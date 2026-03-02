Cum funcționează Scutul de la Deveselu, arma împotriva rachetelor Iranului? Are interceptori de 20.000.000$

Iranul nu se mai joacă și a început să lovească țări europene. Este vorba de Cipru, mai exact o bază militară britanică din această țară. Dacă Iranul decide să folosească rachete, NATO este gata să riposteze cu Scutul de la Deveselu și un sistem identic din Polonia.

