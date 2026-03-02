Haos pe cerul Orientului Mijlociu: Mai multe avioane de vânătoare americane se prăbuşesc în Kuweit, după ce piloţii s-au catapultat în ultimul moment
Haos pe cerul Orientului Mijlociu: Mai multe avioane de vânătoare americane se prăbuşesc în Kuweit, după ce piloţii s-au catapultat în ultimul moment
Analiza de luni. Airbnb, colacul de salvare al oraşelor mici şi mina de aur a marilor centre urbane. Închiriatul apartamentelor în regim hotelier a devenit o afacere tot mai profitabilă, în timp ce fiscalizarea e o preferinţă personală. Au devenit cutiile cu chei simbolul unei pieţe care scapă tot mai mult de sub control? # Ziarul Financiar
Un oraş mic de provincie, cu istorie în industria extractivă şi prelucrătoare, este astăzi depopulat şi cu puţine perspective de viitor. Orşova, oraşul aflat la Cazanele Dunării, mai are doar 8.500 de locuitori în cifrele oficiale, restul au plecat pentru un trai mai bun şi mai multe oportunităţi. Ce mai au cei rămaşi?
Samsung anunţă suport pentru comunicaţii prin satelit pe smartphone-urile Galaxy, inclusiv seria S26, şi o colaborare cu grupul Vodafone pentru teste # Ziarul Financiar
Samsung Electronics a anunţat extinderea suportului pentru comunicaţii prin satelit pe mai multe modele de smartphone-uri Galaxy, inclusiv recent lansata serie Galaxy S26, prin parteneriate cu operatori de telecomunicaţii din America de Nord, Europa şi Japonia.Funcţiile de comunicare prin satelit sunt concepute pentru a asigura conectivitate în situaţii de urgenţă şi comunicare de bază atunci când reţelele mobile terestre nu sunt disponibile. Potrivit Samsung, compania susţine aceste funcţii pe anumite dispozitive premium din seria Galaxy şi din seria Galaxy A încă din 2025, iar numărul de modele compatibile este extins treptat.
Grupul Vodafone semnează un acord cu Amazon Leo pentru a conecta prin satelit staţiile de bază mobile din zone izolate, în Europa şi Africa, cu prima implementare aşteptată în 2026 # Ziarul Financiar
Grupul britanic Vodafone a semnat un acord cu Amazon Leo - reţeaua de sateliţi pe orbită joasă (LEO) a gigantului american Amazon - pentru conectarea prin satelit a staţiilor de bază 4G şi 5G din zone greu accesibile la reţeaua centrală a operatorului, în Europa şi Africa, potrivit unui comunicat al grupului de telecomunicaţii.
România revine pe harta ţărilor cu cele mai multe proiecte eoliene finalizate în 2025 şi ia coroana pentru cea mai mare turbină montată în 2025 la nivel european # Ziarul Financiar
Cel mai nou raport al Wind Europe, organizaţia europeană care reprezintă interesele jucătorilor din industria eoliană, arată un salt important al industriei eoliene locale, după ani întregi de îngheţ.
Războiul din Orientul Mijlociu. Bursele scad pe linie, preţurile la petrol şi gaze cresc rapid, iar Iranul lansează atacuri cu drone în toate direcţiile. Una dintre cele mai mari rafinării din regiune a fost închisă după ce a fost bombardată de Teheran. Ce spun autorităţile din România. LIVE TEXT # Ziarul Financiar
Vodafone România va testa în vara acestui an conectivitatea prin satelit direct pe telefon, în parteneriat cu Satellite Connect Europe, companie în care grupul Vodafone este acţionar # Ziarul Financiar
Vodafone România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală IT&C, va testa în vara acestui an servicii de conectivitate satelitară de tip „direct to device" (D2D - direct către dispozitiv), în urma unui parteneriat cu Satellite Connect Europe, companie care oferă soluţii de conectare prin satelit operatorilor europeni de reţele mobile, potrivit unui comunicat al operatorului de telecomunicaţii.
Anthropic a achiziţionat startup-ul Vercept pentru a extinde capacităţile lui Claude de a opera calculatoare; pe testul standard OSWorld, performanţa a urcat de la sub 15% la 72,5% în mai puţin de un an şi jumătate # Ziarul Financiar
Anthropic, compania americană producătoare a asistentului AI Claude, a achiziţionat Vercept, un startup specializat în sisteme care permit inteligenţei artificiale să vadă şi să acţioneze în cadrul aplicaţiilor software obişnuite — capacitate cunoscută în industrie drept „computer use". Termenii financiari ai tranzacţiei nu au fost divulgaţi.
Orange testează conectivitatea prin satelit în România, în colaborare cu AST SpaceMobile şi Satellite Connect Europe. România va fi prima ţară din Grupul Orange unde va fi realizat acest test. Acţionarii Satellite Connect Europe sunt AST SpaceMobile şi grupul Vodafone # Ziarul Financiar
Orange Group testează conectivitatea prin satelit în România, printr-un acord semnat cu AST SpaceMobile şi Satellite Connect Europe, companie deţinută în parteneriat de către AST SpaceMobile şi Vodafone.
Innobyte, companie din portofoliul Life is Hard, a raportat afaceri de 15,1 mil. lei în 2025, plus 8%. Profitul net a urcat cu 14% # Ziarul Financiar
Innobyte, dezvoltator românesc specializat în soluţii pentru comerţul electronic, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri netă de 15,18 milioane de lei, marcând o creştere de 8% faţă de nivelul de 14,3 milioane de lei raportat în anul anterior.
Medlife se uită în continuare să crească prin achiziţii, în special în domenii precum estetică, sport şi wellness # Ziarul Financiar
MedLife a încheiat anul 2025 cu venituri de peste 3,1 mld. lei, în creştere cu 17% faţă de anul anterior, din raportul publicat de companie pe bursă. Operatorul privat a mers însă pe pierdere în 2025, de aproape 4 mil. lei.
În ianuarie 2026, bugetul consolidat a fost pe excedent, dar acesta a fost obţinut, pe partea de cheltuieli, prin sacrificarea investiţiilor # Ziarul Financiar
Excedentul înregistrat în ianuarie este un început bun pentru un buget al cărui deficit trebuie să scadă de la 7,65% din PIB, în 2025, la 6% din PIB anul acesta. Doar că ajustarea cheltuielilor în prima lună din an s-a făcut, mai ales, pe seama investiţiilor.
Bursă. Cris-Tim Family Holding, venituri de peste 1 mld. lei şi profit de 110 mil. lei anul trecut, cel mai bun din istoria companiei. De la listare, acţiunile au crescut cu 50% # Ziarul Financiar
Grupul antreprenorial Cris-Tim Family Holding - (simbol bursier CFH) - a raportat venituri preliminare de 1,155 miliarde de lei pentru 2025, în creştere cu 3% faţă de anul anterior, în timp ce profitul net a urcat cu 26%, la 110 milioane de lei
BNR se aşteaptă la creşterea inflaţiei după eliminarea la 1 aprilie a plafonului pentru adaosul comercial la alimentele de bază # Ziarul Financiar
Actualele evaluări ale economiei evidenţiază o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei este de aşteptat să-şi prelungească scăderea lentă în trimestrul I din 2026, dar să consemneze în trimestrul următor o creştere mai pronunţată decât cea previzionată în noiembrie 2025.
Taxe locale. Noi modificări în Codul fiscal în privinţa taxelor locale: clădirile vechi vor fi impozitate mai puţin # Ziarul Financiar
Guvernul a modificat la finele săptămânii trecute prevederile Codului fiscal referitoare la impozitele locale, introducând o serie de excepţii privind cuantumul acestor impozite. Noile prevederi lasă administraţiei locale posibilitatea de a reduce cotele adiţionale la impozitele şi taxele locale.
Bursă. Start înscrierilor pentru exerciţiul ZF/Estinvest: testează-ţi abilităţile de investitor cu o sumă virtuală de 100.000 de lei. Cele mai mari randamente vor fi premiate la ZF Capital Markets Summit 2026! # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar în parteneriat cu brokerii de la Estinvest lansează un exerciţiu care permite oricui să tranzacţioneze acţiuni precum Hidroelectrica, Petrom, Banca Transilvania, Romgaz, Transgaz, Evergent, DN Agrar, într-un total de 30 listate la Bursa de Valori Bucureşti, folosind un buget virtual de 100.000 de lei. Iniţiativa oferă şansa de a explora piaţa de capital fără riscuri financiare şi de a înţelege mai bine mecanismele tranzacţiilor.
ZF Private Health. Clinica Zetta din Capitală a ajuns de la 300 la 3.000 de operaţii pe an. Dr. Dragoş Zamfirescu, fondator: Sunt mulţi doctori în generaţia tânără interesaţi de microchirurgie # Ziarul Financiar
Brandul medical Zetta, creat în 2012 de către medicul Dragoş Zamfirescu, specializat în chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă, a ajuns în prezent la peste 3.000 de operaţii efectuate pe an, crescând de zece ori într-un deceniu numărul de intervenţii realizate. Fondatorul Zetta spune că după o perioadă în care microchirurgia reconstructivă nu era pe lista de priorităţi a viitorilor medici, acum reîncepe să fie mai căutată.
Săptămâna trecută, miniştrii UE au făcut presiuni asupra Comisiei Europene să diminueze constrângerile de aprovizionare de pe piaţa unică, amplificând un conflict în creştere între retaileri şi giganţii din domeniul alimentar, notează Euractiv.
Dincolo de petrol şi gaze: cât de departe se întinde influenţa Rusiei în sectorul energiei nucleare peste graniţele sale? # Ziarul Financiar
Petrolul şi gazele Rusiei sunt supuse sancţiunilor, dar energia nucleară este o altă poveste. Deutsche Welle arată cât de departe se întinde influenţa Rusiei în acest sector şi de ce ţările lumii continuă să apeleze la această ţară pentru energie nucleară.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Gabriel Aldea, Investimental: După interesul pentru listările Cris-Tim şi Electroalfa, mixul dintre investitori instituţionali şi de retail s-ar putea dovedi cheia succesului viitoarelor IPO mari # Ziarul Financiar
Listările recente de la Electroalfa şi Cris-Tim Family Holding arată că piaţa poate absorbi oferte de dimensiuni relevante, pe fondul unor evaluări mai favorabile pentru antreprenori şi al unui interes solid din partea investitorilor.
Afaceri de la Zero. Care este povestea Cătun, pariul unui arhitect şi al unui inginer „autodidact“, care şi-au propus să trimită case modulare fabricate în România pe pieţele din Europa de Vest # Ziarul Financiar
Sorin Axinte, un inginer autodidact, absolvent de jurnalism, şi Florin Cobuz, arhitect, doi antreprenori care au strâns de-a lungul anilor mai multe proiecte de la zero, au creat în 2021 Cătun, întâi dintr-o nevoie personală, care s-a transformat ulterior într-un business odată cu prima casă modulară vândută.
