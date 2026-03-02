Războiul din Ucraina: Rusia a înregistrat în februarie cel mai slab avans din ultimii doi ani (ISW)

16:40

Un război nu poate fi câștigat dacă nu îi sunt specificate obiectivele. Nu se poate ajunge la pace dacă nu știi cu cine urmează să negociezi. Orbecăiala duce la împotmolire. Vietnam, Afganistan, Irak. Ucraina pentru Putin. Claritatea morală trebuie acompaniată de determinare strategică. Credibilitatea unei acțiuni precum cea actuală din Iran depinde de articularea unei […] © G4Media.ro.