Branduri globale, forțate să-și închidă magazinele din Orientul Mijlociu din cauza conflictului

17:10

Este prima săptămână din martie, una specială, pe care o dedicăm femeilor... iar la Observatorul orei 16 le aducem în faţa dumneavoastră pe acelea care au adus o schimbare în comunităţile lor. Iar astăzi v-o prezentăm pe Georgeta Gărduş, îngerul animalelor fără stăpân din Dej. Nu exagerăm deloc: Georgeta chiar a salvat mii de vieţi şi nu vrea să se oprească aici. Cel mai nou proiect al ei ar trebui să prindă aripi chiar în această primăvară.