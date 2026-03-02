Cine plătește amenda dacă pasagerul greșește

14:20

Drum de coşmar, cu multe emoţii pentru turiştii evacuaţi din Israel, care ar fi trebuit să plece, luni dimineaţă, din Cairo spre România. Un cuplu de români care s-a aflat într-un grup de pelerini care au trecut cu autocarul din Israel spre Egipt a povestit în exclusivitate pentru Observator prin ce tensiuni au trecut cu toţii. Au făcut un drum de 7 cu ore cu maşina, în aproape 21 de ore. Şase ore au stat numai în vamă, unde spun că li s-au scos bunuri din bagaje, iar când au ajuns aproape de destinaţie au aflat că nu mai pot zbura la prima oră spre România.