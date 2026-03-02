Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că nu există, în acest moment, niciun motiv ca în România preţul la carburanţi să ajungă 10 lei pe litru
Rador, 2 martie 2026 12:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că nu există, în acest moment, niciun motiv ca în România preţul la carburanţi să ajungă 10 lei pe litru pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. El a catalogat afirmaţiile pe această temă drept speculaţii şi a precizat că o creştere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este […]
Acum 10 minute
12:50
Un oficial iranian a afirmat că instalația nucleară de la Natanz a fost lovită în atacurile SUA–Israel # Rador
Amplul complex nuclear al Iranului de la Natanz a fost lovit în timpul operațiunilor militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva Republicii Islamice, a declarat luni ambasadorul Iranului pe lângă agenția nucleară a ONU. „Din nou au atacat instalațiile nucleare ale Iranului, pașnice și aflate sub garanții, ieri”, le-a spus Reza Najafi jurnaliștilor la o […]
Acum 30 minute
12:40
Într-o lună dedicată femeii și feminității, nu pierdeți concertul „Toujours, Carmen!”, o seară plină de foc și de pasiune prezentată la Sala Radio, vineri, 6 martie 2026 (de la 19.00), eveniment susținut de Orchestra Naţională Radio. Puține personaje feminine au marcat istoria muzicii și a artei în general cu forța pe care o degajă Carmen, […]
Acum o oră
12:20
Acum 2 ore
11:50
Franţa consideră că atacurile israeliene şi americane asupra Iranului ar fi trebuit dezbătute în prealabil în Consiliul de Securitate al ONU # Rador
Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat luni că atacurile „unilaterale” ale Israelului și Statelor Unite în Iran ar fi trebuit dezbătute în organismele colective create exact în acest scop, precum Națiunile Unite. „Toată lumea și-ar fi putut asuma responsabilitățile, pentru că doar mergând în fața Consiliului de Securitate (al Naţiunilor Unite) folosirea forței […]
11:20
Ministrul israelian al Apărării a declarat că liderul Hezbollah din Liban este acum „țintă pentru eliminare” # Rador
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat luni că liderul Hezbollah, Naim Kassem, este acum o „țintă pentru eliminare”, după ce gruparea militantă aliată Iranului a tras asupra Israelului în represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. /aspanily/schelaru REUTERS – 2 martie
11:00
Iranul ar urma să anunţe în curând un succesor al liderului suprem, Ali Khamenei, după ce acesta a fost ucis în prima zi de război. Între timp, ţara este condusă de un consiliu de tranziţie, care îl include şi pe ayatollahul Alireza Arafi, văzut de unii drept favorit pentru a prelua rolul lui Khamenei. S-a […]
Acum 4 ore
10:40
La Palatul Victoria se desfăşoară şedinţa dedicată situaţiei românilor blocaţi în Orientul Mijlociu # Rador
La Palatul Victoria se desfăşoară şedinţa convocată de premierul Ilie Bolojan pe tema situaţiei cetăţenilor români blocaţi în Orientul Mijlociu. Un prim grup de 300 de români urmează să fie scos din Israel pentru a trece în Egipt, de unde va fi adus acasă, în această seară, cu mai multe curse TAROM. Compania a anunţat […]
10:20
Prețul țițeiului a crescut cu aproape 10%, foarte aproape de nivelul de 80 de dolari pentru un baril, cel mai ridicat din ultimele luni. Evoluția reflectă riscurile pentru transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz, controlată de Iran, pe unde trece 20% din petrolul mondial. Daniela Vasilescu, cu informații de ultima oră. Reporter: Cel puțin trei nave […]
Acum 6 ore
08:50
Ministrul justiției urmează să anunțe propunerile pentru conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT # Rador
Ministrul justiției, Radu Marinescu, urmează să anunțe astăzi propunerile pentru conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT. În cursa pentru cele mai importante funcții din sistemul judiciar s-au înscris 19 candidați. Selecția, care a avut loc săptămâna trecută, a vizat posturile de procuror general, procuror-șef al DNA și șef al DIICOT, alături de adjuncții acestora. Pentru […]
08:50
Şedinţă la Palatul Victoria, pe tema situaţiei cetăţenilor români blocaţi în zona limitrofă Iranului # Rador
Premierul Ilie Bolojan a convocat în această dimineaţă la Palatul Victoria o şedinţă pe tema situaţiei cetăţenilor români blocaţi în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Vor participa vicepremierii şi reprezentanţii Ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării şi Finanţelor. Ministrul Oana Ţoiu a cerut aseară cetăţenilor români aflaţi în zona de conflict […]
08:40
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 17:00 – Ședința Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – „România fără violenţă domestică” – nivel P1, Sala „Mihai Viteazul” și online – Senat * ora 12:00 – Ședinţa Biroului permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor […]
08:30
Realizator: Cătălin Gomboș – Între timp, preşedintele american Donald Trump a lansat un nou apel la o schimbare de regim în Iran, despre care atât el, cât şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au vorbit încă din prima zi a războiului. Donald Trump avertizase, de altfel, că ar putea interveni militar ca răspuns la reprimarea brutală […]
08:20
Echipele CNN din regiune raportează explozii puternice în Dubai, Abu Dhabi și Doha. La Dubai, o echipă CNN a auzit „două explozii succesive” și avioane care zburau deasupra orașului. În capitala Qatarului, Doha, imagini filmate de un reporter CNN în jurul orei 8:00 dimineața, ora locală, arată ceea ce par a fi rachete interceptate pe […]
08:20
Armata israeliană (IDF) anunţă că a lansat un nou val de atacuri asupra unor obiective Hezbollah din Liban # Rador
Armata israeliană (IDF) a comunicat că a lansat un nou val de atacuri asupra unor obiective Hezbollah din Liban. Potrivit declarației IDF, printre obiectivele lovite se numără depozite de arme și alte tipuri de infrastructură în mai multe zone ale Libanului. Atacurile au avut loc după ce IDF a anunțat că locuitorii din peste 50 […]
08:10
Președintele Nicușor Dan a dat asigurări că România este în afara oricărui pericol și nu se află sub niciun fel de amenințare directă, deși actualul context de securitate în Orientul Mijlociu s-a degradat semnificat. Instituțiile statului român responsabile de politica externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel […]
08:10
Iranul acuză SUA și Israel de „încălcarea” dreptului internațional după operațiunea militară pe teritoriul iranian # Rador
Ministrul iranian de Externe a condamnat operațiunea militară a Statelor Unite și Israelului în Iran, numind-o o „încălcare” a dreptului internațional într-o scrisoare adresată Națiunilor Unite. „Într-o nouă serie de acte de agresiune neprovocate și nejustificate împotriva suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Islamice Iran, Statele Unite și regimul israelian l-au vizat deliberat pe cel […]
Acum 12 ore
00:40
Războiul dintre Iran, Israel și SUA ține capul de afiș al presei internaționale. „Lumea în fața riscului unei conflagrații regionale”, titrează Les Echos, observând că situația escaladează rapid în Orientul Mijlociu. După atacurile israeliene și americane care au dus la eliminarea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, și a mai multor oficiali iranieni de rang […]
Acum 24 ore
23:30
300 de cetăţeni români sunt în curs de evacuare din Israel şi urmează să treacă în Egipt, de unde vor fi preluaţi de o echipă consulară a Ambasadei României la Cairo. În context, Ministerul român de Externe face apel la compatrioţii care au rămas blocaţi în state din Orientul Mijlociu, după izbucnirea conflictului dintre SUA […]
22:10
Cancelarul german Friedrich Merz va călători la Washington pentru a avea discuții cu președintele Donald Trump marți. Merz a anunțat acest lucru pe contul său de pe rețelele sociale. Cancelarul german a adăugat că se află în contact strâns cu partenerii săi europeni, cu Israelul și cu regiunea în ansamblu. „Nu este momentul să le […]
20:40
Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are în acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național. Armata României are permanent în serviciu forțe care asigură supravegherea mediilor aerian, naval, terestru, informațional și cyber, precum și detectarea amenințărilor și reacția imediată. Militari și […]
20:00
Moscova este indignată de asasinarea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, și condamnă ferm practica asasinatelor politice, se afirmă într-un comunicat al Ministerului rus de Externe privind situația din Iran. „Vestea morții liderului suprem și spiritual al Republicii Islamice Iran, ayatollahul Ali Khamenei, a mai multor membri ai familiei sale și a unor oficiali iranieni […]
19:40
NATO monitorizează îndeaproape situaţia din Iran şi din regiune (comandantul suprem al forţelor aliate din Europa) # Rador
NATO continuă să urmărească îndeaproape evoluțiile din Iran și din regiunea înconjurătoare, a declarat duminică un purtător de cuvânt al comandamentului militar al alianței. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Alexus Grynkewich, „continuă să discute în mod activ și regulat cu liderii militari de pe ambele maluri ale Atlanticului și cu secretarul […]
19:40
Potrivit ultimelor informaţii, drone explozive lansate de Iran au vizat o bază militară a Statelor Unite situată în apropiere de aeroportul din Erbil, în Irak, informează surse din securitate. Între timp, în capitala Iranului, Teheran, se aud explozii ample, relatează presa oficială iraniană. În Emiratele Arabe Unite (EAU), autorităţile au anunţat într-un comunicat suspendarea comerţului […]
19:30
Președintele american Donald Trump a declarat duminică dimineață unui reporter al publicației „The Atlantic” că noii lideri din Iran „vor să discute”. „Ei vor să discute, iar eu am fost de acord să discut, așa că voi discuta cu ei. Ar fi trebuit să o facă mai devreme. Ar fi trebuit să ofere mai devreme […]
19:30
Nu există o ameninţare militară la adresa teritoriului României, transmite MApN, pe fondul situaţiei de securitate din Iran # Rador
În prezent nu există o ameninţare militară la adresa teritoriului României, transmite Ministerul Apărării, pe fondul situaţiei de securitate din Iran. Instituţia precizează, în acelaşi timp, că Armata României şi-a ajustat postura şi i s-au dispus măsuri de creştere a vigilenţei şi de pregătire a sistemelor care completează forţele de reacţie imediată. Facilitatea navală a […]
18:40
Senatorii democraţi din SUA îşi îndeamnă colegii să voteze legea care limitează puterile de război ale preşedintelui Donald Trump # Rador
Senatorul democrat Tim Kaine și-a îndemnat duminică colegii să susțină proiectul său de lege care vizează limitarea capacității președintelui american Donald Trump de a lansa acțiuni militare în Iran fără aprobarea Congresului SUA. „Acesta este un război ilegal. Am o rezoluție privind puterile de război programată pentru vot în această săptămână și îi încurajez pe […]
18:30
Președintele american Donald Trump a declarat într-o convorbire telefonică cu CNBC că operațiunea SUA în Iran avansează „mai repede decât era prevăzut”. „Este un regim foarte violent, unul dintre cele mai violente regimuri din istorie”, a declarat Donald Trump pentru canalul de știri. „Ne facem treaba nu doar pentru noi, ci pentru întreaga lume. Și […]
18:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că atacurile împotriva Iranului vor crește în intensitate în zilele următoare, după uciderea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei și a altor înalți oficiali iranieni. „Forțele noastre bombardează în prezent centrul Teheranului cu o intensitate crescândă, care va continua să se amplifice în zilele următoare”, a declarat duminică Benjamin Netanyahu […]
18:30
Miniștrii de externe ai tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au convocat duminică o reuniune extraordinară prin videoconferință pentru a discuta despre războiul din Iran. Ședința de urgență a Consiliului pentru Afaceri Externe a fost deschisă de Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă, Kaja Kallas, cu participarea tuturor statelor membre. Miniștrii […]
18:10
Cel puţin două tancuri petroliere au fost lovite de proiectile necunoscute în apele Omanului # Rador
Cel puţin două tancuri petroliere au fost lovite duminică de proiectile necunoscute în apele din dreptul Omanului, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, care este o intrare strategică în Golful Persic prin care trece aproximativ o cincime din producţia globală de petrol. Cel puţin 150 de tancuri petroliere s-au oprit la ancoră în apele Golfului, departe […]
18:10
Autorităţile din Abu Dhabi au anunţat că plătesc şederea prelungită la hoteluri a turiştilor blocaţi de conflictul din Iran # Rador
Departamentul de Cultură și Turism din Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), a declarat că va plăti pentru prelungirea șederii turiștilor blocați în hotelurile din capitală din cauza situaţiei din Iran. O scrisoare din partea departamentului conţine o solicitare adresată hotelurilor de a prelungi șederea oaspeților care „au ajuns la data de check-out, dar […]
17:20
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat duminică că un consiliu de conducere interimar înființat după uciderea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei și-a început activitatea. „Consiliul de conducere interimar și-a început activitatea… vom continua cu toată puterea noastră pe calea trasată de Imam Khomeinei”, fondatorul republicii islamice, a declarat Masoud Pezeshkian într-o declarație video înregistrată difuzată […]
17:20
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj către cetăţenii români blocaţi în ţări din Orientul Mijlociu # Rador
Preşedintele Nicuşor Dan face apel la cetăţenii români blocaţi în ţări din Orientul Mijlociu, în contextul conflictului americano-iranian, să rămână calmi şi să asculte instrucţiunile primite atât din partea autorităţilor locale, cât şi din cea a celor naţionale. Într-un mesaj pe X, şeful statului transmite că ţara noastră este în afara oricărui pericol, deşi actualul […]
16:40
Portavionul american USS Abraham Lincoln a fost ținta a patru rachete balistice duminică, a declarat Garda Revoluționară Islamică din Iran într-un comunicat preluat de presa de stat. USS Lincoln este unul dintre cele două portavioane trimise în regiune în ultimele săptămâni și singurul relativ aproape de coastele iraniene./mbaciu/asalar (REUTERS – 1 martie)
16:30
În Duminica Ortodoxiei, Patriarhul Daniel a vorbit despre importanța cinstirii sfintelor icoane # Rador
Astăzi, în Duminica Ortodoxiei, Patriarhul Daniel a vorbit despre importanța cinstirii sfintelor icoane, ca expresie a credinței. Totodată, patriarhul a făcut un apel către toți credincioșii să participe la lucrarea misionară a bisericii, mai ales în parohiile sărace din țară și din străinătate. Duminica Ortodoxiei este prima duminică din postul Paștilor care amintește de momentul […]
15:40
Iranul a lansat 165 de rachete şi 541 de drone asupra Emiratelor Arabe Unite, a declarat ministerul apărării din EAU # Rador
Trei persoane din Emiratele Arabe Unite (EAU) au fost ucise în atacurile de represalii ale Iranului, a declarat duminică ministerul apărării al țării într-un comunicat. Cei uciși erau cetățeni din Pakistan, Nepal și Bangladesh, care au murit în urma atacului dronelor iraniene care au trecut de apărarea aeriană a EAU, provocând pagube la sol, a […]
15:10
Măsurile de represalii, inclusiv cele ale celulelor iraniene inactive din Europa, nu pot fi excluse după ce atacurile americane și israeliene l-au ucis pe liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei, a declarat duminică șeful comisiei parlamentare germane de control al serviciilor secrete, Marc Henrichmann. „Regimul iranian a demonstrat în repetate rânduri în trecut că își desfășoară […]
15:10
Iranul nu atacă ţările arabe din regiune, ci doar bazele americane de pe teritoriul acestora (Ali Larijani) # Rador
Un înalt oficial iranian a declarat că Iranul nu are intenția de a ataca alte țări din regiune, ci doar bazele americane de pe teritoriul acestora. Șeful Consiliului Național de Securitate al Iranului, Ali Larijani, a afirmat că aceste instalații militare americane „nu sunt teritoriul țărilor din regiune, ci teritoriul Statelor Unite. Nu intenționăm să […]
14:40
Diplomația de la București ține legătura cu toți cetățenii români din zonă, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe anunță că ține legătura cu toți cetățenii români din zonă. Purtătorul cuvânt al instituției, Andrei Țărnea, a explicat în exclusivitate pentru Radio România Actualități că au fost mobilizate toate resursele posibile. Andrei Țărnea: În acest moment, vorbim de circa 1.000 de cetățeni […]
14:30
Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat „profunda îngrijorare” cu privire la Iran și Orientul Mijlociu în general, solicitând încetarea „spiralei violenței înainte ca aceasta să devină un abis ireparabil”. Adresându-se mulțimii adunate în Piața Sfântul Petru după rugăciunea Angelus de duminică a Vaticanului, Suveranul Pontif a spus că „stabilitatea și pacea nu pot fi construite […]
13:30
O nouă etapă de subscriere pentru titlurile de stat Fidelis începe săptămâna viitoare, anunță Ministerul Finanțelor. În perioada 6-13 martie, românii pot investi economiile în lei cu dobânzi de până la 7,10% pe an sau un euro, cu un randament maxim de 6%. Cea mai atractivă ofertă rămâne cea dedicată donatorilor de sânge, care beneficiază […]
13:30
Săptămâna viitoare va avea loc ultima eclipsă totală de lună, până în ajunul Anului Nou din 2028. Luna Sângerie va putea fi observată în vestul Statelor Unite, Hawaii, Alaska, Australia, Noua Zelandă și Asia de Est în noaptea de 2 spre 3 martie. În România putem urmări acest fenomen de 58 de minute doar online. […]
13:30
Toţi turiştii români din Dubai sunt în aşteptarea zborurilor, în timp ce noi explozii au putut fi auzite astăzi în Emirat. Spun că pe timpul nopţii au primit mesaje de alertă şi mulţi s-au refugiat în parcările subterane ale hotelurilor. Mai sunt îngrijoraţi şi de problema cazării, pentru că pentru o parte dintre ei se […]
13:20
Opt țări OPEC+ au un acord de principiu privind creșterea producției de petrol cu 206.000 de barili pe zi în aprilie, au declarat duminică patru surse familiarizate cu analiza OPEC+, înainte de o reuniune a grupului. (REUTERS – 1 martie)/cstoica/denisse
13:20
Volodimir Zelenski a salutat decizia Belgiei de a confisca un petrolier suspectat a face parte din flota rusească din umbră # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat duminică decizia Belgiei de a confisca un petrolier suspectat a face parte din flota rusească din umbră. „Această navă se află de mult timp sub sancțiunile SUA, UE și a Marii Britanii, dar, cu toate acestea, a continuat să transporte ilegal petrol rusesc folosind un steag fals și documente […]
Ieri
11:20
34 de zboruri au fost anulate duminică pe Aeroportul Otopeni, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # Rador
34 de zboruri au fost anulate astăzi pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, cele mai multe curse anulate, 21, au fost cele către sau dinspre Tel Aviv în Israel. Celelalte destinații afectate sunt Dubai, Doha, Beirut și Damasc. Autoritățile au recomandat încă de ieri cetățenilor români care […]
10:20
În contextul evoluțiilor recente de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe monitorizează permanent situația cetățenilor români aflați în zonă și menține contactul constant cu echipele noastre din misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune. Pentru gestiunea operativă a aspectelor securitare, politice și consulare am convocat Celula de Criza MAE. Personalul diplomatic […]
10:10
Aplicația eTarife va fi oprită temporar la noapte. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță lucrări de mentenanţă luni, între orele 00:00 și 2:00 dimineața. Sistarea serviciului vizează punctele de trecere a frontierei și ar putea îngreuna traficul în special pentru transportatorii de marfă. De asemenea, anumite procese de emitere pot fi îngreunate la […]
10:10
Ministrul Sănătății a anunțat transformări consistente ale sistemului sanitar din România. Alexandru Rogobete a dat și câteva exemple, printre care introducerea a 70 de medicamente noi pe lista celor compensate și pași decisivi către digitalizare. Alexandru Rogobete: Nu discutăm aici doar de infrastructură, vorbim de programe noi, de ambulatoriu, de screening, s-a lansat Registrul Național […]
10:10
Omanul a condamnat oficial un atac, în care au fost implicate două drone, ce a vizat portul comercial Duqm. Potrivit unei surse din domeniul securității, unul dintre vehiculele aeriene fără pilot a lovit o unitate mobilă de locuințe pentru lucrători, soldată cu rănirea unui lucrător expatriat. A doua dronă a fost neutralizată, resturile sale căzând […]
