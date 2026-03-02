BREAKING Surpriză pentru șefia DNA. Ministrul Justiției a făcut propunerile pentru marile parchete

15:30

„Femeile trebuie să muncească și să demonstreze că merită, pentru că premisa inițială e că sunt acolo pentru că sunt amante, fiice, soții, rude, nu pentru că și-au câștigat acea poziție prin muncă”. The post „Femeile din politică trebuie să convingă că nu sunt doar obiecte de decor”- Victoria Stoiciu INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.