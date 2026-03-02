A scăpat de șapte kilograme după ce a renunțat la o băutură populară: „Mă trezesc în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze”
Click.ro
O simplă schimbare în dietă a reușit să aibă un impact enorm asupra sănătății unei jurnaliste britanice în vârstă de 37 de ani.
Rețeta simplă și delicioasă pe care trebuie să o încerci în Postul Paștelui! Cum se pregătește rapid iahnia de năut cu sos de roșii # Click.ro
În această perioadă din an, credincioșii din țara noastră au grijă să respecte rigorile Postului Paștelui. Din fericire, există o rețetă delicioasă de iahnie de năut cu sos de roșii perfectă pentru astfel de momente!
Naba Salem a părăsit „Survivor” 2026. Cu câți bani a plecat acasă după 8 săptămâni în competiție # Click.ro
Naba Salem a trăit 8 săptămâni de foc la „Survivor” 2026, între provocări fizice intense și momente emoționante alături de colegii de echipă. Concurenta a reușit să impresioneze atât prin determinare, cât și prin curaj, însă starea ei de sănătate a făcut ca retragerea din competiție să fie inevita
Hotelul din Centrul Vechi al Capitalei unde obișnuia să poposească și Mihai Eminescu este scos la vânzare # Click.ro
În Centrul Vechi al Capitalei, hotelul frecventat cândva de Mihai Eminescu este scos la vânzare pentru 3 milioane de euro. Clădirea, ridicată în 1882, devenea doi ani mai târziu un reper al modernității bucureștene.
De ce Andreea Bălan și Victor Cornea amână luna de miere după nuntă: „Mai avem multe de pus la punct” # Click.ro
Andreea Bălan se află în plină perioadă de pregătiri pentru nunta cu Victor Cornea, însă planurile pentru luna de miere au fost amânate din cauza competițiilor sportive ale logodnicului ei. În ciuda agendei încărcate, artista continuă să se concentreze pe detalii și pe momente speciale alături de pa
Regulă strictă pentru locatarii de la bloc. Este interzis atât pe casa scării, cât și în fața ușii apartamentului. Vecinii au dreptul să depună reclamații # Click.ro
Spațiile comune din blocuri trebuie păstrate libere și curate, iar autoritățile pot aplica sancțiuni semnificative celor care le folosesc pentru depozitarea deșeurilor.
35 de zboruri anulate azi pe Aeroportul Henri Coandă, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Lista completă # Click.ro
Un număr de 35 de zboruri spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate luni, 2 martie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București. Decizia afectează 17 plecări și 18 sosiri, operate de opt companii aeriene.
Există prietenii adevărate în showbiz? Ce spune Loredana Groza: „Ei se cern, ca prin sită, știi?” # Click.ro
Loredana Groza, una dintre cele mai iubite artiste din România, vorbește deschis despre prieteniile care au rezistat timpului și provocărilor din showbiz. Pentru ea, adevărata prietenie nu se măsoară în apariții publice sau popularitate, ci în autenticitate, sprijin necondiționat și legături care du
Clătitele de post cu apă minerală sunt soluția ideală pentru dimineți rapide sau gustări delicioase, fără ingrediente de origine animală.
Suma uriașă pe care o plătește în fiecare noapte la hotel un bărbat din Anglia, după ce a rămas blocat în Dubai: „Doar felul principal și apa au costat 120 de dolari” # Click.ro
O călătorie de afaceri în Dubai s-a transformat rapid într-o experiență stresantă pentru Kunal Trehan, un designer de interior britanic în vârstă de 42 de ani din Cheshire.
The Guardian: În opt minute, Trump a răsturnat o jumătate de secol de politică externă americană # Click.ro
Trump concurează pentru cea mai proastă decizie de politică externă din istorie. Președintele SUA a răsturnat o jumătate de secol de politică externă americană într-un videoclip de opt minute, printr-o nouă tentativă de schimbare de regim în Orientul Mijlociu.
Renovarea care s-a transformat într-un coșmar. „Întotdeauna există riscul să descoperi probleme costisitoare” # Click.ro
Renovările de locuințe promit adesea transformarea spațiului într-un cămin modern și confortabil, însă realitatea este adesea mai complicată. Problemele ascunse sub podele, vechile instalații și adaptările neprevăzute pot transforma un proiect aparent simplu într-un coșmar costisitor.
Motivele surprinzătoare pentru care trebuie să dormi cu ușa de la dormitor închisă. Experții recomandă acest lucru # Click.ro
Mulți oameni nici măcar nu se gândesc la acest detaliu, însă experții spun că poate fi mult mai important decât am putea crede. Este vorba despre modul în care ținem ușa de la dormitor de-a lungul nopții iar, potrivit specialiștilor, cel mai bine este să dormim cu ea închisă.
De la casa de chirpici la premiile Cannes. Cine este Alina Șerban, românca care a ajuns cea mai bună actriță din Germania # Click.ro
Alina Șerban a trecut prin greutăți care ar fi doborât pe oricine, dar și-a găsit puterea în artă. De la o copilărie într-o casă de chirpici și momente în care era la un pas să ajungă pe străzi, a ajuns să fie premiată la Cannes și recunoscută ca cea mai bună actriță din Germania.
O analiză antropologică realizată în necropola vestică a orașului antic Heraclea Sintica, unul dintre cele mai importante oraşe antice din sud-vestul Bulgariei, scoate la iveală date esențiale despre structura populației locale.
Cât de aproape suntem de un Al Treilea Război Mondial. Experții avertizează asupra escaladării conflictului SUA-Iran # Click.ro
Conflictul dintre Statele Unite ale Americii și Iran a atins un punct critic, iar experții în relații internaționale avertizează că tensiunile ar putea degenera într-un conflict regional sau chiar global.
Ministrul Justiției o să anunțe astăzi propunerile pentru conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT # Click.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este așteptat să prezinte propunerile oficiale pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al Direcția Națională Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organi
Jackpot astrologic. Dacă te-ai născut sub unul dintre aceste 3 semne zodiacale, viața ta va lua o întorsătură bună în martie # Click.ro
Pentru trei zodii, luna martie 2026 se anunță spectaculoasă – de la avansări neașteptate în carieră, la călătorii care pot schimba un destin și povești de dragoste care par scrise în stele.
Metoda prin care infractorii încearcă să obțină datele bancare ale românilor. Apelurile de care trebuie să te ferești # Click.ro
O româncă a atras atenția asupra unei metode de înșelăciune care face victime în această perioadă. Infractorii pretind că sunt reprezentanți ai Poliției și astfel încearcă să obțină datele bancare ale cetățenilor. Află de ce trebuie să te ferești!
Horoscopul dragostei pentru luna martie 2026. Berbecii au șanse mari să înceapă o relație nouă, iar Peștii întâlnesc o persoană specială # Click.ro
Horoscopul iubirii pentru martie 2026 aduce schimbări importante pentru toate semnele zodiacale. Planetele care guvernează relațiile – Marte și Venus – își schimbă pozițiile, influențând emoțiile, deciziile și modul în care ne raportăm la cei din jur. Marte intră în Pești pe 2 martie, amplificând se
Cum a ajuns un bătrân de 81 de ani să plătească 3.000 de lire pentru un bec schimbat la mașină. Întâmplarea l-a făcut să ia o decizie neașteptată # Click.ro
Doug Fawcett, un britanic de 81 de ani, a avut parte de un adevărat șoc atunci când și-a dus mașina la service, un Land Rover Defender din 2021, pentru o problemă aparent banală: schimbarea unui bec. Convins că va plăti o sumă mică, de ordinul câtorva zeci de lire, bărbatul a rămas uluit când a afla
Țara europeană care oferă gratuit cinci insule. Câștigătorii pot campa gratuit timp de un an: „Simplitate, pace și libertate în natură” # Click.ro
Ceea ce odinioară era un privilegiu exclusiv al miliardarilor, acum a devenit o experiență accesibilă. O țară europeană, cu arhipelaguri impresionante, le oferă aventurierilor șansa de a deveni „părinți” ai propriei insule, într-o competiție inedită. Află toate detaliile!
Cher trece prin momente dificile! Fiul ei, Elijah Blue Allman, a fost arestat după ce a pătruns ilegal într-o școală privată din Statele Unite ale Americii și a manifestat un comportament agresiv, anunță presa internațională.
Cum a reușit Damian Drăghici să slăbească peste 70 de kilograme în urmă cu 15 ani. La ce alimente a renunțat complet și cum se menține acum: „Mă săturasem să nu îmi mai placă de mine” # Click.ro
Damian Drăghici a trecut, în urmă cu 15 ani, printr-o transformare impresionantă, reușind să scape de peste 70 de kilograme și să-și schimbe complet stilul de viață. Artistul și-a ajustat alimentația și a renunțat la mai multe alimente care îi afectau sănătatea, menținându-se de atunci într-o formă
Cum o ține Alessandra Stoicescu pe fiica ei, Sara Maria Francesca, departe de ecrane: „Eu nu sunt de acord cu asta”. Alternativele jurnalistei # Click.ro
Alessandra Stoicescu (49 de ani) a dezvăluit regula pe care o aplică privind accesul fiicei sale, Sara Maria Francesca, la tehnologie. Ea refuză ca micuța să își petreacă timpul în fața ecranelor!
Provocarea lansată de Adela Popescu pentru părinți: „Trei sau patru ore”. Obiceiul simplu care le creează celor mici amintiri de neuitat # Click.ro
Adela Popescu (39 de ani), mamă a trei băieți, este o sursă de inspirație în ceea ce privește educația și creșterea copiilor. De curând, ea le-a lansat o provocare părinților pe rețelele sociale, menită să contribuie la bunăstarea celor mici.
Ce este spanakopita, preparatul grecesc care a cucerit TikTok-ul. Rețeta simplă, ideală pentru prânz, cină sau mese festive. VIDEO # Click.ro
Rețelele sociale au transformat un preparat tradițional grecesc într-un adevărat fenomen culinar. Spanakopita, plăcinta cu spanac și brânză, a devenit virală pe TikTok, unde o mulțime de utilizatori o pregătesc în propriile bucătării și împărtășesc rezultatul. Succesul ei se explică
Escaladare dramatică în Orientul Mijlociu: nouă victime în Israel, iar Iranul continuă atacurile cu rachete # Click.ro
Nouă persoane și-au pierdut viața duminică în localitatea Beit Shemesh, situată la aproximativ 35 de kilometri vest de Ierusalim, după ce o rachetă balistică lansată de Iran a lovit o zonă rezidențială. Atacul survine în contextul escaladării rapide a confruntărilor din Orientul Mijlociu, declanșate
Declarație-șoc! Eugen Cristea e convins că pisica primită în dar e reîncarnarea soției: „Are ochii ei.” Fenomenele paranormale din casă nu-l sperie # Click.ro
Declarația-șoc a lui Eugen Cristea: „Cred că s-a reîncarnat în pisica primită. Are ochii ei.” Fenomenele paranormale din casă nu-l sperie
Facturi uriașe la întreținere! Cât au ajuns să plătească românii la întreținere după scumpirile și iarna grea # Click.ro
Românii s-au trezit cu facturi uriașe la întreținere. Temperaturile scăzute și scumpirile au făcut ca unele sume să fie echivalente cu o rată la bancă.
Horoscop luni, 2 martie. Capricornii se bucură de experiențe noi, iar Balanțele primesc vești bune la locul de muncă # Click.ro
Horoscop luni, 2 martie. Capricornii se bucură de experiențe noi, iar Balanțele primesc vești bune la locul de muncă.
„Apocalipsa AI” se apropie? Scenariul care anunță concedieri în masă și haos economic global până în 2028 # Click.ro
Inteligența artificială ar putea remodela radical piața muncii într-un interval extrem de scurt, într-un mod pe care societatea nu este pregătită să îl absoarbă, potrivit unui scenariu prospectiv care conturează posibilele transformări până în anul 2028. Analiza, citată de Euronews, vorbește despre
Sacrificiile nevăzute ale soțiilor de fotbaliști. Ce dezvăluiri a făcut partenera lui Thomas Muller: „Sunt considerată...” # Click.ro
Din exterior, viața de soție de fotbalist pare o succesiune de evenimente exclusiviste, cadouri impresionante și vacanțe în destinații exotice. Realitatea este însă mai complexă, așa cum reiese din aceste mărturii.
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii, imagini terifiante din Dubai: „Vai de capul meu, cum se aude.” VIDEO # Click.ro
Iustina Luchian și Cornel, foști participanți ai show-ului Insula Iubirii, se află momentan în imposibilitatea de a părăsi Dubaiul, după ce tensiunile din Orientul Mijlociu au dus la suspendarea zborurilor spre România. Călătoria lor, programată inițial pentru 3 martie, a fost anulată, iar autorit
A slăbit 45 de kilograme după ce a renunțat la un singur aliment: „Ceea ce am câștigat a fost totul”. În cinci ani, Emily a economisit o avere # Click.ro
O femeie a slăbit 45 de kilograme după ce a renunțat la un singur aliment. Și nu doar atât! Schimbările s-au resimțit și din punct de vedere financiar.
O comună din România este scoasă la vânzare. Primăria are datorii de 1,2 milioane de euro # Click.ro
O comună din județul Iași, cu aproape 5.000 de locuitori, traversează una dintre cele mai complicate perioade din existența sa, după ce o datorie uriașă a împins autoritățile locale în pragul colapsului financiar. La Bălțați, executorii judecătorești au început inventarierea bunurilor publice, au ap
Anca Serea a dezvăluit cele 12 reguli de aur pe care familia ei le respectă: „Indiferent cât de grea devine viața” # Click.ro
Anca Serea (45 de ani) a dezvăluit secretul echilibrului din familia sa numeroasă. Vedeta a stabilit 12 reguli de aur, transmise prin puterea exemplului.
La cât ar putea ajunge prețul carburanților în România. Șeful AEI, Dumitru Chisăliță, avertisment dur: „Totul este foarte puternic legat de ceea ce se întâmplă pe plan internațional” # Click.ro
Prețul combustibililor din România riscă să atingă niveluri record, în funcție de evoluția piețelor internaționale și de tensiunile militare din regiunea Golfului, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă. Acesta a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că majorările nu
A doua cea mai frumoasă plajă din lume se află în Europa. Detaliile care au făcut-o celebră la nivel mondial # Click.ro
Cea de-a doua cea mai frumoasă plajă a lumii se află chiar în Europa. Este vorba despre o locație spectaculoasă din Grecia, situată pe o insulă celebră pentru nisipul său roz.
Echipa antrenorului român conduce detașat campionatul italian.
Oltenii au avut o evoluție ștearsă în fața unei adversare slabe.
Cea mai ieftină garsonieră din București se vinde cu doar 16.000 de euro. În ce cartier se află # Click.ro
Într-un context economic tensionat, cu prețuri în creștere și taxe care continuă să influențeze costurile locuințelor, o garsonieră din Capitală a atras rapid atenția publicului prin suma incredibil de mică la care este scoasă la vânzare: 16.000 de euro. Oferta a devenit rapid subiect de discuție în
Vedetele din România, în stare de șoc! Dețin apartamente de 7 milioane de euro în Dubai. Marina Almășan: „Fiul meu a muncit 16 ore pe zi, ca să achite ratele!” # Click.ro
Vedetele din România sunt în stare de șoc! Dețin apartamente de 7 milioane de euro în Dubai. Marina Almășan: „Fiul meu a muncit 16 ore, pe zi, ca să achite ratele!”
Ardelenii au avut parte de un meci încordat în deplasare.
Motivul pentru care Dan Negru și Florin Piersic nu și-au mai vorbit: „Am fost atât de supărat”. Întâmplarea s-a petrecut în Dubai # Click.ro
Dan Negru a dezvăluit motivul pentru care nu a mai vorbit cu marele maestru Florin Piersic. Întâmplarea pe care „Regele Audiențelor” nu o poate uita s-a petrecut în urmă cu mai mulți ani, în Dubai.
Ritualul de dimineață care promite să îți ofere energie pe tot parcursul zilei. Ce este bine să faci imediat după ce te trezești # Click.ro
Un ritual simplu, practicat imediat după trezire, promite să te scape de amețeala matinală și să-ți încarce bateriile. Află cum poți să te trezești plin de vitalitate cu o metodă care durează câteva minute!
Surpriză de proporții la concertul Lidiei Buble de la Sala Palatului. Apariția incredibilă a lui Theo Rose i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Nu știam cum să reacționez” # Click.ro
Concertul susținut vineri seara, 27 februarie, de Lidia Buble pe scena Sălii Palatului a fost marcat de momente spectaculoase, emoții intense și apariții neașteptate. Publicul prezent a avut parte de un adevărat show, însă una dintre surprizele serii a fost intrarea pe scenă a Theo Rose, care a ales
Un vlogger dezvăluie cât costă viața în Thailanda și ce business i-a adus avantaje financiare: „Prețurile sunt undeva cu 10-15% mai mici ca în România” # Click.ro
Vloggerul Vlad Dumitrescu a vorbit, într-un clip publicat pe contul său de Instagram, despre schimbarea radicală care i-a transformat complet viața. Mutarea în Thailanda, dezvoltarea unui nou set de competențe și dorința de libertate financiară au fost pașii care l-au condus de la un trai mo
Tensiunile generate de conflictul din Iran sunt resimțite direct și de românii din fotbal aflați în Orientul Mijlociu. De la jucători tineri până la antrenori cu experiență, toți urmăresc cu atenție evoluția situației și admit că sentimentul de siguranță s-a schimbat radical.
Elevi din Vrancea, blocați în Dubai, după închiderea spațiului aerian: „Sperăm să revină cât mai curând în țară” # Click.ro
Un grup de elevi de la un liceu din Focșani este prins în Dubai, în urma deciziei autorităților din Emiratele Arabe Unite (EAU) de a închide spațiul aerian. Părinții așteaptă, de la o oră la alta, informații despre repatrierea copiilor.
