Clătite de post cu apă minerală. O rețetă simplă pentru dimineți rapide
Gândul, 2 martie 2026 12:50
Postul Paștelui, cunoscut sub denumirea de Postul Mare, marchează o perioadă de pregătire spirituală înainte de Învierea Domnului și are loc în perioada 23 februarie – 11 aprilie, pentru ortodocși, în timp ce catolicii vor respecta perioada de postire între 2 martie și 4 aprilie. Pentru credincioșii care țin post, avem cea mai pufoasă rețetă […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
13:20
Adrian Câciu: „Benzina, maxim 8 lei și motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă” # Gândul
Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a transmis, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că prețul carburanților la pompă nu ar trebui să depășească anumite praguri în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, atâta timp cât cotația barilului de petrol se menține sub 100 de dolari. Adrian Câciu susține într-o postare pe Facebook […]
13:20
SURSE: Guvernul vrea crearea unui fond de solidaritate pentru primăriile fără posibilități de autofinanțare # Gândul
Guvernul ia în calcul crearea unui fond de solidaritate destinat sprijinirii primăriilor cu capacitate redusă de autofinanțare, potrivit unor surse guvernamentale. Fondul ar urma să fie constituit din sumele alocate autorităților locale din impozitul pe venit și TVA, în contextul în care negocierile pe buget se anunță tensionate. În paralel, Ministerul Finanțelor nu ar avea […]
Acum 15 minute
13:10
Culorile care atrag imediat atenția. Ce efect au nuanțele hainelor asupra modului în care o persoană este percepută # Gândul
Trei culori sunt considerate ca fiind cele care atrag imediat atenția și care cresc atractivitatea și percepția despre persoana care le poartă, susțin cercetătorii. Culorile hainelor fac parte din comunicarea nonverbală. În urma unor studii, cercetătorii au ajuns la concluzia că trei nuanțe în mod special contribuie în mod substanțial la impresia pe care o […]
13:10
Și-a securizat SUA petrolul din Venezuela înainte de atacarea Iranului? Explicațiile unui analist economic despre scenariul cel mai probabil # Gândul
Războiul fulgerat pornit de SUA și Israel împotriva Iranului a declanțat o criză de proporții în Orientul Mijlociu. Iranul a ripostat dramatic, blocând strâmtoarea Ormuz, care asigură fluxul a circa o cincime din petrolul global. Șocul geopolitic al crizei din Golf s-a resimțit imediat în cotații pe piețele internaționale. Cotațiile internaționale resimt șocul închiderii Ormuzului […]
Acum 30 minute
13:00
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e vinovat pentru rușinea istorică de a participa în play-out? Comentăm cu Florin Costea și Robert Panduru # Gândul
FCSB a ratat calificarea în play-off-ul din Superligă și va juca, în premieră, în play-out! „EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Rușine istorică pentru FCSB! Campioana din ultimele două ediții in […]
13:00
Zelenski și-a oferit ajutorul în „războiul“ împotriva Iranului. „Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărărare este de neînlocuit” # Gândul
Într-un discurs video, difuzat seara trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „situația din Orientul Mijlociu arată cât de dificil este să asiguri o protecție în proporție de 100%, împotriva rachetelor și dronelor Shahed“. Potrivit oficialului, Ucraina este gata să împărtășească experiența pe care a dobândit-o în domeniul apărării, în cei patru ani de […]
13:00
Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a cheltuit economiile pe nunta cu a doua soție # Gândul
Un bărbat din China a fost dat în judecată de propriul său fiu de numai 10 ani, pentru că a cheltuit economiile celui mic fără acordul acestuia și a refuzat să i le înapoieze. Cazul a stârnit indignare pe rețelele sociale în cazul lui Xiaohui, un băiat în vârstă de 10 ani din Zhengzhou, provincia Henan, din nordul […]
13:00
Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil” # Gândul
Prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a tras un semnal de alarmă cu privire la siguranța cetățenilor europeni blocați în Orientul Mijlociu. Victor Negrescu a transmis că situația îngrijorătoare din Orientul Mijlociu ridică semne serioase de întrebare cu privire la siguranța românilor și mai ales a […]
Acum o oră
12:50
Postul Paștelui, cunoscut sub denumirea de Postul Mare, marchează o perioadă de pregătire spirituală înainte de Învierea Domnului și are loc în perioada 23 februarie – 11 aprilie, pentru ortodocși, în timp ce catolicii vor respecta perioada de postire între 2 martie și 4 aprilie. Pentru credincioșii care țin post, avem cea mai pufoasă rețetă […]
12:40
Președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, despre regulile și filozofia cluburilor moto: „Caracterul mă interesează, nu cazierul” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, a vorbit despre regulamentul clubului pe care îl conduce, dar și despre obiectivul pe care aceștia îl urmăresc pe termen lung. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”. Alexandru Cazan explică faptul că conduita în cadrul clubului moto se bazează pe respectul […]
12:40
PNL acuză PSD că ia în considerare ruperea Coaliției, în timp ce Guvernul face eforturi pentru repatrierea românilor din zonele de conflict # Gândul
PNL acuză într-un comunicat de presă că, în timp ce unii membri ai Executivului caută soluții de repatriere a românilor din zonele de conflict, PSD se reunește „în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției”, conform Mediafax. În comunicatul transmis, PNL transmite că Guvernul […]
12:30
Țara de lângă România unde statul oferă până la 13.000 de euro pentru cumpărarea unei case la sat # Gândul
Pe fondul dorinței tot mai mari de a părăsi aglomerația din orașe și de a adopta un stil de viață mai liniștit, tot mai mulți oameni se orientează către mediul rural. Într-o țară de lângă România, autoritățile oferă până la 13.000 de euro pentru cumpărarea unei case la sat. Demersul liderilor din Serbia este o […]
Acum 2 ore
12:20
Franța este „gata” să apere țările din Golf și Iordania împotriva Iranului. „Regimul iranian trebuie să înceteze atacurile și să facă concesii” # Gândul
Franța este „gata” să apere țările din Golf și Iordania împotriva Iranului, dacă va fi necesar, a declarat, luni, ministrul de externe al Franței, Jean-Noel Barrot, relatează TF1 Info. „Țărilor aliate care au fost ținta deliberată a rachetelor și dronelor Gărzii Revoluționare iraniene și antrenate într-un război pe care nu l-au ales – Arabia Saudită, […]
12:20
Cum au ajuns cei 28 de copii din Vrancea în mijlocul războiului. Inspectorul general școlar al județului explică în exclusivitate pentru Gândul detaliile “deplasării culturale” în Dubai # Gândul
Conflictul din Orientul Mijlociu, care „mocnea” de mai mult timp, s-a transformat într-o realitate cruntă. SUA și Israelul – prin operațiunile militare combinate „Epic Fury” și „Răgetul Leului” – au bombardat Iranul, iar conducerea Republicii Islamice a fost, practic, „decapitată”. Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a fost ucis în urma unui bombardament de […]
12:20
Bogătașii din Emirate plătesc sute de mii de euro ca să părăsească zona, din cauza conflictului din Golf. Care este singura rută disponibilă # Gândul
Capitala Riad a devenit principala rută de evacuare pentru cetățenii foarte bogați și afaceriștii de top, blocați în statele din Golf, în contextul intensificării conflictului regional şi al atacurilor iraniene asupra unor oraşe precum Dubai, Abu Dhabi, Doha şi Manama, transmite Arab News. Aeroportul din Riad este unul dintre puţinele care funcţionează, după ce majoritatea […]
12:10
Președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, reacționează în scandalul din lumea moto. „Mi se pare nevinovat băiatul ăsta” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Alexandru Cazan, președintele Clubului de Motocicliști Gremium Nomads România, a vorbit despre două episoade controversate care au vizat zona cluburilor moto. Acesta susține că anumite afirmații au fost exagerate și scoase din context. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”. Alexandru Cazan: „Mi se pare nevinovat băiatul ăsta” […]
12:10
Specialiștii în previziuni astrologice au explicat cum va fi luna martie 2026 pentru nativii din zodiac și la ce ar trebui să fie aceștia atenți. Luna martie 2026 este considerată de astrologi ca fiind o lună marcată de decizii și noi începuturi pentru nativi, relatează presa spaniolă. Berbec – În luna martie, acești nativi trebuie […]
12:10
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Au râs de Gigi Becali?! Prime pentru titlu și Liga Campionilor! # Gândul
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații despre ce s-a întâmplat la meciul cu Argeșul și răspund la controversa „Au râs sau nu dinamoviștii de Gigi Becali?”. Știre importantă: după mulți ani, Dinamo are prime pentru titlu și intrarea în Champions League! Avem toate sumele. Dăm […]
12:00
În timp ce miniştrii caută soluţii pentru aducerea în ţară a românilor din Orientul Mijlociu, PNL vrea pace cu PSD # Gândul
Miniştrii s-au strâns la Guvern, urgent, ca să găsească soluţii cum să-i aducă în ţară pe românii prinşi în conflictul din Orientul Mijlociu. Printre cei convocaţi de premierul Ilie Bolojan prezenţi se află şi ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare. Nu se ştie deocamdată care este concluzia şi metoda prin care românii vor fi readuşi în […]
12:00
Bugetul pe 2026 reaprinde tensiunile din coaliție. PSD: „Nu votăm dacă nu sunt îndeplinite condițiile” # Gândul
Coaliția de guvernare are astăzi, la ora 13:00, o nouă ședință dedicată bugetului pentru 2026. Discuțiile despre împărțirea banilor au amplificat tensiunile dintre partidele aflate la guvernare. Tema principală ar fi alocările pentru investiții și pachetul social cerut de PSD. Social-democrații au transmis un mesaj clar înainte de ședință. Biroul Permanent Național s-a reunit pentru a decide […]
12:00
Lăsarea gunoiului pe casa scării, un obicei aparent inofensiv, dar neplăcut pentru vecini și care atrage sancțiuni legale. Mulți locatari folosesc spațiile comune din blocuri pentru a-și lăsa temporar deșeurile, pentru ca ulterior să le ducă la ghenă. Spațiul comun trebuie păstrat curat și liber, iar lăsarea deșeurilor pe palier este neplăcut pentru vecini și […]
12:00
Ce se întâmplă cu prețul la carburanți în România, după izbucnirea conflictului din Iran. Ministrul Energiei: „Am vorbit cu ANPC, am luat măsuri” # Gândul
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a precizat în cadrul unei conferințe de presă, susținute la sediul PSD, că prețul la carburanți va crește cu cel mult 3 – 5 bani pe litru. Oficialul a subliniat că a luat măsuri pentru a-i împiedica pe furnizori să speculeze situația războiului din Iran, pentru a impune tarofe exorbitante. „Am […]
11:50
AEI avertizează: carburanții ar putea trece de 9–10 lei/litru în România dacă petrolul atinge 90–100 $/baril # Gândul
Dacă țițeiul se stabilizează pe termen mai lung la 90–100 dolari/baril, pe fondul escaladării militare din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru traficul prin Strâmtoarea Ormuz, atunci depășirea pragului de 9–10 lei/litru la carburanți devine „realistă” în România, potrivit președintelui AIE, relatează Mediafax. Șocul geopolitic s-a văzut imediat în cotații, Pe piețele internaționale: Brent (contractul […]
11:50
Wall Street Journal: Criza munițiilor forțează SUA să accelereze bombardamentele asupra Iranului, înainte ca stocurile critice să se epuizeze # Gândul
Statele Unite încearcă să își îndeplinească obiectivele militare în Iran înainte ca stocurile critice de muniții să se epuizeze, avertizează oficiali și analiști citați de Wall Street Journal, pe fondul unei campanii aeriene intense și al riscului de represalii. Statele Unite se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra rezervelor de muniții, pe măsură […]
11:40
Ion Cristoiu: Ce-ar fi fost dacă rușii, în decembrie 1989, schimbau regimul Ceaușescu omorând într-un bombardament familia Ceaușescu? # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție în cea mai recentă pastilă a sa, regimul Ceaușescu. El s-a întrebat ce ar fi fost dacă în 1989, regimul ar fi fost schimbat prin uciderea soților Ceaușescu într-un bombardament.
11:40
Ministrul Energiei, informații de ultimă oră despre depozitele de carburanți, pe fondul războiului din Iran. Soarta României în situație de avarie # Gândul
Bogdan Ivan, ministrul Energiei oferă asigurări că, în ceea ce privește depozitele de carburanți, România are depozite de 102% și a subliniat că țara noastră nu este într-o situație „de avarie”. „Am discutat cu operatorii de piața suntem asigurați cu depozite în proporție de 102%, ce poate asigura aprovizionarea României în situație de avarie pentru […]
11:40
Nelu Varga, de neoprit după calificarea în play-off. Investiții masive la CFR Cluj, „de 10 ori mai mulți bani” # Gândul
CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Superligii, iar Ioan Varga, patronul clubului, îi transmite rivalului Gigi Becali ce urmează să facă. Pe scurt, finanțatorul fostei campioane a României anunță investiții masive la echipa antrenată de Daniel Pancu, scrie PROSPORT. Practic, Varga îi aruncă mănușa lui Becali și vorbește deschis despre planurile pe care le are. […]
11:30
Alexandru Cazan, despre codul de conduită și regulile din lumea moto: „Nu contează că ești inginer sau frizer, toți sunt egali… dar apar și pedepse” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, liderul moto Alexandru Cazan a făcut dezvăluiri din culisele celui mai mare club de motocicliști din România. Acesta a vorbit despre modul de organizare al MC-urilor, dar și despre conduita pe care o urmează membrii și regulile după care se ghidează. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”. […]
11:30
Rafinăria Ras Tanura a Saudi Aramco, una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu, a fost lovită de o dronă și închisă ca măsură de precauție # Gândul
O dronă a lovit, luni dimineața, rafinăria Ras Tanura a gigantului petrolier din Arabia Saudită, Aramco. Compania a decis să oprească rafinăria ca măsură de precauție, potrivit unei surse din industrie citate de Reuters, adăugând că situația este sub control. Un reprezentant al Ministerului Apărării din Arabia Saudită a declarat pentru Al Arabiya că două […]
11:30
Vot unanim pentru extinderea consultării interne în PSD. Social-democrații decid dacă mai rămân la guvernare – SURSE # Gândul
Ședință cu miză mare în conducerea Partidul Social Democrat. Biroul Permanent Național s-a reunit pentru a decide direcția partidului în coaliția de guvernare, iar concluzia de etapă este clară: consultarea internă continuă și capătă o formă mai largă. Potrivit surselor din partid, votul pentru extinderea mandatului de consultare a fost unanim. Liderii PSD vor să […]
11:30
Rusia livrează arme Iranului, dar sunt ca o picătură de apă dulce într-un ocean. „Kremlinul nu are nicio intenție de a salva Teheranul de atacurile lansate de SUA și Israel” # Gândul
Livrarea de arme din Rusia către Iran nu numai că va continua, dar ar putea crește semnificativ dacă Rusia va avea oportunitatea, avertizează jurnalistul Nikita Smagin într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace. În timp ce Statele Unite și Israelul au declanșat o nouă intervenție militară împotriva Iranului, Rusia își mărește livrările de […]
Acum 4 ore
11:20
La Medicover, prevenția, screeningul, depistarea timpurie şi tratamentul fac parte dintr-o abordare medicală integrată, susținută de echipe multidisciplinare În fiecare an, aproximativ unul din 200 de români este diagnosticat cu o formă de cancer. Riscul de apariție a bolii crește odată cu înaintarea în vârstă, fiind semnificativ mai ridicat în cazul persoanelor de peste 50 […]
11:20
Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care culeg ghiocei în Germania. Gestul nevinovat poate atrage sancțiuni severe # Gândul
Vestitorii primăverii riscă dispariția, ei fac parte din speciile protejate de lege, iar reglementările stricte vizează și alte plante. Primii ghiocei au început să își facă apariția pe marginea drumurilor, aducând primele semne de venire a primăverii. Cu toate acestea, înainte de a îi culege, cei sălbatici sunt o specie protejată, iar cei care îi […]
11:10
În limba română există cuvinte foarte lungi, care abia se pot pronunța. Cel mai lung are 44 de litere. Cel mai lung cuvânt din limba română are 44 de litere şi îl găsim în dicţionarele medicale, nu şi în DEX. Este vorba despre Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză, care are 44 de litere și care se referă la o […]
11:10
Teheranul îl acuză pe Trump că a trecut „linia roșie”, după uciderea lui Khamenei. Iranul amenință cu represalii violente: „A fost un război ales” # Gândul
Iranul acuză că președintele Donald Trump a depășit „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului suprem iranian. Teheranul avertizează că represaliile sunt inevitabile și susține că actualul conflict a fost declanșat deliberat. Iranul a lansat un avertisment dur la adresa Donald Trump, acuzându-l că a depășit „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului […]
11:00
Tensiunile escaladează în Orientul Mijlociu: Evacuări masive în sudul Libanului, după atacurile israeliene. „Luptele cu Hezbollah ar putea dura zile întregi“ # Gândul
Armata israeliană a început, luni dimineața, atacuri asupra grupării Hezbollah, susținute de Iran, în tot Libanul, ceea ce a dus la evacuări în masă. IDF a îndemnat locuitorii din aproape 50 de sate din estul și sudul Libanului să evacueze zona înaintea unor posibile atacuri de represalii, după ce Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului. […]
11:00
Ce să mănânci la micul-dejun, dacă ții post. Mihaela Bilic ne spune ca e alimentul care ține de foame toată ziua # Gândul
Perioada postului aduce, adesea, și întrebarea clasică: ce să mănânci la micul-dejun ca să nu ți se facă foame imediat? Potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic, secretul nu stă în cantitate, ci în alegerea în mod inteligent a alimentelor care oferă sațietate. Specialista atrage atenția cu privire la una dintre cele mai frecvente greșeli în post. […]
11:00
Prețurile la gazele naturale din Europa au crescut vertiginos cu până la 25%. Care sunt riscurile pentru Europa # Gândul
Prețurile la gazele naturale din Europa au crescut cu până la 25%, în urma din cauza temerilor că războiul din Iran va reduce aprovizionarea cu gaze din regiunea Golfului, în special exporturile din Qatar, transmite Bloomberg. Cotațiile au crescut cu până la 25% – cea mai mare creștere din august 2023 – după ce traficul […]
11:00
Prințul William ar fi vrut ca fostul prinț Andrew să fie scos din linia de succesiune încă de anul trecut. Ce ”frustrări” ar avea Prințul de Wales # Gândul
Prințul William a dorit ca Andrew Mountbatten-Windsor să fie înlăturat de pe linia de succesiune anul trecut, notează Independent. Potrivit relatărilor din presa internațională, Prințul ar fi „frustrat” de întârzierea în îndepărtarea fostului Duce de York din linia tronului. În ordinea succesiunii, Andrew stă în spatele prințului William și al celor trei copii ai săi, […]
11:00
„Aveți un colet la numărul dvs”. Nu accesați linkul. Vă poate lăsa imediat fără contul de WhatsApp # Gândul
Este una dintre cele mai răspândite tentative de fraudă din ultimele luni. Un mesaj banal primit pe numărul de telefon care te poate lăsa fără contul de WhatsApp. Tot mai mulți români au primit pe numărul de telefon un mesaj în care sunt anunțați că au un colet în așteptare, iar pentru a vedea despre […]
11:00
Cu ce temperaturi începe primăvara. Unde plouă și unde persistă ceața. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene de ceață, iar vizibilitatea este redusă în zonele vizate. La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a precizat cum va fi vremea astăzi, 2 martie 2026, a doua zi de primăvară calendaristică. „În regiunile intracarpatice și în zonele de deal și de […]
10:50
Se vinde hotelul din Centrul Vechi unde Mihai Eminescu obișnuia să poposească. Care este prețul de vânzare # Gândul
Hotelul frecventat de Mihai Eminescu, din Centrul Vechi, este scos la vânzare pentru 3 milioane de euro. Clădirea a fost ridicată în 1882, iar doi ani mai târziu a devenit un reper al modernității bucureștene. Era dotat cu telefon și telegraf în camere, gaz aeriform și curte bazată cu bazalt. Acum, monumentul istoric este degradat și […]
10:30
1.000 lei în plus la pensie, pentru toți acești 1.200.000 de pensionari români. Cine ia banii # Gândul
Coaliția a încheiat dezbaterile pe tema pensiilor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că este disponibilă o sumă de 2.3000.000.000 lei ajutor la pensie. Anul acesta beneficiază aproximativ 2.8000.000 de pensionari de acești bani. PSD a prezentat Pachetul Social pe care vrea să îl impună guvernului condus de Ilie Bolojan. 1.000 lei în plus la pensie, […]
10:20
Prețul petrolului a sărit de 80 de dolari pe baril, după atacurile iraniene asupra navelor în Strâmtoarea Hormuz # Gândul
Prețurile globale ale petrolului au depășit pragul de 80 de dolari pe baril, pe fondul atacurilor asupra navelor comerciale din apropierea Strâmtorii Hormuz. Tensiunile din Orientul Mijlociu alimentează temeri privind blocarea transportului energetic. Prețul petrolului a crescut puternic la începutul săptămânii, după ce mai multe nave comerciale au fost atacate în apropierea Strâmtorii Hormuz, una […]
10:20
Florin Tănase a găsit vinovatul pentru ratarea calificării FCSB în play-off: „Mai aveau puțin și îl spânzurau pe Calea Victoriei” # Gândul
Florin Tănase, cel mai important jucător din lotul FCSB, a găsit vinovatul pentru ratarea calificării în play-off. Nu fotbaliștii și prestațiile sub așteptări, ci arbitrajele din Superligă! După meciul de la Arad, câștigat cu 4-2 de FCSB, Tănase a atacat pe toată lumea, de la foștii mari internaționali care analizează partidele în emisiuni tv și […]
10:20
Prețul petrolului explodează după atacul Iranului lângă Strâmtoarea Ormuz, pe fondul temerilor de șoc economic # Gândul
Prețurile globale la petrol au crescut vertiginos luni, după ce atacurile asupra navelor din apropierea Strâmtorii Hormuz au amplificat temerile privind închiderea prelungită a punctului de blocaj care transportă aproximativ o cincime din petrolul global pe mare, relatează publicația Independent. Țițeiul Brent a crescut cu 4,5%, ajungând la 76,07 dolari pe baril în primele tranzacții, […]
10:10
Conform tradițiilor populare, există plante care sunt considerate ca benefice pentru protejarea casei și a familiei și aducătoare de noroc. Multor plante li s-a atribuit, în tradiția populară, capacitatea de a proteja împotriva energiilor negative și de a aduce purificare și noroc. Astfel, busuiocul este considerat o plantă sacră în tradiția populară, fiind folosit […]
10:10
Unele povești de dragoste ajung să se sfârșească. Uneori, acest sfârșit poate să fie un nou început, dar, cu toate acestea, există un județ în care instanțele de judecată, primăriile sau notarii publici participă și la câte trei divorțuri pe zi. Potrivit Cancan, este vorba despre județul Constanța. Județul din România care a înregistrat cele mai […]
10:00
Ce transferuri face FCSB după ce a ajuns în play-out și ce jucători sunt pe lista plecărilor # Gândul
Gigi Becali a anunțat ce transferuri face la FCSB, după ce echipa a ratat play-off-ul. Vor veni un fundaş stânga, doi mijlocaşi centrali şi doi jucători de atac. Vor fi și plecări de la FCSB, pe listă fiind mai mulți jucători. Unii ca Ștefan Târnovanu, Vlad Chiricheș, David Kiki, Mihai Popescu sau Octavian Popescu s-ar […]
10:00
Năsui, după numirea lui Caragea la Uzina Sadu: ”Timpul trece, leafa merge. Nu sunt pierderile lor, sunt pierderile dumneavoastră” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a lansat un atac la adresa politicienilor care promovează personaje cu ”pregătiri precare” în stat, după ce Viorel Salvador Caragea a fost numit de USR la Uzina Sadu. Năsui susține că toată controversa iscată după ce Viorel Salvador Caragea, fost […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.