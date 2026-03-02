Oana Țoiu, bilanț îngrijorător al românilor aflați în zona de conflict: „Avem un număr de 14.000 de cetățeni în Emiratele Arabe Unite”

11:10

În limba română există cuvinte foarte lungi, care abia se pot pronunța. Cel mai lung are 44 de litere. Cel mai lung cuvânt din limba română are 44 de litere şi îl găsim în dicţionarele medicale, nu şi în DEX. Este vorba despre Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză, care are 44 de litere și care se referă la o […]