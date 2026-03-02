Războiul din Ucraina: Rusia a înregistrat în februarie cel mai slab avans din ultimii doi ani (ISW)
G4Media, 2 martie 2026 18:50
Forțele ruse au înregistrat în februarie cel mai slab avans în Ucraina din primăvara anului 2024, ca urmare a contraofensivelor ucrainene, în special în sud-estul țării, potrivit analizei AFP a datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), scrie Le Figaro. Luna trecută, armata rusă a avansat cu 123 km2, cel mai mic avans după cei 99 […] © G4Media.ro.
Stelian Ion: Propunerile ministrului justiției pentru conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT arată un total dispreț față de acea parte a societății care își dorește o justiție mai curată / Numirea acestora ar reprezenta o eroare imensă și o oportunitate ratată # G4Media
Fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, afirmă că propunerile ministrului justiției, Radu Marinescu (PSD), pentru conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT arată „un total dispreț față de acea parte a societății românești care își dorește o justiție mai curată”. Stelian Ion avertizează că numirea acestora ar reprezenta „o eroare imensă și o oportunitate ratată”. […] © G4Media.ro.
BREAKING Mihai Dimian, validat de PNL pentru funcția de ministru al Educației, la propunerea premierului Bolojan # G4Media
Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a fost propus și validat luni de Biroul Politic Național al PNL pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării. „Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal s-a reunit luni, 2 martie, începând cu ora 18.00, în format online, pentru a analiza o serie de […] © G4Media.ro.
Un număr de 19 cadre didactice şi elevi sunt blocaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu, în Emiratele Arabe Unite – Dubai, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Sibiu, profesorul Constantin Dincă, citat de Agerpres. Toţi au plecat fie în concediu, fie în vacanţă în zona unde a izbucnit războiul. […] © G4Media.ro.
Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanşe la peste 1.800 de metri altitudine, în Carpaţii Meridionali, unde au mai avut loc avalanşe mari în ultimele zile, informează Buletinul nivometeorologic remis luni seara către Agerpres. În zona montană vizată este şi cel mai mare strat de zăpadă măsurat […] © G4Media.ro.
Câteva avioane comerciale, coordonate cu autoritățile naționale, au început să decoleze luni de pe principalele aeroporturi din Emiratele Arabe Unite, transmite Wall Street Journal. Sunt primele zboruri civile după două zile de schimburi de rachete în Orientul Mijlociu care au blocat cea mai mare parte a industriei aviației din regiune. Decizia de a relua zborurile […] © G4Media.ro.
Trump, despre atacurile asupra Iranului: Valul cel mare încă nu a venit / Îi distrugem complet # G4Media
Într-un interviu acordat CNN, Donald Trump a declarat că „valul mare” de atacuri împotriva Iranului încă nu a venit, potrivit The Guardian. „Nici măcar nu am început să-i lovim cu putere”, a spus președintele SUA. „Îi distrugem complet”, a declarat Trump pentru CNN, în cadrul unui interviu telefonic de nouă minute. „Cred că merge foarte […] © G4Media.ro.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, vineri, că toți candidații îndeplinesc condițiile legale pentru a participa la etapele următoare de selecție, scrie Lumea Justiției. Lista publicată de CSM cuprinde judecători de la diverse instanțe din țară, printre care se află Maria Bărăscu, de la Curtea de Apel București, detașată în prezent la Inspecția Judiciară, […] © G4Media.ro.
Ministra Mediului: Barajul de la Mihăileni va fi realizat. Vom depune documentele necesare ca acest baraj să nu mai fie vulnerabil juridic pe viitor # G4Media
Barajul de la Mihăileni va fi realizat în continuare, iar documentele vor fi refăcute cu respectarea tuturor prevederilor legale şi vor fi complete, a declarat, luni, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Ora Guvernului. „Sunt un pic îngrijorată, pentru că o minciună care a fost spusă de foarte multe ori a ajuns inclusiv în Parlament, Parlamentul […] © G4Media.ro.
Generalul (r) Mîndrescu, despre posibilitatea apariției unor perturbări ale aprovizionării României cu interceptori Patriot: Sper să nu fie cazul. Contractele trebuie respectate / SUA consumă stocurile într-un ritm accelerat în Orientul Mijlociu # G4Media
Deși SUA consumă într-un ritm accelerat interceptorii pentru sistemele de apărare aeriană în conflictul actual din Orientul Mijlociu, fapt care ar putea afecta, potrivit unor analiști, disponibilitatea Washingtonului de a-i vinde partenerilor din Europa, generalul de brigadă (r) dr. Mircea Mîndrescu speră că nu va fi cazul în ceea ce privește funcționarea și aprovizionarea sistemelor […] © G4Media.ro.
Locul 1. ARCMEDIA, liderul în presa online din România cu peste 11,6 milioane de cititori în luna februarie # G4Media
Grupul ARCMEDIA își consolidează poziția de lider al pieței media digitale din România, ocupând locul 1 în clasamentul grupurilor de presă după numărul de cititori unici, pentru a treia lună consecutiv, conform măsurătorilor oficiale SATI (Studiul de Audiență și Trafic Internet). Potrivit datelor SATI aferente lunii decembrie 2025, Grupul ARCMEDIA a înregistrat 12.852.030 de clienți […] © G4Media.ro.
Bebeluși născuți prematur, găsiți într-o pungă de cumpărături în Franța / Mama și bunica riscă închisoarea pe viață # G4Media
O mamă și o bunică sunt judecate pentru omor și tentativă de omor, după ce au ascuns gemeni născuți prematur într-o sacoșă de cumpărături. Unul dintre copii a murit, iar celălalt a supraviețuit miraculos. Cele două femei riscă închisoarea pe viață. O femeie aflată este judecată săptămâna aceasta în Franța, pentru că, imediat după naștere, […] © G4Media.ro.
Sfatul Consulatului Rusiei în Dubai pentru turiștii blocați din cauza războiului: „Pregătiți-vă pentru condiții spartane” # G4Media
Consulatul General al Rusiei în Dubai a publicat o notă pe rețelele de socializare pentru turiștii ruși aflați în vacanță în Emiratele Arabe Unite și care nu pot să se întoarcă acasă. Din cauza războiului purtat de SUA și Israel împotriva Iranului, spațiul aerian al majorității țărilor din Orientul Mijlociu este închis. Aeroportul din Dubai, […] © G4Media.ro.
BREAKING Cristina Chiriac propusă de ministrul Justiției pentru șefia Parchetului General, Ioan Viorel Cerbu la DNA și Codrin-Horațiu Miron la DIICOT / Marius Voineag, propus adjunct al procurorului general și Alex Florența adjunct la DIICOT # G4Media
Ministerul Justiţiei a anunțat, luni propunerile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Cristina Chiriac este propusă de ministrul Justiției pentru șefia Parchetului General, Ioan Viorel Cerbu la DNA și […] © G4Media.ro.
Înmatriculările de mașini noi au scăzut în februarie cu aproape un sfert față de anul trecut. A doua lună consecutivă de scădere masivă # G4Media
Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în februarie 2026 cu 24,35% față de februarie 2025, atingând un volum de 8.965 unități, transmite asociația producătorilor auto, ACAROM. Per total 2 luni din 2026, volumul autoturismelor noi înmatriculate este de 16.892 unități, în scădere cu 29,93% față de primele două luni din 2025. În ceea […] © G4Media.ro.
Spania refuză să ofere sprijin militar pentru atacul asupra Iranului și se distanțează de Franța, Germania și Regatul Unit / Statele Unite își retrag avioanele cisternă de la baza aeriană Morón după ce li s-a refuzat permisiunea de a le folosi în cadrul Operațiunii Epic Fury # G4Media
Spania refuză să sprijine operațiunea militară americano-israeliană împotriva Iranului și se distanțează de poziția adoptată de Franța, Germania și Regatul Unit, care și-au exprimat disponibilitatea de a întreprinde chiar și „acțiuni ofensive proporționale” ca răspuns la atacurile Teheranului împotriva țărilor din Golful Persic și a Ciprului, scrie cotidianul El Pais. „Fiecare țară își ia propriile […] © G4Media.ro.
Darryl Nirenberg preia oficial mandatul de ambasador al Statelor Unite în România / Prezentarea scrisorilor de acreditare va avea loc pe 3 martie la Cotroceni # G4Media
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, va fi primit oficial marți, 3 martie, de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, a anunțat Administrația Prezidențială, potrivit Mediafax. Prezentarea acestor scrisori marchează începutul oficial al mandatului său în România și începutul activității în calitate de reprezentant […] © G4Media.ro.
Preţul motorinei creşte cu 17%, depăşind avansul cotaţiilor ţiţeiului, după războiul început în weekend în Orientul Mijlociu # G4Media
Preţurile carburanţilor cheie au crescut luni, pe măsură ce pieţele s-au deschis, după ce conflictul din Iran a escaladat în weekend, majorarea preţurilor futures pentru motorină depăşind avansul cotaţiilor ţiţeiului, în condiţiile în care livrările din Orientul Mijlociu sunt în derivă, informează site-ul oilprice.com preluat de Agerpres. Motorina se confruntă cu cel mai acut risc […] © G4Media.ro.
Președintele Comitetului șefilor de stat major, generalul Dan Caine, a confirmat luni că Israelul a fost primul care a atacat Iranul sâmbătă, potrivit Times of Israel. „A fost un atac în plină zi, bazat pe un eveniment declanșator, condus de Forțele de Apărare Israeliene, cu sprijinul comunității de informații americane”, a declarat Caine în cadrul […] © G4Media.ro.
Soţia lui Khamenei a murit în urma rănilor suferite în raidul soldat cu moartea liderului suprem al Iranului # G4Media
Soţia liderului suprem al Iranului Ali Khamenei, care a fost ucis sâmbătă într-un raid aerian al SUA asupra reşedinţei sale din Teheran, a murit la rândul ei luni ca urmare a rănilor suferite, potrivit mai multor media iraniene, inclusiv agenţia de presă Tasnim, preluate de agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh […] © G4Media.ro.
Un război nu poate fi câștigat dacă nu îi sunt specificate obiectivele. Nu se poate ajunge la pace dacă nu știi cu cine urmează să negociezi. Orbecăiala duce la împotmolire. Vietnam, Afganistan, Irak. Ucraina pentru Putin. Claritatea morală trebuie acompaniată de determinare strategică. Credibilitatea unei acțiuni precum cea actuală din Iran depinde de articularea unei […] © G4Media.ro.
Peste 39.000 de studenţi din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale de 925 lei/lună # G4Media
Peste 39.000 de studenţi ce provin din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale, a anunţat, luni, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care a precizat că măsura are drept scop prevenirea şi reducerea abandonului universitar, transmite Agerpres. „Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei […] © G4Media.ro.
Sectorul de apărare se confruntă cu deficit major de personal calificat, îmbătrânirea angajaţilor şi lipsa investiţiilor în formare profesională, potrivit sindicatelor din industria de profil # G4Media
Excluderea confederaţiilor sindicale de la reuniunea dedicată programului SAFE, cu participarea reprezentanţilor Comisiei Europene şi ai DG DEFIS, întăreşte teza conform căreia împrumutul de 16 miliarde de euro din acest program este dedicat finanţării altor economii decât cea a României, fiind vorba de fapt despre importuri de tehnologie militară, care vor adânci dependenţele de securitate […] © G4Media.ro.
Celulă de criză la Aston Martin din cauza Honda: Echipa a vrut să nu se prezinte în Australia # G4Media
Situația de la Aston Martin este mai gravă decât părea în ultima perioadă. Motorul Honda nu face față concurenței din Formula 1, iar echipa din Silvestone a luat chiar în considerare la un moment dat varianta de a nu se prezenta în prima etapă din Australia. Jocurile psihologice din F1: RedBull încearcă să scape de […] © G4Media.ro.
Turcia suspendă până vineri zborurile spre Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania, în contextul situației tensionate din Orientul Mijlociu # G4Media
Turcia a decis să suspende până la 6 martie zborurile către Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania, a anunţat luni ministrul transporturilor turc, Abdulkadir Uraloglu, citat de agențiile de știri AFP şi Reuters, informație preluată de Agerpres. ”Printre altele, toate zborurile regulate cu destinaţia Qatar, Kuweit, Bahrein şi Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt anulate până […] © G4Media.ro.
Consiliul Local al oraşului Zărneşti a adoptat, luni, o hotărâre prin care se interzice desfăşurarea jocurilor de noroc pe raza localităţii, a anunţat primarul Alexandru Igrişan, iniţiator al proiectului, transmite Agerpres. Oraşul Zărneşti este, astfel, primul din judeţ în care se ia o astfel de decizie, în contextul aplicării prevederilor OUG 7/2026, care oferă autorităţilor […] © G4Media.ro.
Partidul extremist AUR, care pretinde că e suveranist, nu a avut nici o reacție la atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului # G4Media
George Simion, liderul extremist al AUR care pretinde că e suveranist, nu a avut de trei zile nici o reacție la atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului. Simion, unul dintre cei mai activi politicieni români, nu a comunicat pe această temă nici pe rețelele sociale, nici prin comunicate, nici prin apariții în presă. […] © G4Media.ro.
Grecia trimite două fregate şi avioane militare F-16 în Cipru, după ce două drone au vizat o bază britanică de pe insulă # G4Media
Grecia trimite două fregate şi avioane militare F-16 în Cipru, unde două drone au vizat o bază britanică luni, a anunţat Ministerul grec al Apărării, într-un comunicat citat de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. ”Fregata Kimon este trimisă imediat în Republica Cipru însoţită de o a doua fregată şi de o pereche […] © G4Media.ro.
Bitcoin înregistrează 5 luni consecutive de pierderi şi o scădere cu 48 % faţă de maximul istoric atins în octombrie 2025, potrivit unei analize de specialitate # G4Media
Bitcoin a încheiat luna februarie în coborâre cu 15%, înregistrând cinci luni consecutive de pierderi şi o scădere de 48% faţă de maximul istoric de 126.500 de dolari atins în octombrie 2025, relevă o analiză eToro, dată luni publicităţii, transmite Agerpres. Potrivit lui Simon Peters, analistul platformei de investiţii eToro pentru piaţa criptoactivelor, 2026 este […] © G4Media.ro.
SURSE Liberalii, nemulțumiți că PSD nu a indicat sursa de finanțare pentru pachetul social # G4Media
Liderii PNL sunt nemulțumiți că PSD nu a indicat sursa de finanțare pentru pachetul social care include ajutoare de peste 3 miliarde de lei pentru pensionari și alte categorii sociale, au declarat pentru G4Media surse liberale. Oamenii premierului Ilie Bolojan susțin că PSD a întârziat să trimită propunerile formale la Ministerul Finanțelor pentru a fi […] © G4Media.ro.
Artiştii solicită Ministerului Culturii adoptarea unor politici publice dedicate susţinerii dansului contemporan # G4Media
Un număr de 330 de artişti îi solicită ministrului Culturii, Andras Istvan Demeter, într-un memoriu, adoptarea de către Ministerul Culturii a unor politici publice dedicate susţinerii dansului contemporan şi accesului publicului la această formă de artă, transmite Agerpres. „Având în vedere caracterul aproape exclusiv independent al acestui domeniu, lipsa unor mecanisme stabile şi coerente de […] © G4Media.ro.
Gigantul american Amazon va investi în total 33,7 miliarde de euro în Spania pentru a-şi extinde reţeaua de centre de date şi a stimula inovaţiile legate de inteligenţa artificială # G4Media
Gigantul american Amazon a informat luni că va investi încă 18 miliarde de euro (21 miliarde de dolari) în Spania, pentru a-şi extinde reţeaua de centre de date şi a stimula inovaţiile legate de AI (inteligenţa artificială), astfel încât valoarea investiţiilor în statul iberic va ajunge la 33,7 miliarde de euro, transmite agenția de știri […] © G4Media.ro.
PNL: Coaliția a decis ca miercuri să aibă loc ședința de închidere a bugetului, în format complet # G4Media
Coaliția s-a întrunit, luni, într-o ședință în care a decis ca miercuri să aibă loc ședința de închidere a bugetului, în format complet, pentru a finaliza toate capitolele și a adopta forma agreată la nivelul coaliției, se arată într-un comunicat de presă al PNL. Potrivit sursei citate, coaliția de guvernare s-a întrunit astăzi într-o ședință […] © G4Media.ro.
Şcolile din Iran rămân închise până la sfârşitul lui martie, după atacurile israeliene şi americane / Cursurile se desfăşoară online # G4Media
Şcolile de la toate nivelurile de educaţie din Iran vor rămâne închise până la sfârşitul lunii martie, după atacurile israeliene şi americane asupra acestei ţări, informează agenția de știri DPA. Activităţile de predare vor avea loc online, a relatat luni agenţia iraniană de presă Tasnim. Un purtător de cuvânt al Ministerului Educaţiei a declarat pentru […] © G4Media.ro.
Vine primăvara. Meteorologii estimează temperaturi mai ridicate decât cele normale în prima jumătate a lunii martie # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie a transmis estimările meteorologice pentru intervalul 2 – 15 martie 2026, indicând temperaturi mai ridicate decât cele normale în prima parte a lunii, urmate de o posibilă răcire a vremii și precipitații spre mijlocul intervalului, transmite MEDIAFAX. BANAT În prima jumătate a lunii martie valorile termice se vor situa peste mediile […] © G4Media.ro.
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au crescut cu 40% după ce compania QatarEnergy a oprit producţia de gaze lichefiate # G4Media
Preţurile de referinţă la gaze în Europa, care înregistrau deja creşteri puternice luni dimineaţa, au explodat după ce compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunţat că opreşte producţia de gaze lichefiate în urma unui atac iranian cu drone, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. În jurul orei 12:30 GMT, la hub-ul […] © G4Media.ro.
Spaţiul aerian israelian se redeschide parţial de luni pentru zboruri civile într-un „format limitat” # G4Media
Spaţiul aerian israelian urmează să se redeschidă de luni seara pentru zborurile civile, într-un „format extrem de limitat”, a anunţat aeroportul internaţional Ben Gurion de lângă Tel Aviv, principala poartă aeriană a Israelului, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. De marţi, „operaţiunile aeriene se vor extinde treptat, în funcţie de situaţia de securitate”, […] © G4Media.ro.
Ambulanţa pentru Monumente îşi propune punerea în siguranţă a 17 monumente istorice în acest an/ Unde se vor face investiții în concace, poduri, gări, școli, biserici și chiar o baie comunală # G4Media
Un număr de 17 monumente istorice din întreaga ţară vor fi puse în siguranţă în acest an, prin intermediul proiectului Ambulanţa pentru Monumente, conform noului calendar de intervenţii lansat oficial la începutul lunii martie, relatează Agerpres. Campania din acest an acoperă o arie geografică vastă, incluzând regiuni precum Transilvania Sud, Banat, Sălaj, Bihor, Arad, Bistriţa-Năsăud, […] © G4Media.ro.
Continuă represiunea Kremlinului împotriva vocilor disidente / Mişcarea anti-război a opozantului în exil Mihail Hodorkovski, desemnată drept „teroristă” de justiţia rusă # G4Media
Curtea Supremă a Rusiei a calificat luni Comitetul anti-război din Rusia (CAR) al opozantului în exil Mihail Hodorkovski drept organizaţie „teroristă”, interzicându-i activităţile în Federaţia Rusă pe fondul represiunii declanşate de Kremlin împotriva vocilor disidente, relatează agenția de știri France Presse, citată de Agerpres. Curtea a „recunoscut CAR drept organizaţie teroristă şi i-a interzis activităţile […] © G4Media.ro.
În această săptămână vor avea loc meciurile din sferturile Cupei României la fotbal. Capul de afiș este duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj. Meciurile se joacă într-o singură manșă. Marți, 3 martie, de la ora 19:00 va avea loc primul duel din sferturi, cel dintre Universitatea Cluj și Hermannstadt. Duelul va avea loc pe […] © G4Media.ro.
A fost nevoie de doar un minut pentru a schimba lumea. În primele 60 de secunde ale operațiunii Epic Fury, oficialii israelieni au afirmat că liderul suprem al Iranului și principalii săi acoliți erau morți, scrie The Telegraph. Dar rachetele ghidate cu precizie care au lovit centrul Teheranului în prima salvă a războiului nu l-au […] © G4Media.ro.
Trump îi reproşează premierului britanic întârzierea în autorizarea utilizării unei baze militare împotriva Iranului: A durat mult prea mult / Am fost foarte dezamăgiţi de Keir # G4Media
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat premierului britanic Keir Starmer – într-un interviu acordat luni cotidianului The Daily Telegraph – că i-a luat „prea mult timp” timp pentru a autoriza SUA să utilizeze baza militară cheie din Diego Garcia, în Oceanul Indian, împotriva Iranului, potrivit AFP, citată de Agerpres. Premierul laburist a anunţat duminică seara […] © G4Media.ro.
Atac armat în orașul american Austin / Două persoane au murit și 14 au fost rănite / Autoritățile investighează o posibilă legătură cu atacul SUA asupra Iranului # G4Media
O zonă intens circulată din centrul orașului Austin a fost scena unui atac violent în noaptea de sâmbătă spre duminică. Incidentul, petrecut pe cunoscuta stradă Sixth Street, s-a soldat cu decesul a două persoane și rănirea altor 14. Suspectul a fost împușcat mortal de forțele de ordine, iar anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca gestul […] © G4Media.ro.
Ronnie O’Sullivan, în cădere liberă: „The Rocket” a ajuns pe locul 12 în clasamentul mondial # G4Media
Absent din circuit, Ronnie O’Sullivan (50 de ani) a înregistrat o nouă coborâre în ierarhia mondială din snooker. „The Rocket” se găsește acum pe locul 12 și are nevoie de puncte pentru a fi liniștit înainte de participarea la Campionatul Mondial de la Crucible. Campion în weekend la Welsh Open, Barry Hawkins a revenit în […] © G4Media.ro.
Guvernul va lansa un canal de Whatsapp pentru cetățenii români blocați în Orientul Mijlociu din cauza războiului # G4Media
Briefing al Guvernului în legătură cu cetățenii români blocați în Orientul Mijlociu din cauza războiului. G4Media transmite LIVE. Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe: Zborul Tarom nu a putut decola aseară pentru că s-a depășit numărul de ore pentru pilot. Vor exista două curse în această seară. Va exista o ședință a operatorilor de transport astăzi, […] © G4Media.ro.
Guvernul din Liban interzice activităţile militare ale organizației teroriste Hezbollah și îi cere să predea armele # G4Media
Guvernul libanez a interzis activităţile militare ale Hezbollah, cerându-i să predea statului armele pe care le deţine, a anunţat luni prim-ministrul Nawaf Salam după o şedinţă a cabinetului, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Prim-ministrul libanez a anunţat ‘interzicerea imediată a tuturor activităţilor militare şi de securitate ale Hezbollah’, cerând formaţiunii pro-iraniene ‘să […] © G4Media.ro.
Donald Trump a declarat clar că dorește schimbarea regimului din Iran, după ce a lansat o serie de atacuri împreună cu Israelul. Atacurile l-au ucis pe liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei în complexul său din Teheran, precum și pe zeci de înalți oficiali, relatează Sky News. Atacurile aeriene singure „nu pot duce la schimbarea regimului”, […] © G4Media.ro.
BREAKING Piața auto din România continuă declinul în februarie: Scădere de peste 24% / Avans de 35% pentru vehiculele electrificate / Chinezii de la Chery intră în topul 10 al mărcilor # G4Media
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a publicat datele preliminare privind înmatriculările de autovehicule pentru luna februarie 2026, bazate pe cifrele furnizate de DGPCI. Analiza indică o perioadă de contracție pentru piața totală, însă segmentul vehiculelor electrificate continuă să câștige teren, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro. Luna februarie 2026 a marcat o scădere semnificativă […] © G4Media.ro.
Compania Falcon Defence anunţă contracte de 253 milioane de euro şi lansarea unei noi platforme de producţie în România pentru materiale energetice şi muniţie de artilerie # G4Media
Compania Falcon Defence, parte a Falcon Group, anunţă intrarea oficială pe piaţa din România prin lansarea unei platforme integrate de producţie pentru materiale energetice şi muniţie de artilerie, susţinută de contracte ferme în valoare de 253 milioane de euro pentru livrări în 2026, transmite Agerpres. Conform unui comunicat remis, luni, Agerpres, contractele vor fi onorate […] © G4Media.ro.
Pentagonul recunoaște că trei avioane de luptă ale SUA au fost doborâte din greșeală de Kuweit # G4Media
Autoritățile militare american au confirmat că trei avioane de vânătoare americane F-15E Strike Eagle s-au prăbușit în Kuweit în timpul unei misiuni, potrivit Mediafax, „La ora 23:03 ET, 1 martie, trei avioane F-15E Strike Eagles americane care zburau în sprijinul Operațiunii Epic Fury s-au prăbușit deasupra Kuweitului din cauza unui incident aparent de foc accidental”, […] © G4Media.ro.
