Trump avertizează asupra pierderilor în Iran. Apel către iranieni pentru acțiune.

Rusia a declarat că nu se grăbește să finalizeze un acord de pace în Ucraina, pe fondul discuțiilor dintre oficiali americani și ucraineni la Geneva. Tensiunile rămân ridicate, iar negocierile anterioare nu au dus la un compromis. Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a afirmat că Rusia nu are un termen-limită pentru finalizarea conflictului și […]