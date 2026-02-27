Radu Miruță și-a dat subordonații pe mâna Parchetului Militar și DNA. Probleme grave descoperite în urma controalelor interne.
Lumea Politică, 27 februarie 2026 17:20
Radu Miruță, ministrul Apărării, a anunțat joi seară că a sesizat Parchetul Militar și DNA după ce verificările interne au dezvăluit ilegalități, inclusiv construcții neautorizate și achiziții suspecte. Măsurile vin în contextul unor controale amănunțite efectuate recent în minister. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a publicat pe Facebook rezultatele unor controale interne care au dus la […]
Acum 30 minute
17:20
Acum 4 ore
15:10
Guvernul modifică legislația fiscală ca să reducă pierderile din accize și TVA. Companiile vizate de schimbări # Lumea Politică
Vineri, Guvernul se reunește pentru a dezbate acte normative importante. Printre temele abordate se numără modificări fiscale, cheltuieli administrative pentru prefecți și subprefecți, și promovarea producției de biometan. Guvernul va analiza un proiect de ordonanță de urgență care vizează modificări în domeniul fiscal-bugetar. Acesta propune măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor și TVA […]
15:00
Prețuri incredibile în New York. Un singur metru pătrat în Manhattan costă cât o garsonieră în București # Lumea Politică
În inima Manhattanului, apartamentele de lux se vând cu rapiditate, chiar și la prețuri de 20 de milioane de dolari. Cererea depășește oferta, iar prețurile ating 70.000 de dolari pe metru pătrat. Apartamentele de lux din Manhattan se vând rapid, cu prețuri ce ajung la 20 de milioane de dolari și 70.000 de dolari pe […]
15:00
Categoria de pensionari români care vor primi 500 lei în plus la pensie. Cine se încadrează # Lumea Politică
Primăria Cluj-Napoca a inițiat un program de asistență socială pentru a susține persoanele vulnerabile cu tichete de 500 lei pe an. Cererile pot fi depuse până pe 27 noiembrie 2026. Municipalitatea din Cluj-Napoca vine în ajutorul persoanelor vulnerabile cu un program de sprijin social, oferind tichete în valoare de 500 lei anual. Programul „Alimente” se […]
15:00
JD Vance încearcă să-i liniștească pe americani: „Nicio șansă” ca vreun atac asupra Iranului să ducă la un război îndelungat în Orientul Mijlociu # Lumea Politică
Vicepreședintele american JD Vance afirmă că posibilitatea unei intervenții militare în Iran nu va conduce la un conflict de durată. În timp ce președintele Trump ia în calcul lovituri militare, discuțiile diplomatice continuă. Vicepreședintele american JD Vance a declarat că, deși președintele Trump ia în considerare lovituri militare împotriva Iranului, „nu există nicio șansă” ca […]
14:50
Orban ține UE în șah: Ungaria blochează sancțiunile împotriva Rusiei și cere în schimb un împrumut uriaș # Lumea Politică
Ungaria a stopat adoptarea unui nou pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Motivul? Un conflict cu instituțiile europene pe tema unui împrumut de 16 miliarde de euro pentru apărare. Viktor Orbán amenință că va continua blocajul dacă problemele nu se rezolvă. Ungaria a blocat implementarea noului pachet de sancțiuni europene contra Rusiei, potrivit […]
14:50
AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil” # Lumea Politică
Vicepreședintele AUR, Adrian Axinia, solicită suspendarea președintelui României, Nicușor Dan, după ce AEP a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei sale. Axinia susține că președintele este acum vulnerabil la șantaj și cere un referendum pentru demitere. Vicepreședintele AUR, Adrian Axinia, a declarat că președintele României, Nicușor Dan, ar trebui suspendat din funcție. Motivul invocat este […]
14:50
România intră în jocul cel mare: Se investește în cea mai importantă tehnologie a momentului # Lumea Politică
Clujul va găzdui primul cluster din România pentru producția de semiconductori, inițiativă ce implică Consiliul Județean Cluj și parteneri de prestigiu. Acest pas strategic vine pe fondul unei competiții globale intense pentru accesul la resurse tehnologice critice. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat construirea primului cluster pentru fabricarea semiconductorilor în România. Semiconductorii, esențiali […]
14:50
Grindeanu îi transmite lui Bolojan: „Dacă îți dorești să ai partener PSD-ul, trebuie să ai în acest buget și viziunile de stânga” # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, liderul PSD, solicită includerea viziunilor de stânga în bugetul pentru 2026, avertizând coaliția că fără aceste măsuri, bugetul nu va fi susținut de social-democrați. El critică abordarea unilaterală de dreapta a premierului Ilie Bolojan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că bugetul pentru 2026 trebuie să reflecte și viziunile de stânga ale Partidului […]
14:40
Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic # Lumea Politică
Întârzierea adoptării bugetului pe 2026 de către Guvernul Bolojan generează critici și tensiuni politice. Radu Burnete, consilier prezidențial, și liderul PSD, Sorin Grindeanu, și-au exprimat nemulțumirile în declarații recente. Discuțiile asupra utilizării fondurilor europene și măsurilor sociale amplifică dezbaterea. Radu Burnete, consilier prezidențial, a criticat întârzierile în adoptarea bugetului pe 2026. El a subliniat importanța […]
14:40
Fără buget, cu tăieri la investiții și taxe mai mari, România a trecut pe excedent bugetar # Lumea Politică
Execuția bugetară pe ianuarie 2026 a înregistrat un excedent de 850 de milioane de lei, o premieră din 2019. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat importanța acestui rezultat, datorită unor măsuri fiscale stricte și creșteri de venituri. Execuția bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 850 de milioane de […]
14:00
Donald Trump refuză să vină în România. Deși a fost invitat, președintele american trimite pe altcineva în locul lui la Summitul B9+ # Lumea Politică
Summitul B9+ de la București va aduce lideri euroatlantici pentru discuții pe tema securității regionale. Donald Trump nu va participa, dar România își continuă angajamentul prin oferirea de suport logistic și militar. România se pregătește să găzduiască Summitul B9+, eveniment programat pentru 13 mai, la București. Vor participa lideri importanți, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, […]
13:40
Dan Motreanu lovește în PSD: una spun în ședințe, alta la televizor. Acum este „un exercițiu de ipocrizie” # Lumea Politică
Europarlamentarul liberal Dan Motreanu solicită PSD să clarifice poziția sa în coaliție, acuzând discrepanțe între declarațiile publice și negocierile interne. Tensiunile dintre PSD, PNL și USR par să escaladeze, afectând încrederea între partenerii de guvernare. Tensiunile din coaliția guvernamentală cresc, în timp ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, amenință cu ruperea coaliției. Liberalii acuză PSD că […]
Acum 6 ore
13:10
Cine câștigă în meciul Bolojan-Grindeanu. Traian Băsescu: „el face, în timp ce ăsta dă din gură” # Lumea Politică
Traian Băsescu a declarat că Ilie Bolojan este câștigătorul clar în disputa cu Sorin Grindeanu, datorită realizărilor sale concrete. Grindeanu, în schimb, propune un vot intern pentru a decide viitorul coaliției și al premierului. Fostul președinte Traian Băsescu a susținut că Ilie Bolojan este câștigătorul clar în disputa cu Sorin Grindeanu. „Câștigător nu poate fi […]
13:10
Rusia a declarat că nu se grăbește să finalizeze un acord de pace în Ucraina, pe fondul discuțiilor dintre oficiali americani și ucraineni la Geneva. Tensiunile rămân ridicate, iar negocierile anterioare nu au dus la un compromis. Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a afirmat că Rusia nu are un termen-limită pentru finalizarea conflictului și […]
12:40
Băsescu, despre Nicușor Dan, pacificatorul: „singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face” # Lumea Politică
Traian Băsescu a comentat criza din coaliția de guvernare, afirmând că Nicușor Dan încearcă să mențină colaborarea între partide. PSD a transmis că nu a cerut schimbarea premierului Bolojan. Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că Nicușor Dan „încearcă să mențină coaliția în condiții de lucru”, subliniind că nu crede într-o ruptură a acesteia. Întrebat […]
12:40
Bolojan s-a dus direct la o petrecere după tăierile de la guvern. Cum a reacționat acuzațiilor, el și sărbătoritul # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a fost criticat după ce a fost surprins la o petrecere privată, alături de deputatul Mircea Roșca. Evenimentul a avut loc la scurt timp după adoptarea unor pachete de reformă de către Guvern. Bolojan și Roșca au oferit explicații cu privire la prezența lor la evenimentul din Ploiești. Premierul Ilie Bolojan a […]
12:30
„Omul lui Miruţă” a fost implicat într-un incident de securitate, în 2010. Cum ar fi compromis Viorel Salvador Caragea un flagrant # Lumea Politică
Ministrul Economiei, Irineu Darău, l-a numit pe Viorel Salvador Caragea ca administrator al uzinei de armament Sadu. Decizia vine în contextul în care Caragea a fost implicat într-un incident controversat în 2010, legat de un flagrant eșuat, conform unui document obținut de G4Media. Viorel Salvador Caragea, numit recent la conducerea uzinei de armament Sadu, a […]
12:30
„Austeritate” selectivă. După ce a redus bursele pentru studenții români, Guvernul Bolojan a acordat 120 de burse pentru doctoranzi și cercetători din Africa și alte state francofone # Lumea Politică
În timp ce studenții din România se confruntă cu tăieri de burse, Guvernul alocă fonduri pentru 120 de burse destinate doctoranzilor și cercetătorilor francofoni din străinătate. Această situație a generat nemulțumiri în rândul tinerilor români. Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Agenția Universitară a Francofoniei, a anunțat acordarea a 120 de burse pentru anul universitar 2025-2026 […]
11:40
Primar: „Reformarea de care se vorbește e mai degrabă o deformare, în sensul real al cuvântului”. Mai puțin de o treime din posturile din administrație sunt desființate real # Lumea Politică
Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care reduce semnificativ numărul posturilor din administrația publică. Măsurile, ce includ și recalibrarea polițiștilor locali, au stârnit reacții diverse din partea primarilor. Unii acuză atacuri la adresa autonomiei locale, în timp ce alții văd oportunități de eficientizare. Guvernul a adoptat miercuri o ordonanță de urgență pentru reforma administrației, […]
Acum 8 ore
09:50
Atunci când scriam despre interdependențele economice și politice în secolul 21, acum mai bine de zece ani, având ca studiu de caz relațiile dintre Germania/Austria și Federația Rusă, avertizam despre vulnerabilitatea extrem de mare la care Europa se expunea, prin acești doi actori și nu numai. Mai ales pentru că Federația Rusă este o excepție […]
09:40
Ciolacu se laudă cu investițiile din Buzău. „Menținem ritmul investițiilor deja începute” # Lumea Politică
Marcel Ciolacu anunță un buget orientat spre investiții pentru anul 2026 la Buzău, cu accent pe dezvoltare. Excedentul bugetar va sprijini proiectele europene și menținerea ritmului investițiilor curente. Sănătatea, infrastructura și educația sunt prioritare. Bugetul județului Buzău pentru anul 2026 este axat pe investiții, conform declarațiilor președintelui Consiliului Județean, Marcel Ciolacu. Cea mai mare parte […]
Acum 12 ore
09:10
Polonia, pregătită pentru amenințarea rusă. Sikorski avertizează asupra riscului unui conflict major # Lumea Politică
Vicepremierul și ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a lansat un avertisment dur în Parlamentul polonez privind amenințările Rusiei. El a subliniat că țara trebuie să fie pregătită pentru un posibil conflict de amploare. Sikorski a evidențiat și importanța sprijinului pentru Ucraina în fața agresiunii ruse. Ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a transmis […]
09:00
O fostă aliată îl trădează pe Donald Trump și vine cu o serie de dezvăluiri care produc un mic cutremur # Lumea Politică
Marjorie Taylor Greene, fosta congresmană și aliată a lui Trump, lansează acuzații dure la adresa Partidului Republican. Ea susține că strategia acestuia pentru alegerile de la jumătatea mandatului este doar o manipulare electorală. Greene subliniază că liderii GOP pun accent pe mesaje superficiale, nu pe acțiuni concrete. Marjorie Taylor Greene, cunoscută pentru susținerea sa anterioară […]
08:50
Un fost şef din Poliţie, pensionar special, pus şef la fabrica de armament. Cine e “sprânceana lui Batman” # Lumea Politică
Viorel Salvador Caragea, fost șef al Poliției Gorj, cunoscut pentru conflictele din trecut, a fost numit administrator la Uzina Mecanică Sadu de ministrul USR al Economiei, Irinel Darău. Numirea a stârnit controverse, Caragea fiind anterior implicat în scandaluri. Viorel Salvador Caragea, pensionar special și fost comandant al Poliției Gorj, a fost numit administrator la Uzina […]
08:50
Guvernul analizează modificări fiscale și bugetare, precum și plafonarea cheltuielilor pentru prefecți și subprefecți. Totodată, se discută măsuri pentru biometan și despăgubiri în județul Gorj. Agenda include și modificări privind drumurile publice. Guvernul României analizează vineri, într-o ședință, modificări în domeniul fiscal-bugetar și stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor pentru locuința de serviciu, cazare și deplasare […]
08:50
Un primar PNL solicită Electrica să taie curentul în toate școlile și instituțiile din localitate # Lumea Politică
Primarul Aron Zaharie din Almașu Mare a cerut Electrica Furnizare să oprească energia electrică în comună. Decizia vine după ce consilierii locali au refuzat să aprobe noile taxe și impozite în șapte ședințe consecutive, lăsând bugetul fără fonduri pentru plata energiei. Primarul Aron Zaharie, reprezentant PNL al comunei Almașu Mare, județul Alba, a trimis o […]
08:50
Ministrul Dezvoltării reacționează după ce doi primari au anunțat interzicerea păcănelelor în orașele lor # Lumea Politică
Primarii din Brăila și Slatina anunță măsuri drastice împotriva sălilor de jocuri de noroc, susținute de Ministerul Dezvoltării. Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, afirmă că acordă sprijinul necesar autorităților locale pentru a implementa aceste schimbări. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că susține inițiativele primarilor din Slatina și Brăila de a interzice sau muta sălile de […]
08:40
PSD cere retragerea numirii pensionarului special Salvador Caragea din fruntea Uzinei Mecanice Sadu. Singura „competență” este prietenia cu Miruță # Lumea Politică
Partidul Social Democrat solicită USR să revoce urgent numirea lui Salvador Caragea la Uzina Mecanică Sadu. PSD critică dur alegerea, acuzând USR de ipocrizie și dublu standard. PSD a lansat un comunicat în care solicită retragerea lui Salvador Caragea din funcția de conducere a Uzinei Mecanice Sadu. Social-democrații consideră că numirea acestuia, un pensionar special, […]
08:30
Serviciile secrete din SUA contrazic informațiile lansate de către Donald Trump, în discursul despre Starea Națiunii # Lumea Politică
Președintele Trump a declarat că Iranul dezvoltă rachete ce pot lovi SUA, însă surse din serviciile de informații contestă afirmația. Casa Albă nu a comentat subiectul, iar experții avertizează asupra riscurilor unei posibile intervenții militare. Președintele Donald Trump a susținut că Iranul va avea în curând o rachetă capabilă să lovească Statele Unite. Totuși, trei […]
08:10
Ursula von der Leyen prezintă planul pentru regiunile de frontieră estică, inclusiv România. Miliarde de euro pentru securitate și dezvoltare economică # Lumea Politică
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvăluit un plan ambițios de consolidare a securității și dezvoltării economice pentru regiunile estice ale Uniunii Europene. În contextul războiului din Ucraina, Comisia va mobiliza fonduri semnificative pentru apărare și investiții economice. Ursula von der Leyen a subliniat efectele devastatoare ale invaziei rusești asupra securității Europei, menționând […]
07:40
Monica Macovei a pierdut la CEDO împotriva României. Care a fost obiectul procesului # Lumea Politică
Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, a pierdut procesul intentat României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Aceasta a contestat sancțiunile primite de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pentru campania electorală din 2014. Curtea a declarat cererea inadmisibilă. În 2015, AEP a descoperit patru încălcări ale legislației privind finanțarea campaniilor electorale de către Monica […]
07:10
Dorian Popa, pedeapsă definitivă cu suspendare pentru conducere sub influența drogurilor. A adus caracterizări la dosar ca să scape # Lumea Politică
Influencerul Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea sub influența drogurilor. Curtea de Apel București a menținut decizia Judecătoriei Cornetu, respingând cererea Parchetului pentru o pedeapsă mai aspră. Popa va fi supravegheat timp de doi ani și va presta muncă în folosul comunității. Dorian Popa a primit o […]
06:40
USR a numit un administrator de sexshop la compania de stat IPROCHIM. „Cred că s-a strecurat o greșeală” # Lumea Politică
USR este acuzat de perpetuarea sinecurilor în consiliile de administrație ale companiilor de stat. Un exemplu notabil este numirea lui George Boroda la IPROCHIM, deși nu are experiență în domeniu. George Boroda, numit pe 31 iulie 2025 de ministrul Economiei, Radu Miruță, în Consiliul de Administrație al IPROCHIM, ar putea rămâne în funcție după expirarea […]
06:10
Cum ar vota la referendumul de unire cu România cetățenii Republicii Moldova. Peste jumătate se opun aderării la NATO # Lumea Politică
Un sondaj IMAS relevă că majoritatea moldovenilor ar vota împotriva unirii cu România. În plus, peste jumătate se opun aderării la NATO, iar o treime sunt contra intrării în UE. Un sondaj recent realizat de IMAS, la cererea Independent News, dezvăluie că 52% dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România dacă s-ar […]
Acum 24 ore
17:40
În noaptea alegerilor, cele două Românii s-au uitat una la cealaltă și nu s-au recunoscut. Nu în rezultate — ci în reacții. Comentariile care au urmat au spus mai multe despre această țară decât orice statistică electorală: fiecare jumătate era șocată că cealaltă există, că votează, că are altă logică și alte așteptări. Șocul acela […]
Ieri
16:40
Fanii lui Nicuşor Dan cred că preşedintele „are nevoie de nişte şuturi”. Moise Guran: „E timpul să o spunem deschis” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a ajuns să fie criticat chiar și de susținătorii săi, printre care și jurnalistul Moise Guran. Acesta a postat pe Facebook un mesaj dur, cerând măsuri clare și acuzând lipsa de direcție în politica externă românească. Moise Guran, un susținător al președintelui Nicușor Dan, a lansat critici aspre la adresa acestuia. Guran […]
16:40
Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară” # Lumea Politică
Kim Jong Un sugerează o deschidere către dialog cu administrația Trump, cu condiția recunoașterii Coreei de Nord ca putere nucleară. În contrast, retorica împotriva Coreei de Sud se înăsprește. Kim Jong Un a afirmat că relațiile cu Statele Unite ar putea fi „normalizate” dacă Washingtonul recunoaște Coreea de Nord ca putere nucleară, conform presei de […]
16:40
Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia # Lumea Politică
O fotografie cu Stephen Hawking alături de două femei pe o plajă a fost inclusă în documentele din cazul „Epstein.” Familia fizicianului explică proveniența imaginii și subliniază participarea acestuia la un eveniment științific finanțat de Epstein. O imagine cu Stephen Hawking, însoțit de două femei, a fost publicată în cadrul documentelor legate de ancheta asupra […]
16:30
Gazele din Marea Neagră nu vor scădea prețul în România. Cristian Bușoi demontează așteptările premierului. # Lumea Politică
Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, avertizează că gazele extrase din Marea Neagră nu vor reduce semnificativ prețurile. Declarațiile sale contrazic promisiunile premierului Ilie Bolojan, care a prelungit plafonarea prețului gazelor până în 2027, așteptând scăderi odată cu noile resurse. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat la ZF Power […]
16:30
Eroare în CV-ul ministrului PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban. „A fost exmatriculat”, susține universitatea # Lumea Politică
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, este acuzat că a furnizat informații inexacte în CV-ul său privind studiile la Universitatea „Petre Andrei” din Iași. Instituția a confirmat că acesta a fost exmatriculat în 2006, deși el susținea că a studiat în perioada 2008-2009. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, este criticat pentru informații inexacte în CV-ul său. Acesta a […]
16:30
PSD îi numără zilele Dianei Buzoianu în funcția de ministru al Mediului. Social-democrații îi vor cere demisia dacă nu primesc ce își doresc # Lumea Politică
PSD amenință cu demisia pe Diana Buzoianu dacă nu oferă soluții pentru Barajul Mihăileni. Consiliul Județean Hunedoara atrage atenția asupra pericolului social și economic pe care îl presupune abandonarea proiectului. Instanța a anulat autorizația de construcție, blocând lucrările. PSD solicită demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, dacă nu prezintă soluții pentru Barajul Mihăileni săptămâna viitoare în […]
16:30
Situație halucinantă: Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor în ianuarie pentru incompetență, iar acum l-a adus înapoi și l-a numit vicepreședinte # Lumea Politică
Alexandru Bogdan Bălan, fost președinte al Autorității Vamale Române, a fost urmărit penal într-un dosar legat de fostul patron Romprest, Florian Walter. Deși premierul Ilie Bolojan l-a demis în ianuarie 2026, Bălan a fost numit ulterior vicepreședinte al aceleași instituții. În ianuarie 2026, premierul Ilie Bolojan a decis să-l demită pe Alexandru Bogdan Bălan din […]
16:20
Tragedie în Timișoara. Un bărbat a murit, la câteva minute după ce a intrat într-o saună # Lumea Politică
Un bărbat de 75 de ani a murit după ce a intrat într-o saună la o bază sportivă din Timișoara. Salvatorii au încercat să-l resusciteze, dar fără succes. Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragicului incident. Un bărbat de 75 de ani a intrat într-o saună la baza sportivă de pe strada […]
16:20
Primarul care arată cum poate fi păcălită „legal” reforma administrativă a premierului Bolojan # Lumea Politică
Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, susține că reforma administrației locale poate fi evitată prin înființarea unor societăți subordonate consiliilor locale. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, cere respectarea legii și avertizează împotriva găsirii de portițe legale. Primarul din Galați, Ionuț Pucheanu, a explicat o metodă prin care administrațiile locale pot evita reducerile de personal impuse de reforma administrativă. […]
10:50
România este primul partener transatlantic al americanilor care implementează un model avansat de analiză legislativă # Lumea Politică
România a devenit primul partener transatlantic al organizației americane The Institute for Legislative Analysis(ILA) în implementarea unui model avansat de analiză legislativă bazat pe date, evaluare obiectivă și instrumente moderne de monitorizare a politicilor publice. Institutul pentru Cercetare Legislativă (ICL – România) şi The Institute for Legislative Analysis au realizat o fuziune în scopul predictibilităţii […]
10:40
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru toți pensionarii. Unii seniori vor avea parte chiar și de două majorări # Lumea Politică
Florin Manole, Ministrul Muncii, asigură pensionarii că pensiile vor fi indexate cu 12% la începutul anului 2027. În plus, contribuția de asigurări de sănătate pentru pensiile peste 3.000 de lei va fi eliminată, aducând beneficii suplimentare pentru această categorie. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că indexarea pensiilor planificată pentru 1 ianuarie 2027 va fi […]
10:30
Alarmă pe piața muncii: România importă muncitori necalificați, dar duce lipsă de profesioniști -avertisment dur al mediului de afaceri # Lumea Politică
Președinta CONAF, Cristina Chiriac, trage un semnal de alarmă privind lipsa unei strategii coerente pe piața muncii din România. În cadrul unei conferințe, ea a subliniat că economia nu se bazează pe industrii competitive, iar politicile sunt axate pe termene scurte. Piața muncii din România se confruntă cu probleme majore, susține Cristina Chiriac, președinta CONAF. […]
10:30
O pagină de silvicultori dezvăluie că Diana Buzoianu a anunțat reorganizarea Romsilva înainte ca aceasta să aibă loc: „Studioul de film al USR a reorganizat Romsilva înaintea Guvernului” # Lumea Politică
Silvicultorii de la „Din Pădure” au criticat-o dur pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, după ce aceasta a anunțat reorganizarea Romsilva printr-un clip video postat înainte de adoptarea oficială a hotărârii de Guvern. Clipul a fost șters ulterior, dar discuțiile continuă. Pagina de silvicultori „Din Pădure” a lansat un atac asupra Dianei Buzoianu, după ce aceasta […]
10:30
Premierul Ilie Bolojan a purtat discuții la Bruxelles cu europarlamentari din coaliția de guvernare, pregătindu-se pentru întâlnirile cu oficiali europeni. Temele au inclus recuperarea fondurilor PNRR și măsurile fiscale. Participanții au fost europarlamentari de marcă, menționați de Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu europarlamentari români la Bruxelles, discutând despre agenda viitoarelor […]
