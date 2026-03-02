Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi

22:10

Fetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează din greu, pentru primele două bătălii de calificare pentru Campionatul Mondial. Mărţişoarele primite le-au dat, însă, energie! Abia pe opt martie vor avea parte de primul liber fetele României. Cu o zi înainte, se joacă deja al doilea meci de calificare, […] The post Fetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial appeared first on Antena Sport.