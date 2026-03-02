Trump avertizează asupra pierderilor în Iran. Apel către iranieni pentru acțiune.
Lumea Politică, 2 martie 2026 10:00
Într-un discurs recent, Donald Trump a declarat că Statele Unite trebuie să se pregătească pentru pierderi suplimentare înainte de finalizarea operațiunilor militare în Iran. El a solicitat forțelor iraniene să se predea și a încurajat cetățenii iranieni să-și recupereze țara, promițând sprijin american. Donald Trump a avertizat că SUA ar putea suferi noi pierderi în […]
• • •
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum 5 minute
10:20
Ploșnițele au ajuns în justiție, la propriu. Activitatea unei instanțe din București, paralizată de insectele sugătoare de sânge # Lumea Politică
Ploșnițele din justiție limitează activitatea unor instanțe din București. După penitenciarele în care a fost semnalată prezența insectelor sugătoare de sânge, acestea au ajuns, oficial, și în preajma judecătorilor și procurorilor. Însă nu doar judecătorii, procurorii, grefierii și arhivarii sunt vizați de invazia periculoasă a ploșnițelor care, odată intrate în casă, fac viața un calvar. […]
10:20
Marile puteri europene, mesaj amenințător pentru Teheran: „Ne vom apăra interesele și pe cele ale aliaților” # Lumea Politică
Germania, Franța și Marea Britanie se pregătesc pentru acțiuni defensive împotriva Iranului, ca răspuns la atacurile acestuia. Declarația vine pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, amplificate de recentele operațiuni ale SUA și Israelului. Germania, Franța și Marea Britanie sunt pregătite pentru „acțiuni defensive necesare și proporționale” împotriva ripostelor iraniene. Scopul este de a „distruge de […]
Acum 15 minute
10:10
Toate statele Golfului au fost vizate de iranieni, o premieră istorică: Atacurile Iranului împing țările arabe spre război # Lumea Politică
Iranul a lansat un atac masiv asupra statelor din Golf, vizând și infrastructura civilă. Răspunsul a venit în urma unei ofensive comune SUA-Israel împotriva Teheranului. Statele din Consiliul de Cooperare al Golfului au fost atacate simultan, provocând o criză regională fără precedent. Pentru prima dată în istorie, toate statele din Consiliul de Cooperare al Golfului […]
10:10
Trump anunţă că se aşteaptă la un număr de victime americane “mult mai mare” în urma operaţiunii din Iran # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a declarat că SUA se așteaptă la mai multe victime în conflictul cu Iranul, conform estimărilor Pentagonului. Trump a promis o reacție dură împotriva regimului iranian, afirmând că acțiunile sunt necesare pentru a preveni un regim terorist înarmat cu arme nucleare. Donald Trump a declarat pentru The New York Times că administrația […]
Acum 30 minute
10:00
Într-un discurs recent, Donald Trump a declarat că Statele Unite trebuie să se pregătească pentru pierderi suplimentare înainte de finalizarea operațiunilor militare în Iran. El a solicitat forțelor iraniene să se predea și a încurajat cetățenii iranieni să-și recupereze țara, promițând sprijin american. Donald Trump a avertizat că SUA ar putea suferi noi pierderi în […]
10:00
Trump vorbește despre victimele americane din Orientul Mijlociu: „Vom răzbuna fiecare viață” # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a declarat că SUA se așteaptă la mai multe victime în conflictul cu Iranul, conform estimărilor Pentagonului. Trump a promis o reacție dură împotriva regimului iranian, afirmând că acțiunile sunt necesare pentru a preveni un regim terorist înarmat cu arme nucleare. Donald Trump a declarat pentru The New York Times că administrația […]
Acum 2 ore
08:40
Instituțiile publice și companiile de stat din România investesc masiv în ChatGPT. Cât s-a plătit de la buget pe abonamente # Lumea Politică
Instituțiile publice și companiile de stat din România au început să investească semnificativ în abonamente la ChatGPT, generând îngrijorare în mediul online. Peste 63.000 de euro au fost cheltuiți deja, iar întrebările despre dependența de inteligența artificială sunt tot mai frecvente. Fenomenul utilizării ChatGPT de către autoritățile publice românești a atras atenția și critici din […]
08:30
Conflictul din Iran amenință economia globală. România ar putea resimți efectele rapid # Lumea Politică
Escaladarea conflictului din Iran și extinderea lui la nivel regional ar putea declanșa un șoc economic global. Poziția strategică a Iranului în piețele energetice este crucială. Analiștii economici explică impactul asupra economiei mondiale și românești. Deși România nu este direct afectată militar de conflict, efectele economice sunt resimțite deja, în special din cauza dependenței de […]
08:30
Asasinarea lui Khamenei ar avea efecte nebănuite. CIA avertizează asupra riscurilor # Lumea Politică
Un raport CIA dezvăluie că, după moartea lui Ali Khamenei, puterea în Iran ar putea ajunge în mâinile radicalilor din cadrul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC). Acest scenariu ar putea intensifica radicalizarea Teheranului, conform unor surse citate de Reuters. Un raport al CIA, citat de Reuters, indică faptul că o preluare a puterii de către radicalii […]
Acum 4 ore
08:20
Război total între un economist și un influencer celebri pe tema investițiilor în în Dubai. „Alții la fel de frustrați si de dezaxați” # Lumea Politică
Economistul Iancu Guda și influencerul Răzvan Pascu se află în centrul unui conflict intens pe tema investițiilor în Dubai, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Guda și-a exprimat criticile față de siguranța investițiilor în regiune, în timp ce Pascu a apărat stabilitatea Emiratelor Arabe Unite. Într-o postare pe Facebook, Iancu Guda a criticat asocierile dintre […]
08:00
Pensii mai mari din 2027, dar nu prin creștere directă. Măsurile anunțate de ministrul Muncii # Lumea Politică
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat la România TV un pachet social semnificativ pentru pensionari. Acesta include eliminarea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei și reluarea indexării pensiilor din 2027. Măsurile, care par să fie o concesie pentru PSD, au un impact bugetar de 2,3 miliarde de lei. Ministrul Muncii, Florin Manole, a […]
Acum 6 ore
06:10
Impactul economic al unui conflict prelungit. Efectele asupra prețurilor și investițiilor # Lumea Politică
Un conflict pe termen scurt ar putea fi absorbit în câteva luni, dar unul prelungit ar crea efecte economice persistente. Creșterea prețului petrolului și schimbările în lanțurile de aprovizionare sunt doar câteva dintre consecințe. Un scenariu pe termen scurt, în care conflictul durează între două și trei luni, ar putea duce la un șoc temporar. […]
05:30
Friedrich Merz despre viitorul Iranului. Avertismente privind serviciile iraniene în Europa # Lumea Politică
Cancelarul german Friedrich Merz a discutat despre oportunitățile politice ale Iranului după eliminarea lui Ali Khamenei. El a avertizat însă asupra incertitudinilor legate de viitorul politic și a subliniat riscurile unei intervenții militare. Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că poporul iranian are acum șansa de a-și alege conducerea politică, în contextul eliminării liderului Ali […]
04:40
Terenuri gratuite în Austria pentru familii. Programul inedit al comunei Rappottenstein continuă să atragă interes # Lumea Politică
Comuna Rappottenstein din Austria oferă terenuri de construcție gratuite pentru familii, cu scopul de a revitaliza localitatea. Inițiativa, lansată în 2009, a captat atenția internațională, dar a întâmpinat provocări din cauza izolării zonei. Comuna Rappottenstein, cunoscută pentru cetatea sa medievală, a ajuns de la 2.700 de locuitori în 1880 la doar 1.700 astăzi. Pentru a […]
Acum 8 ore
03:10
Trump raportează succese militare împotriva Iranului. CENTCOM respinge acuzațiile de atac asupra portavionului american. # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a anunțat pe Truth Social că forțele americane au distrus nouă nave de luptă iraniene. CENTCOM a respins afirmațiile Iranului privind un atac asupra USS Abraham Lincoln. Trump a mai declarat că 48 de lideri iranieni, inclusiv ayatollahul Ali Khamenei, au fost eliminați. Președintele Trump a făcut o declarație pe Truth Social, […]
Acum 12 ore
00:10
Ministrul Apărării: România nu se confruntă cu amenințări militare directe. Măsuri suplimentare de prudență # Lumea Politică
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că nu există indicii privind o amenințare militară directă asupra României. În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, sunt implementate măsuri suplimentare de vigilență. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că, pe baza analizelor curente, nu există niciun semn de amenințare militară directă la adresa teritoriului României. Mesajul a fost […]
Ieri
08:00
Mirabela Grădinaru, la un eveniment social găzduit de Palatul Cotroceni. „România în lumină”, sloganul reciclat din campania prezidențială # Lumea Politică
Mirabela Grădinaru, concubina președintelui Nicușor Dan, a participat la lansarea Registrului Neonatal, parte din proiectul „România în lumină”. Evenimentul a avut loc la Palatul Cotroceni și a atras atenția prin prezența unor personalități precum Andreea Esca și Mihaela Geoană. Mirabela Grădinaru a fost prezentă, vineri, 27 februarie, la Palatul Cotroceni, la lansarea Registrului Neonatal, un […]
08:00
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit în urma atacului SUA-Israel. Teheranul confirmă # Lumea Politică
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat moartea lui Ali Khamenei, liderul regimului islamist de la Teheran, în urma atacului lansat sâmbătă de SUA și Israel asupra Iranului. Ulterior, în timpul nopții, decesul ayatollahului, care a condus Iranul timp de 36 de ani, a fost confirmat și de presa de stat de la Teheran. Update: 01.03.2026, 03:37 Televiziunea de […]
28 februarie 2026
12:40
Milioane de români riscă să-și piardă acțiunile din Marea Cuponiadă. Legea a schimbat „dreptul de proprietate” în „drept de creanță” # Lumea Politică
O lege votată în decembrie 2025 amenință dreptul de proprietate al 5 milioane de români asupra acțiunilor primite în anii ’90. Valoarea totală a acțiunilor rămâne „confidențială”, iar un lider PNL promite modificări. Situația a fost investigată de Snoop, care a relevat o miză de peste 100 de milioane de euro. Legea recent promulgată de […]
12:10
Concubina președintelui Nicușor Dan, la un eveniment social găzduit de Palatul Cotroceni. „România în lumină”, sloganul reciclat din campania prezidențială # Lumea Politică
Mirabela Grădinaru, concubina președintelui Nicușor Dan, a participat la lansarea Registrului Neonatal, parte din proiectul „România în lumină”. Evenimentul a avut loc la Palatul Cotroceni și a atras atenția prin prezența unor personalități precum Andreea Esca și Mihaela Geoană. Mirabela Grădinaru a fost prezentă, vineri, 27 februarie, la Palatul Cotroceni, la lansarea Registrului Neonatal, un […]
11:10
Dronă a guvernului american, doborâtă accidental de armată. Spațiul aerian din El Paso, închis din nou # Lumea Politică
Incident neobișnuit în Texas: Armata americană a doborât din greșeală o dronă a Serviciului Vamal, provocând închiderea temporară a spațiului aerian deasupra orașului El Paso. Este a doua oară în câteva săptămâni când o eroare de coordonare între agențiile guvernamentale duce la astfel de măsuri. Pentagonul a recunoscut că armata a doborât o dronă utilizată […]
10:40
Viktor Orban cere misiune UE pentru conducta Drujba. Până atunci, Ucraina nu primește niciun euro # Lumea Politică
Viktor Orban solicită Uniunii Europene să trimită o misiune de verificare a conductei Drujba, în contextul tensiunilor cu Ucraina. Premierul ungar vrea să deblocheze un împrumut și sancțiuni împotriva Rusiei. Solicitarea include participarea experților din Ungaria și Slovacia. Premierul ungar Viktor Orban a cerut Uniunii Europene să trimită „o misiune de constatare a faptelor” pentru […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Ciprian Ciucu se gândește la interzicerea păcănelelor în cartierele din București. Propunerea edilului # Lumea Politică
Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a pus în discuție interzicerea jocurilor de noroc în Capitală, după ce Guvernul a emis o ordonanță de urgență. Edilul a subliniat necesitatea unei dezbateri în Consiliul General și a propus relocarea sălilor de jocuri. Ciprian Ciucu a declarat că interzicerea păcănelelor în București trebuie analizată din mai multe unghiuri. Edilul […]
08:10
Avertismentul BNR despre inflație. Efectul: dobânda de referință rămâne neschimbată # Lumea Politică
Banca Națională a României avertizează că inflația va persista la niveluri ridicate mai mult decât s-a anticipat. Măsurile de plafonare a prețurilor vor expira, iar salariile cresc, ceea ce ar putea menține presiunea inflaționistă. În acest context, BNR a hotărât să păstreze dobânda de referință la 6,5%. Conform unei analize recente a BNR, inflația nu […]
07:40
Dominic Fritz vorbește despre patriotism după ce a devenit cetățean român. „Am lăsat ca AUR și găștile lor să-l ia, să-l murdărească și să-l transforme în tricolor agitat pe TikTok” # Lumea Politică
În cadrul Congresului USR de la Sibiu, liderul partidului, Dominic Fritz, a lansat un atac vehement asupra AUR. Acesta a acuzat formațiunea că a deturnat conceptul de patriotism pentru propagandă pe rețelele sociale. Fritz a subliniat importanța redobândirii acestui concept de la AUR. Dominic Fritz, liderul USR, a adresat vineri critici dure către AUR în […]
02:40
Despăgubiri de 100.000 de euro pentru un biciclist rănit grav în 2014, după ce a intrat într-o groapă nesemnalizată. Procesul a durat 12 ani: „Toți dădeau vina unii pe alții” # Lumea Politică
Un bărbat grav rănit în 2014 după ce a intrat cu bicicleta într-o groapă nesemnalizată din București va primi despăgubiri morale de 100.000 de euro. Decizia vine după un proces îndelungat care a durat aproape 12 ani. Accidentul a avut loc pe 27 iunie 2014, pe Calea Știrbei Vodă. Bărbatul, atunci în vârstă de 30 […]
27 februarie 2026
22:30
Bolojan a dat înapoi. Impozitele aproape triplate au fost reduse printr-un artificiu # Lumea Politică
Guvernul Bolojan a emis o ordonanță de urgență ce aduce reduceri semnificative la impozitele locale pentru persoanele cu dizabilități și reprezentanții lor legali. Modificările vizează impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, beneficiind peste 70% dintre persoanele cu dizabilități din România. Ordonanța introduce reduceri diferențiate în funcție de gradul de handicap. Persoanele cu handicap […]
22:30
Judecătoarea Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare, despre referendumul lui Nicușor Dan. Să facă altul și justiția, despre activitatea președintelui și a guvernului # Lumea Politică
Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare, și-a exprimat dezacordul față de referendumul pe justiție anunțat de președintele Nicușor Dan, în cadrul emisiunii „Off the Record” la Mediafax. Petcu a subliniat că nu există un cadru legal pentru acest demers și a propus ca și justiția să organizeze un referendum pentru a evalua activitatea guvernului. Judecătoarea Roxana […]
22:30
Nicușor Dan, reacție după informația despre verificarea finanțării campaniei sale electorale: AEP n-a văzut nereguli în finanțarea lui Călin Georgescu # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat dur după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei sale prezidențiale. Dan afirmă că problema principală nu este persoana sa, ci funcționarea defectuoasă a instituțiilor. Președintele Nicușor Dan a declarat că informațiile despre plângerea penală a AEP nu sunt noi, ci reprezintă o reluare […]
22:30
Macron s-a lovit de o „surpriză neplăcută”. O „lipsă de respect” față de Parlamentul European # Lumea Politică
Președintele francez Emmanuel Macron a denunțat decizia Comisiei Europene de a aplica provizoriu acordul comercial cu Mercosur, considerând-o o „surpriză neplăcută” și o „lipsă de respect” față de Parlamentul European. Reacțiile din Germania și Spania sunt însă pozitive, susținând beneficiile economice ale acordului. Președintele Macron a exprimat nemulțumirea Franței față de decizia Comisiei Europene, declarând […]
20:00
Care sunt partidele din România care primesc cei mai mulți bani de la buget. În ianuarie 2026, au primit peste 14 milioane de lei # Lumea Politică
Partidele politice din România au primit în februarie 2026 subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 15,4 milioane de lei, conform datelor AEP. PSD, PNL și AUR sunt formațiunile care au beneficiat de cele mai mari sume. În luna februarie 2026, partidele politice au primit de la bugetul de stat un total […]
18:40
Șeful Forumului Economic Mondial a demisionat după dezvăluirea legăturilor cu Epstein. „Cred că acum este momentul potrivit” # Lumea Politică
Borge Brende, președintele Forumului Economic Mondial de la Davos, și-a dat demisia în urma unei anchete legate de legăturile sale cu Jeffrey Epstein. Brende a declarat că pleacă după opt ani în funcție. Borge Brende a anunțat joi, 26 februarie, că părăsește funcția de președinte al WEF după o analiză atentă. „Cred că acum este […]
17:40
Wiz Khalifa, condamnat la închisoare pentru consum de canabis. Curtea de Apel Constanța respinge contestația rapperului # Lumea Politică
Celebritatea muzicii rap, Wiz Khalifa, are o pedeapsă de nouă luni în închisoare după ce Curtea de Apel Constanța i-a respins contestația. Incidentul a avut loc pe scena festivalului „Beach, Please!” din Costinești, unde artistul a aprins o țigară cu canabis. Curtea de Apel Constanța a decis joi să respingă contestația în anulare depusă de […]
17:20
Radu Miruță și-a dat subordonații pe mâna Parchetului Militar și DNA. Probleme grave descoperite în urma controalelor interne. # Lumea Politică
Radu Miruță, ministrul Apărării, a anunțat joi seară că a sesizat Parchetul Militar și DNA după ce verificările interne au dezvăluit ilegalități, inclusiv construcții neautorizate și achiziții suspecte. Măsurile vin în contextul unor controale amănunțite efectuate recent în minister. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a publicat pe Facebook rezultatele unor controale interne care au dus la […]
15:10
Guvernul modifică legislația fiscală ca să reducă pierderile din accize și TVA. Companiile vizate de schimbări # Lumea Politică
Vineri, Guvernul se reunește pentru a dezbate acte normative importante. Printre temele abordate se numără modificări fiscale, cheltuieli administrative pentru prefecți și subprefecți, și promovarea producției de biometan. Guvernul va analiza un proiect de ordonanță de urgență care vizează modificări în domeniul fiscal-bugetar. Acesta propune măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor și TVA […]
15:00
Prețuri incredibile în New York. Un singur metru pătrat în Manhattan costă cât o garsonieră în București # Lumea Politică
În inima Manhattanului, apartamentele de lux se vând cu rapiditate, chiar și la prețuri de 20 de milioane de dolari. Cererea depășește oferta, iar prețurile ating 70.000 de dolari pe metru pătrat. Apartamentele de lux din Manhattan se vând rapid, cu prețuri ce ajung la 20 de milioane de dolari și 70.000 de dolari pe […]
15:00
Categoria de pensionari români care vor primi 500 lei în plus la pensie. Cine se încadrează # Lumea Politică
Primăria Cluj-Napoca a inițiat un program de asistență socială pentru a susține persoanele vulnerabile cu tichete de 500 lei pe an. Cererile pot fi depuse până pe 27 noiembrie 2026. Municipalitatea din Cluj-Napoca vine în ajutorul persoanelor vulnerabile cu un program de sprijin social, oferind tichete în valoare de 500 lei anual. Programul „Alimente” se […]
15:00
JD Vance încearcă să-i liniștească pe americani: „Nicio șansă” ca vreun atac asupra Iranului să ducă la un război îndelungat în Orientul Mijlociu # Lumea Politică
Vicepreședintele american JD Vance afirmă că posibilitatea unei intervenții militare în Iran nu va conduce la un conflict de durată. În timp ce președintele Trump ia în calcul lovituri militare, discuțiile diplomatice continuă. Vicepreședintele american JD Vance a declarat că, deși președintele Trump ia în considerare lovituri militare împotriva Iranului, „nu există nicio șansă” ca […]
14:50
Orban ține UE în șah: Ungaria blochează sancțiunile împotriva Rusiei și cere în schimb un împrumut uriaș # Lumea Politică
Ungaria a stopat adoptarea unui nou pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Motivul? Un conflict cu instituțiile europene pe tema unui împrumut de 16 miliarde de euro pentru apărare. Viktor Orbán amenință că va continua blocajul dacă problemele nu se rezolvă. Ungaria a blocat implementarea noului pachet de sancțiuni europene contra Rusiei, potrivit […]
14:50
AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil” # Lumea Politică
Vicepreședintele AUR, Adrian Axinia, solicită suspendarea președintelui României, Nicușor Dan, după ce AEP a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei sale. Axinia susține că președintele este acum vulnerabil la șantaj și cere un referendum pentru demitere. Vicepreședintele AUR, Adrian Axinia, a declarat că președintele României, Nicușor Dan, ar trebui suspendat din funcție. Motivul invocat este […]
14:50
România intră în jocul cel mare: Se investește în cea mai importantă tehnologie a momentului # Lumea Politică
Clujul va găzdui primul cluster din România pentru producția de semiconductori, inițiativă ce implică Consiliul Județean Cluj și parteneri de prestigiu. Acest pas strategic vine pe fondul unei competiții globale intense pentru accesul la resurse tehnologice critice. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat construirea primului cluster pentru fabricarea semiconductorilor în România. Semiconductorii, esențiali […]
14:50
Grindeanu îi transmite lui Bolojan: „Dacă îți dorești să ai partener PSD-ul, trebuie să ai în acest buget și viziunile de stânga” # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, liderul PSD, solicită includerea viziunilor de stânga în bugetul pentru 2026, avertizând coaliția că fără aceste măsuri, bugetul nu va fi susținut de social-democrați. El critică abordarea unilaterală de dreapta a premierului Ilie Bolojan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că bugetul pentru 2026 trebuie să reflecte și viziunile de stânga ale Partidului […]
14:40
Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic # Lumea Politică
Întârzierea adoptării bugetului pe 2026 de către Guvernul Bolojan generează critici și tensiuni politice. Radu Burnete, consilier prezidențial, și liderul PSD, Sorin Grindeanu, și-au exprimat nemulțumirile în declarații recente. Discuțiile asupra utilizării fondurilor europene și măsurilor sociale amplifică dezbaterea. Radu Burnete, consilier prezidențial, a criticat întârzierile în adoptarea bugetului pe 2026. El a subliniat importanța […]
14:40
Fără buget, cu tăieri la investiții și taxe mai mari, România a trecut pe excedent bugetar # Lumea Politică
Execuția bugetară pe ianuarie 2026 a înregistrat un excedent de 850 de milioane de lei, o premieră din 2019. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat importanța acestui rezultat, datorită unor măsuri fiscale stricte și creșteri de venituri. Execuția bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 850 de milioane de […]
14:00
Donald Trump refuză să vină în România. Deși a fost invitat, președintele american trimite pe altcineva în locul lui la Summitul B9+ # Lumea Politică
Summitul B9+ de la București va aduce lideri euroatlantici pentru discuții pe tema securității regionale. Donald Trump nu va participa, dar România își continuă angajamentul prin oferirea de suport logistic și militar. România se pregătește să găzduiască Summitul B9+, eveniment programat pentru 13 mai, la București. Vor participa lideri importanți, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, […]
13:40
Dan Motreanu lovește în PSD: una spun în ședințe, alta la televizor. Acum este „un exercițiu de ipocrizie” # Lumea Politică
Europarlamentarul liberal Dan Motreanu solicită PSD să clarifice poziția sa în coaliție, acuzând discrepanțe între declarațiile publice și negocierile interne. Tensiunile dintre PSD, PNL și USR par să escaladeze, afectând încrederea între partenerii de guvernare. Tensiunile din coaliția guvernamentală cresc, în timp ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, amenință cu ruperea coaliției. Liberalii acuză PSD că […]
13:10
Cine câștigă în meciul Bolojan-Grindeanu. Traian Băsescu: „el face, în timp ce ăsta dă din gură” # Lumea Politică
Traian Băsescu a declarat că Ilie Bolojan este câștigătorul clar în disputa cu Sorin Grindeanu, datorită realizărilor sale concrete. Grindeanu, în schimb, propune un vot intern pentru a decide viitorul coaliției și al premierului. Fostul președinte Traian Băsescu a susținut că Ilie Bolojan este câștigătorul clar în disputa cu Sorin Grindeanu. „Câștigător nu poate fi […]
13:10
Rusia a declarat că nu se grăbește să finalizeze un acord de pace în Ucraina, pe fondul discuțiilor dintre oficiali americani și ucraineni la Geneva. Tensiunile rămân ridicate, iar negocierile anterioare nu au dus la un compromis. Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a afirmat că Rusia nu are un termen-limită pentru finalizarea conflictului și […]
12:40
Băsescu, despre Nicușor Dan, pacificatorul: „singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face” # Lumea Politică
Traian Băsescu a comentat criza din coaliția de guvernare, afirmând că Nicușor Dan încearcă să mențină colaborarea între partide. PSD a transmis că nu a cerut schimbarea premierului Bolojan. Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că Nicușor Dan „încearcă să mențină coaliția în condiții de lucru”, subliniind că nu crede într-o ruptură a acesteia. Întrebat […]
12:40
Bolojan s-a dus direct la o petrecere după tăierile de la guvern. Cum a reacționat acuzațiilor, el și sărbătoritul # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a fost criticat după ce a fost surprins la o petrecere privată, alături de deputatul Mircea Roșca. Evenimentul a avut loc la scurt timp după adoptarea unor pachete de reformă de către Guvern. Bolojan și Roșca au oferit explicații cu privire la prezența lor la evenimentul din Ploiești. Premierul Ilie Bolojan a […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.