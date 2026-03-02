Timișoara pe blat / Jumătate dintre cei care circulă pe mijloacele de transport din municipiu o fac fără bilet / Sumele încasate din bilete au crescut cu un milion de euro în 2025
G4Media, 2 martie 2026 20:50
Numărul timișorenilor care folosesc transportul public a crescut anul trecut, însă procentul celor care nu plătesc călătoria rămâne ridicat, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. STPT anunță intensificarea controalelor pentru reducerea fraudei și creșterea veniturilor din bilete și abonamente. Numărul timișorenilor care au circulat cu mijloacele de transport în comun în 2025 […] © G4Media.ro.
