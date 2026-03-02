Cristina Chiriac este propusă de Ministerul Justiției pentru funcția de procuror general al PICCJ
Newsweek.ro, 2 martie 2026 17:40
Ministerul Justiției a anunțat propunerea oficială pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, recomandând-o pe Cristina Chiriac, apreciată pentru competențele și experiența sa.
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
17:50
Moarte misterioasă în Rusia: Umar Djabrailov, fost candidat la președinție, găsit mort cu arma de foc # Newsweek.ro
Umar Djabrailov, un controversat om de afaceri rus care a candidat în martie 2000 la alegerile prezidenţiale care l-au adus pe Vladimir Putin la putere, s-a sinucis cu o armă de foc. Fostul senator de Cecenia avea 67 de ani şi a obţinut numai 0,1% din voturi la alegeri.
Acum 30 minute
17:40
Cristina Chiriac este propusă de Ministerul Justiției pentru funcția de procuror general al PICCJ # Newsweek.ro
Ministerul Justiției a anunțat propunerea oficială pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, recomandând-o pe Cristina Chiriac, apreciată pentru competențele și experiența sa.
Acum o oră
17:30
Șefa Parchetului General are un cont cu 1.000.000€ pe care refuză să îl justifice. Deține și 4 case # Newsweek.ro
Newsweek a atras atenția în urmă cu 3 săptămână că Cristina Chiriac care candidează pentru șefia Parchetului General are un cont cu 1.000.000 euro. Ea nu a dorit să justifice de unde are banii.
17:30
O platformă AI dezvoltată integral în România, lansată în premieră la Mobile World Congress 2026 # Newsweek.ro
O platformă AI dezvoltată integral în România a fost lansată în premieră la ediția 2026 a Mobile World Congress (MWC), cel mai important eveniment global dedicat industriei telecom și tehnologiilor mobile, care are loc la Barcelona între 2 și 5 martie.
17:30
România va trece din nou la ora de vară în martie. Când vom da ceasurile cu o oră înainte? # Newsweek.ro
În 2026, România va trece din nou la ora de vară prin mutarea ceasurilor înainte cu o oră, un moment care marchează începutul zilelor mai lungi și mai multă lumină naturală seara.
17:20
Anunțul ministrului energiei pentru toți șoferii: ce se întâmplă cu prețul motorinei? Va ajunge la 10 lei? # Newsweek.ro
Există numeroase temeri legate de i creștere puternică a prețului la benzină și la motorină. Unii specialiști cred că e posbili ca benzina și motorina să sară de 10 lei.
17:20
SUA mută 15 aeronave din bazele spaniole după atacurile asupra Iranului, în timp ce Madridul refuză implicarea # Newsweek.ro
Cincisprezece aeronave americane au părăsit bazele militare Rota și Morón din sudul Spaniei de când Statele Unite și Israelul au lansat, în weekend, atacuri asupra Iranului, potrivit hărților publicate de site-ul FlightRadar24.
Acum 2 ore
17:00
FOTO Ai mașină hybrid? Atenție, în România au început să se fure bateriile! Una nouă costă peste 3.000 € # Newsweek.ro
Proprietarii de mașini hybrid trebuie, se pare, să fie mai atenți unde și le lasă parcate în România. Au început să se fure bateriile de înaltă tensiune, iar una nouă costă peste 3.000 € la reprezentanță.
17:00
Ministerul Educației anunță burse sociale pentru peste 39.000 de studenți din medii vulnerabile # Newsweek.ro
Peste 39.000 de studenți ce provin din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale, a anunțat, luni, Ministerul Educației și Cercetării, care a precizat că măsura are drept scop prevenirea și reducerea abandonului universitar.
16:50
SUA retrag avioanele militare dintr-un stat european după refuzul privind folosirea bazelor pentru Iran # Newsweek.ro
Cincisprezece avioane americane au părăsit bazele militare de la Rota și Moron din sudul Spaniei, după ce SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului în weekend, arată hărțile publicate luni de site-ul de monitorizare a zborurilor FlightRadar24, relatează Reuters.
16:30
CSM a validat candidaturile a 11 judecători pentru trei posturi la Inspecția Judiciară # Newsweek.ro
Un număr de 11 magistrați s-au înscris la concursul pentru ocuparea a trei posturi de inspector judiciar. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, vineri, că toți candidații îndeplinesc condițiile legale pentru a participa la etapele următoare de selecție.
16:20
Ce soluții tehnologice inovative prezintă Anker Innovations la Mobile World Congress 2026 # Newsweek.ro
Anker Innovations prezintă la Mobile World Congress 2026 cea mai recentă colecție de tehnologie din generația următoare, evidențiind noi soluții în domeniul încărcării echipamentelor, al caselor inteligente, al roboticii, precum și în segmentul audio.
16:20
Artiștii cer Ministerul Culturii măsuri concrete pentru sprijinirea dansului contemporan # Newsweek.ro
Un număr de 330 de artiști îi solicită ministrului Culturii, Andras Istvan Demeter, într-un memoriu, adoptarea de către Ministerul Culturii a unor politici publice dedicate susținerii dansului contemporan și accesului publicului la această formă de artă.
16:10
Criza din industria auto ajunge „policriză” în Europa. 350.000 angajați, în pericol, inclusiv în România # Newsweek.ro
Stellantis, Volkswagen, Renault - Dacia, Bosch, Michelin, Valeo... Majoritatea constructorilor auto și a producătorilor de piese europeni se clatină din cauza „pariului” electrificării. Criza ajunge „policriză” în Europa. Se estimează că 350.000 angajați sunt în pericol.
Acum 4 ore
15:50
Ideologul Kremlinului, Aleksandr Dughin, se teme de furia lui Trump: „Putin va fi următorul după Khamenei” # Newsweek.ro
Aleksandr Dughin avertizează că Rusia ar putea urma scenariul Iranului după eliminarea liderului suprem Ali Khamenei. Ideologul „lumii ruse” spune că Vladimir Putin ar putea fi următoarea țintă a lui Donald trump și cere militarizare totală și mobilizare imediată.
15:50
b1TV: 20 de elevi şi 4 profesori din Suceava, blocaţi în Dubai: „A fost panică. Am dus copiii la subsol” # Newsweek.ro
20 de elevi de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava și patru profesori au rămas blocați în Dubai, după anularea zborurilor. O profesoară spune că a fost panică și că elevii au fost adăpostiți la subsolul hotelului.
15:40
Viitoarele comune vor avea 20.000 locuitori și 20 sate. Vor fi amplasate la 25 km de orașul reședință # Newsweek.ro
. După o săptămână plină de relatări, dezbateri și analize politice și financiare pe acest incitant subiect, vom încheia acest dosar tot cu cel cu care l-am început, pentru a „închide” cercul: istoricul Vasile Cotiugă.
15:40
Basarabean cu interdicție pe Schengen „interceptat” pe Prut de polițiștii ieșeni: voia să ajungă în Rusia # Newsweek.ro
Un moldovean a dat în judecată Poliția de Frontieră pentru că nu a fost lăsat să intre în țară. Alexandr I. voia să ajungă de fapt în Rusia, dar drumul direct nu era posibil din cauza războiului din Ucraina.
15:20
Cum funcționează Scutul de la Deveselu, arma împotriva rachetelor Iranului? Are interceptori de 20.000.000$ # Newsweek.ro
Iranul nu se mai joacă și a început să lovească țări europene. Este vorba de Cipru, mai exact o bază militară britanică din această țară. Dacă Iranul decide să folosească rachete, NATO este gata să riposteze cu Scutul de la Deveselu și un sistem identic din Polonia.
15:00
Arabia Saudită amenință va lovi instalațiile petroliere iraniene, după ce Iranul a atacat rafinăria Ras Tanura # Newsweek.ro
Arabia Saudită amenință cu represalii militare directe împotriva Iranului dacă Teheranul va lansa un atac „concertat” asupra infrastructurii Aramco. Avertismentul vine la câteva ore după ce o dronă a lovit rafinăria saudită Ras Tanura, forțând suspendarea operațiunilor.
14:50
Conflict în Orientul Mijlociu. Oana Ţoiu: Nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi # Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că până în prezent nu există nicio informaţie privind cetăţeni români răniţi în urma conflictului din Orientul Mijlociu.
14:40
Ajutoarele pentru pensie anunțate pentru 2026 s-ar putea înjumătăți. Ce bani s-ar fi găsit pentru pensionari? # Newsweek.ro
Bugetul se elaborează în aceste zile. Pentru ca pensionarii să primească ajutorul la pensie e nevoie de 2.800.000.000 de lei. Se pare că ar exista doar jumătate de sumă la buget.
14:40
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Iran: „Pare simplu din afară” # Newsweek.ro
Artista Anca Țurcațiu și iubitul ei Călin Șerban sunt blocați în Thailanda din cauza conflicului izbucnit în Iran. Ei urmau să se întoarcă pe 3 martie în România, însă zborul a fost anulat.
14:30
Coaliţia de guvernare s-a reunit, luni, la Palatul Victoria, pe agendă aflându-se bugetul pe 2026, care ar trebui să fie adoptat cât mai curând în Guvern şi trimis Parlamentului. PSD vrea în continuare adoptarea măsurilor din pachetul de solidaritate.
14:10
Meteo. Cum va fi vremea până la jumătatea lunii martie? A fost anunțată prognoza pe regiuni # Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a transmis estimările meteorologice pentru intervalul 2 - 15 martie 2026, indicând temperaturi mai ridicate decât cele normale în prima parte a lunii, urmate de o posibilă răcire a vremii și precipitații spre mijlocul intervalului.
Acum 6 ore
13:50
Președintele CIOR, colonelul (r.) norvegian Jørn Buø și generalul de brigadă Overmaat, președintele Comisiei pentru rezerve a NATO (NCR), au semnat oficial încetarea Memorandumului istoric de înțelegere dintre CIOR și NATO.
13:50
Economistul Adrian Negrescu: Românii vor resimți un șoc la raft chiar din această lună # Newsweek.ro
Românii vor resimți un șoc la raft chiar din această lună, pentru că prețul carburanților dictează în foarte mare măsură prețul final al bunurilor de larg consum, iar agricultura, procesarea alimentelor și distribuția depind masiv de motorină, susține economistul Adrian Negrescu.
13:40
Românii nu mai au bani nici de mașini noi, nici de mașini SH. Piața auto din România, în cădere liberă # Newsweek.ro
Piața auto din România este în cădere liberă. După ce înmatriculările de mașini noi s-au prăbușit cu 33% în ianuarie, în februarie au scăzut cu 24%. Iar cifrele arată că românii nu mai au bani nici de mașini SH, această piață fiind în premieră în scădere a doua lună consecutiv.
13:30
600 de lei lunar pentru copiii cu dizabilități. În care oraș din România se oferă sprijinul? # Newsweek.ro
Copiii cu dizabilități din Municipiul Buzău urmează să primească câte 600 de lei în fiecare lună. Primăria va acorda această sumă din bugetul local.
13:20
Călin Georgescu și Simion cereau ca România să fie neutră și neînarmată. 9 țări neutre, bombardate de Iran # Newsweek.ro
Propagandiștii Rusiei din România, precum Călin Georgescu, George Simion sau Diana Șoșoacă susțineau sus și tare ca România să fie neutră față de invazia lui Putin în Ucraina și criticau dur achizițiie militare, însă mitul „neutralității” a fost spulberat de Iran, 11 țări atacate
12:50
România stă mai bine decât Germania sau Danemarca la ponderea femeilor în funcţii de conducere # Newsweek.ro
În anul 2024, 35,2% din toate funcţiile de conducere din Uniunea Europeană erau deţinute de femei, în creştere de la 31,8% în 2014, arată datele publicate luni de Eurostat în avanpremiera Zilei Internaţionale a Femeii.
12:40
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA-Israel împotriva Iranului, afirmă ministrul de externe german # Newsweek.ro
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA şi a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul de externe german Johann Wadephul, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, relatează dpa.
12:30
300 români urmau să fie evacuați din Israel spre Egipt. Cum au fost împiedicați în ultima clipă? # Newsweek.ro
Peste 300 de romani plecați din Israel trebuiau extrași din Egipt în noaptea de duminică spre luni, dar zborurile au fost anulate. O sursă Tarom a explicat care este motivul aceste amânări.
12:20
Ce se întâmplă cu prețul carburanților? Motorina, 9 lei/l în România. În Bulgaria, 7,5 lei/l la același „Peco” # Newsweek.ro
Situația geo-politică și inflația „explodează” prețul carburanților. Motorina premium a ajuns aproape de „pragul psihologic” de 9 lei/l în România. Dar, în același timp, e mai scumpă ca în Austria și alte 17 țări UE. În Bulgaria, de pildă, e 7,5 lei/l, la același „Peco” românesc.
12:10
Organizatorii Marelui Premiu de Formula 1 al Australiei (6-8 martie) se aşteaptă la provocări cauzate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, dar nu prevăd vreun impact asupra primei curse a sezonului, scrie DPA.
Acum 8 ore
11:50
Ce ofertă trimite Engie clienților casnici, pentru prelungirea contractului? Surpriză la facturile la gaz # Newsweek.ro
Engie a început să trimită clienților ale căror contracte se apropie de expirare noile oferte. De la 1 aprilie expiră actualul sistem de plafonare a prețului gazului pentru consumatorii casnici.
11:50
Există o singură scăpare pentru românii prinși în Orientul Mijlociu. Biletuld e avion ajunge și la 4.000 lei # Newsweek.ro
Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al restricțiilor tot mai frecvente din spațiul aerian regional, capitala Arabiei Saudite, Riad, a devenit pentru mulți pasageri un punct strategic de tranzit și, în unele cazuri, singura rută viabilă de ieșire din zonă.
11:40
„Ecoul” războiului din Orientul Mijlociu, la București. Bursa de Valori a deschis pe roșu # Newsweek.ro
„Ecoul” războiului din Orientul Mijlociu a ajuns fulgerător și la București. Bursa de Valori (BVB) a deschis pe roșu, în scădere pe toți indicii .
11:30
Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat a votat, luni, în unanimitate, pentru extinderea mandatului privind consultarea internă referitoare la analiza prezenței social-democraților la guvernare.
11:30
VIDEO Iranul bombardează Ambasada SUA din Kuwait și doboară mai multe avioane americane # Newsweek.ro
Iranul a bombardat Ambasada SUA din Kuwait, iar mai multe avioane americane de război s-au prăbușit, nu se știe încă în ce împrejurări, în această țară.
11:10
Horoscop martie: Care sunt cele 5 zodii care au parte de prietenie, înțelegere și familie în această lună? # Newsweek.ro
Relațiile se îmbunătățesc considerabil pentru cinci semne zodiacale în martie 2026, care începe sub influența lui Mercur retrograd în Pești
11:00
Mai multe explozii au fost auzite luni dimineață în Ierusalim și Tel Aviv, după ce armata israeliană a anunțat noi tiruri de rachete lansate din Iran asupra teritoriului Israelului.
10:50
Escrocherie pusă la cale de o tânără din București. Atrăgea bărbați în capcană și-i lăsa fără bani # Newsweek.ro
O tânără de 20 de ani și iubitul ei sunt cercetați de Poliție după ce ar fi tâlhărit mai mulți bărbați pe care ea îi cheama acasă pentru partide de amor. Escrocheria era bine pusă la punct.
10:40
Sunt multe cazuri în care oameni inteligenți ajung victimele escrocheriilor. Infractorii știu ceva ce mulți ignoră și se folosesc de acest lucru.
10:30
Ședință de urgență la Guvern. Se caută soluții pentru românii blocați de război în Orientul Mijlociu # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a convocat ședință de urgență la Palatul Victoria în contextul cetățenilor români blocați în Orientul Mijlociu din cauza războiului.
10:20
VIDEO Momentul în care un avion F-15 al SUA de 100.00.000$ e doborât. Iran spune că e o mare victorie # Newsweek.ro
Un avion de luptă F-15 de 100.000.000$ s-a prăbușit luni dimineață (02/03) în Kuweit, în cea de-a treia zi de ostilități în Orientul Mijlociu. Iran spune că e o mare victorie.
Acum 12 ore
10:00
Hidroelectrica anunță ofertă promoțională. Se aplică atât noilor clienți, cât și celor vechi. Plus, o surpriză # Newsweek.ro
Hidroelectrica anunță ofertă promoțională. Se aplică atât noilor clienți, cât și celor vechi. De asemenea, apar schimbări la numărul zilelor disponibile pentru plata facturii.
10:00
Amendă de 2.000.000 € pentru supermarketurile care nu respectă o nouă regulă. Unde se va impune această măsură # Newsweek.ro
Produsele cu cantitate redusă și preț neschimbat trebuie marcate, altfel se aplică amenzi. Supermarketurile care nu respectă regulile vor fi amendate iar numele le vor fi făcute publice.
09:50
Țăranul care construiește un „oraș în oraș” de 14.000.000.000$. Va fi mai mare ca Sibiul # Newsweek.ro
Cu o suprafață de aproape 12 milioane de metri pătrați și o capacitate planificată de 180.000 de locuitori, Talgar Eco City este unul dintre cele mai ambițioase proiecte urbane din Asia Centrală. Orașul din oraș va fi mai mare ca Sibiul.
09:30
Mohammad Raad, liderul Hezbollah, ucis într-un raid israelian în Liban. 50 de orașe libaneze, sub bombardament # Newsweek.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a escaladat. Șeful facțiunii parlamentare Hezbollah, Mohammad Raad, ar fi fost ucis în urma atacurilor aeriene lansate de Israel asupra unor ținte ale grupării în Liban.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.