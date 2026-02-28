Demi Moore la 63 de ani. Pare că îi priește Postul Mare

19:20

Numărați și voi, că pe noi n-o să ne creadă nimeni. Nu sunt acolo cel puțin cinci bazine olimpice? La un singur colț de stradă! Toate, umplute natural de ultima topire a zăpezii, fără niciun […] The post Ia uitați ce a apărut la noi în oraș, în timp ce David Popovici se plânge că nu avem bazine olimpice appeared first on IMPACT.ro.