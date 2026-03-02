Rafinăria Ras Tanura a Saudi Aramco, una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu, a fost lovită de o dronă și închisă ca măsură de precauție
Gândul, 2 martie 2026 11:30
O dronă a lovit, luni dimineața, rafinăria Ras Tanura a gigantului petrolier din Arabia Saudită, Aramco. Compania a decis să oprească rafinăria ca măsură de precauție, potrivit unei surse din industrie citate de Reuters, adăugând că situația este sub control. Un reprezentant al Ministerului Apărării din Arabia Saudită a declarat pentru Al Arabiya că două […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
11:50
AEI avertizează: carburanții ar putea trece de 9–10 lei/litru în România dacă petrolul atinge 90–100 $/baril # Gândul
Dacă țițeiul se stabilizează pe termen mai lung la 90–100 dolari/baril, pe fondul escaladării militare din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru traficul prin Strâmtoarea Ormuz, atunci depășirea pragului de 9–10 lei/litru la carburanți devine „realistă” în România, potrivit președintelui AIE, relatează Mediafax. Șocul geopolitic s-a văzut imediat în cotații, Pe piețele internaționale: Brent (contractul […]
11:50
Wall Street Journal: Criza munițiilor forțează SUA să accelereze bombardamentele asupra Iranului, înainte ca stocurile critice să se epuizeze # Gândul
Statele Unite încearcă să își îndeplinească obiectivele militare în Iran înainte ca stocurile critice de muniții să se epuizeze, avertizează oficiali și analiști citați de Wall Street Journal, pe fondul unei campanii aeriene intense și al riscului de represalii. Statele Unite se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra rezervelor de muniții, pe măsură […]
Acum 15 minute
11:40
Ion Cristoiu: Ce-ar fi fost dacă rușii, în decembrie 1989, schimbau regimul Ceaușescu omorând într-un bombardament familia Ceaușescu? # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție în cea mai recentă pastilă a sa, regimul Ceaușescu. El s-a întrebat ce ar fi fost dacă în 1989, regimul ar fi fost schimbat prin uciderea soților Ceaușescu într-un bombardament.
11:40
Ministrul Energiei, informații de ultimă oră despre depozitele de carburanți, pe fondul războiului din Iran. Soarta României în situație de avarie # Gândul
Bogdan Ivan, ministrul Energiei oferă asigurări că, în ceea ce privește depozitele de carburanți, România are depozite de 102% și a subliniat că țara noastră nu este într-o situație „de avarie”. „Am discutat cu operatorii de piața suntem asigurați cu depozite în proporție de 102%, ce poate asigura aprovizionarea României în situație de avarie pentru […]
11:40
Nelu Varga, de neoprit după calificarea în play-off. Investiții masive la CFR Cluj, „de 10 ori mai mulți bani” # Gândul
CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Superligii, iar Ioan Varga, patronul clubului, îi transmite rivalului Gigi Becali ce urmează să facă. Pe scurt, finanțatorul fostei campioane a României anunță investiții masive la echipa antrenată de Daniel Pancu, scrie PROSPORT. Practic, Varga îi aruncă mănușa lui Becali și vorbește deschis despre planurile pe care le are. […]
Acum 30 minute
11:30
Alexandru Cazan, despre codul de conduită și regulile din lumea moto: „Nu contează că ești inginer sau frizer, toți sunt egali… dar apar și pedepse” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, liderul moto Alexandru Cazan a făcut dezvăluiri din culisele celui mai mare club de motocicliști din România. Acesta a vorbit despre modul de organizare al MC-urilor, dar și despre conduita pe care o urmează membrii și regulile după care se ghidează. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”. […]
11:30
Rafinăria Ras Tanura a Saudi Aramco, una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu, a fost lovită de o dronă și închisă ca măsură de precauție # Gândul
O dronă a lovit, luni dimineața, rafinăria Ras Tanura a gigantului petrolier din Arabia Saudită, Aramco. Compania a decis să oprească rafinăria ca măsură de precauție, potrivit unei surse din industrie citate de Reuters, adăugând că situația este sub control. Un reprezentant al Ministerului Apărării din Arabia Saudită a declarat pentru Al Arabiya că două […]
11:30
Vot unanim pentru extinderea consultării interne în PSD. Social-democrații decid dacă mai rămân la guvernare – SURSE # Gândul
Ședință cu miză mare în conducerea Partidul Social Democrat. Biroul Permanent Național s-a reunit pentru a decide direcția partidului în coaliția de guvernare, iar concluzia de etapă este clară: consultarea internă continuă și capătă o formă mai largă. Potrivit surselor din partid, votul pentru extinderea mandatului de consultare a fost unanim. Liderii PSD vor să […]
11:30
Rusia livrează arme Iranului, dar sunt ca o picătură de apă dulce într-un ocean. „Kremlinul nu are nicio intenție de a salva Teheranul de atacurile lansate de SUA și Israel” # Gândul
Livrarea de arme din Rusia către Iran nu numai că va continua, dar ar putea crește semnificativ dacă Rusia va avea oportunitatea, avertizează jurnalistul Nikita Smagin într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace. În timp ce Statele Unite și Israelul au declanșat o nouă intervenție militară împotriva Iranului, Rusia își mărește livrările de […]
Acum o oră
11:20
La Medicover, prevenția, screeningul, depistarea timpurie şi tratamentul fac parte dintr-o abordare medicală integrată, susținută de echipe multidisciplinare În fiecare an, aproximativ unul din 200 de români este diagnosticat cu o formă de cancer. Riscul de apariție a bolii crește odată cu înaintarea în vârstă, fiind semnificativ mai ridicat în cazul persoanelor de peste 50 […]
11:20
Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care culeg ghiocei în Germania. Gestul nevinovat poate atrage sancțiuni severe # Gândul
Vestitorii primăverii riscă dispariția, ei fac parte din speciile protejate de lege, iar reglementările stricte vizează și alte plante. Primii ghiocei au început să își facă apariția pe marginea drumurilor, aducând primele semne de venire a primăverii. Cu toate acestea, înainte de a îi culege, cei sălbatici sunt o specie protejată, iar cei care îi […]
11:10
În limba română există cuvinte foarte lungi, care abia se pot pronunța. Cel mai lung are 44 de litere. Cel mai lung cuvânt din limba română are 44 de litere şi îl găsim în dicţionarele medicale, nu şi în DEX. Este vorba despre Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză, care are 44 de litere și care se referă la o […]
11:10
Teheranul îl acuză pe Trump că a trecut „linia roșie”, după uciderea lui Khamenei. Iranul amenință cu represalii violente: „A fost un război ales” # Gândul
Iranul acuză că președintele Donald Trump a depășit „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului suprem iranian. Teheranul avertizează că represaliile sunt inevitabile și susține că actualul conflict a fost declanșat deliberat. Iranul a lansat un avertisment dur la adresa Donald Trump, acuzându-l că a depășit „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului […]
11:00
Tensiunile escaladează în Orientul Mijlociu: Evacuări masive în sudul Libanului, după atacurile israeliene. „Luptele cu Hezbollah ar putea dura zile întregi“ # Gândul
Armata israeliană a început, luni dimineața, atacuri asupra grupării Hezbollah, susținute de Iran, în tot Libanul, ceea ce a dus la evacuări în masă. IDF a îndemnat locuitorii din aproape 50 de sate din estul și sudul Libanului să evacueze zona înaintea unor posibile atacuri de represalii, după ce Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului. […]
11:00
Ce să mănânci la micul-dejun, dacă ții post. Mihaela Bilic ne spune ca e alimentul care ține de foame toată ziua # Gândul
Perioada postului aduce, adesea, și întrebarea clasică: ce să mănânci la micul-dejun ca să nu ți se facă foame imediat? Potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic, secretul nu stă în cantitate, ci în alegerea în mod inteligent a alimentelor care oferă sațietate. Specialista atrage atenția cu privire la una dintre cele mai frecvente greșeli în post. […]
11:00
Prețurile la gazele naturale din Europa au crescut vertiginos cu până la 25%. Care sunt riscurile pentru Europa # Gândul
Prețurile la gazele naturale din Europa au crescut cu până la 25%, în urma din cauza temerilor că războiul din Iran va reduce aprovizionarea cu gaze din regiunea Golfului, în special exporturile din Qatar, transmite Bloomberg. Cotațiile au crescut cu până la 25% – cea mai mare creștere din august 2023 – după ce traficul […]
11:00
Prințul William ar fi vrut ca fostul prinț Andrew să fie scos din linia de succesiune încă de anul trecut. Ce ”frustrări” ar avea Prințul de Wales # Gândul
Prințul William a dorit ca Andrew Mountbatten-Windsor să fie înlăturat de pe linia de succesiune anul trecut, notează Independent. Potrivit relatărilor din presa internațională, Prințul ar fi „frustrat” de întârzierea în îndepărtarea fostului Duce de York din linia tronului. În ordinea succesiunii, Andrew stă în spatele prințului William și al celor trei copii ai săi, […]
11:00
„Aveți un colet la numărul dvs”. Nu accesați linkul. Vă poate lăsa imediat fără contul de WhatsApp # Gândul
Este una dintre cele mai răspândite tentative de fraudă din ultimele luni. Un mesaj banal primit pe numărul de telefon care te poate lăsa fără contul de WhatsApp. Tot mai mulți români au primit pe numărul de telefon un mesaj în care sunt anunțați că au un colet în așteptare, iar pentru a vedea despre […]
11:00
Cu ce temperaturi începe primăvara. Unde plouă și unde persistă ceața. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene de ceață, iar vizibilitatea este redusă în zonele vizate. La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a precizat cum va fi vremea astăzi, 2 martie 2026, a doua zi de primăvară calendaristică. „În regiunile intracarpatice și în zonele de deal și de […]
Acum 2 ore
10:50
Se vinde hotelul din Centrul Vechi unde Mihai Eminescu obișnuia să poposească. Care este prețul de vânzare # Gândul
Hotelul frecventat de Mihai Eminescu, din Centrul Vechi, este scos la vânzare pentru 3 milioane de euro. Clădirea a fost ridicată în 1882, iar doi ani mai târziu a devenit un reper al modernității bucureștene. Era dotat cu telefon și telegraf în camere, gaz aeriform și curte bazată cu bazalt. Acum, monumentul istoric este degradat și […]
10:30
1.000 lei în plus la pensie, pentru toți acești 1.200.000 de pensionari români. Cine ia banii # Gândul
Coaliția a încheiat dezbaterile pe tema pensiilor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că este disponibilă o sumă de 2.3000.000.000 lei ajutor la pensie. Anul acesta beneficiază aproximativ 2.8000.000 de pensionari de acești bani. PSD a prezentat Pachetul Social pe care vrea să îl impună guvernului condus de Ilie Bolojan. 1.000 lei în plus la pensie, […]
10:20
Prețul petrolului a sărit de 80 de dolari pe baril, după atacurile iraniene asupra navelor în Strâmtoarea Hormuz # Gândul
Prețurile globale ale petrolului au depășit pragul de 80 de dolari pe baril, pe fondul atacurilor asupra navelor comerciale din apropierea Strâmtorii Hormuz. Tensiunile din Orientul Mijlociu alimentează temeri privind blocarea transportului energetic. Prețul petrolului a crescut puternic la începutul săptămânii, după ce mai multe nave comerciale au fost atacate în apropierea Strâmtorii Hormuz, una […]
10:20
Florin Tănase a găsit vinovatul pentru ratarea calificării FCSB în play-off: „Mai aveau puțin și îl spânzurau pe Calea Victoriei” # Gândul
Florin Tănase, cel mai important jucător din lotul FCSB, a găsit vinovatul pentru ratarea calificării în play-off. Nu fotbaliștii și prestațiile sub așteptări, ci arbitrajele din Superligă! După meciul de la Arad, câștigat cu 4-2 de FCSB, Tănase a atacat pe toată lumea, de la foștii mari internaționali care analizează partidele în emisiuni tv și […]
10:20
Prețul petrolului explodează după atacul Iranului lângă Strâmtoarea Ormuz, pe fondul temerilor de șoc economic # Gândul
Prețurile globale la petrol au crescut vertiginos luni, după ce atacurile asupra navelor din apropierea Strâmtorii Hormuz au amplificat temerile privind închiderea prelungită a punctului de blocaj care transportă aproximativ o cincime din petrolul global pe mare, relatează publicația Independent. Țițeiul Brent a crescut cu 4,5%, ajungând la 76,07 dolari pe baril în primele tranzacții, […]
10:10
Conform tradițiilor populare, există plante care sunt considerate ca benefice pentru protejarea casei și a familiei și aducătoare de noroc. Multor plante li s-a atribuit, în tradiția populară, capacitatea de a proteja împotriva energiilor negative și de a aduce purificare și noroc. Astfel, busuiocul este considerat o plantă sacră în tradiția populară, fiind folosit […]
10:10
Unele povești de dragoste ajung să se sfârșească. Uneori, acest sfârșit poate să fie un nou început, dar, cu toate acestea, există un județ în care instanțele de judecată, primăriile sau notarii publici participă și la câte trei divorțuri pe zi. Potrivit Cancan, este vorba despre județul Constanța. Județul din România care a înregistrat cele mai […]
10:00
Ce transferuri face FCSB după ce a ajuns în play-out și ce jucători sunt pe lista plecărilor # Gândul
Gigi Becali a anunțat ce transferuri face la FCSB, după ce echipa a ratat play-off-ul. Vor veni un fundaş stânga, doi mijlocaşi centrali şi doi jucători de atac. Vor fi și plecări de la FCSB, pe listă fiind mai mulți jucători. Unii ca Ștefan Târnovanu, Vlad Chiricheș, David Kiki, Mihai Popescu sau Octavian Popescu s-ar […]
10:00
Năsui, după numirea lui Caragea la Uzina Sadu: ”Timpul trece, leafa merge. Nu sunt pierderile lor, sunt pierderile dumneavoastră” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a lansat un atac la adresa politicienilor care promovează personaje cu ”pregătiri precare” în stat, după ce Viorel Salvador Caragea a fost numit de USR la Uzina Sadu. Năsui susține că toată controversa iscată după ce Viorel Salvador Caragea, fost […]
Acum 4 ore
09:40
Culisele operațiunii „Răgetul Leului”, cea mai mare misiune de luptă aeriană din istoria Israelului. „A fost fracturată capacitatea Iranului de a contracara acțiunile ulterioare” # Gândul
Israelul a efectuat cea mai mare misiune de luptă aeriană din istoria sa – „Răgetul Leului” – șia lansat aproximativ 200 de avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene într-o campanie de atac coordonată împreună cu SUA. Au fost vizate peste 500 de locații legate de infrastructura de lansare a rachetelor balistice a Iranului și […]
09:40
Produsul ieftinit cu 45% începând de astăzi, în LIDL. Majoritatea românilor care țin post îl consumă zilnic # Gândul
Lidl ieftinește de astăzi, 2 martie, un produs pe care majoritatea românilor care țin post îl consumă zilnic. Este nelipsit din meniul meselor și, începând de astăzi, se regăsește la promoție în magazinele retailerului german. Este vorba despre roșiile cherry, unul dintre cele mai cumpărate produse în această perioadă a anului. Cu cât se reduc […]
09:40
Beirutul și alte 50 de orașe libaneze, sub bombardamente israeliene, după atacul Hezbollah asupra unei baze militare din Haifa # Gândul
Israelul a bombardat sudul Beirutului după un atac cu rachete și drone lansat de Hezbollah asupra unei baze militare din zona Haifa. Gruparea libaneză afirmă că acțiunea este un răspuns la uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei. Beirutul a fost vizat luni dimineață de un val de bombardamente intense israeliene, după ce Hezbollah a lansat […]
09:20
Noua metodă a infractorilor de a obține date bancare ale românilor. De ce apeluri trebuie să te ferești # Gândul
O româncă atrage atenția asupra unei noi metode de înșelătorie care face victime perioada aceasta. Infractorii se dau drept reprezentanți ai poliției și astfel încearcă să obțină datele bancare ale cetățenilor. O nouă metodă de înșelătorie face ravagii în rândul românilor Victima este contactată de pe un număr necunoscut de o persoană care adoptă un […]
09:10
Şeful facţiunii parlamentare Hezbollah, Mohammad Raad, ar fi fost ucis în timpul atacurilor Israelului asupra ţintelor Hezbollah din Liban, a raportat luni dimineață postul de presă saudit Al-Hadath, citat de NDTV World. Mohammad Raad a fost ucis în ofensia israeliană din Liban Raad a fost unul dintre cei mai importanți funcționari rămași ai Hezbollah în […]
09:00
Basarabeanul care are interdicție pe Schengen a fost interceptat pe Prut. El a dat autoritățile române în judecată # Gândul
Un moldovean a dat în judecată Poliția de Frontieră, pe motiv că nu a fost lăsat să intre în țară. El voia, de fapt, să ajungă în Rusia, însă drumul direct nu era posibil din cauza războiului din Ucraina, citează ZDI. Alexandru I. s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei de la Stânca, pe […]
09:00
Chiar dacă vremea s-a mai schimbat și pare că am scăpat de gerul năprasnic de peste iarnă, meteorologii Accuweather tocmai ce au modificat prognoza și ne transmit că este posibil să mai avem surprize. Iată care sunt orașele din România în care ninge de Paște. Anul acesta, Paștele vine cu surprize climatologice pentru românii care […]
08:50
Baza RAF Akrotiri, din Cipru, a forțelor britanice, atacată de drone iraniene. Londra ridică nivelul de alertă # Gândul
Baza militară britanică RAF Akrotiri, din Cipru, a fost lovită de o dronă suspectă în noaptea de duminică spre luni, 1 martie, a confirmat Ministerul britanic al Apărării. Autoritățile au transmis că nu există victime. „Forțele noastre armate răspund la un presupus atac cu dronă asupra RAF Akrotiri”, a declarat un purtător de cuvânt al […]
08:50
Ministerul Justiţiei publică pe 2 martie finaliştii concursurilor la şefia DNA, DIICOT şi PÎCCJ # Gândul
Pe 2 martie se publică rezultatele selecţiei în urma interviurilor pentru desemnarea şefilor PÎCCJ, DNA şi DIICOT. După ce Ministerul de Justiţie va trimite propunerile către Consiliul Superior al Magistraturii CSM, pentru aviz consultativ, acestea vor ajunge pe masa preşdintelui Nicuşor Dan. Rezultalele se vor regăsi pe pagina oficială de internet a ministerului de resort […]
08:50
Iașiul trece printr-o reformă administrativă majoră: „Viitoarele comune, 7-20 mii locuitori, 5-20 sate” # Gândul
Istoricul și fostul consilier județean ieșean Vasile Cotiugă a propus o reformă administrativ teritorial. El a acordat un interviu în care a prezentat care sunt următorii pași concreți și dacă voința politică va fi suficientă, relatează ZDI. Reformă administrativă majoră la Iași – Ce v-a determinat să dați tonul dezbaterilor cu această propunere de comasare […]
08:50
Războiul din Iran, testul politic major pentru Trump înaintea alegerilor „midterm” din SUA. Sprijin fragil în sodaje # Gândul
Atacurile asupra Iranului au transformat o dezbatere internă în America într-o realitate politică riscantă pentru președintele Donald Trump înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din toamnă. Deja, sondajele arată o coaliție republicană puternic divizată și o opoziție publică tot mai largă față de intervenția militară asupra Iranului, care deja a escaladat într-un război total […]
08:50
Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi pentru a-i propune să vină manager general la FCSB și să redreseze echipa. FCSB a ratat play-off-ul și omul de afaceri crede că finul său și fost antrenor al celor de la Universitatea Craiova ar fi potrivit pentru a face un lot puternic. Acum, echipa roș-albastră are ca […]
08:30
Ședință la Guvern pe tema situației românilor blocați în Orientul Mijlociu: 300 de cetăţeni ar urma să fie evacuaţi din Israel prin Egipt # Gândul
Luni, de la ora 9.30, premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință la Palatul Victoria, pe tema situației românilor blocați în urma conflictului din Orientul Mijlociu, relatează Mediafax. La reunire vor participa viceprim-miniștrii și reprezentanții ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor. Toți românii aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță, a declarat, duminică […]
08:30
Emily Burghelea a trecut prin clipe de coșmar după ce spațiul aerian a fost închis: „Nu cred că vom reuși să ajungem în țară prea curând” # Gândul
Primăvara a început cu stângul pentru Emily Burghelea. În timp ce se pregătea de startul sezonului și să își continue rutina pentru a reveni la cea mai bună formă după a treia sarcină, ea a rămas blocată în Mauritius, cu toată familia, din cauză că spațiul aerian a fost închis, după bombardamentele din Emirate, relatează Cancan. Emily Burghelea, […]
08:20
Miniştrii se strâng la Palatul Victoria ca să discute despre cum îi readuc în ţară pe românii blocaţi în conflictul din Orientul Mijlociu # Gândul
Luni, 2 martie, va avea loc la Palatul Victoria o şedinţă de lucr la care vor participa viceprim-miniștrii și reprezentanții ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor, de la 9.30. Tema întâlnirii este situația românilor blocați în Orientul Mijlociu. Ședința a fost convocată de premierul Ilie Bolojan, după ce ministrul de Externe, Oana Ţoiu, […]
08:10
Alertă MAE pentru românii prinși în Israel în contextul războiului din Orientul Mijlociu: Contactați de urgență Consulatul de la Haifa # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a emis un anunț de ultimă oră destinat cetățenilor români aflați în zonele afectate de războiul din Orientul Mijlociu, în special pe teritoriul Israelului. Potrivit mesajului publicat pe pagina oficială de Facebook a instituției, românii care se află în prezent în Statul Israel și nu mai dețin pașapoarte românești valabile sau care […]
Acum 6 ore
07:30
Zborurile TAROM pentru repatrierea românilor prinși în războiul din Orientul Mijlociu, reprogramate din cauza blocajelor la frontieră # Gândul
Cursele speciale TAROM pentru repatrierea a peste 300 de români din zona de conflict din Orientul Mijlociu au fost reprogramate pentru seara de 2 martie, din cauza întârzierilor majore pe traseul terestru spre aeroportul din Cairo. TAROM a anunțat amânarea curselor speciale organizate pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români aflați în zona de […]
07:20
2 Martie, calendarul zilei: Jon Bon Jovi împlinește 64 de ani, Daniel Craig 58. Liviu Corneliu Babeş îşi dă foc, ca protest faţă de regimul comunist # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 2 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jon Bon Jovi, născut pe 2 martie 1962, în New Jersey, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști rock americani. În 1983 a fondat trupa Bon Jovi, alături de Richie Sambora, David […]
07:10
Bolojan dă înapoi. CASS-ul pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminată. Indexarea punctului de pensie va reveni din 2027 # Gândul
Premierul Bolojan dă înapoi. CASS-ul pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminată, iar indexarea punctului de pensie va reveni din 2027. Pachetul social are un impact bugetar estimat la 2,3 miliarde de lei, a declarat ministrul Muncii Muncii, Florin Manole duminică la România TV. Pare o concesie făcută PSD pentru trecerea bugetului […]
06:30
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front # Gândul
GÂNDUL transmite războiul din Golful Persic în timp real. Atacurile în lanț între SUA-Israel și Iran zguduie tot Orientul Mijlociu. Vezi aici ultimele informații. Războiul dintre Statele Unite ale Americii și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă, a intrat într-o nouă fază de escaladare. Atacurile puternice și amenințările între cele două tabere […]
Acum 8 ore
05:10
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP # Gândul
Fostul primar al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone și fostul ministru al Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu ar fi fost favorizați de conducerea Penitenciarului Jilava, alături de alți deținuți VIP, după ce ar fi fost trimiși să lucreze, în afara închisorii, la un punct de lucru unde există suspiciuni că ar fi beneficiat de un tratament […]
Acum 12 ore
23:40
Trump vorbește despre victimele americane din Orientul Mijlociu: „Vom răzbuna fiecare viață” # Gândul
Donald Trump a susținut în cel mai recent discurs că SUA trebuie să se aștepte la pierderi mai mari înainte de încheierea operațiunilor militare în Iran. Acesta a îndemnat forțele de ordine din Iran să se predea pentru a nu se confrunta cu o „moarte sigură”. De asemenea, președintele a făcut apel la iranieni să-și […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.