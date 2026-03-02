SURSE: Grindeanu îi pune condiții lui Nazare pentru bugetul pe 2026: autoritățile locale să nu aibă niciun leu în minus față de anul anterior
Gândul, 2 martie 2026 15:20
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a pus una dintre cele mai importante condiții pentru susținerea proiectului de buget pe 2026 în coaliția de guvernare. Finanțările la nivel local trebuie să fie cel puțin la același nivel ca anul trecut, fără reduceri pentru autoritățile locale. Negocierile privind bugetul de stat se află într-un moment critic, în contextul […]
Acum 5 minute
16:00
Opt avioane de pasageri au reușit să decoleze luni de pe aeroportul din Abu Dhabi. Acestea se îndreaptă către orașe din Asia și Europa. La bord se află turiști și alte persoane care încearcă să plece din Orientul Mijlociu, relatează Mediafax. Luni, portalul web de urmărire a traficului aerian, Flight Radar, a anunțat, pe platforma […]
16:00
Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu: “Între SUA și Israel e mai mult decât o alianță/În Orientul Mijlociu e război total“ # Gândul
Orientul Mijlociu stă pe un butoi de pulbere, fiecare zi care trece ducând conflictul militar la un alt nivel. Într-o intervenție în direct în cadrul ediției de luni a emisiunii Ai Aflat!, experta în Orientul Mijlociu Ioana Constantin Bercean a creionat o analiză a tabloului din această zonă fierbinte și cele mai probabile scenarii în […]
Acum 30 minute
15:40
Ciolacu s-a întâlnit la Buzău cu ambasadorul Japoniei. „Am discutat despre interesul tot mai ridicat al oamenilor de afaceri japonezi pentru România” # Gândul
Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu ambasadorul Japoniei în România, Sa Takashi Katae. Scopul întâlnirii, precizează Ciolacu pe Facebook, a fost dezvoltarea relațiilor economice și diplomatice la nivel regional,. Fostul premier și-a exprimat dorința de a continua colaborarea din noua sa poziție de președinte al Consiliului Județean Buzău. „Ne-am mulțumit reciproc pentru colaborarea foarte bună din […]
15:40
Locul 1. ARCMEDIA, liderul în presa online din România cu peste 11 milioane de cititori în luna februarie # Gândul
Grupul ARCMEDIA își consolidează poziția de lider al pieței media digitale din România, ocupând locul 1 în clasamentul grupurilor de presă după numărul de cititori unici, pentru a treia lună consecutiv, conform măsurătorilor oficiale SATI (Studiul de Audiență și Trafic Internet). Potrivit datelor SATI aferente lunii decembrie 2025, Grupul ARCMEDIA a înregistrat 12.852.030 de clienți […]
Acum o oră
15:20
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth face primele declarații despre operațiunea SUA din Iran: „Nu noi am început războiul, dar îl terminăm” # Gândul
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth începe prin a spune că operațiunea asupra Iranului, la ordinele directe ale lui Donald Trump, este cea mai letală, cea mai complexă și cea mai precisă operațiune aeriană din istorie. „Nu noi am început războiul, dar sub președintele Trump îl terminăm”, spune el.
15:10
Prețul motorinei a explodat în București. La unele pompe, carburantul diesel se vinde cu aproape 9 lei pe litru. „Merg în Bulgaria să fac plinul de acolo” # Gândul
Prețul motorinei a explodat la unele benzinării din București, ajungând la un nivel foarte mare, de aproape 9 lei. La benzinăria OMV de la Gara de Nord, motorina MaxxMotion se vindea luni cu 8,92 de lei litrul, iar benzina MaxxMotion 100 plus se vindea cu 8,76 pe litru. Motorina și benzina s-au scumpit din nou, […]
15:10
Ceapa este una dintre cele mai folosite legume din bucătărie. Pentru a folosi cea mai proaspătă ceapă trebuie să fim atenți la câteva lucruri atunci când o cumpărăm. Ceapa este foarte bogată în antioxidanți și fibre și este folosită în foarte multe preparate. Atunci când o cumpărăm, însă, trebuie să fim atenți la unele lucruri […]
15:10
Bulgaria, datorie externă de aproape zece ori sub cea a României, deși economia lor e de trei ori mai mică # Gândul
Potrivit ultimelor date publicate de autorităților de la Sofia, Bulgaria are o datorie externă de aproape zece ori mai mică decât cea a României. Dacă datoria externă a Bulgariei a ajuns la finalul anului 2025 la peste 25 de miliarde de euro, cea a României a crescut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde […]
15:10
Oana Țoiu se laudă că a făcut un canal de WhatsApp, în timp ce românii sunt disperați că nu pot contacta ambasadele # Gândul
Ministrul Oana Țoiu a răspuns la întrebările reporterului Gândul, în cadrul conferinței de presă de la Ministerul Afacerilor Externe, și a precizat, că românii blocați în zonele de conflict pot accesa informații prin canalele oficiale. Aceasta a subliniat că o comunicare individuală cu fiecare cetățean din Emirate este imposibilă. Oana Țoiu a fost întrebată luni, […]
Acum 2 ore
15:00
A fost declanșată procedura de numire a membrilor Colegiului Director al CNCD. Cine sunt cei 19 candidați care se vor „duela” pentru 6 locuri disponibile și mandate de 5 ani # Gândul
Parlamentul României a declanșat procedura de numire a membrilor în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și a Avocatului Poporului, iar calendarul anunțat conține termene foarte scurte pentru desfășurarea procesului de selecție. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este autoritatea de stat autonomă, sub control parlamentar, care își desfașoară activitatea în domeniul discriminării […]
15:00
Trump, „foarte dezamăgit” de Starmer pentru că nu i-a permis să atace Iranul de pe Diego Garcia: „Pare că era îngrijorat de legalitate” # Gândul
Liderul american Donald Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de prim-ministrul britanic Keir Starmer pentru faptul că nu a permis inițial forțelor americane să utilizeze baza aeriană de pe insula Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru a executa lovituri asupra Iranului, scrie luni cotidianul The Telegraph, citând un interviu al președintelui SUA. Marea Britanie a refuzat […]
15:00
Cei trei sfinți mucenici pomeniți în calendarul ortodox la 3 martie: Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc # Gândul
Sfinţii Mucenici Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox la 3 martie. Ei au trăit în timpul împăraţilor Diocleţian şi Maximian (284-305). Toți trei erau ostaşi şi prieteni apropiaţi ai Sfântului Mucenic Teodor Tiron, unul din sfinţii militari, pomenit la 17 februarie. După sfârşitul Sfântului Tiron, în cetatea Amasiei, cei trei tovarăşi […]
14:40
Portavionul american USS Gerald R. Ford a intrat în „operațiuni de luptă active” împotriva Iranului. CENTCOM: „Forțele americane s-au apărat cu succes împotriva a sute de atacuri cu rachete și drone iraniene” # Gândul
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat că portavionul USS Gerald R. Ford a intrat în operațiuni de luptă active în estul Mediteranei, lansând aeronave în sprijinul Operațiunii Epic Fury, care vizează infrastructura militară iraniană și consolidează atacurile aliate din regiune. Desfășurarea plasează cel mai avansat portavion al Marinei în centrul operațiunilor aeriene reale împotriva […]
14:40
Un oraș a ocupat primul loc într-un sondaj pentru cel mai verde din Europa, el se află la numai două ore de Marea Britanie. Cunoscut pentru parcurile sale și atmosfera relaxată, orașul a obținut scoruri mari pentru calitatea aerului, spațiile verzi și parcurile publice. Orașul european care se simte ca un parc național Potrivit Express, […]
14:30
Oana Țoiu anunță cifra oficială a românilor din Emirate: „Avem un număr de 14.000 de cetățeni”. Prima măsură de ajutorare: un grup de WhatsApp # Gândul
Ministrul de Externe Oana Țoiu a transmis, luni, că, la momentul actual, există 14.000 de români în Emiratele Arabe Unite, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Ca primă măsură de ajutorare, va fi înființat un grup de WhatsApp. „Va exista o ședință la ministerul Economiei cu agențiile de voiaj care au răspuns cetățenilor români […]
14:20
Cât plătește un bărbat în fiecare noapte la un hotel din Dubai, după ce a rămas blocat: „Felul principal și apa au costat 120 de dolari” # Gândul
O călătorie de afaceri în Dubai s-a transformat rapid într-o experiență stresantă pentru un designer de interior. După ce zborul spre Marea Britanie a fost anulat din cauza închiderii aeroportului și a exploziilor raportate în oraș, Kunal Trehan a fost nevoit să plătească aproximativ 670 de dolari pe noapte pentru cazarea într-un hotel de lux. Când a auzit prima explozie, bărbatul […]
14:20
Comandamentul Central al SUA a declarat, luni, că autoritățile din Kuweit au doborât, din greșeală, trei avioane de vânătoare americane, în timp ce Iranul ataca regiunea. „La ora 23:03 ET, pe 1 martie, trei avioane F-15E Strike Eagles ale SUA care zburau în sprijinul operațiunii Epic Fury s-au prăbușit deasupra Kuweitului din cauza unui aparent […]
14:20
Oana Țoiu, bilanț îngrijorător al românilor aflați în zona de conflict: „Avem un număr de 14.000 de cetățeni în Emiratele Arabe Unite” # Gândul
Ministrul de Externe Oana Țoiu a transmis că, la momentul actual, există 14.000 de români, blocați în Emiratele Arabe Unite, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. „Va exista o ședință la ministerul Economiei cu agențiile de voiaj care au răspuns cetățenilor români și au coordonat propriile celule de criză în această perioadă. Avem nevoie […]
14:10
Scorțișoara este un condiment cu un miros extrem de plăcut, folosit frecvent în diverse preparate, de la deserturi la băuturi. Are, însă, și alte întrebuințări. Scoarța interioară a arborelui de scorțișoară, cunoscut științific sub numele Cinnamomum, este un condiment comercializat în diferite moduri. Se poate găsi sub formă de batoane sau transformată în pudră. Scorțișoara […]
14:10
Viktor Orban publică imagini din satelit cu conducta Drujba avariată și îl atacă pe Zelenski: „În loc să șantajeze, ar trebui să reînceapă transportul de petrol spre Ungaria” # Gândul
Premierul ungar Viktor Orban a publicat luni imagini din satelit cu conducta petrolieră Drujba prin care este furnizat petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, dar care este oprită din 27 ianuarie din cauza a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, dar Budapesta consideră că este vorba despre un șantaj politic ucrainean […]
Acum 4 ore
13:50
Teodosie evacuat. Arhiepiscopul Tomisului a fost somat să părăsească bijuteria Art Nouveau, de 600 metri pătrați, din centrul Constanței # Gândul
Controversatul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, s-a făcut remarcat mereu prin poziții ireverențioase, contrare doctrinelor din cadrul BOR, dar și prin stilul de viață opulent. Deținătorul unui superb bolid Mercedes făcut cadou de enoriașii și preoții din parohia sa, Teodosie va fi nevoit să părăsească vila monument istoric din centrul Constanței, întrucât contractul de închiriere expiră luna […]
13:50
Cristian Tudor Popescu: „Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai” # Gândul
Gazetarul Cristian Tudor Popescu critică, într-o postare pe Facebook, inițiativa profesoarelor din Vrancea, care au plecat, alături de cei 28 de elevi de gimnaziu, în Dubai. Publicistul consideră că organizarea unei astfel de excursii a fost nu numai lipsită de o componentă educativă reală, ci reprezintă și o imprudență majoră, în contextul situației tensionate din […]
13:40
Președintele Gremium Nomads România recunoaște implicarea într-o campanie electorală. „Un primar ne-a rugat să purtăm veste” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Alexandru Cazan, președintele Clubului de Motocicliști Gremium Nomads România, a vorbit despre conexiuni externe ale unor membri ai clubului, dar și despre situații în care motocicliștii au fost implicați în acțiuni din zona politică. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”. Alexandru Cazan: „Am avut băieți plecați în […]
13:40
De ce este bine să dormi cu ușa dormitorului închisă. Explicațiile experților îi surprind pe mulți # Gândul
Puțină lume se gândește la asta, dar acest detaliu aparent banal poate avea un impact mai mare asupra confortului și siguranței din timpul nopții decât ne imaginăm. Specialiștii spun că modul în care lăsăm ușa dormitorului când dormim, deschisă sau închisă, nu ține doar de preferințe. Există și câteva motive practice importante de care trebuie […]
13:30
Tăierea pomilor fructiferi se face, în principal, în perioada de repaus vegetativ, în momentul în care pomii nu mai au frunze și activitatea biologică este redusă. Curățarea prin tăiere are rolul de a menține sănătatea pomilor, de a stimula producția și de a preveni apariția bolilor. Tăierea pomilor influențează direct modul în care pomul își […]
13:30
Iranul susține că a lovit biroul premierului israelian Netanyahu cu rachete supersonice Kheibar # Gândul
Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a anunțat, astăzi, că a lansat rachete balistice Kheibar care au vizat biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și o locație legată de comandamentul Forțelor Aeriene Israeliene. Potrivit sursei citate, aceasta ar fi „a zecea serie” de atacuri lansate de Iran. Declarația, difuzată pe canalele oficiale iraniene, preciza că rachetele […]
13:30
Caz stupefiant în Călărași. O femeie de 38 de ani a fost ucisă de fratele ei, iar cadavrul a fost aruncat de familie într-un lac # Gândul
Incident șocant în Călărași. O femeie de 38 de ani, cunoscută cu probleme psihice, a fost ucisă cu un cuțit chiar de fratele ei. După ce a comis fapta oribilă, bărbatul a aruncat cadavrul într-un lac din Călărași. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului de 37 de […]
13:20
Adrian Câciu: „Benzina, maxim 8 lei și motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă” # Gândul
Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a transmis, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că prețul carburanților la pompă nu ar trebui să depășească anumite praguri în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, atâta timp cât cotația barilului de petrol se menține sub 100 de dolari. Adrian Câciu susține într-o postare pe Facebook […]
13:20
SURSE: Guvernul vrea crearea unui fond de solidaritate pentru primăriile fără posibilități de autofinanțare # Gândul
Guvernul ia în calcul crearea unui fond de solidaritate destinat sprijinirii primăriilor cu capacitate redusă de autofinanțare, potrivit unor surse guvernamentale. Fondul ar urma să fie constituit din sumele alocate autorităților locale din impozitul pe venit și TVA, în contextul în care negocierile pe buget se anunță tensionate. În paralel, Ministerul Finanțelor nu ar avea […]
13:10
Culorile care atrag imediat atenția. Ce efect au nuanțele hainelor asupra modului în care o persoană este percepută # Gândul
Trei culori sunt considerate ca fiind cele care atrag imediat atenția și care cresc atractivitatea și percepția despre persoana care le poartă, susțin cercetătorii. Culorile hainelor fac parte din comunicarea nonverbală. În urma unor studii, cercetătorii au ajuns la concluzia că trei nuanțe în mod special contribuie în mod substanțial la impresia pe care o […]
13:10
Și-a securizat SUA petrolul din Venezuela înainte de atacarea Iranului? Explicațiile unui analist economic despre scenariul cel mai probabil # Gândul
Războiul fulgerat pornit de SUA și Israel împotriva Iranului a declanțat o criză de proporții în Orientul Mijlociu. Iranul a ripostat dramatic, blocând strâmtoarea Ormuz, care asigură fluxul a circa o cincime din petrolul global. Șocul geopolitic al crizei din Golf s-a resimțit imediat în cotații pe piețele internaționale. Cotațiile internaționale resimt șocul închiderii Ormuzului […]
13:00
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e vinovat pentru rușinea istorică de a participa în play-out? Comentăm cu Florin Costea și Robert Panduru # Gândul
FCSB a ratat calificarea în play-off-ul din Superligă și va juca, în premieră, în play-out! „EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Rușine istorică pentru FCSB! Campioana din ultimele două ediții in […]
13:00
Zelenski și-a oferit ajutorul în „războiul“ împotriva Iranului. „Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărărare este de neînlocuit” # Gândul
Într-un discurs video, difuzat seara trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „situația din Orientul Mijlociu arată cât de dificil este să asiguri o protecție în proporție de 100%, împotriva rachetelor și dronelor Shahed“. Potrivit oficialului, Ucraina este gata să împărtășească experiența pe care a dobândit-o în domeniul apărării, în cei patru ani de […]
13:00
Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a cheltuit economiile pe nunta cu a doua soție # Gândul
Un bărbat din China a fost dat în judecată de propriul său fiu de numai 10 ani, pentru că a cheltuit economiile celui mic fără acordul acestuia și a refuzat să i le înapoieze. Cazul a stârnit indignare pe rețelele sociale în cazul lui Xiaohui, un băiat în vârstă de 10 ani din Zhengzhou, provincia Henan, din nordul […]
13:00
Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil” # Gândul
Prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a tras un semnal de alarmă cu privire la siguranța cetățenilor europeni blocați în Orientul Mijlociu. Victor Negrescu a transmis că situația îngrijorătoare din Orientul Mijlociu ridică semne serioase de întrebare cu privire la siguranța românilor și mai ales a […]
12:50
Postul Paștelui, cunoscut sub denumirea de Postul Mare, marchează o perioadă de pregătire spirituală înainte de Învierea Domnului și are loc în perioada 23 februarie – 11 aprilie, pentru ortodocși, în timp ce catolicii vor respecta perioada de postire între 2 martie și 4 aprilie. Pentru credincioșii care țin post, avem cea mai pufoasă rețetă […]
12:40
Președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, despre regulile și filozofia cluburilor moto: „Caracterul mă interesează, nu cazierul” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, a vorbit despre regulamentul clubului pe care îl conduce, dar și despre obiectivul pe care aceștia îl urmăresc pe termen lung. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”. Alexandru Cazan explică faptul că conduita în cadrul clubului moto se bazează pe respectul […]
12:40
PNL acuză PSD că ia în considerare ruperea Coaliției, în timp ce Guvernul face eforturi pentru repatrierea românilor din zonele de conflict # Gândul
PNL acuză într-un comunicat de presă că, în timp ce unii membri ai Executivului caută soluții de repatriere a românilor din zonele de conflict, PSD se reunește „în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției”, conform Mediafax. În comunicatul transmis, PNL transmite că Guvernul […]
12:30
Țara de lângă România unde statul oferă până la 13.000 de euro pentru cumpărarea unei case la sat # Gândul
Pe fondul dorinței tot mai mari de a părăsi aglomerația din orașe și de a adopta un stil de viață mai liniștit, tot mai mulți oameni se orientează către mediul rural. Într-o țară de lângă România, autoritățile oferă până la 13.000 de euro pentru cumpărarea unei case la sat. Demersul liderilor din Serbia este o […]
12:20
Franța este „gata” să apere țările din Golf și Iordania împotriva Iranului. „Regimul iranian trebuie să înceteze atacurile și să facă concesii” # Gândul
Franța este „gata” să apere țările din Golf și Iordania împotriva Iranului, dacă va fi necesar, a declarat, luni, ministrul de externe al Franței, Jean-Noel Barrot, relatează TF1 Info. „Țărilor aliate care au fost ținta deliberată a rachetelor și dronelor Gărzii Revoluționare iraniene și antrenate într-un război pe care nu l-au ales – Arabia Saudită, […]
12:20
Cum au ajuns cei 28 de copii din Vrancea în mijlocul războiului. Inspectorul general școlar al județului explică în exclusivitate pentru Gândul detaliile “deplasării culturale” în Dubai # Gândul
Conflictul din Orientul Mijlociu, care „mocnea” de mai mult timp, s-a transformat într-o realitate cruntă. SUA și Israelul – prin operațiunile militare combinate „Epic Fury” și „Răgetul Leului” – au bombardat Iranul, iar conducerea Republicii Islamice a fost, practic, „decapitată”. Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a fost ucis în urma unui bombardament de […]
12:20
Bogătașii din Emirate plătesc sute de mii de euro ca să părăsească zona, din cauza conflictului din Golf. Care este singura rută disponibilă # Gândul
Capitala Riad a devenit principala rută de evacuare pentru cetățenii foarte bogați și afaceriștii de top, blocați în statele din Golf, în contextul intensificării conflictului regional şi al atacurilor iraniene asupra unor oraşe precum Dubai, Abu Dhabi, Doha şi Manama, transmite Arab News. Aeroportul din Riad este unul dintre puţinele care funcţionează, după ce majoritatea […]
12:10
Președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, reacționează în scandalul din lumea moto. „Mi se pare nevinovat băiatul ăsta” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Alexandru Cazan, președintele Clubului de Motocicliști Gremium Nomads România, a vorbit despre două episoade controversate care au vizat zona cluburilor moto. Acesta susține că anumite afirmații au fost exagerate și scoase din context. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”. Alexandru Cazan: „Mi se pare nevinovat băiatul ăsta” […]
12:10
Specialiștii în previziuni astrologice au explicat cum va fi luna martie 2026 pentru nativii din zodiac și la ce ar trebui să fie aceștia atenți. Luna martie 2026 este considerată de astrologi ca fiind o lună marcată de decizii și noi începuturi pentru nativi, relatează presa spaniolă. Berbec – În luna martie, acești nativi trebuie […]
12:10
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Au râs de Gigi Becali?! Prime pentru titlu și Liga Campionilor! # Gândul
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații despre ce s-a întâmplat la meciul cu Argeșul și răspund la controversa „Au râs sau nu dinamoviștii de Gigi Becali?”. Știre importantă: după mulți ani, Dinamo are prime pentru titlu și intrarea în Champions League! Avem toate sumele. Dăm […]
Acum 6 ore
12:00
În timp ce miniştrii caută soluţii pentru aducerea în ţară a românilor din Orientul Mijlociu, PNL vrea pace cu PSD # Gândul
Miniştrii s-au strâns la Guvern, urgent, ca să găsească soluţii cum să-i aducă în ţară pe românii prinşi în conflictul din Orientul Mijlociu. Printre cei convocaţi de premierul Ilie Bolojan prezenţi se află şi ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare. Nu se ştie deocamdată care este concluzia şi metoda prin care românii vor fi readuşi în […]
12:00
Bugetul pe 2026 reaprinde tensiunile din coaliție. PSD: „Nu votăm dacă nu sunt îndeplinite condițiile” # Gândul
Coaliția de guvernare are astăzi, la ora 13:00, o nouă ședință dedicată bugetului pentru 2026. Discuțiile despre împărțirea banilor au amplificat tensiunile dintre partidele aflate la guvernare. Tema principală ar fi alocările pentru investiții și pachetul social cerut de PSD. Social-democrații au transmis un mesaj clar înainte de ședință. Biroul Permanent Național s-a reunit pentru a decide […]
12:00
Lăsarea gunoiului pe casa scării, un obicei aparent inofensiv, dar neplăcut pentru vecini și care atrage sancțiuni legale. Mulți locatari folosesc spațiile comune din blocuri pentru a-și lăsa temporar deșeurile, pentru ca ulterior să le ducă la ghenă. Spațiul comun trebuie păstrat curat și liber, iar lăsarea deșeurilor pe palier este neplăcut pentru vecini și […]
12:00
Ce se întâmplă cu prețul la carburanți în România, după izbucnirea conflictului din Iran. Ministrul Energiei: „Am vorbit cu ANPC, am luat măsuri” # Gândul
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a precizat în cadrul unei conferințe de presă, susținute la sediul PSD, că prețul la carburanți va crește cu cel mult 3 – 5 bani pe litru. Oficialul a subliniat că a luat măsuri pentru a-i împiedica pe furnizori să speculeze situația războiului din Iran, pentru a impune tarofe exorbitante. „Am […]
