Anunţ de ultimă oră de la Guvern despre situaţia românilor blocaţi în Orientul Mijlociu – război Iran

Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare (PRBAR), organizația care reunește intermediari care comtrolează peste 50% din piața de profil, scrie Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), "cu îngrijorare", în legătură cu măsurile pregătite pentru schimbarea legislației și anunțate deja în premieră de Economica. Este vorba, în primul rând, despre introducerea unei noi forme de intermediar, multiagentul, schimbare care ar da posibilitatea companiilor cu mari baze de clienți care activează în alte domenii decât asigurările să vândă ca și brokerii de profil. PPC, Electrica, eMAG sau Poșta sunt doar câteva posibile exemple.