Un miliard de lei. Un nou împrumut al statului, de la bănci, prin două emisiuni de titluri de stat – date luni, 2 martie 2026

Orange Group anunță semnarea unui acord cu AST SpaceMobile și Satellite Connect Europe, o companie deținută în parteneriat de către AST SpaceMobile și Vodafone. Acordul presupune colaborarea pe conectivitatea prin satelit de tip D2D (Direct-to-Device – „Direct pe dispozitiv”) în diverse piețe importante pentru Grupul Orange. România va fi prima țară în care Orange va testa viabilitatea noii tehnologii, prin constelația de sateliți ai AST SpaceMobile.