamenei ar fi fost ucis în timp ce „își îndeplinea îndatoririle” la birou. Tot un fel de burnout… # Impact.ro
Potrivit informațiilor apărute în presă, inclusiv declarații atribuite lui Donald Trump și relatări din presa de stat iraniană, ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ar fi fost ucis într-un atac. Atacul l-ar fi găsit […]
06:20
UTA Arad – FCSB, meci contând pentru etapa a 29-a din campionatul României, este programat, duminică, 1 martie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Francisc Neuman, şi va fi transmis în direct de Digi […]
06:10
Petrolul Ploieşti – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 29-a din campionatul României, este programat, duminică, 1 martie 2026, de la ora 15:45, pe Stadionul Ilie Oană, şi va fi transmis în direct de Digi […]
06:10
Dinamo – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 29-a din campionatul României, este programat, duminică, 1 martie 2026, de la ora 18:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […]
28 februarie 2026
22:30
Costumul tricolor de membru AUR, ideal pentru nunți suveraniste, botezuri patriotice și treziri în conștiință # Impact.ro
Domnul din imagine este un mândru membru AUR și susținător al deputatului Tiberiu Boşutar de Bistrița Năsăud-Năsăud. Numele dumnealui este mai puțin important. Important este patriotismul afișat pe toate căile, inclusiv în plan vestimentar. Ei […]
20:40
Domnul Mihai Trăistariu spune că s-a săturat de coafura tip Mihai Eminescu, coafură cu care a aprins inimile admiratoarelor în ultimii ani, și s-a tuns. Acum, a adoptat o coafură tip „electric", după cum singur […]
19:20
Ultimele apariții publice ale actriței Demi Moore au stârnit, ca de obicei, valuri de comentarii online. Internetul, specialist universal în nutriție și estetică, a decis rapid că dezbaterea globală despre alimentație trebuie purtată direct pe […]
16:50
Ia amploare trendul therienilor, al tinerilor ce se identifică cu animalele. Pe vremea noastră, era mai simplu: ne identificam ca săraci # Impact.ro
Un fenomen atipic prinde contur în Argentina, unde unii adolescenți spun că sunt „therieni", adică persoane care se identifică mental sau simbolic cu animale. Potrivit relatărilor din presa internațională, inclusiv Associated Press, o piață din […]
15:50
Războiul se extinde: Iranul atacă țări din zonă unde sunt baze americane. La noi, benzina rezistă eroic la 8,2 lei litrul # Impact.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează, după ce Iranul a lansat atacuri asupra unor ținte din țări unde se află baze americane, în contextul represaliilor față de operațiunile comune desfășurate anterior de SUA și Israel. Au […]
14:10
Pisicile – agenți de securitate care păzesc intrarea în bloc. Ai pliculeț, intri; nu ai, nu intri # Impact.ro
Imaginile cu o gașcă de pisici care păzește intrarea unui bloc din Constanța s-au viralizat rapid, iar internetul a înțeles exact ce se întâmplă acolo: nu e o simplă adunare felină, ci o veritabilă celulă […]
13:30
420 de lei o pizza pe aeroportul din Otopeni. Dar nu e pentru mâncat, e pentru colecționari # Impact.ro
70 de lei o felie de pizza pe Aeroportul Henri Coandă. Iar pizza are 6 felii. Bacul, pentru cine are, spune că o pizza costă 420 de lei. Pasagerii care trec prin aeroport pozează, filmează, […]
12:30
Deszăpezitorii neobosiți ai Primăriei Sector 3 au aruncat zăpada de pe trotuar pe pista de biciclete # Impact.ro
O metodă de deszăpezire ingenioasă și aproape perfectă a fost inventată și pusă în practică în Sectorul 3 al Capitalei. E vorba de mutarea zăpezii dintr-un loc în altul, de către lucrători ai autorității locale […]
11:40
SUA și Israelul atacă preventiv Iranul. Se bombardează chirurgical, astfel încât străzile din Teheran să nu arate ca cele din București după dezgheț # Impact.ro
Ignorarea de către Teheran a ultimatumului dat de Donald Trump pentru un acord privind capacitățile nucleare a condus la decizia previzibilă: SUA și Israelul au decis să atace Iranul „preventiv". Se urmărește, pe partea politică, […]
11:30
SUA și Israel atacă preventiv Iranul. Se bombardează chirurgical, astfel încât străzile din Teheran să nu arate ca cele din București după dezgheț # Impact.ro
Ignorarea de către Teheran a ultimatumului dat de Donald Trump pentru un acord privind capacitățile nucleare au condus la decizia previzibilă: SUA și Israel au decis să atace Iranul „preventiv”. Se urmărește, pe partea politică, […] The post SUA și Israel atacă preventiv Iranul. Se bombardează chirurgical, astfel încât străzile din Teheran să nu arate ca cele din București după dezgheț appeared first on IMPACT.ro.
10:40
Japonezii habar nu au să asfalteze un drum. Corect e să asfatezi și gura de canal, ca să ai de ce să spargi după aia # Impact.ro
Circulă pe internet, sub formă de imagini, o laudă deșănțată si complet nemeritată pentru lucrătorii japonezi care asfaltează și repară drumuri la ei in țară. Lauda este că japonezii repară drumuri cu o tehnică și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:20
Farul Constanţa – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 29-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 27 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct […]
06:00
Universitatea Craiova – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 29-a din campionatul României, este programat, sâmbătă 28 februarie 2026, de la ora 15:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de Digi […]
27 februarie 2026
21:20
Pensiile vor fi majorate începând de anul viitor. Pentru pensionarii care mai prind. Pentru ceilalți, sănătate! # Impact.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, dă asigurări că pensiile vor fi indexate la 1 ianuarie 2027 și că există bani pentru aceste majorări, mai ales că în 2025 s-au colectat cu 2,5 miliarde de euro mai […]
19:50
Tribuna Steaua Roșie Belgrad la meciul cu Lille. Așa ceva i-ar trebui și lui Becali dacă mai vrea în Europa League # Impact.ro
În imagine este tribuna fanilor echipei Steaua Roșie Belgrad la meciul de acasă cu Lille. Meci disputat acum două zile, în Europa League. Unii vor spune că această coregrafie creștin-ortodoxă nu a fost de mare […]
19:20
Ia uitați ce a apărut la noi în oraș, în timp ce David Popovici se plânge că nu avem bazine olimpice # Impact.ro
Numărați și voi, că pe noi n-o să ne creadă nimeni. Nu sunt acolo cel puțin cinci bazine olimpice? La un singur colț de stradă! Toate, umplute natural de ultima topire a zăpezii, fără niciun […]
18:20
Bianca Drăgușanu, prima influenceriță a țării, e de părere că trăim într-o țară de rahat cu oameni pe măsură # Impact.ro
Doamna Bianca Drăgușanu, prima influenceriță a țării, s-a supărat pe țară. Și spune într-un video că trăim într-o țară de rahat. Bine, dânsa spune că „de căcat", dar hai să zicem totuși „de rahat" ca […]
17:30
Jocurile de noroc reprezintă o formă populară de divertisment în România, atât online, cât și în sălile de jocuri fizice. Pentru a proteja jucătorii și a asigura un cadru legal corect, statul român a reglementat […] The post Tipuri de jocuri de noroc legale în România appeared first on IMPACT.ro.
16:30
Oficial, românii au ajuns cei mai săraci europeni, cu o avere de 44.000 de euro de om. (Nu ați știut că aveți 44.000 de euro, așa-i?) # Impact.ro
LRomânia ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul avere medie per adult, potrivit Raportului Global privind Averea 2025 realizat de UBS și citat de Euronews. Cu 44.000 de euro avere medie, suntem oficial campioni […]
13:50
„Raiul striptease” din București a fost închis de poliție fiindcă „îngerii striptease” practicau prostituția la subsolul raiului # Impact.ro
Cel mai mare club de striptease din București a fost închis de mascați după ce poliția a aflat ce știa tot orașul: că „striptisul" era doar un paravan pentru prostituție. Clubul, cunoscut popular ca „raiul […]
13:20
Ciprian Ciucu: „În oraşele civilizate, când ninge peste 40 cm, nimeni nu mai circulă”. Da, dar acolo firmele de deszăpezire nu așteaptă să deszăpezească soarele # Impact.ro
Primarul Capitalei, domnul Ciucu, îi ceartă pe bucureșteni că au pretenția să poată circula la muncă și atunci când ninge mai mult: „În oraşele civilizate, precum New York, când ninge peste 40 cm, nimeni nu […]
12:00
Dorian Popa, fără echilibru pe scenă, la un concert. Munca în folosul comunității, în pericol # Impact.ro
În timpul unui concert, Dorian Popa a vrut să execute o săritură care nu i-ar fi ridicat probleme lui Cheluțu. Însă, pentru om, săritură aceea s-a dovedit incompatibilă cu sistemul biped. Factorul dezechilibru a intervenit […]
11:30
Robert Negoiță a găsit doi vinovați pentru gropile de pe străzile din Sectorul 3: sarea și „alții” # Impact.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 și cel mai bun frate al fratelui său, a postat pe TikTok un filmuleț în care spune cine e de vină pentru că faptul că va rupeți mașinile pe străzile […]
10:50
Nicușor Dan a promulgat legea care tunde din pensiile speciale ale magistraților. Aceștia vor fi mai puțin speciali, dar tot speciali # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile speciale ale magistraților a doua zi după ce Curtea Constituțională a trimis motivarea către Monitorul Oficial. Gestul a fost prezentat de șeful statului drept unul de echitate […]
09:50
În Capitală, zăpada are o viață scurtă ca simbol al purității. În schimb,
09:20
U Cluj – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 29-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 27 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: U Cluj vs Oţelul Galaţi – Ardelenii, aproape de play-off appeared first on IMPACT.ro.
09:20
Iată și gropile din Sectorul 1. Lumea începe să creadă că, la noi, rețeta de asfalt e cea de clătite # Impact.ro
Au apărut pe internet și gropile din Sectorul 1. Asfaltul pare preparat la tigaie, ca o clătită făcută de cineva care a văzut rețeta doar pe TikTok și a zis că merge și-așa. Stratul e […] The post Iată și gropile din Sectorul 1. Lumea începe să creadă că, la noi, rețeta de asfalt e cea de clătite appeared first on IMPACT.ro.
09:10
Hermannstadt – Botoşani, meci contând pentru etapa a 29-a din campionatul României, este programat, vineri, 27 februarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: Hermannstadt vs Botoşani – Sibienii, sub presiune appeared first on IMPACT.ro.
00:00
Iar se scumpește țuica! Țăranii vor beneficia de niște bani dacă primesc orășeni în curte ca să le arate cum e viața la țară # Impact.ro
Statul, prin Ministerul Agriculturii, pregătește programul „Viața la țară”, prin care gospodarii din mediul rural pot câștiga bani dacă primesc în curte orășeni curioși să vadă cum se trăiește autentic, cu animale, sapă și miros […] The post Iar se scumpește țuica! Țăranii vor beneficia de niște bani dacă primesc orășeni în curte ca să le arate cum e viața la țară appeared first on IMPACT.ro.
26 februarie 2026
23:20
Nicușor Dan, executat silit pentru că nu și-a plătit un impozit local. S-o fi aliat la protestul suveraniștilor care plătesc mai târziu # Impact.ro
Gândul dezvăluie că președintele României, Nicușor Dan, ar fi executat silit de către statul pe care îl conduce fiindcă nu a plătit impozitului aferent unui teren de 7.460 mp din Predeal. Potrivit documentelor deținute de […] The post Nicușor Dan, executat silit pentru că nu și-a plătit un impozit local. S-o fi aliat la protestul suveraniștilor care plătesc mai târziu appeared first on IMPACT.ro.
