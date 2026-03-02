Vila din Constanța folosită de Arhiepiscopul Teodosie revine statului. Clădirea a fost modificată fără aviz de cultură
PSNews.ro, 2 martie 2026 14:10
Pe 23 martie 2026, vila istorică „Nicolae Pilescu" din Constanța, situată vizavi de Cazinoul din oraș, urmează să revină în proprietatea statului și în administrarea municipiului Constanța, potrivit publicației locale Dobrogea Live, precizează Libertatea. Aceasta marchează expirarea unui decret emis acum 50 de ani de fostul președinte al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, care a […]
• • •
Acum 5 minute
14:30
Biroul premierului israelian a fost vizat de atacuri cu rachete, potrivit Gărzii Revoluționare din Iran # PSNews.ro
Garda Revoluționară Islamică a anunțat că ultimele atacuri cu rachete au avut ca țintă biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu și sediul comandantului forțelor aeriene ale Israelului. Într-un comunicat preluat de agenția Fars și citat de The Times of Israel, Gardienii Revoluției au transmis că „biroul prim-ministrului criminal al regimului sionist și sediul comandantului forțelor aeriene […] Articolul Biroul premierului israelian a fost vizat de atacuri cu rachete, potrivit Gărzii Revoluționare din Iran apare prima dată în PS News.
14:30
Tensiunile din coaliția de guvernare au crescut după ședința Biroului Permanent Național al Partidul Social Democrat, în care conducerea formațiunii a decis, în unanimitate, extinderea mandatului pentru consultarea internă privind participarea la guvernare. Social-democrații vor să stabilească în ce condiții mai susțin actuala majoritate parlamentară. Decizia vine pe fondul divergențelor tot mai evidente dintre PSD […] Articolul Şedinţă incendiară a BPN al PSD. Grindeanu, atac furibund la adresa PNL apare prima dată în PS News.
14:30
Conducerea Iranului nu dă semne că ar renunța la putere, în ciuda eliminării mai multor lideri importanți, iar o schimbare reală depinde în primul rând de reacția societății iraniene, a spus istoricul Adrian Cioroianu, la TVR INFO. Acesta afirmă că regimul de la Teheran se reorganizează rapid, iar conflictul riscă să continue, în lipsa unei […] Articolul Adrian Cioroianu: Conducerea Iranului nu are de gând să cedeze puterea apare prima dată în PS News.
14:30
Record în plin război. Iașul cumpără masiv mărfuri din Ucraina dar exportă de peste 22 de ori mai puțin # PSNews.ro
La patru ani de la începutul războiului din Ucraina, relația comercială dintre județul Iași și statul vecin nu doar că s-a menținut, ci a atins anul trecut cel mai ridicat nivel al importurilor din perioada post-invazie. În primele zece luni din 2025, Ucraina ocupă primul loc între partenerii din afara Uniunii Europene (UE) la importuri […] Articolul Record în plin război. Iașul cumpără masiv mărfuri din Ucraina dar exportă de peste 22 de ori mai puțin apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
14:10
Cei 28 de elevi din Focșani blocați în Dubai în urma închiderii spațiului aerian sunt în prezent ‘în siguranță’, a declarat luni, pentru AGERPRES, secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării Sorin Ion. ‘Prin intermediul Inspectoratului Școlar Vrancea suntem în legătură cu grupul de acolo. Știrile sunt că la acest moment sunt în siguranță, sunt […] Articolul Secretar de stat: Elevii din Focșani blocați în Dubai sunt în siguranță apare prima dată în PS News.
14:10
Hidroelectrica mizează pe energia ieftină din regenerabile și cumpără mai mult din piață # PSNews.ro
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din țară, dar care a devenit și cel mai mare furnizor concurențial ca urmare a prețului mai mic oferit, va cumpăra și în continuare energie din piață, dacă nu îi ajunge producția proprie, pentru a livra propriilor clienți direcți, a declarat Bogdan Badea, CEO al companiei. „Noi o […] Articolul Hidroelectrica mizează pe energia ieftină din regenerabile și cumpără mai mult din piață apare prima dată în PS News.
14:10
Prețul benzinei și motorinei va depăși 9-10 lei/litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # PSNews.ro
Prețul benzinei și motorinei va depăși curând 9-10 lei/litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, dată fiind scumpirea barilului de petrol și dificultățile de transport prin Strâmtoarea Ormuz. Prețul petrolului a reflectat riscul unei confruntări militare cu Iranul, încă din ultimele săptămâni, cu mult înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Cotaţia ţiţeiului Brent cu livrare în […] Articolul Prețul benzinei și motorinei va depăși 9-10 lei/litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
14:10
O comună din județul Iași a ajuns în pragul executării silite din cauza unei datorii de 1,2 milioane de euro către o firmă locală. Este vorba despre Bălțați, localitate cu aproximativ 5.000 de locuitori, unde executorii au început deja inventarierea și valorificarea bunurilor aparținând primăriei, potrivit Profit. Utilaje vândute, terenuri scoase la licitație Procedura de […] Articolul Halucinant: O întreagă comună din România este scoasă la vânzare apare prima dată în PS News.
14:10
ZF: Unde să (mai) fugi/ascunzi acum de război şi cutremurele geopolitice, inflaţie şi scăderea puterii de cumpărare # PSNews.ro
Editorialul publicat de Ziarul Financiar descrie o lume dominată de incertitudine, în care războaiele, inflaţia, recesiunea şi inteligenţa artificială alimentează un sentiment generalizat de insecuritate. Autorul porneşte de la întrebarea unde se mai poate refugia cineva „de război şi cutremurele geopolitice, inflaţie şi scăderea puterii de cumpărare, recesiune şi criză economică, depresie socială, AI şi […] Articolul ZF: Unde să (mai) fugi/ascunzi acum de război şi cutremurele geopolitice, inflaţie şi scăderea puterii de cumpărare apare prima dată în PS News.
14:10
Guvernul a stabilit plafoanele maxime ale cheltuielilor lunare pentru prefecți și subprefecți în anul 2026, menținând nivelul aplicat în 2025. Decizia a fost adoptată vineri, printr-o hotărâre care reglementează sumele destinate locuinței de serviciu, cazării și deplasărilor. Potrivit actului normativ aprobat, plafonul maxim al cheltuielilor pentru fiecare funcție de prefect este de 18.000 de lei […] Articolul Guvernul stabilește limitele cheltuielilor pentru prefecți și subprefecți în 2026 apare prima dată în PS News.
14:10
EXCLUSIV De ce Al Treilea Război Mondial „are o probabibilitate foarte mică”. Riscuri de atentate în Occident # PSNews.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi, iar temerile privind o posibilă escaladare globală cresc de la o oră la alta. Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru PS News, analistul de politică externă Andi Lăzescu explică mizele reale ale confruntării, riscurile și scenariile posibile. „Era puțin probabil ca Iranul să accepte condițiile” […] Articolul EXCLUSIV De ce Al Treilea Război Mondial „are o probabibilitate foarte mică”. Riscuri de atentate în Occident apare prima dată în PS News.
14:10
Manifestările comemorative au început la ora 10:00, cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, în prezența conducerii de vârf a statului, a veteranilor și a reprezentanților instituțiilor publice. Ceremoniile au culminat cu un miting de doliu și un minut național de reculegere în semn de omagiu pentru cei care și-au […] Articolul R. Moldova. 34 de ani de la declanșarea Războiului de pe Nistru. Ceremonii la Chișinău apare prima dată în PS News.
14:10
14:10
Kuwaitul a doborât ”din greşeală” cele trei avioane de vânătoare americane de tip F-15E Strike Eagle, anunţă CENTCOM # PSNews.ro
Kuwaitul a doborât ”din greşeală” trei avioane americane de tip F-15E Strike Eagle în timpul unei misiuni de luptă, în urma unor atacuri ale Iranului, anunţă luni Comandamentul Militar american în Orientul Miojlociu (CENTCOM), relatează The Associated Press, citat de news.ro. Iranul a atacat Kuwaitul cu avioane de luptă, rachete balistice şi drone, anunţă CENTCOM. […] Articolul Kuwaitul a doborât ”din greşeală” cele trei avioane de vânătoare americane de tip F-15E Strike Eagle, anunţă CENTCOM apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
13:10
Un fum negru şi dens se ridica luni deasupra clădirii ambasadei SUA în Kuweit, a relatat un jurnalist al AFP, în timp ce Iranul continuă loviturile asupra vecinilor săi din Golf ca răspuns la atacurile americano-israeliene, potrivit Agerpres. Sirenele au răsunat mai devreme în capitala kuweitiană, iar autorităţile au informat că au interceptat un număr […] Articolul VIDEO Coloană de fum deasupra ambasadei SUA în Kuweit. Anunțul misiunii diplomatice apare prima dată în PS News.
13:10
MAE: Peste 1.000 de solicitări de ajutor consular din partea românilor aflați în Orientul Mijlociu # PSNews.ro
Peste 1.000 de români din zonele de conflict ale Orientului Mijlociu au solicitat ajutorul autorităților consulare românești, cifră care nu include solicitările din Emirate, declară un oficial al Ministerului de Externe, relatează Profit.ro. Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a anunțat duminică seară că până acum au fost primite 1.066 de solicitări […] Articolul MAE: Peste 1.000 de solicitări de ajutor consular din partea românilor aflați în Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
13:10
Rafinăria de petrol Ras Tanura din Arabia Saudită și-a suspendat activitatea luni, 2 martie, după ce a fost ținta unui atac cu drone, au anunțat autoritățile de la Riad. Ministerul Apărării a precizat că aparatele de zbor fără pilot au fost interceptate și doborâte, iar în urma incidentului nu au fost raportate victime. Compania petrolieră […] Articolul Lovitură în inima industriei petroliere saudite: rafinăria Ras Tanura, atacată cu drone apare prima dată în PS News.
13:10
Friedrich Merz avertizează asupra riscului de escaladare în Orientul Mijlociu și cere planificare internațională # PSNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat partenerilor americani și europeni să înceapă planificarea viitorului Iranului și al regiunii, afirmând că poporul iranian merită un viitor mai bun după ce atacurile americane și israeliene l-au ucis pe liderul suprem al țării, relatează Reuters, potrivit Profit.ro. Merz a afirmat că guvernul său susține obiectivele SUA de a […] Articolul Friedrich Merz avertizează asupra riscului de escaladare în Orientul Mijlociu și cere planificare internațională apare prima dată în PS News.
13:10
SUA şi 6 țări din Orientul Mijlociu, declaraţie comună: atacurile Iranului, o „escaladare periculoasă” # PSNews.ro
Guvernele Statelor Unite ale Americii şi Bahrainului, Iordaniei, Kuwaitului, Qatarului, Arabiei Saudite şi Emiratelor Arabe Unite condamnă, într-o declaraţie comună, atacurile Iranului cu drone şi rachete asupra teritoriilor suverane din Orientul Mijlociu, precizând că acestea au pus în pericol populaţia civilă şi au avariat infrastructura civilă. În declaraţia postată pe site-ul Departamentului de Stat al […] Articolul SUA şi 6 țări din Orientul Mijlociu, declaraţie comună: atacurile Iranului, o „escaladare periculoasă” apare prima dată în PS News.
13:10
Război în Iran. Decizie de ULTIMĂ ORĂ în cazul repatrierii cetățenilor români – ce s-a decis în ședința de Guvern # PSNews.ro
România activează mecanismul european pentru repatrierea cetățenilor români, a anunțat, luni Guvernul, în urma șednței pe tema situației românilor blocați în Orientul Mijlociu din cauza războiului. În această seară ajung la București români din Israel, la bordul a două avioane care vin din Egipt, se preciează în comunicatul transmis de Guvern. Comunicatul integral: Ședință la […] Articolul Război în Iran. Decizie de ULTIMĂ ORĂ în cazul repatrierii cetățenilor români – ce s-a decis în ședința de Guvern apare prima dată în PS News.
13:10
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, anunță că a solicitat clarificări din partea Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, în contextul deteriorării situației din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru cetățenii europeni, inclusiv români. „Situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat vizibil. Închiderea spațiului aerian, escaladarea militară și amenințările explicite la adresa stabilității […] Articolul Victor Negrescu cere clarificări privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
13:10
Prețurile gazelor naturale din Europa au înregistrat o creștere mare luni dimineață, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, ce provoacă îngrijorări cu privire la o perturbare majoră a livrărilor de energie prin Strâmtoarea Ormuz, transmite Bloomberg. Cotațiile futures de referință au crescut cu până la 25%, cea mai mare creștere înregistrată după luna august 2023, […] Articolul MW-ul de gaz se scumpește cu 25% în Europa, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz apare prima dată în PS News.
13:10
Oana Țoiu anunță resurse suplimentare pentru sprijin consular pentru românii blocați în zona de conflict # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, a declarat duminică că autoritățile române au alocat resurse suplimentare atât la Call Center-ul central, cât și la nivelul misiunilor diplomatice din regiune, pentru a sprijini românii blocați în contextul escaladării conflictului dintre Israel și Iran. „Vom continua să facem asta pe parcursul zilelor următoare”, a spus Țoiu, după […] Articolul Oana Țoiu anunță resurse suplimentare pentru sprijin consular pentru românii blocați în zona de conflict apare prima dată în PS News.
13:10
Cipru închide școlile și evacuează comunitățile din apropierea bazelor britanice, după atacul cu dronă # PSNews.ro
Autoritățile cipriote au ridicat nivelul de alertă și au închis școlile din apropierea bazei britanice Akrotiri după ce o dronă a lovit instalațiile militare în primele ore ale zilei. Școlile din satele Trachoni, Episkopi, Akrotiri și Asomatos, aflate în perimetrul bazei britanice Akrotiri, au fost închise luni ca măsură de precauție, după ce baza aeriană a […] Articolul Cipru închide școlile și evacuează comunitățile din apropierea bazelor britanice, după atacul cu dronă apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
12:10
Donald Trump confirmă moartea a trei militari americani și estimează durata conflictului cu Iran # PSNews.ro
În plin conflict în Orientul Mijlociu, Donald Trump a confirmat moartea a trei militari americani și a schițat un posibil calendar al confruntării. Președintele Statelor Unite a vorbit pentru prima dată despre evoluția războiului cu Iranul într-un interviu telefonic acordat în exclusivitate publicației Daily Mail în cursul zilei de duminică, de la reședința sa din Mar-a-Lago, unde […] Articolul Donald Trump confirmă moartea a trei militari americani și estimează durata conflictului cu Iran apare prima dată în PS News.
12:10
SURSE Bolojan a convocat ședință BPN la ora 18:00. Pe cine va propune ministru la Educație # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a convocat ședință a Biroului Politic Național pentru astăzi la ora 18:00, potrivit surselor Edupedu.ro. În cadrul acestei ședințe a conducerii partidului, Bolojan va anunța și care este decizia lui pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării. Conform surselor, președintele PNL s-a răzgândit și a revenit la propunerea de a-l susține […] Articolul SURSE Bolojan a convocat ședință BPN la ora 18:00. Pe cine va propune ministru la Educație apare prima dată în PS News.
12:10
Negocieri tensionate pentru finanțarea reactoarelor 3 și 4 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă # PSNews.ro
Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, poartă negocieri foarte dure pentru asigurarea finanțării principalelor sale proiecte de investiții, retehnologizarea unității 1 și construirea reactoarelor 3 și 4 ale centralei. Într-un document analizat de Profit.ro, compania semnalează „atitudinea inflexibilă” a băncilor de stat EximUS și Export Development Canada (EDC), privind negocierile […] Articolul Negocieri tensionate pentru finanțarea reactoarelor 3 și 4 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă apare prima dată în PS News.
12:10
Cât costă un zbor de la Riad spre București, singura cale de ieșire din Orientul Mijlociu # PSNews.ro
Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al restricțiilor tot mai frecvente din spațiul aerian regional, capitala Arabiei Saudite, Riad, a devenit pentru mulți pasageri un punct strategic de tranzit și, în unele cazuri, singura rută viabilă de ieșire din zonă. Prețurile biletelor variază puternic în funcție de companie, escale și durata călătoriei Potrivit ofertelor […] Articolul Cât costă un zbor de la Riad spre București, singura cale de ieșire din Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
12:10
SURSE Şedință la PSD: vot în unanimitate pentru extinderea mandatului pentru consultarea internă # PSNews.ro
Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat a votat, luni, în unanimitate, pentru extinderea mandatului privind consultarea internă referitoare la analiza prezenței social-democraților la guvernare. Potrivit unor surse din partid, membrii BPN au decis, prin vot unanim, în ședința de luni, ca mandatul pentru consultarea internă privind analiza participării în coaliția de guvernare să fie […] Articolul SURSE Şedință la PSD: vot în unanimitate pentru extinderea mandatului pentru consultarea internă apare prima dată în PS News.
12:10
Rachetele care au ajuns în Dubai pun sub semnul întrebării imaginea de refugiu și siguranță a orașului # PSNews.ro
Exploziile provocate de rachetele care au ajuns în Dubai au fisurat sentimentul de invincibilitate al unui oraș care și-a construit reputația pe siguranță, lux și stabilitate. Momentul a luat prin surprindere elita conducătoare a emiratului, dar și sutele de mii de expați și investitori străini. În cartierele rezidențiale moderne și în turnurile de sticlă din […] Articolul Rachetele care au ajuns în Dubai pun sub semnul întrebării imaginea de refugiu și siguranță a orașului apare prima dată în PS News.
12:10
Emmanuel Macron anunță consolidarea trupelor franceze în regiunea afectată de atacurile Iranului # PSNews.ro
Franța va intensifica prezența militară în Orientul Mijlociu pentru a-și proteja cetățenii și bazele din regiune, a anunțat președintele Emmanuel Macron după cea de-a doua reuniune a consiliului de apărare în două zile, potrivit Mediafax. „Ne ajustăm poziția în lumina evoluțiilor recente, pe care nimic nu le justifică și pe care nu le vom lăsa […] Articolul Emmanuel Macron anunță consolidarea trupelor franceze în regiunea afectată de atacurile Iranului apare prima dată în PS News.
12:10
Ministrul Energiei, informații de ultimă oră despre depozitele de carburanți, pe fondul războiului din Iran # PSNews.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, oferă asigurări că, în ceea ce privește depozitele de carburanți, România are depozite de 102% și a subliniat că țara noastră nu este într-o situație „de avarie”. „Am discutat cu operatorii de piața suntem asigurați cu depozite în proporție de 102%, ce poate asigura aprovizionarea României în situație de avarie pentru […] Articolul Ministrul Energiei, informații de ultimă oră despre depozitele de carburanți, pe fondul războiului din Iran apare prima dată în PS News.
12:10
Premierul Bolojan dă înapoi. CASS-ul pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminată, iar indexarea punctului de pensie va reveni din 2027. Pachetul social are un impact bugetar estimat la 2,3 miliarde de lei, a declarat ministrul Muncii Muncii, Florin Manole duminică la România TV. Pare o concesie făcută PSD pentru trecerea bugetului […] Articolul Premierul Bolojan elimină CASS-ul pentru pensiile mari și reia indexarea din 2027 apare prima dată în PS News.
11:10
Lista zborurilor anulate azi pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # PSNews.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunțat luni dimineață că 35 de zboruri spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate. Pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate 35 de zboruri, spre/dinspre 6 destinaţii: 17 plecări şi 18 sosiri. Este vorba despre cursele spre și dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, […] Articolul Lista zborurilor anulate azi pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
11:10
Ședință de urgență la Guvern. Țoiu dă asigurări: Niciun român rănit în conflictul din Orientul Mijlociu # PSNews.ro
Luni dimineață se aud explozii în Iran, dar și în Israel, Qatar, Kuweit și în Beirut. Iranul și Israelul raportează deja sute de victime. Continuă atacurile Iranului asupra statele vecine bogate din Golf, care găzduiesc baze americane. Donald Trump a anunțat că operațiunile militare vor continua până la atingerea tuturor obiectivelor. Această escaladare masivă a […] Articolul Ședință de urgență la Guvern. Țoiu dă asigurări: Niciun român rănit în conflictul din Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
11:10
Trump anunţă că se aşteaptă la un număr de victime americane “mult mai mare” în urma operaţiunii din Iran # PSNews.ro
Președintele Donald Trump a declarat că SUA se așteaptă la mai multe victime în conflictul cu Iranul, conform estimărilor Pentagonului. Trump a promis o reacție dură împotriva regimului iranian, afirmând că acțiunile sunt necesare pentru a preveni un regim terorist înarmat cu arme nucleare. Donald Trump a declarat pentru The New York Times că administrația […] Articolul Trump anunţă că se aşteaptă la un număr de victime americane “mult mai mare” în urma operaţiunii din Iran apare prima dată în PS News.
11:10
Războiul care poate zgudui planeta. Prețul barilului de petrol ar putea sări de 100 de dolari. Ce urmează # PSNews.ro
Atacurile asupra Iranului au declanșat un val de volatilitate pe piețele globale. Prețul petrolului Brent a urcat brusc, investitorii s-au retras din acțiuni, iar analiștii avertizează că, dacă infrastructura energetică din Golf este afectată, barilul ar putea sări lejer de 100 de dolari. Cotațiile futures la petrol au crescut puternic la deschiderea tranzacțiilor, după ce […] Articolul Războiul care poate zgudui planeta. Prețul barilului de petrol ar putea sări de 100 de dolari. Ce urmează apare prima dată în PS News.
11:10
Un acord româno-american prevede construirea unei fabrici de prelucrare a metalelor rare în județul Brașov. Minereul va proveni din Groenlanda, iar producția va deservi Europa și Statele Unite, potrivit presei maghiare. România și compania americană Critical Metals au semnat un acord strategic. Fabrica urmează să fie construită la Feldioara, județul Brașov. La aceeași locație funcționează […] Articolul Investiție majoră la Brașov: România intră în lanțul strategic al metalelor rare apare prima dată în PS News.
11:10
Liderii partidelor de la guvernare se întâlnesc luni la Palatul Victoria pentru a discuta, din nou, despre bugetul de stat pentru anul 2026. La ultima ședință, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare a prezentat o schiță a proiectului. Șefii partidelor din Coaliție se întâlnesc luni de la ora 13:00, iar bugetul pentru 2026 rămâne subiectul principal […] Articolul Liderii Coaliției, o nouă discuție despre bugetul pentru 2026. Condițiile PSD apare prima dată în PS News.
11:10
Mașina folosită de Klaus Iohannis ca primar al Sibiului, vândută la licitație cu 9.500 de euro # PSNews.ro
Un autoturism Audi A6, produs în 2005, pe care l-a folosit Klaus Iohannis când era primar al Sibiului, a fost vândut la licitație, conform Profit.ro. Mașina a fost utilizată de Iohannis până în momentul în care acesta a început să folosească autoturisme BMW puse la dispoziție de dealerul mărcii din România. În 2024, vehiculul a […] Articolul Mașina folosită de Klaus Iohannis ca primar al Sibiului, vândută la licitație cu 9.500 de euro apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:40
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Anul 1989 le-a legat destinele # PSNews.ro
Anul 1989 a legat destinele lui Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu. După vizita din februarie la București, viitorul lider suprem al Iranului l-a primit pe Ceaușescu la Teheran. Se întâmpla cu doar 8 zile înainte de execuția din 25 decembrie. Vizita lui Ceaușescu la Teheran a fost ultima sa ieșire din țară. A avut loc […] Articolul Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Anul 1989 le-a legat destinele apare prima dată în PS News.
19:30
Câți soldați americani au murit în timpul atacului asupra Iranului. Anunțul Pentagonului # PSNews.ro
Trei soldaţi americani au fost ucişi şi alţi cinci au fost grav răniţi în cadrul operaţiunii împotriva Iranului. Anunţul a fost făcut duminică de Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom). Acestea sunt primele victime americane cunoscute. Niciun detaliu privind localizarea sau identitatea soldaţilor nu a fost dezvăluit de Centcom în comunicatul difuzat pe X. ”Situaţia […] Articolul Câți soldați americani au murit în timpul atacului asupra Iranului. Anunțul Pentagonului apare prima dată în PS News.
19:30
Ambasadorul României la Washington: „Susțin acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva regimului de la Teheran” # PSNews.ro
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a transmis duminică, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, că susține operațiunea militară a SUA și a Israelului împotriva regimului de la Teheran. „Noi, românii, știm ce înseamnă un regim care își ține poporul captiv prin frică. Am trăit sub dictatura lui Ceaușescu. Am văzut cum un stat poate […] Articolul Ambasadorul României la Washington: „Susțin acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva regimului de la Teheran” apare prima dată în PS News.
19:30
Tensiunile care mocnesc în jurul Iranului nu mai sunt doar o problemă de politică externă. Conflictul riscă să capete o dimensiune regională. Astfel, ecourile sale se aud tot mai clar în piețele financiare și în strategiile marilor companii. Experții companiei de consultanță Frames avertizează, într-o analiză dedicată impactului economic al crizei din Orientul Mijlociu, că […] Articolul Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu buzunarele românilor. Posibile unde de şoc apare prima dată în PS News.
18:00
Un nou lider suprem al Iranului va fi ales în „una sau două zile”, anunţă ministrul Araghchi # PSNews.ro
Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că instituțiile statului funcționează normal. Procedurile constituționale pentru desemnarea unui nou lider suprem sunt deja în curs. „Există o procedură stabilită în Constituția noastră. Am început deja această procedură. Astăzi a fost instituit Consiliul de Tranziție, format din președinte, șeful sistemului judiciar și unul dintre juriștii […] Articolul Un nou lider suprem al Iranului va fi ales în „una sau două zile”, anunţă ministrul Araghchi apare prima dată în PS News.
18:00
După uciderea liderului suprem iranian, rapoartele iraniene transmit că și fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, considerat cel mai mare dușman al Israelului, a fost ucis în atacurile israeliene de sâmbătă, la Teheran. În 2006, acesta a spus că dorește „ștergerea Israelului de pe hartă”. Fostul președinte a acuzat că crearea statului Israel a dus la declanșarea […] Articolul Cel mai mare dușman al Israelului a fost ucis în loviturile asupra Iranului apare prima dată în PS News.
18:00
Garda Revoluționară din Iran susține că a lansat rachete balistice asupra portavionului USS Abraham Lincoln # PSNews.ro
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a susținut duminică faptul că a lansat patru rachete balistice asupra portavionului american USS Abraham Lincoln (CVN-72) – o afirmație care, dacă ar fi confirmată, ar marca primul atac direct asupra unui portavion american din ultimele decenii, scrie turkiyetoday.com. Potrivit celui de-al șaptelea comunicat al operațiunii, preluat de agenția Tasnim, […] Articolul Garda Revoluționară din Iran susține că a lansat rachete balistice asupra portavionului USS Abraham Lincoln apare prima dată în PS News.
18:00
Avertismentul unui oficial german: Crește riscul de acte teroriste în Europa, pe fondul evenimentelor din Iran # PSNews.ro
Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii în urma atacurilor americane şi israeliene în care a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, avertizează duminică preşedintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann, relatează Reuters. ”Regimul iranian a demonstrat în mai multe rânduri, în trecut, că desfăşoară activităţi […] Articolul Avertismentul unui oficial german: Crește riscul de acte teroriste în Europa, pe fondul evenimentelor din Iran apare prima dată în PS News.
18:00
Armata israeliană a ucis 40 de înalți oficiali iranieni în primul val al operațiunii „Roaring Lion” # PSNews.ro
Operațiunea militară lansată de Israel împotriva Iranului a debutat cu o lovitură fulgerătoare. Potrivit armatei israeliene, ar fi decapitat vârful conducerii de securitate de la Teheran în mai puțin de un minut. 40 de oficiali iranieni de rang înalt au fost eliminați în primul val al operațiunii „Roaring Lion”. Operaţiunea, descrisă drept o acțiune preventivă […] Articolul Armata israeliană a ucis 40 de înalți oficiali iranieni în primul val al operațiunii „Roaring Lion” apare prima dată în PS News.
18:00
Ministerul Apărării Naționale (MApN) transmite că nu există o amenințare militară la adresa teritoriului României. Precizarea vine pe fondul escaladării situației de securitate din Iran. Armata are permanent în serviciu forțe care supraveghează spațiul aerian, naval, terestru, informațional și cyber. Militarii și specialiștii civili sunt în serviciu 24/7. MApN a ajustat postura militară și a […] Articolul MApN, după atacurile din Iran: România nu este amenințată militar apare prima dată în PS News.
