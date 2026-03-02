ZF: Unde să (mai) fugi/ascunzi acum de război şi cutremurele geopolitice, inflaţie şi scăderea puterii de cumpărare

Editorialul publicat de Ziarul Financiar descrie o lume dominată de incertitudine, în care războaiele, inflaţia, recesiunea şi inteligenţa artificială alimentează un sentiment generalizat de insecuritate. Autorul porneşte de la întrebarea unde se mai poate refugia cineva „de război şi cutremurele geopolitice, inflaţie şi scăderea puterii de cumpărare, recesiune şi criză economică, depresie socială, AI şi […] Articolul ZF: Unde să (mai) fugi/ascunzi acum de război şi cutremurele geopolitice, inflaţie şi scăderea puterii de cumpărare apare prima dată în PS News.

