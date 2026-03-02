Un miliard de lei. Un nou împrumut al statului, de la bănci, prin două emisiuni de titluri de stat – date luni, 2 martie 2026
Economica.net, 2 martie 2026 15:20
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 994 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Ce spune Consiliul Concurenţei despre preţurile carburanţilor şi cum se pregăteşte pentru modificările din benzinării # Economica.net
Consiliul Concurenţei monitorizează constant evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi, pentru a se asigura că modificările de preţ sunt determinate de factori obiectivi, a transmis, luni, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
Motorina s-a scumpit cu 17% pe piețe azi. Ministrul Energiei de la București spune că o scumpire de peste 5 bani pe litru la pompă „nu se justifică” # Economica.net
Prețurile principalilor combustibili petrolieri au crescut puternic luni, la deschiderea piețelor, după escaladarea conflictului cu Iran în acest weekend, iar creșterea cotațiilor futures pentru motorină a depășit avansul prețurilor țițeiului, în contextul perturbării aprovizionării din Orientul Mijlociu, scrie Oil Price.
Planurile de împrumuturi ale guvernului Bolojan pentru luna martie. Câte miliarde vor să ia de la bănci # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna martie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 8 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.
Gigantul Amazon are planuri mari în Europa. Americanii anunţă investiţii totale de 33,7 miliarde de euro în Spania # Economica.net
Gigantul american Amazon a informat luni că va investi încă 18 miliarde de euro (21 miliarde de dolari) în Spania, pentru a-şi extinde reţeaua de centre de date şi a stimula inovaţiile legate de AI (inteligenţa artificială), astfel încât valoarea investiţiilor în statul iberic va ajunge la 33,7 miliarde de euro, transmite Reuters.
Laura Mihai, consultant finanțări corporate: Nu cred într-un regres brusc al companiilor. Dezechilibrele se acumulează în timp # Economica.net
"Sistemul bancar înregistrează un excedent de lichiditate, însă lucrul acesta nu este neapărat un element cu caracter de noutate. Lichiditate în sistemul bancar a fost și în anul 2023 și în anul 2024, chiar și în a doua jumătate a anului 2025, după o perioadă ceva mai tensionată de început", a spus Laura Mihai în emisiunea „Cu cifrele pe masă” realizată de Termene.ro.
Comisia Europeană a dat asigurări luni că nu constată, deocamdată, o ameninţare imediată pentru securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, în pofida escaladării evenimentelor din Orientul Mijlociu, relatează agenţia EFE.
Criză gaze – Preţurile de referinţă au „bubuit” în Europa. Creştere de 40% după ce QatarEnergy a oprit producţia de GNL # Economica.net
Preţurile de referinţă la gaze în Europa, care înregistrau deja creşteri puternice luni dimineaţa, au explodat după ce compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunţat că opreşte producţia de gaze lichefiate în urma unui atac iranian cu drone, informează AFP.
VIDEO Electroputere VFU Pașcani a modernizat până acum 29 de vagoane CFR Călători, prin PNRR # Economica.net
Electroputere VFU Pașcani, companie a grupului Grampet, prezintă luni stadiul proiectului de modernizare vagoane CFR Călători, finanțat prin PNRR.
Primele zboruri de pe aeroporturl din Abu Dhabi au fost reluate, informează Euronews.
Cu cât au scăzut rezervele BNR într-o singură lună – date oficiale de la Banca Naţională # Economica.net
Rezervele valutare la Banca Naţională a României au scăzut, la 28 februarie 2026, la nivelul de 65,023 miliarde de euro, de la 65,812 miliarde de euro la 31 ianuarie 2026, a anunţat luni banca centrală, printr-un comunicat.
Război Iran – Libanul a interzisactivităţile militare ale Hezbollah, cerându-i să predea armele # Economica.net
Guvernul libanez a interzis activităţile militare ale Hezbollah, cerându-i să predea statului armele pe care le deţine, a anunţat luni prim-ministrul Nawaf Salam după o şedinţă a cabinetului, transmite AFP.
Primul tren Alstom pentru InterRegional a fost recepționat. Urmează să intre în circulație cu călători # Economica.net
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, astăzi, 02 martie 2026, reprezentanți ai ARF, EGIS și ALSTOM au efectuat recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramei electrice RE-IR de tip Coradia Stream – TS14, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Grivița. Acesta este primul din cele 13 trenuri ce vor fi repartizate InterRegional Călători.
Anunţ de ultimă oră de la Guvern despre situaţia românilor blocaţi în Orientul Mijlociu – război Iran # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) nu are nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, în cadrul unui briefing de presă.
„Tsunami economic” – Cum se schimbă viaţa din Europa după şocul provocat de conflictul din Iran (analiză Reuters) # Economica.net
Criză în Europa - Atacul militar americano-israelian asupra Iranului ameninţă să crească inflaţia şi să afecteze creşterea economică, şi aşa modestă, a Europei, arată o analiză Reuters.
Care este salariul mediu net în Bucureşti şi câţi angajaţi are Capitala – date oficiale # Economica.net
Numărul salariaţilor din Capitală a ajuns, la finele lunii decembrie 2025, la 1.109.227 persoane, în scădere cu 3.817 persoane (minus 0,35%) faţă de luna precedentă, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.
Anunţ de la Guvern despre reglementarea preţurilor gazelor după 1 aprilie 2026. Când va fi adoptată noua lege # Economica.net
Actul normativ cu privire la reglementarea preţului la gaze naturale după data de 1 aprilie va fi adoptat în Guvern cel mai târziu săptămâna viitoare, a anunţat, luni, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Froo, lanțul de magazine de proximitate al companiei poloneze Zabka, deschide în perioada 26–27 februarie noi magazine în Brașov, Craiova și Ploiești. Retailerul caută antreprenori locali care să opereze noi magazine având în plan 1300 de noi deschideri anul acesta, în România și Polonia.
Începând cu 2 martie 2026, Laurent Hubert preia funcția de Director General al Distrigaz Sud Rețele, arată compania într-un comunicat de presă.
Kremlinul a exclus luni ca grupul BRICS, care grupează ţări precum Iran, Rusia şi China, să vină în ajutor Republicii islamice în conflictul său cu SUA şi Israelul, relatează EFE.
Ambasadorul Iranului la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), Ali Reza Najafi, a declarat luni că Israelul şi Statele Unite au atacat din nou uzina de la Natanz, în centrul ţării, unde se află şi o instalaţie de îmbogăţire a uraniului, transmit EFE şi dpa.
Armata israeliană a convocat aproximativ 100.000 de rezervişti care se adaugă soldaţilor obişnuiţi pentru a apăra graniţele cu Siria şi Libanul, dar şi pentru consolidarea controlului asupra teritoriilor ocupate din Fâşia Gaza şi Cisiordania, informează luni EFE.
Samsung anunţă comunicaţii prin satelit pe telefoanele din seria Galaxy şi o colaborare cu Vodafone pentru teste # Economica.net
Samsung Electronics a anunțat luni extinderea continuă a capacităților de comunicații prin satelit pentru anumite smartphone-uri Galaxy, inclusiv seria Galaxy S26, prin parteneriate continue cu operatori de telecomunicații de top din America de Nord Europa și Japonia.
Şoc la raft. Românii vor resimţi creşteri de preţuri chiar din această lună, crede analistul economic Adrian Negrescu # Economica.net
Românii vor resimţi un şoc la raft chiar din această lună, pentru că preţul carburanţilor dictează în foarte mare măsură preţul final al bunurilor de larg consum, iar agricultura, procesarea alimentelor şi distribuţia depind masiv de motorină, susţine consultantul economic Adrian Negrescu.
Gabriela Popescu a preluat funcția de Country Manager pentru Microsoft România, Moldova și CSI începând cu 1 martie. Aceasta lucrează în cadrul Microsoft România din 2017, iar în octombrie 2025 a fost numită general manager interimar pentru operaţiunile locale în contextul plecării lui Bogdan Putinică de la vârful companiei, la finele unui mandat de patru ani.
Ucraina a atacat cu drone terminalul petrolier rusesc din portul Novorossiisk de la Marea Neagră # Economica.net
Drone ucrainene au lovit unul din terminalele petroliere din orașul-port rusesc de la Marea Neagră, Novorossiisk, provocând incendii în noaptea de 2 martie, scrie presa ucraineană.
Ce spune ministrul Energiei despre zvonurile potrivit cărora motorina şi benzina vor ajunge la 10 lei pe litru # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că speculaţiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste 10 lei litrul sunt nişte "minciuni sfruntate", deoarece, în prezent, nu există niciun argument raţional, comercial sau economic care să justifice un astfel de nivel al preţului la pompă.
Principalele burse europene au deschis sesiunea de luni cu scăderi importante, majoritatea de peste 2%, afectate de tensiunile din Orientul Mijlociu, după atacurile SUA şi Israel asupra Iranului, care au făcut ca preţul petrolului să depăşească pragul de 80 de dolari barilul, relatează agenţia EFE.
Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav a înregistrat trafic record în luna februarie: peste 38.000 de pasageri. Cifra este de aproape 2,4 ori mai mare față de cea înregistrată în aceeași lună din 2025.
Criză energie – Eurelectric îndeamnă liderii UE să menţină preţurile marginale de pe piaţa energiei electrice # Economica.net
Eurelectric, asociaţie de profil ce reprezintă industria energiei electrice la nivel european, a trimis o scrisoare şefilor de stat şi de guvern din UE, în care le cere să abandoneze planurile de modificare a sistemului de preţuri marginale de pe piaţa energiei electrice, argumentând că acest lucru ar întârzia investiţiile necesare pentru a garanta energie accesibilă, sigură şi curată.
Falcon a cumpărat o platformă industrială în care investeşte 50 de milioane de euro ca să producă muniţie # Economica.net
Falcon Defence, parte a Falcon Group, a intrat pe piața din România prin lansarea unei platforme integrate de producție pentru materiale energetice și muniție de artilerie, susținută de contracte ferme în valoare de 253 milioane de euro pentru livrări în 2026. Compania a retehnologizat o platformă industrială cumpărată în 2025, în care investeşte, în prima fază, circa 50 milioane euro.
S&P Global Platts nu mai publică ofertele și prețurile pentru țițeiul care trebuie să tranzistreze strâmtoarea Ormuz # Economica.net
Agenția de evaluare a prețurilor petrolului S&P Global Platts suspendă publicarea ofertelor de cumpărare și vânzare pentru produsele de țiței din Orientul Mijlociu care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, din cauza perturbărilor transportului maritim provocate de conflictul dintre Statele Unite și Iran, a anunțat compania într-o notă din 2 martie transmisă abonaților și consultată de Reuters.
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a început luni dimineaţă, la sediul din Viena, o reuniune extraordinară consacrată Iranului, în urma loviturilor lansate începând de sâmbătă de Israel şi Statele Unite împotriva Republici islamice, transmite AFP.
Vodafone România și Satellite Connect Europe anunță un parteneriat pentru conectivitate prin satelit # Economica.net
Vodafone România a anunțat luni colaborarea cu Satellite Connect Europe pentru a proba serviciile de conectivitate satelitară cu acces deschis de tip ”direct to device” (D2D – direct către dispozitiv) în România în acestui vara an.
Anvelopă de iarnă care se adaptează automat la schimbările de temperatură, anunțată de Nokian Tyres # Economica.net
Nokian Tyres, producător de anvelope cu o uzină în România, a anunțat lansarea anvelopei de iarnă Hakkapeliitta 01 ale cărei crampoane se ajustează automat la schimbările de temperatură.
Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat luni că au lansat o ploaie de rachete care vizează oraşele israeliene Tel Aviv şi Haifa, precum şi Ierusalimul de Est, relatează AFP.
Băuturile alcoolice sunt cele mai furate produse din supermarketurile europene, fiind în fruntea clasamentului furturilor în mai multe ţări, potrivit unui studiu realizat de compania spaniolă de analiză a securităţii STC împreună cu parteneri din 15 ţări europene, transmite Reuters.
O rafinărie uriașă a gigantului Aramco din Arabia Saudită a fost lovită de o dronă și a fost oprită # Economica.net
Gigantul petrolier de stat Saudi Aramco a oprit rafinăria Ras Tanura după ce aceasta a fost lovită de o dronă, a declarat luni o sursă din industrie, într-o aparentă escaladare în a treia zi de atacuri în regiune lansate de Iran ca răspuns la atacul americano-israelian asupra Iranului, potrivit Reuters.
Xiaomi a dezvăluit următoarea generație a seriei de telefoane Xiaomi 17, care prezintă cele mai recente evoluții ale companiei în tehnologia mobilă. De asemenea, a fost prezentată și o selecție de noi produse și accesorii AIoT - inclusiv seria Xiaomi Scooter 6 și Xiaomi Watch 5.
Concordia Partners, în asociere cu avocatul Gheorghe Mușat, a luat un credit de 14,5 mil. euro pentru ansamblul The Concord # Economica.net
Compania de dezvoltare imobiliară Concordia Partners, în asociere cu avocatul Gheorghe Mușat, a contractat o finanțare în valoare de 14,5 milioane de euro de la Garanti BBVA pentru finalizarea proiectului rezidențial premium The Concord, situat în zona de nord a Bucureștiului, în imediata apropiere a stației de metrou Pipera.
Trump afirmă că o tranziţie ca cea din Venezuela ar fi „scenariul perfect” pentru Iran # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminica aceasta că o tranziţie precum cea din Venezuela - după ce liderul ţării Nicolas Maduro a fost capturat de forţele SUA într-o operaţiune de tip comando - este "scenariul perfect" pentru Iran, relatează EFE.
Germania va reduce subvenţiile pentru sistemele fotovoltaice de acoperiş pe fondul scăderii costurilor # Economica.net
Ministerul german al Economiei intenţionează să reducă subvenţiile pentru sistemele fotovoltaice de acoperiş şi să se concentreze pe marile parcuri fotovoltaice, pe motiv că sistemele de acoperiş au devenit viabile din punct de vedere al costurilor şi fără sprijinul statului, transmite Bloomberg.
Prețul petrolului a urcat la 80 de dolari barilul, iar pragul de 100 de dolari nu este exclus. Ce efect va avea blocarea pe termen lung a strâmtorii Ormuz, pe unde trece 20% din tot petrolul din lume # Economica.net
Deocamdată vasele de transport de țiței și LNG nu traversează strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din petrolul mondial, chiar dacă oficial Iranul nu a blocat strâmtoarea. Un blocaj pe termen lung ar însemna un deficit de ofertă egal cu 13% din consumul mondial, care nu poate fi compensat, pe termen scurt, din alte surse, ceea ce va ridica prețurile.
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie, transmite Bloomberg.
TeraSteel investește peste 20 de milioane de euro într-o noua fabrică de panouri termoizolante la Lehliu-Gară # Economica.net
TeraSteel a inaugurat sâmbătă, 28 februarie 2026, în Lehliu-Gară, cea mai modernă fabrică de panouri termoizolante din România, în urma unei investiții de peste 20 de milioane de euro, dintre care 8 milioane de euro reprezintă ajutor de stat. Noua unitate confirmă direcția strategică a companiei: creștere sustenabilă, eficiență operațională și consolidarea poziției României ca hub regional pentru soluții constructive performante.
Raportul lunar al DGPCI arată că, în februarie 2026, înmatriculările de mașini ni din România au continuat să se afle în declin față de anul anterior. Doar 8.965 de autoturisme noi au intrat în circulație în a doua lună a acestui an.
Copilul teribil al fenomenelor extreme revine în 2026. El Nino riscă să încălzească planeta şi mai mult în acest an # Economica.net
Fenomenul climatic natural El Nino ar putea reveni în a doua jumătate a anului 2026, existând riscul ca temperaturile globale să crească până la noi niveluri record, transmite luni AFP.
Orange Group anunță semnarea unui acord cu AST SpaceMobile și Satellite Connect Europe, o companie deținută în parteneriat de către AST SpaceMobile și Vodafone. Acordul presupune colaborarea pe conectivitatea prin satelit de tip D2D (Direct-to-Device – „Direct pe dispozitiv”) în diverse piețe importante pentru Grupul Orange. România va fi prima țară în care Orange va testa viabilitatea noii tehnologii, prin constelația de sateliți ai AST SpaceMobile.
Aurul „bubuie” odată cu războiul din Iran. Prețul a ajuns la 5.418 dolari uncia, creştere de peste 22% în 2026 # Economica.net
Metalele prețioase au înregistrat o creștere puternică la începutul tranzacționării în Asia, după ce atacurile militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului au accentuat riscul geopolitic și au determinat investitorii să se orienteze către active defensive tradiționale, arată o0 analiză Investing.com. Prețu7l unciei de aur pe piețele internaționale a ajuns la 5.418 dolari uncia și continuă să crească.
Mai multe explozii au fost auzite luni în jurul orei 5:00 GMT la Ierusalim, unde s-au declanşat sirenele după anunţul armatei privind tiruri de rachete iraniene asupra Israelului, au relatat jurnalişti ai AFP.
