Gigi Becali a intrat în direct şi l-a făcut praf pe Sebastian Colţescu după UTA – FCSB 2-4: “Băi! Du-te la pensie”
Antena Sport, 1 martie 2026 23:20
Gigi Becali, care a anunţat imediat după victoria lui FC Argeş în faţa lui Dinamo, care a trimis-o pe FCSB în play-out, că este ultima zi în care va mai vorbi până când echipa sa va ajunge în Conference League, a avut un discurs dur la adresa lui Sebastian Colţescu. Arbitrul care a condus meciul […] The post Gigi Becali a intrat în direct şi l-a făcut praf pe Sebastian Colţescu după UTA – FCSB 2-4: “Băi! Du-te la pensie” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
23:30
Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul # Antena Sport
Gigi Becali a făcut un anunț extrem de important după ce FCSB a ratat accederea în play-off pentru prima dată în istoria clubului. Patronul roș-albaștrilor a declarat că dacă echipa nu se va califica în cupele europene la finalul acestui sezon, atunci Elias Charalambous și Mihai Pintlii vor fi demiși. FCSB a pierdut orice speranță […] The post Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
23:20
Gigi Becali a intrat în direct şi l-a făcut praf pe Sebastian Colţescu după UTA – FCSB 2-4: “Băi! Du-te la pensie” # Antena Sport
Gigi Becali, care a anunţat imediat după victoria lui FC Argeş în faţa lui Dinamo, care a trimis-o pe FCSB în play-out, că este ultima zi în care va mai vorbi până când echipa sa va ajunge în Conference League, a avut un discurs dur la adresa lui Sebastian Colţescu. Arbitrul care a condus meciul […] The post Gigi Becali a intrat în direct şi l-a făcut praf pe Sebastian Colţescu după UTA – FCSB 2-4: “Băi! Du-te la pensie” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
23:00
Premieră după premieră în Liga 1! Ce se întâmplă după ce FC Argeș a “exilat-o” pe FCSB în play-out # Antena Sport
FC Argeș a blocat ultima poziție de play-off după victoria contra lui Dinamo și a trimis-o pe FCSB în play-out pentru prima dată în istoria clubului roș-albastru. Pe lângă faptul că se va întâmpla în premieră ca echipa campioană-titre să joace în play-out, sezonul actual de Liga 1 va fi și primul care are o […] The post Premieră după premieră în Liga 1! Ce se întâmplă după ce FC Argeș a “exilat-o” pe FCSB în play-out appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
22:30
Darius Olaru, accidentat grav în UTA – FCSB. Fault “horror” și cartonaș roșu arătat de arbitru # Antena Sport
Darius Olaru a ieșit accidentat din meciul dintre UTA și FCSB, după ce a fost călcat urât de Richard Odada, mijlocașul echipei lui Adrian Mihalcea. Faza care l-a făcut pe căpitanul campioanei să iasă de pe teren s-a petrecut în finalul primei reprize, chiar în minutul 45. Posibilă pierde pentru FCSB înainte de play-out. Darius […] The post Darius Olaru, accidentat grav în UTA – FCSB. Fault “horror” și cartonaș roșu arătat de arbitru appeared first on Antena Sport.
22:10
Fetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial # Antena Sport
Fetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează din greu, pentru primele două bătălii de calificare pentru Campionatul Mondial. Mărţişoarele primite le-au dat, însă, energie! Abia pe opt martie vor avea parte de primul liber fetele României. Cu o zi înainte, se joacă deja al doilea meci de calificare, […] The post Fetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial appeared first on Antena Sport.
21:40
Arsenal câștigă derby-ul cu Chelsea și se distanțează provizoriu de Man. City. Fundașii l-au salvat pe Arteta # Antena Sport
Arsenal, liderul din Premier League, s-a impus la limită pe teren propriu cu scorul de 2-1 în faţa rivalei din oraș Chelsea, în derby-ul etapei a 28-a din Premier League. În urma victoriei de pe Emirates Stadium, formația lui Mikel Arteta s-a distanțat provizoriu în fruntea clasamentului la cinci puncte de Manchester City, care are […] The post Arsenal câștigă derby-ul cu Chelsea și se distanțează provizoriu de Man. City. Fundașii l-au salvat pe Arteta appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
21:20
Zeljko Kopic, prima reacție după accidentarea lui Karamoko: “A arătat foarte rău”. Ce a spus despre titlu # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit o primă reacție după ce Dinamo a fost învinsă de FC Argeș, victorie care i-a calificat pe piteșteni în play-off în detrimentul FCSB-ului. Tehnicianul croat a discutat despre eșecul echipei sale, despre accidentarea îngrijorătoare a lui Mamoudou Karamoko, dar și despre lupta pentru titlu în care va fi antrenată formația sa. […] The post Zeljko Kopic, prima reacție după accidentarea lui Karamoko: “A arătat foarte rău”. Ce a spus despre titlu appeared first on Antena Sport.
21:10
“Nu mai pot eu de el!” Cum râdea Gigi Becali de antrenorul care a scos-o pe FCSB din play-off: “Vai, dar ce treabă face” # Antena Sport
Gigi Becali a primit o adevărată lovitură, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off. Campioana România va evolua în acest sezon în play-out, după ce FC Argeş a câştigat cu 1-0 meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo. Echipa lui Bogdan Andone este acum sigură de locul 6. Fostul antrenor de la FCSB i-a […] The post “Nu mai pot eu de el!” Cum râdea Gigi Becali de antrenorul care a scos-o pe FCSB din play-off: “Vai, dar ce treabă face” appeared first on Antena Sport.
21:10
Incredibil ce au făcut fanii lui Dinamo în peluză, după ce “câinii roşii” au trimis rivala FCSB în play-out # Antena Sport
Dinamo a pierdut cu FC Argeş, 0-1, în meciul din etapa a 29-a a sezonului regulat, iar eşecul “câinilor roşii” a trimis rivala FCSB direct în play-out. Ultraşii dinamovişti nu au fost deloc supăraţi. Dacă în mod normal, după un eşec pe teren propriu, ultraşii le-ar fi cerut socoteală jucătorilor. De această dată, ţinând cont […] The post Incredibil ce au făcut fanii lui Dinamo în peluză, după ce “câinii roşii” au trimis rivala FCSB în play-out appeared first on Antena Sport.
21:00
Elias Charalambous a recunoscut, după ruşinea trăită de FCSB: “Nu avem scuze”. Ce se va întâmpla în play-out # Antena Sport
Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a recunoscut că echipa nu are nicio scuză după ce a ratat calificarea în play-off. FC Argeş a câştigat cu 1-0 meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo şi a spulberat orice şansă a campioanei României de a termina sezonul regulat în Top 6. Charalambous a declarat că cei de […] The post Elias Charalambous a recunoscut, după ruşinea trăită de FCSB: “Nu avem scuze”. Ce se va întâmpla în play-out appeared first on Antena Sport.
20:50
Dani Coman, anunț despre prime după calificarea Argeșului în play-off: “Atât vă dăm”. A fost isterie în vestiar # Antena Sport
FC Argeș s-a calificat în play-off după victoria contra lui Dinamo, iar jucătorii și staff-ul piteștenilor au declanșat fiesta în vestiar. După ce fotbaliștii au sărbătorit, la cabine au intrat și președintele Dani Coman și antrenorul Bogdan Andone, moment în care a avut loc o discuție spumoasă despre prime. FC Argeș s-a calificat în play-off […] The post Dani Coman, anunț despre prime după calificarea Argeșului în play-off: “Atât vă dăm”. A fost isterie în vestiar appeared first on Antena Sport.
20:40
Ilie Dumitrescu, reacţie categorică după ruşinea istorică trăită de Gigi Becali la FCSB # Antena Sport
Ilie Dumitrescu susţine că cei de la FCSB nu au timp să se lamenteze prea mult după ruşinea istorică de a deveni prima campioană care nu prinde play-off-ul în următoarea stagiune. Fostul mare atacant ştie că miza pentru roş-albaştri a rămas accederea în Europa Conference League. Pentru asta, echipa lui Gigi Becali are nevoie să […] The post Ilie Dumitrescu, reacţie categorică după ruşinea istorică trăită de Gigi Becali la FCSB appeared first on Antena Sport.
20:30
Gigi Becali a oferit o primă reacţie după ce FCSB a a ratat calificarea în play-off-ul Ligii 1. Campioana ultimelor două sezoane, formaţia roş-albastră nu mai poate încheia pe primele şase locuri, după ce FC Argeş a câştigat meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo, scor 1-0. FCSB va juca astfel în play-out, acolo unde […] The post Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” appeared first on Antena Sport.
20:20
Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul # Antena Sport
FCSB va juca pentru prima dată în istoria ei în play-out de când s-a implementat noul format în Liga 1, știre confirmată după victoria lui FC Argeș contra lui Dinamo. Deși participarea în grupa de retrogradare rămâne o umilință pentru roș-albaștri, formația lui Elias Charalambous păstrează totuși șanse de calificare în cupe europene, însă doar […] The post Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul appeared first on Antena Sport.
20:10
Ce umilinţă! FCSB este prima campioană din Liga 1 care ajunge sezonul următor în play-out # Antena Sport
FCSB nu mai poate ajunge în play-off, după ce FC Argeş a câştigat cu 1-0 meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo. Victoria piteştenilor, cu o etapă înaintea finalului sezonului regulat, a stabilit cele şase echipe care vor juca în această primăvară în play-off. Matos a fost marcatorul unui gol superb în partida care le-a […] The post Ce umilinţă! FCSB este prima campioană din Liga 1 care ajunge sezonul următor în play-out appeared first on Antena Sport.
19:40
Ziua şi scandalul în Liga 1! Eugen Neagoe a răbufnit din cauza arbitrajului: “Dictatori! E o batjocură” # Antena Sport
Eugen Neagoe a avut o reacţie dură la adresa arbitrajului din partida Petrolul Ploieşti – Csikszereda, încheiată la egalitate, scor 1-1. Antrenorul “lupilor galbeni” susţine că meciul de pe Ilie Oană a fost influenţat de o decizie luată de centralul George Roman. Neagoe a cerut penalty pentru Petrolul Ploieşti la un presupus fault comis de […] The post Ziua şi scandalul în Liga 1! Eugen Neagoe a răbufnit din cauza arbitrajului: “Dictatori! E o batjocură” appeared first on Antena Sport.
19:40
Alarmă la Dinamo! Un jucător providențial al lui Zeljko Kopic, scos pe targă în meciul cu FC Argeș # Antena Sport
Mamoudou Karamoko, atacantul celor de la Dinamo, a ieșit accidentat în meciul echipei sale contra lui FC Argeș. În startul reprizei secunde, vârful francez s-a prăbușit în careul adversarilor după un sprint și nu a putut să iasă pe propriile picioare de pe teren, fiind scos cu targa de echipa medicală. Meciul dintre Dinamo și […] The post Alarmă la Dinamo! Un jucător providențial al lui Zeljko Kopic, scos pe targă în meciul cu FC Argeș appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
19:20
„Afară din avion!” Fostul puști minune al Barcelonei a vrut să fugă din Iran, dar a trăit clipe grele: „Totul era haos” # Antena Sport
Campionatul din Iran a fost suspendat, după ce țara a fost atacată de Statele Unite și Israel. Jucătorii străini din Persian Gulf Pro League, prima divizie din Iran, au încercat să fugă din țară, dar nu toți au avut experiențe liniștite. Munir El Haddadi și Iván Sánchez, dați jos din avion în Iran: „Afară!” Spaniolul […] The post „Afară din avion!” Fostul puști minune al Barcelonei a vrut să fugă din Iran, dar a trăit clipe grele: „Totul era haos” appeared first on Antena Sport.
19:00
Cosmin Olăroiu, șansă nesperată să ajungă la Cupa Mondială. Ce se întâmplă dacă Iranul se retrage din turneu # Antena Sport
Iran este reticentă în acest moment în privința participării la Cupa Mondială din America de Nord după declanșarea războiului din Orient, iar o națională care ar putea beneficia de o eventuală decizie radicală a țării este reprezentativa Emiratelor Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu. Dimineața zilei de sâmbătă a fost marcată de startul unui nou […] The post Cosmin Olăroiu, șansă nesperată să ajungă la Cupa Mondială. Ce se întâmplă dacă Iranul se retrage din turneu appeared first on Antena Sport.
18:50
Alvaro Arbeola vine cu veşti despre accidentarea lui Kylian Mbappe: “Situaţia este clară” # Antena Sport
Obligat să ia o pauză de la Real Madrid din cauza durerilor la genunchiul stâng, Kylian Mbappé „trebuie să se recupereze pentru a reveni la 100%”, afirmă antrenorul Alvaro Arbeloa. După victoria zdrobitoare a FC Barcelona de sâmbătă împotriva formaţiei Villarreal (4-1), echipa lui Alvaro Arbeloa se află provizoriu la patru puncte de primul loc […] The post Alvaro Arbeola vine cu veşti despre accidentarea lui Kylian Mbappe: “Situaţia este clară” appeared first on Antena Sport.
18:40
Radu Drăguşin şi Micky van de Ven, puşi la zid în presa din Anglia: “Niciunul nu ştie!” # Antena Sport
Radu Drăguşin a evoluat timp de 90 de minute în Fulham – Tottenham 2-1, dar nu a reuşit să îi impresioneze pe englez. Fundaşul român a fost schimbat de Igor Tudor în minutul 90 şi în locul său a intrat Kevin Danso. Drăguşin a fost implicat într-un moment controversat, când jucătorii lui Spurs au cerut […] The post Radu Drăguşin şi Micky van de Ven, puşi la zid în presa din Anglia: “Niciunul nu ştie!” appeared first on Antena Sport.
18:30
Zeljko Kopic, premiat înainte de Dinamo – FC Argeș. Borna impresionantă atinsă pe banca alb-roșiilor # Antena Sport
Duelul de pe Arena Națională dintre Dinamo și FC Argeș a marcat o bornă impresionantă pentru Zeljko Kopic pe banca echipei bucureștene. Antrenorul croat semnează partida cu numărul 100 la cârma “câinilor”, fiind premiat pe gazon de Andrei Nicolescu înainte de startul duelului. Confruntarea dintre Dinamo și FC Argeș, care este crucială în lupta pentru […] The post Zeljko Kopic, premiat înainte de Dinamo – FC Argeș. Borna impresionantă atinsă pe banca alb-roșiilor appeared first on Antena Sport.
18:20
Nota primită de Radu Drăguşin în Fulham – Tottenham! Fundaşul român a fost al doilea cel mai bun jucător de la Spurs # Antena Sport
Radu Drăguşin a evoluat timp de 90 de minute în Fulham – Tottenham 2-1. Fundaşul român a fost schimbat de Igor Tudor în minutul 90 şi în locul său a intrat Kevin Danso. În ciuda înfrângerii, dar şi a momentului controversat din debutul partidei, internaţionalul român a făcut o partidă bună. Harry Wilson a deschis […] The post Nota primită de Radu Drăguşin în Fulham – Tottenham! Fundaşul român a fost al doilea cel mai bun jucător de la Spurs appeared first on Antena Sport.
17:40
Costel Gâlcă a susținut recent conferința de presă premergătoare partidei dintre Unirea Slobozia și Rapid, iar printre altele antrenorul a vorbit și despre lupta pentru primele șase și pentru campionat. Tehnicianul alb-vișiniilor crede că prima parte a play-off-ului poate să își spună cuvântul în ceea ce privește câștigătoarea titlului din Liga 1. Rapid este una […] The post Costel Gâlcă știe unde se va juca titlul din Liga 1: “Cu siguranță vor fi decisive” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
17:30
Pep Guardiola, dezamăgit de fanii care au huiduit în pauza pentru jucătorii care ţin Ramadanul: “Care e problema?” # Antena Sport
Aşa cum face de mai mulţi ani, Premier League a autorizat o pauză pentru a permite jucătorilor care ţin Ramadanul să-şi întrerupă postul. Însă în timpul meciului dintre Leeds şi Manchester City (0-1) de sâmbătă, întreruperea jocului a fost huiduită de o parte din suporterii de pe Elland Road, ceea ce l-a deranjat pe tehnicianul […] The post Pep Guardiola, dezamăgit de fanii care au huiduit în pauza pentru jucătorii care ţin Ramadanul: “Care e problema?” appeared first on Antena Sport.
17:20
Şase meciuri amânate în Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2 din cauza războiului din Orient! Anunţul AFC # Antena Sport
Războiul din Orient are efecte şi asupra fotbalului. Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2, competiţii care se văd LIVE în AntenaPLAY, sunt afectate din cauza bombardamentelor din zona. Iranienii au ripostat, după Iranul a fost atacat de SUA şi Israel. Toate meciurile din Conferinţa de Vest ale celor două competiţii care urmau să […] The post Şase meciuri amânate în Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2 din cauza războiului din Orient! Anunţul AFC appeared first on Antena Sport.
17:10
“Mai sunt șanse la Scudetto?”. Ce a spus Allegri despre lupta cu Interul lui Chivu și Derby della Madonnina # Antena Sport
AC Milan a obținut o victorie extrem de chinuită contra lui Cremonese, iar după meci Massimiliano Allegri a fost întrebat dacă echipa sa mai are șanse la titlul din Serie A, în contextul în care se află la 10 puncte de rivala Inter. În duelul de pe Stadio Giovanni Zini, “diavolii” au câștigat grație golurilor […] The post “Mai sunt șanse la Scudetto?”. Ce a spus Allegri despre lupta cu Interul lui Chivu și Derby della Madonnina appeared first on Antena Sport.
16:50
Controversă uriaşă în Fulham – Tottenham, cu Radu Drăguşin în prim-plan! Igor Tudor “a luat foc”. Explicaţia Premier League # Antena Sport
Radu Drăguşin este titular în meciul dintre Fulham şi Tottenham, dar partida nu a început bine pentru fundaşul român. Harry Wilson a deschis după doar şapte minute de joc disputate din duelul de pe Craven Cottage, dar faza a fost contestată de cei de la Spurs. Wilson a marcat din recentrarea deviată a lui Bobb, […] The post Controversă uriaşă în Fulham – Tottenham, cu Radu Drăguşin în prim-plan! Igor Tudor “a luat foc”. Explicaţia Premier League appeared first on Antena Sport.
16:40
Florin Bratu revine în Liga 1! Cu cine semnează + cine vine în locul său la CS Dinamo # Antena Sport
Florin Bratu urmează să antreneze din nou o formație din Liga 1, după ce s-a înțeles cu cei de la Metaloglobus. Antrenorul de 46 de ani va prelua formația din Pantelimon după ce Mihai Teja și-a anunțat plecarea la finalul meciului pierdut sâmbătă contra Universității Craiova. Florin Bratu urmează să se despartă de CS Dinamo […] The post Florin Bratu revine în Liga 1! Cu cine semnează + cine vine în locul său la CS Dinamo appeared first on Antena Sport.
16:30
Gigi Neţoiu, detalii tulburătoare din Dubai: “Filme de groază.. Lumea se gândește să își salveze copiii” # Antena Sport
Gigi Neţoiu se află în Dubai şi a oferit de acolo detalii despre situaţia în care se află oamenii rămaşi acolo, după ce iranienii au bombardat oraşul, ca o ripostă după ce Iranul a fost atacat de SUA şi Israel. „Nu am vorbit cu nimeni. Fiecare se uită să își scape pielea. Toată lumea se […] The post Gigi Neţoiu, detalii tulburătoare din Dubai: “Filme de groază.. Lumea se gândește să își salveze copiii” appeared first on Antena Sport.
15:40
Daniil Medvedev, care a câştigat sâmbătă titlul la Dubai, este blocat în Emiratele Arabe Unite din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, în contextul în care urmează să participe la Masters 1000 de la Indian Wells (4-16 martie). Într-un scurt comentariu pentru mass-media rusă, Daniil Medvedev, care a câştigat titlul sâmbătă, fără a fi nevoit să […] The post Daniil Medvedev, blocat în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu appeared first on Antena Sport.
15:40
Neluțu Varga i-a pus gând rău lui Gigi Becali: „O să aibă surprize mari”. Planuri uriașe anunțate de patronul CFR-ului # Antena Sport
CFR Cluj a reușit o revenire de senzație sub comanda lui Daniel Pancu. Ardelenii au legat zece victorii consecutive în Liga 1 și s-au calificat matematic în play-off, cu o etapă înainte de finalul sezonului regular. Neluțu Varga s-a declarat încântat de parcursul echipei și a anunțat planuri mari pentru clubul din Gruia. Acesta a […] The post Neluțu Varga i-a pus gând rău lui Gigi Becali: „O să aibă surprize mari”. Planuri uriașe anunțate de patronul CFR-ului appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:20
Fulham – Tottenham LIVE SCORE (16:00). Radu Drăgușin este titular în echipa lui Igor Tudor # Antena Sport
Fulham și Tottenham Hotspur se întâlnesc în cadrul etapei cu numărul 28 din Premier League. Radu Drăgușin este titular în duelul care este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Formația antrenată de Igor Tudor are nevoie disperată de o victorie, după ce au înregistrat trei eșecuri la rând în […] The post Fulham – Tottenham LIVE SCORE (16:00). Radu Drăgușin este titular în echipa lui Igor Tudor appeared first on Antena Sport.
15:20
Gigi Becali, acuze dure spre CFR Cluj, după cele 2 penalty-uri neacordate Farului: “Așa ceva nu își permitea nimeni” # Antena Sport
Gigi Becali susţine că CFR Cluj a fost ajutată să ajungă în play-off şi că cele două penalty neacordate Farului în meciul de sâmbătă seară au venit în urma intervenţiei “unei mâîni mult mai puternice decât Mureşan”. „Bine, mă, ce vină are el? Să facem legături, dar mai sunt și alți lupi tineri. Eu cred […] The post Gigi Becali, acuze dure spre CFR Cluj, după cele 2 penalty-uri neacordate Farului: “Așa ceva nu își permitea nimeni” appeared first on Antena Sport.
14:50
Daniel Pancu a anunțat care este clauza sa de reziliere la CFR Cluj: „E ușor și pentru club și pentru mine” # Antena Sport
Daniel Pancu a avut un impact fantastic din momentul în care a fost instalat în funcția de antrenor principal la CFR Cluj, iar tehnicianul a reușit performanța de a duce echipa ardeleană în play-off, după o serie impresionantă de zece victorii consecutive. Chiar și așa, în ciuda relației bune pe care o are cu Neluțu […] The post Daniel Pancu a anunțat care este clauza sa de reziliere la CFR Cluj: „E ușor și pentru club și pentru mine” appeared first on Antena Sport.
14:30
UTA Arad – FCSB este meciul care închide ziua de duminică în Liga 1 și care s-ar putea dovedi a fi decisiv în ceea ce privește șansa la clasarea pe un loc de play-off pentru campioana en-titre. Jocul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Șansa roș-albaștrilor de a […] The post UTA – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana României, în fața unui dezastru istoric appeared first on Antena Sport.
14:30
Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana # Antena Sport
Ioana Ţiriac locuieşte în Dubai, acolo unde mai mulţi români sunt blocaţi din cauza războiului izbucnit în Orientul Mijlociu, astfel că tatăl său, Ion Ţiriac, are toate motivele să fie îngrijorat. Totuşi, tocmai pentru a arăta că în Dubai situaţia este una mai liniştită, fiica magnatului român a postat o poză în care se află […] The post Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana appeared first on Antena Sport.
14:10
Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA # Antena Sport
FCSB va juca duminică seară pe terenul celor de la UTA, într-un meci capital în ceea ce privește șansele la calificare în play-off. Jocul ar putea fi însă și unul fără valoare, dacă FC Argeș se va impune pe Arena Națională cu Dinamo. Gigi Becali a anunțat că a scos unul dintre titularii săi din […] The post Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA appeared first on Antena Sport.
13:40
“Frate, nu dau de ai mei deloc”! Clipe de groază pentru iranianul care trăieşte în România # Antena Sport
Seyed Alireza Mousavi (35 de ani) trece prin momente grele, după ce Statele Unite şi Israelul au atacat Iranul. Handbalistul de la Universitatea Cluj se teme pentru viaţa familiei sale, care se află la 300 de kilometri de Teheran. Teheran este zona cea mai atacată! La rândul lor, iranienii au contraatacat şi au atacat Dubai. […] The post “Frate, nu dau de ai mei deloc”! Clipe de groază pentru iranianul care trăieşte în România appeared first on Antena Sport.
13:20
Iuliu Mureșan a comentat decizia radicală luată de Gigi Becali și l-a avertizat pe patronul FCSB: „Nici de glumă nu e bună” # Antena Sport
Gigi Becali a izbucnit după greșelile de arbitraj din partida Farul Constanța – CFR Cluj, în urma căreia clubul din Gruia a obținut calificarea matematică în play-off. Patronul celor de la FCSB a avut un discurs fără menajamente la adresa arbitrajului și a amenințat că gruparea roș-albastră nu se va prezenta la următoarele două meciuri […] The post Iuliu Mureșan a comentat decizia radicală luată de Gigi Becali și l-a avertizat pe patronul FCSB: „Nici de glumă nu e bună” appeared first on Antena Sport.
13:10
Celebrul om de afaceri din România e blocat în Dubai, după riposta iraniană! Milionarul încearcă să revină acasă # Antena Sport
Mai mulţi români sunt blocaţi în Dubai, după riposta iraniană asupra bazelor militare ale Statelor Unite din Orientul Mijlociu. Printre ei se află şi patronul de la CFR Cluj, Neluţu Varga. Preşedintele ardelenilor, Iuliu Mureşan, a oferit detalii despre situaţia în care se află omul de afaceri care nu poate momentan reveni în România. În […] The post Celebrul om de afaceri din România e blocat în Dubai, după riposta iraniană! Milionarul încearcă să revină acasă appeared first on Antena Sport.
12:40
Daniel Pancu, discurs la superlativ despre jucătorii săi, după calificarea în play-off: „Sunt niște lei” # Antena Sport
CFR Cluj a reușit o calificare fantastică în play-off, după o serie de zece succese consecutive sub comanda lui Daniel Pancu. Gruparea ardeleană s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul Farului și și-a adjudecat prezența în primele șase, înaintea ultimei etape din sezonul regular. Daniel Pancu a făcut un anunț șocant la doar câteva […] The post Daniel Pancu, discurs la superlativ despre jucătorii săi, după calificarea în play-off: „Sunt niște lei” appeared first on Antena Sport.
12:00
Daniel Pancu aruncă „bomba”, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” # Antena Sport
Daniel Pancu a reușit imposibilul la CFR Cluj, echipa aflându-se într-o situație dezastruoasă înainte de instalarea acestuia pe bancă. Ardelenii au înregistrat zece victorii consecutive și s-au calificat în play-off, după un meci cu scandal la Ovidiu. A doua zi, tehnicianul clubului din Gruia a aruncat „bomba” și a transmis că nu exclude o despărțire […] The post Daniel Pancu aruncă „bomba”, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” appeared first on Antena Sport.
11:50
Dinamo – FC Argeş LIVE TEXT (18:00). Miză uriaşă pentru play-off. Ultima şansă pentru FCSB # Antena Sport
Dinamo București primește vizita celor de la FC Argeș, într-un meci care poate aduce formației nou promovate o calificare istorică în play-off. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. FCSB este la mâna eternei rivale, asta pentru că o victorie a grupării antrenate de Bogdan Andone ar trimite […] The post Dinamo – FC Argeş LIVE TEXT (18:00). Miză uriaşă pentru play-off. Ultima şansă pentru FCSB appeared first on Antena Sport.
11:40
Marco Bezzecchi (Aprilia) a dominat, duminică, primul Grand Prix al sezonului de MotoGP, în Thailanda, impunându-se cu aproape şase secunde înaintea lui Pedro Acosta (KTM) şi Raul Fernandez (Trackhouse). Spaniolul Marc Marquez (Ducati), în căutarea celui de-al optulea titlu istoric, a abandonat în turul 21, când se afla pe locul patru, din cauza unei pene […] The post Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Thailandei appeared first on Antena Sport.
11:30
Ana Maria Bărbosu conduce, duminică, cu 7.787 voturi, cursa pentru titlul de Gimnasta anului 2025, în campania lansată de forul european de profil (European Gymnastics). Votarea la cele cinci categorii se încheie în 3 martie. European Gymnastics le-a mai nominalizat pentru titlul individual feminin pe Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică, Ucraina, 6704 voturi), Melania Rodriguez (trampolină, […] The post Veste uriaşă pentru Ana Maria Bărbosu appeared first on Antena Sport.
11:20
Iuliu Mureșan, răspuns tăios după tirada Farului la adresa arbitrajului: „Au ratat prima de la FCSB?” # Antena Sport
A ieșit iureș după finalul partidei dintre Farul Constanța și CFR Cluj, în urma căruia ardelenii și-au adjudecat locul de play-off. Oficialii de la Ovidiu au contestat vehement arbitrajul, „marinarii” fiind privați de două lovituri de la 11 metri. Gigi Becali a comentat și el deciziile luate de cei din camera VAR la acest joc, […] The post Iuliu Mureșan, răspuns tăios după tirada Farului la adresa arbitrajului: „Au ratat prima de la FCSB?” appeared first on Antena Sport.
11:00
Gică Hagi şi condiţia uriaşă pusă pentru a prelua naţionala României. “Revoluţie” totală în fotbalul românesc # Antena Sport
Gică Hagi (61 de ani) va reveni la echipa naţională a României şi îl va înlocui pe Mircea Lucescu. Pentru a ajunge însă la un acord cu “Regele”, conducerea Federaţiei Române de Fotbal a acceptat mai multe condiţii impuse de cel considerat de mulţi cel mai mare fotbalist din istoria noastră. În ultima perioadă, au […] The post Gică Hagi şi condiţia uriaşă pusă pentru a prelua naţionala României. “Revoluţie” totală în fotbalul românesc appeared first on Antena Sport.
10:50
S-a aflat care este suma pe care vrea Lyon să i-o plătească FCSB-ului pentru Joyskim Dawa # Antena Sport
Olympique Lyonnais și-a manifestat zilele acestea interesul în a-l transfera la finalul acestui sezon pe Joyskim Dawa, fotbalist care are o clauză de reziliere de cinci milioane de euro la FCSB. Stoperul camerunez a revenit pe gazon după o accidentare gravă, însă poate prinde transferul carierei, dacă mutarea la gigantul din Hexagon se va concretiza. […] The post S-a aflat care este suma pe care vrea Lyon să i-o plătească FCSB-ului pentru Joyskim Dawa appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
10:10
LA Lakers – Golden State 129-101! Luka Doncic, omul meciului în ziua în care a împinit 27 de ani # Antena Sport
Victorie fără emoţii pentru Los Angeles Lakers care opreşte o serie de trei înfrângeri şi ajunge la un bilanţ de 35-24, locul 6 în Conferinţa de Vest. Luka Doncic a fost principalul marcator al partidei, 26 puncte la care a adăugat 8 pase decisive în ziua in care a implinit 27 de ani, primind un […] The post LA Lakers – Golden State 129-101! Luka Doncic, omul meciului în ziua în care a împinit 27 de ani appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.