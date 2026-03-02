Decizia Iranului care l-a surprins pe Donald Trump, după primele atacuri israeliano-americane
StirileProtv.ro, 2 martie 2026 20:50
Președintele Donald Trump a declarat că armata SUA „dă tot ce poate” în Iran — dar „valul mare de atacuri ” încă urmează să vină. De asemenea, el s-a arătat surprins că Iranul a ripostat.
Acum 10 minute
21:00
Mărturia cutremurătoare a unui iranian din mijlocul războiului: „Au lovit atât de puternic. Am numărat 17 explozii” # StirileProtv.ro
Oamenii din Iran își descriu experiențele în timp ce Israelul și SUA continuă să bombardeze ținte din întreaga țară.
Acum 30 minute
20:50
Horoscop 3 martie 2026, cu Neti Sandu. Pentru o zodie se anunță o recompensă în bani # StirileProtv.ro
Horoscop 3 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună Plină, cu vești de tot felul. Avem multe de spus și de făcut, o să încercăm să mulțumim pe toată lumea, dar o să fie loc și de mai bine.
20:50
20:40
Ursula von der Leyen a anunțat că noi medicamente vor fi produse în România. Vom avea un nou centru de cercetare # StirileProtv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat că mai multe medicamente noi și tehnologii inovative vor fi realizate de Antibiotice Iași în următorii ani.
Acum o oră
20:20
Nou blocaj în coaliție, în săptămâna în care trebuie aprobat bugetul. Partidele nu se înțeleg cum să împartă banii # StirileProtv.ro
Negocierile pentru bugetul pe anul acesta s-au blocat. Liderii coaliției nu au căzut de acord cum să împartă banii, și așa puțini.
20:10
Piața energiei, sub presiune după atacurile asupra infrastructurii petroliere din Golf # StirileProtv.ro
Bombardamentele iraniene asupra infrastructurii petroliere din Golf pun o presiune uriașă pe piața energiei.
20:10
Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru evacuări și repatrieri din Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
La Bruxelles, comisarii europeni s-au reunit într-un Colegiu de Securitate unde au discutat situația din Orientul Mijlociu.
20:10
Reacția NATO la acțiunea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului: Alianța nu va fi implicată direct # StirileProtv.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat luni acţiunea militară a SUA şi a Israelului împotriva Iranului, afirmând că aceasta reduce capacitatea Teheranului de a obţine arme nucleare şi rachete balistice.
Acum 2 ore
20:00
Pierderile americane în Iran ar putea crește: Patru militari au murit și mai multe avioane F-15 doborâte # StirileProtv.ro
„Îi lovim chirurgical, copleșitor și fără remușcări. Nu va fi ca în Irak", a spus șeful Pentagonului, care insistă că războiul nu se va prelungi la nesfârșit.
20:00
Momentul în care trei participanți la Școala Națională Salvamont au fost surprinși de o avalanșă în munții Bucegi # StirileProtv.ro
În munții Bucegi au fost momente dramatice. O avalanșă a surprins trei participanți la Școala Națională Salvamont, care se desfășoară zilele acestea în zonă. Colegii lor au intervenit imediat.
19:50
Efectele conflictului din Iran s-ar putea vedea și în Portul Constanța. Zeci de marinari români, blocați în Strâmtoarea Ormuz # StirileProtv.ro
Zeci de marinari români sunt și la această oră blocați în zona Strâmtorii Ormuz, după ce conflictul armat din regiune a dat peste cap și traficul maritim.
19:50
Consulul României a vizitat elevii din Focșani blocați în Dubai. Au cu ei doar un adult # StirileProtv.ro
În Dubai sunt și zeci de elevi români, plecaţi în excursie cu clasa. Vorbim de liceeni din Suceava și de nişte copii de gimnaziu, din Vrancea.
19:40
Un român arată cum se trăiește în Dubai, după atacurile iraniene: „Asta e atmosfera de la benzinărie” # StirileProtv.ro
O veste încurajatoare vine din Dubai, unde sunt blocaţi mii de români. De luni seară se vor relua treptat cursele comerciale, însă turiştii sunt rugaţi să aştepte în hoteluri să fie chemaţi la aeroport.
19:30
Primii români repatriați după suspendarea zborurilor din Orientul Mijlociu. Când vor ajunge în România # StirileProtv.ro
Sute de români au reușit să părăsească Israelul pe cale terestră, şi s-au îndreptat spre Egipt. Primii 360 dintre ei ar fi trebuit să ajungă în ţară luni dimineață, cu nişte curse speciale Tarom, însă zborurile au fost reprogramate.
19:20
Grecia va trimite nave de război și avioane F-16 în Cipru ca răspuns la atacul cu dronă asupra bazei britanice # StirileProtv.ro
Grecia a ordonat desfăşurarea unei forţe militare în Cipru în urma unor incursiuni cu drone pe insula mediteraneană.
19:20
Donald Trump anunță noi lovituri masive asupra Iranului: „Valul cel mare abia urmează” # StirileProtv.ro
„Valul cel mare de lovituri împotriva Iranului abia de acum încolo urmează!”. Cel puțin așa sună avertismentul lui Donald Trump. În același timp, liderul american admite că pierderile de vieți omenești s-ar putea agrava.
19:10
Cine va fi noul ministrul al Educației. A fost propus de Ilie Bolojan, după ce Guvernul a rămas și fără interimar # StirileProtv.ro
Liberalii au votat în marți seară propunerile pentru portofoliul Educației, iar de cea mai mare susținere, s-a bucurat rectorul Universității „Ștefan cel Mare", din Suceava, Mihai Dimian.
Acum 4 ore
18:40
Apple a lansat iPhone 17e. Cum a reușit să dubleze spațiul de stocare fără să crească prețul telefonului de 599 de dolari # StirileProtv.ro
Apple a prezentat oficial iPhone 17e, cel mai nou model din seria sa accesibilă, alături de o versiune actualizată a tabletei iPad Air cu procesor M4.
18:30
Președintele american Donald Trump a declarat că nu exclude trimiterea trupelor americane în Iran „dacă ar fi necesar”, după ce a eliminat zeci de oficiali de rang înalt din Teheran.
18:20
Prețurile la benzină și motorină ar putea crește cu 10-15% în România, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Creșterea accelerată a prețului petrolului, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, ar putea conduce la o majorare de 10-15% a prețului combustibilului în următoarele săptămâni.
18:10
Fostul șef al spionajului moldovenesc va fi judecat pentru tentativă de trădare. Probele strânse de procurorii DIICOT # StirileProtv.ro
Fostul șef din Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, arestat în toamnă la București, a fost trimis în judecată pentru tentativă de trădare.
18:10
Ministrul Culturii, András Demeter, la moțiunea simplă împotriva sa, respinsă în Senat: ”Ce caută ungurul la Cultură?” # StirileProtv.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului Culturii, András Demeter a fost respinsă, luni, de Senat, cu 42 de voturi pentru şi 76 împotrivă.
18:00
Fost general NATO: Iranul s-a pregătit pentru acest război. "Va fi o rezistență de lungă durată în fața SUA" # StirileProtv.ro
Departe de a fi o confruntare scurtă, războiul SUA–Israel–Iran poate deveni unul de lungă durată, în condițiile în care Teheranul a descentralizat deciziile la nivel militar și și-a asigurat lanțuri de comandă ce pot fi înlocuite până la nivelul patru.
18:00
Macron: Franța îşi va creşte numărul focoaselor nucleare, iar aliații săi vor putea participa la „exerciții de disuasiune” # StirileProtv.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă luni, într-un discurs, la Île Longue, că Franţa îşi va creşte numărul focoaselor nucleare şi le va permite aliaţilor săi ”să participe la exerciţii de disuasiune”, relatează AFP.
18:00
Zborurile de pe aeroporturile din Dubai vor fi reluate limitat după trei zile de suspendări # StirileProtv.ro
Zborurile vor fi reluate în mod „limitat” luni seara de pe aeroporturile din Dubai, la trei zile după primele anulări cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.
17:50
Întâlnire a ministrului Apărării și ambasadorului britanic, după trei zile de conflict în Iran. Ce au discutat # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, s-a întâlnit, luni, cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii în România, Giles Portman, context în care au discutat, printre altele, despre evoluţiile recente ale situaţiei de securitate regională.
17:40
Crimă șocantă într-un sat din Iași, descoperită după două săptămâni. Cine e principala suspectă # StirileProtv.ro
O crimă șocantă a ieșit la iveală într-un sat din județul Iași. Un bărbat a fost găsit mort în propria casă, înjunghiat, după ce a lipsit de la serviciu mai bine de două săptămâni.
17:40
Cristina Chiriac, nominalizată pentru şefia Parchetului General, Viorel Cerbu la conducerea DNA, iar Codrin Miron la DIICOT # StirileProtv.ro
Ministerul Justiției a anunțat, luni, propunerile de numire pentru ocuparea funcțiilor de conducere în parchetele din sistemul de justiție.
17:30
O fetiță de un an a fost la un pas de moarte după ce a încercat să mănânce o alună. Părinții au sunat imediat la 112 # StirileProtv.ro
Momente de panică pentru o familie din Bistrița-Năsăud. Fetița lor de numai un an a fost la un pas de moarte după ce s-a înecat cu o alună. Copila a fost transportată de urgență cu un elicopter SMURD la Cluj, iar medicii au reușit să o salveze.
17:30
Care e probabilitatea ca România să devină o țintă pentru Iran. Răspunsul unui fost general NATO # StirileProtv.ro
Probabilitatea ca România să devină o țintă în războiul dintre SUA și Iran e extrem de scăzută, chiar dacă Teheranul ar putea avea în arsenalul său o rachetă care, cel puțin teoretic, ar fi capabilă să ajungă până la noi în țară.
17:30
Val de percheziții în Capitală și alte opt județe. Administratorii unor firme, acuzaţi de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaș # StirileProtv.ro
Poliţiştii şi procurorii au făcut peste 60 de percheziţii în Bucureşti şi în opt judeţe, la administratorii unor societăţi comerciale.
17:30
Ce au pățit mai mulți bărbați care au mers acasă, pe rând, cu o tânără de 20 de ani pe care au cunoscut-o online # StirileProtv.ro
Promisiunea unei nopți de amor s-a transformat într-un coșmar pentru mai mulți bărbați din Capitală. Un tânăr de 18 ani și iubita lui ar fi atras victimele, le-ar fi amenințat și jefuit, spun polițiștii.
17:30
Un bărbat a fost strivit de copacul pe care îl tăia ilegal. A rămas blocat la patru metri înalțime # StirileProtv.ro
Un tânăr din judeţul Neamţ s-a rănit grav după ce s-a urcat într-un copac de lângă șosea ca să-l taie și să-l pună pe foc. O parte din arbore a căzut și l-a strivit pe jumătate.
17:20
Preţul motorinei a crescut cu 17% după conflicul început în weekend. Este cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani # StirileProtv.ro
Preţurile carburanţilor cheie au crescut luni, pe măsură ce pieţele s-au deschis, după ce conflictul din Iran a escaladat în weekend.
17:20
Chef Sorin Bontea, imagini surprinzătoare de ziua lui. Cum s-a afișat juratul MasterChef la 56 de ani # StirileProtv.ro
Sorin Bontea, juratul îndrăgit de la MasterChef România, împlinește 56 de ani, iar modul în care și-a sărbătorit ziua a atras imediat atenția fanilor.
Acum 6 ore
16:50
Guvernul este aproape să finalizeze bugetul pe 2026, cu mai puțin de 10 luni rămase din an. Miecuri va adopta „forma agreată” # StirileProtv.ro
Coaliția de guvernare a decis ca miercuri să aibă loc ședința de închidere a bugetului în format complet, pentru finalizarea tuturor capitolelor și adoptarea formei agreate, au anunțat surse politice luni.
16:50
Neculai Stanciu de la „Vorbește lumea” e blocat în Dubai. „Așa zisele bombardamente sunt, de fapt, interceptarea dronelor” # StirileProtv.ro
Neculai Stanciu, realizatorul rubricii „Poliția modei”, este blocat în Dubai, laolaltă cu restul românilor consemnați la sol după represaliile aeriene ale Iranului, în contextul războiului declanșat de Israel și SUA.
16:50
Un al patrulea militar american a fost ucis în Operaţiunea ”Epic Fury”, declanșată de SUA în Iran: ”Din cauza rănilor” # StirileProtv.ro
Un al patrulea militar american a fost ucis în cadrul Operaţiunii Epic Fury în Iran, anunţă luni Comandamentul Militar american în Orientul Mijlociu (CENTCOM), relatează AFP, potrivit News.ro.
16:40
SUA mută avioane militare dintr-o țară din UE care a condamnat atacul său asupra Iranului # StirileProtv.ro
Cincisprezece aeronave americane au părăsit bazele militare Rota și Morón din sudul Spaniei de când Statele Unite și Israelul au lansat, în weekend, atacuri asupra Iranului, potrivit hărților publicate de site-ul FlightRadar24.
16:10
Coaliția de guvernare finalizează bugetul pe 2026: Ce reprezintă ședința de miercuri # StirileProtv.ro
Coaliția de guvernare a decis ca miercuri să aibă loc ședința de închidere a bugetului în format complet, pentru finalizarea tuturor capitolelor și adoptarea formei agreate, au anunțat surse politice luni.
15:50
”Este oficial. Toți liderii teroriști ai Axei Terorii Iranului au fost eliminați”. Lista prezentată de Armata Israelului # StirileProtv.ro
Irsaelul susține că, în urma atacului care a fost lansat în 28 februarie asupra Iranului, cu ajutorul Statelor Unite, au fost ”eliminați” toți liderii teroriști ai ”Axei Terorii Iranului”.
15:50
Oana Ţoiu: Românii cu zboruri anulate, sfătuiți să contacteze consulatele pentru a evita amenzi la expirarea vizelor # StirileProtv.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat luni că au fost primite sesizări de la cetăţeni români care au zboruri anulate din cauza perturbării programului internaţional de zbor şi care se află în special în Indonezia, Cambogia şi Thailanda.
15:30
Comisia Europeană: Nu există o îngrijorare pentru aprovizionarea cu energie a UE, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a dat asigurări luni că nu constată, deocamdată, o ameninţare imediată pentru securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, în pofida escaladării evenimentelor din Orientul Mijlociu, relatează agenţia EFE.
15:20
VIDEO. Răzbunarea Iranului. Cel puțin 9 oameni au murit în orașul Beit Shemesh din Israel, atacat cu rachete # StirileProtv.ro
Luni dimineață, orașul israelian Beit Shemesh era locul unor scene de distrugere masivă, cu clădiri distruse și resturi împrăștiate, după ce o rachetă iraniană a lovit zona, omorând mai mulți israelieni.
Acum 8 ore
15:00
„L-am prins înainte să mă prindă el pe mine.” Trump despre asasinarea ayatollahului Khamenei # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că autoritățile iraniene au încercat să-l asasineze de două ori, dar el a reușit să-l omoare mai întâi pe liderul suprem al Republicii Islamice, ayatollahul Ali Khamenei.
15:00
Cupa României, sferturi de finală. Cele mai interesante cifre din palmaresul celor opt echipe # StirileProtv.ro
Marţi, miercuri şi joi se joacă meciurile din sferturile Cupa României Betano. Partidele se desfășoară într-o singură manşă.
14:30
Vremea în următoarele două săptămâni în România. Maxime peste medie, urmate de o răcire bruscă și ploi # StirileProtv.ro
În primele două săptămâni din martie, temperaturile în majoritatea regiunilor vor fi peste mediile multianuale, maximele atingând între 13 și 16 grade în câmpie și 4–5 grade la munte în prima săptămână.
14:20
Ambasadorul Israelului în Germania avertizează: Iranul vrea să târască Europa în război. Sperăm că va răspunde în consecinţă # StirileProtv.ro
Ambasadorul Israelului în Germania, Ron Prosor, a acuzat Iranul că vrea să târască Europa în războiul din Orientul Mijlociu, potrivit dpa.
14:10
Președinția letală a lui Trump: niciun alt președinte modern nu a ordonat atât de multe lovituri militare # StirileProtv.ro
Niciun președinte din era modernă nu a ordonat mai multe lovituri militare împotriva unui număr atât de mare de țări precum Donald Trump, scrie Axios.
13:50
Falcon Defence anunță contracte de 253 milioane de euro și deschide o platformă de producție de muniție în România # StirileProtv.ro
Compania Falcon Defence, parte a Falcon Group, anunţă intrarea oficială pe piaţa din România prin lansarea unei platforme integrate de producţie pentru materiale energetice şi muniţie de artilerie.
