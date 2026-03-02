Kyros Vassaras, lovit din toate părțile! Adrian Porumboiu, atac fără menajamente la adresa șefului CCA
Antena Sport, 2 martie 2026 20:50
Nume grele din fotbalul românesc l-au luat la țintă pe șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor. Kyros Vassaras a venit luni cu explicații pentru fazele controversate din Farul Constanța – CFR Cluj, însă acestea nu au fost considerate pertinente de către nimeni. Ciprian Marica și Gică Popescu au avut un discurs dur la adresa acestuia, iar […] The post Kyros Vassaras, lovit din toate părțile! Adrian Porumboiu, atac fără menajamente la adresa șefului CCA appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
21:00
Jurnal Antena Sport | Un puşti din România vrea să ajungă la Barcelona şi să-i calce pe urme lui Pedri # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Un puşti din România vrea să ajungă la Barcelona şi să-i calce pe urme lui Pedri appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
20:50
Kyros Vassaras, lovit din toate părțile! Adrian Porumboiu, atac fără menajamente la adresa șefului CCA # Antena Sport
Nume grele din fotbalul românesc l-au luat la țintă pe șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor. Kyros Vassaras a venit luni cu explicații pentru fazele controversate din Farul Constanța – CFR Cluj, însă acestea nu au fost considerate pertinente de către nimeni. Ciprian Marica și Gică Popescu au avut un discurs dur la adresa acestuia, iar […] The post Kyros Vassaras, lovit din toate părțile! Adrian Porumboiu, atac fără menajamente la adresa șefului CCA appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
20:30
CFR Cluj a riscat să piardă două puncte şi să lase locul FCSB-ului în play-off din cauza unei datorii. O decizie a TAS obliga CFR Cluj să achite suma de 200.000 de euro impresarului Cătălin Sărmășan. Datoria era din 2024, când s-a făcut transferul lui Răzvan Sava la Udinese. Pentru a evita depunctarea, Iuliu Mureșan […] The post CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor appeared first on Antena Sport.
20:20
Bănel Nicoliţă a spus ce va face Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a chemat la FCSB: “Îl ştiu foarte bine” # Antena Sport
Bănel Nicoliţă (41 de ani) e convins că Mirel Rădoi (44 de ani) nu va accepta oferta naşului său, Gigi Becali (67 de ani), de a prelua funcţia de manager general la FCSB. Supărat pe faptul că echipa lui a ratat play-off-ul, Gigi Becali a anunţat o adevărată “revoluţie” la FCSB. Becali vrea să creeze […] The post Bănel Nicoliţă a spus ce va face Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a chemat la FCSB: “Îl ştiu foarte bine” appeared first on Antena Sport.
20:20
Jurnal Antena Sport | Schimbări la vârf la FCSB! Becali vrea să aducă un om peste Mihai Stoica # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Schimbări la vârf la FCSB! Becali vrea să aducă un om peste Mihai Stoica appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Fără FCSB, Craiova e mare favorită să devină campioană appeared first on Antena Sport.
20:10
Dinamo București a dat cea mai tare lovitură pe piața transferurilor din această iarnă și l-a adus în Ștefan cel Mare pe George Pușcaș, fost atacant al echipei naționale de fotbal a României. Vârful care a jucat ultima oară în tricoul turcilor de la Bodrumspor este tot mai aproape de debutul în alb și roșu, […] The post Andrei Nicolescu a făcut anunțul! Când debutează George Pușcaș la Dinamo appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
19:50
UPDATE: Florin Bratu (46 de ani) este noul antrenor de la Metaloglobus, după ce echipa din București a renunțat la Mihai Teja (47 de ani). Negocierile se blocaseră la un moment dat, dar spre seară s-a ajuns la un acord între toate părțile, anunţă digisport.ro. El va avea un salariu lunar de 5000 de euro, […] The post Florin Bratu a revenit ca antrenor în Liga 1! Ce salariu va avea appeared first on Antena Sport.
19:10
A venit de nicăieri! Leo Grozavu, ca și demis de la FC Botoșani. Valeriu Iftime a găsit deja înlocuitor # Antena Sport
Valeriu Iftime a luat o decizie neașteptată după ce FC Botoșani a ratat accederea în play-off. Finanțatorul moldovenilor este decis să îl dea afară pe Leo Grozavu și a găsit deja un înlocuitor. Deși a negat că ar putea părăsi FC Botoșani după partida disputată contra celor de la Hermannstadt, se pare că decizia conducerii […] The post A venit de nicăieri! Leo Grozavu, ca și demis de la FC Botoșani. Valeriu Iftime a găsit deja înlocuitor appeared first on Antena Sport.
19:10
Fost patron din Liga 1, vacanţă de coşmar în Dubai! A rămas blocat în hotel. “Evenimente care ne dau peste cap” # Antena Sport
Vacanță transformată în coșmar pentru Gigi Neţoiu, fost acţionar la Universitatea Craiova şi Dinamo! El se află acum în Dubai alături de Rodion Cămătaru – fost component al Craiovei Maxima. Anunţul a fost făcut de Emil Săndoi, care luase şi el bilete să meargă în vacanţă tot în Dubai, dar a renunţat pe ultima sută […] The post Fost patron din Liga 1, vacanţă de coşmar în Dubai! A rămas blocat în hotel. “Evenimente care ne dau peste cap” appeared first on Antena Sport.
19:10
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore # Antena Sport
Antanas Guoga (52 de ani), cunoscut ca Tony G, a pierdut 1.350.000 de dolari într-o sesiune de poker pe mize mari de câteva ore. Tony G a avut ceea ce specialiştii în poker numesc un “run teribil” de cărţi, pierzând poturi uriaşe împotriva unor miliardari chinezi şi a altor jucători de poker foarte bogaţi. Fostul […] The post Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
18:40
Charles Leclerc, imagini de senzaţie de la nunta lui cu Alexandra! Reacţia din partea Formulei 1 # Antena Sport
Charles Leclerc a postat imagini video de senzaţie de la cununia civilă cu Alexandra Saint Mleux. Aproape 500.000 de like-uri a adunat postarea în numai 10 minute, Leclerc fiind urmărit de aproape 23 de milioane de persoane pe Instagram. Alexandra Leclerc e urmărită şi ea de 3.5 milioane de persoane pe Instagram. “Felicitări, amândurora”, a […] The post Charles Leclerc, imagini de senzaţie de la nunta lui cu Alexandra! Reacţia din partea Formulei 1 appeared first on Antena Sport.
18:40
Oficialii de la Farul Constanța nu au trecut peste erorile grave de arbitraj din timpul partidei cu CFR Cluj, acolo unde gruparea antrenată de Ianis Zicu a fost privată de două lovituri de la 11 metri. Kyros Vassaras a venit cu explicații pentru situația petrecută în prelungirile disputei de la Ovidiu, însă comentariile acestea l-au […] The post Gică Popescu a răbufnit, după explicațiile lui Kyros Vassaras: „Ne ia de proști!” appeared first on Antena Sport.
18:20
Unirea Slobozia – Rapid, 19:30, LIVE TEXT. Giuleştenii vor să se apropie de lider. Echipele de start # Antena Sport
Meciul Unirea Slobozia – Rapid e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport luni, de la ora 19:30. Giuleştenii vor să se distanţeze de Dinamo şi să se apropie de liderul Universitatea Craiova. Înaintea meciului, Rapid e pe 2, cu 52 de puncte. Dinamo, care a fost învinsă cu 1-0 de FC […] The post Unirea Slobozia – Rapid, 19:30, LIVE TEXT. Giuleştenii vor să se apropie de lider. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:20
Victor Piţurcă, mesaj pentru Gigi Becali: “Ar trebui să se gândească!” Cine sunt vinovaţii de ratarea obiectivului # Antena Sport
Mulţi l-au dat direct pe Gigi Becali drept vinovat pentru ce s-a întâmplat la FCSB, Piţurcă are însă altă opinie. El crede că vinovaţi sunt fotbaliştii, apoi la FCSB s-a simţit şi o lipsă de strategie. “Vinovați sunt absolut toți! De la Gigi, dar mai ales până la jucători. Jucătorii care formează lotul FCSB-ului sunt […] The post Victor Piţurcă, mesaj pentru Gigi Becali: “Ar trebui să se gândească!” Cine sunt vinovaţii de ratarea obiectivului appeared first on Antena Sport.
18:10
Atacurile iranienilor l-au prins în Dubai pe Rodion Cămătaru: “Nu am mai trecut niciodată prin aşa ceva” # Antena Sport
Rodion Cămătaru (67 de ani) regretă că a plecat în Dubai, atacurile iranienilor prinzându-l acolo pe fostul fotbalist legendar al Craiovei. Cămătaru a transmis că încearcă să se întoarcă în România, posibil cu o cursă privată. El a subliniat că e bine şi că lucrurile nu sunt atât de rele. Totuşi, a precizat că nu […] The post Atacurile iranienilor l-au prins în Dubai pe Rodion Cămătaru: “Nu am mai trecut niciodată prin aşa ceva” appeared first on Antena Sport.
18:00
După ce FC Argeș a reușit victoria pe Arena Națională, s-a finalizat componența play-off-ului din Liga 1. Universitatea Craiova, Rapid București, Dinamo, Universitatea Cluj, CFR și piteștenii vor lupta pentru titlu în acest sezon. Ianis Zicu a exclus deja una dintre aceste formații din lupta pentru marele trofeu, iar acesta a vorbit și despre verdictul […] The post Ianis Zicu a exclus deja o echipă din lupta la titlu: „Nu este atât de puternică” appeared first on Antena Sport.
17:50
Mario Tudose (FC Argeş) şi Matei Ilie (CFR Cluj) sunt pe lista de transferuri a lui Gigi Becali. Cel care i-a recomandat latifundiarului este Mitică Dragomir. “Uite, Gigi, ce îți spun eu acum. Câștigi la el cel puțin 8 milioane. Du-te și ia-l pe fundașul central de la Argeș, care are 21 de ani (n.r. […] The post Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” appeared first on Antena Sport.
17:20
Pleacă Daniel Pancu de la CFR Cluj? Tehnicianul român a refuzat deja două oferte din Turcia # Antena Sport
Daniel Pancu a scris istorie de când a fost instalat pe banca celor de la CFR Cluj, reușind să califice formația ardeleană în play-off, cu o etapă înainte de finalul sezonului regular. Clubul din Gruia a legat o serie impresionantă de zece succese consecutive și este gata să lupte pentru titlu. Chiar dacă situația de […] The post Pleacă Daniel Pancu de la CFR Cluj? Tehnicianul român a refuzat deja două oferte din Turcia appeared first on Antena Sport.
17:20
“Revoluţie” la FCSB! Gigi Becali a anunţat 7 transferuri la echipă după ratarea play-off-ului # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat o adevărată “revoluţie” la FCSB după ratarea play-off-ului. Nu mai puţin de 7 transferuri vrea să facă patronul campioanei ultimelor două sezoane. Becali a pus ochii pe un jucător din România, dar vrea şi alţi fotbalişti, din străinătate. Gigi Becali: “7 jucători trebuie să aducem” “Trebuie să ridicăm […] The post “Revoluţie” la FCSB! Gigi Becali a anunţat 7 transferuri la echipă după ratarea play-off-ului appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
17:00
Ciprian Marica, tiradă la adresa lui Kyros Vassaras, după explicațiile fazelor din Farul – CFR: „Nesimțire” # Antena Sport
Comisia Centrală a Arbitrilor a venit cu lămuriri după fazele scandaloase din timpul partidei dintre Farul Constanța și CFR Cluj, însă explicațiile lui Kyros Vassaras l-au scandalizat pe Ciprian Marica. În prelungirile disputei de la Ovidiu, gazdele au solicitat o lovitură de la 11 metri, după un duel în careu în care Marian Huja și-a […] The post Ciprian Marica, tiradă la adresa lui Kyros Vassaras, după explicațiile fazelor din Farul – CFR: „Nesimțire” appeared first on Antena Sport.
17:00
Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru # Antena Sport
Steven Nsimba a reuşit să se impună la Universitatea Craiova şi să fie omul care aduce golurile. Există voci care l-au dat pe Nsimba inclusiv la naţionala României şi au cerut naturalizarea lui. “Ne lipsesc jucători care să finalizeze și să tranșeze meciul în favoarea noastră. România are valoare, trebuie doar să finalizeze ce are […] The post Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru appeared first on Antena Sport.
16:50
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 2 martie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Campioana va evolua în premieră în play-out. AntenaSport Update 2 martie 1. Plan uriaş după dezastru Gigi Becali vrea să-i aducă pe Adrian Ilie şi […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 martie appeared first on Antena Sport.
16:40
Gigi Becali le-a cerut iertare fanilor FCSB-ului: “E mare ruşine. Nu mi-am închipuit, stăteam eu pe bancă” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) le-a cerut iertare fanilor FCSB-ului pentru că echipa nu a intrat în play-off. Becali vrea să schimbe complet lucrurile la FCSB. Se va axa pe scouting, echipa neavând până acum un departament de scouting. Becali a subliniat că Mihai Stoica (60 de ani) va rămâne în continuare în aceaaşi poziţie […] The post Gigi Becali le-a cerut iertare fanilor FCSB-ului: “E mare ruşine. Nu mi-am închipuit, stăteam eu pe bancă” appeared first on Antena Sport.
16:40
Dennis Politic nu s-a dovedit a fi o piesă de bază pentru FCSB în prima jumătate a acestui sezon, în ciuda sumei de aproximativ 1 milion de euro care s-a plătit pentru el. După o perioadă în care a adunat doar 687 de minute în tricoul FCSB-ului, echivalent a opt meciuri întregi, el a acceptat […] The post Se întoarce Dennis Politic la FCSB? Decizia luată de Hermannstadt appeared first on Antena Sport.
16:30
Nota primită de Louis Munteanu pentru cele 12 minute jucate în Austin FC – DC United 1-0 # Antena Sport
Louis Munteanu a bifat a doua apariție într-un meci oficial pentru americanii de la DC United, însă atacantul transferat pe bani mulți de la CFR Cluj a fost iarăși rezervă. Echipa unde evoluează vârful român a pierdut cu scorul de 1-0, iar Munteanu a fost introdus pe teren în ultimele 12 minute de joc. Acesta […] The post Nota primită de Louis Munteanu pentru cele 12 minute jucate în Austin FC – DC United 1-0 appeared first on Antena Sport.
16:00
Când zeci de mii de fani călătoresc pentru un turneu final, o finală de Champions League sau un Grand Prix, hotelurile din orașele gazdă intră într-o competiție la fel de intensă ca cea de pe teren. Fiecare detaliu contează, de la rapiditatea check-in-ului până la mirosul care îi întâmpină pe oaspeți în lobby. Iar cei […] The post (P) Recepția perfectă nu începe cu un zâmbet, ci cu o aromă bine aleasă appeared first on Antena Sport.
15:50
Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate # Antena Sport
Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din finalul partidei Farul – CFR Cluj 1-2. Şeful CCA a transmis că deciziile luate de arbitrul Florin Andrei au fost corecte. Kyros Vassaras a analizat, în primă fază, ce s-a întâmplat în minutul 69. Matei Ilie şi Gustavo au avut un duel în careu, însă şeful […] The post Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate appeared first on Antena Sport.
15:50
Florin Bratu a fost asociat cu o venire la Metaloglobus după plecarea lui Mihai Teja de la echipa din Pantelimon, iar totul părea să fie rezolvat între cele două tabere. Deși “Bratone” a acceptat propunerea ultimei clasate din Liga 1, acesta va rămâne în eșalonul secund, deoarece CS Dinamo nu vrea să îi dea drumul. […] The post Revenirea lui Florin Bratu în Liga 1, blocată! Antrenorul își dăduse deja acordul appeared first on Antena Sport.
15:50
Grecia rămâne una dintre destinațiile de suflet ale românilor, oferind acel amestec inconfundabil de peisaje aride, ape de cristal și arome mediteraneene care te fac să te întorci an de an. Cu mii de insule și o coastă continentală spectaculoasă, alegerea locației ideale poate fi o provocare, însă secretul unui concediu reușit stă în echilibrul […] The post (P) Evadare în insulele elene: Cum să planifici vacanța perfectă la malul mării appeared first on Antena Sport.
15:20
“Mi-am vândut tot ce aveam”. Sacrificiul imens făcut de jucătorul pe care FCSB plătea 1 mil. €. Ce face acum # Antena Sport
Vali Badea, omul care timp de trei ani a fost legitimat la FCSB, a povestit recent ce sacrificii a trebuit să facă pentru a-și dezvolta propria sa școală de fotbal. Young Steaua Alexandria este proiectul pe care fostul atacant îl conduce de 11 ani și de care se leagă și o bază sportivă modernă construită […] The post “Mi-am vândut tot ce aveam”. Sacrificiul imens făcut de jucătorul pe care FCSB plătea 1 mil. €. Ce face acum appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
14:40
Cosmin Contra a făcut antrenamente online, în plin război în Orientul Mijlociu: “N-am avut teamă” # Antena Sport
Cosmin Contra (50 de ani) a oferit declaraţii despre situaţia din Orientul Mijlociu. Antrenorul lui Al-Arabi se află în Qatar, ţară afectată de războiul dintre SUA, Israel şi Iran. Cosmin Contra a dezvăluit că a fost nevoit să facă antrenamente online, dată fiind situaţia delicată din Qatar. Antrenorul a transmis însă că nu s-a temut, […] The post Cosmin Contra a făcut antrenamente online, în plin război în Orientul Mijlociu: “N-am avut teamă” appeared first on Antena Sport.
14:30
Pep Guardiola, gata să facă un transfer pe o sumă-record în fotbal. Pentru cine “sparge banca” Manchester City # Antena Sport
Manchester City a fost una dintre cele mai active echipe în ultimele două “ferestre” de mercato, iar Pep Guardiola nu vrea să se oprească. Jurnaliștii de la Mundo Deportivo au preluat o informație potrivit căreia formația de pe Etihad vrea să îl aducă pe Tino Livramento, fundașul dreapta al lui Newcastle, pe o sumă-record. Manchester […] The post Pep Guardiola, gata să facă un transfer pe o sumă-record în fotbal. Pentru cine “sparge banca” Manchester City appeared first on Antena Sport.
14:00
Adrian Ilie, dorit de Gigi Becali la FCSB. Plan uriaş după ratarea play-off-ului: “O să vrea şi Rădoi” # Antena Sport
Adrian Ilie e dorit de Gigi Becali la FCSB. După ratarea play-off-ului, patronul campioanei a decis să înfiinţeze un departament de scouting, din care să facă parte şi fostul internaţional. Gigi Becali şi-a făcut un plan uriaş pentru sezonul viitor, fiind extrem de nemulţumit de transferurile realizate la echipa sa în actuala stagiune. Adrian Ilie, […] The post Adrian Ilie, dorit de Gigi Becali la FCSB. Plan uriaş după ratarea play-off-ului: “O să vrea şi Rădoi” appeared first on Antena Sport.
13:50
Iuliu Mureșan, dialog de urgență cu Daniel Pancu după ultimele declarații ale antrenorului: “Tensiune mare” # Antena Sport
Iuliu Mureșan a declarat recent că a discutat cu Daniel Pancu, după ce antrenorul CFR-ului a dezvăluit că viziunea sa nu e comptabilă cu cea a clubului și că oricând se poate întâmpla ceva care să îl facă să nu continue după vară. Președintele clubului a ținut să calmeze spiritele și să expună tensiunea acumulată […] The post Iuliu Mureșan, dialog de urgență cu Daniel Pancu după ultimele declarații ale antrenorului: “Tensiune mare” appeared first on Antena Sport.
13:40
“Inter e în propria ei ligă”. Chivu a primit complimentul suprem de la cel mai în vârstă antrenor din Serie A # Antena Sport
Gian Piero Gasperini, antrenorul lui AS Roma, a vorbit după finalul meciului nebun contra lui Juventus (3-3) despre rezultatele înregistrate de echipa sa împotriva cluburilor mari din Serie A și nu a ezitat să laude Interul lui Chivu. Tehnicianul capitolinilor a spus inclusiv la ce excelează formațiile precum cea a “nerazzurrilor”. AS Roma și Juventus […] The post “Inter e în propria ei ligă”. Chivu a primit complimentul suprem de la cel mai în vârstă antrenor din Serie A appeared first on Antena Sport.
13:40
Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander # Antena Sport
Nepotul lui Ion Ţiriac a postat un mesaj copleşitor despre conflictul care a zguduit lumea. SUA şi Israel au atacat sâmbătă Iranul, războiul soldându-se deja cu sute de persoane decedate. Alexander şi Nicholas sunt cei doi băieţi pe care Alexandru Ion Ţiriac îi are alături de fosta soţie, Ileana Lazariuc, de care a divorţat în […] The post Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander appeared first on Antena Sport.
13:10
Andrei Nicolescu a discutat în cadrul unei emisiuni pe seama mai multor subiecte, printre care și viitorul lui Florentin Petre la echipă. Cu această ocazie, președintele lui Dinamo a anunțat că “Piticul” va semna cel mai probabil un contract valabil pe doi ani, care să se încheie exact când se termină și înțelegerea cu Zeljko […] The post Dinamo pregătește o nouă prelungire de contract. Andrei Nicolescu a făcut anunțul appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
12:50
“Inter e în propria ei ligă”. Cristi Chivu a primit complimentul suprem de la Gian Piero Gasperini # Antena Sport
Gian Piero Gasperini, antrenorul lui AS Roma, a vorbit după finalul meciului nebun contra lui Juventus (3-3) despre rezultatele înregistrate de echipa sa împotriva cluburilor mari din Serie A și nu a ezitat să laude Interul lui Chivu. Tehnicianul capitolinilor a spus inclusiv la ce excelează formațiile precum cea a “nerazzurrilor”. AS Roma și Juventus […] The post “Inter e în propria ei ligă”. Cristi Chivu a primit complimentul suprem de la Gian Piero Gasperini appeared first on Antena Sport.
12:50
“Au jucat ca să o ţină pe FCSB în afara play-off-ului”. Dănuţ Lupu, acuzaţii dure după Dinamo – FC Argeş 0-1: “Penibil” # Antena Sport
Dănuţ Lupu a avut un discurs dur, după ce FC Argeş a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0 şi şi-a asigurat prezenţa în play-off. Fostul internaţional este de părere că trupa lui Zeljko Kopic nu şi-a apărat corect interesele în meciul cu piteştenii. Lupu a declarat că jocul lui Dinamo a fost unul “penibil”, […] The post “Au jucat ca să o ţină pe FCSB în afara play-off-ului”. Dănuţ Lupu, acuzaţii dure după Dinamo – FC Argeş 0-1: “Penibil” appeared first on Antena Sport.
12:40
Pe ce a dat vina Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: “S-au învăţat cu bani mulţi” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o nouă reacţie dură, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Patronul campioanei şi-a taxat jucătorii după ruşinea istorică înregistrată, mărturisind că atitudinea lor a fost una greşită, în mai multe meciuri. Gigi Becali a transmis că elevii lui Charalambous şi Pintilii “s-au învăţat cu mulţi bani”, motiv pentru care nu au […] The post Pe ce a dat vina Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: “S-au învăţat cu bani mulţi” appeared first on Antena Sport.
12:30
Gigi Becali a anunţat o măsură radicală la FCSB, după ratarea play-off-ului: “Am tras un semnal de alarmă, i-am zis lui MM” # Antena Sport
Gigi Becali a avut un nou discurs categoric, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Patronul campioanei s-a declarat extrem de dezamăgit de campania de transferuri din acest sezon, fiind convins că echipa sa avea nevoie de întăriri la mijlocul terenului. După ce l-a atacat pe Mihai Stoica, cel care s-a ocupat de transferuri, Gigi Becali […] The post Gigi Becali a anunţat o măsură radicală la FCSB, după ratarea play-off-ului: “Am tras un semnal de alarmă, i-am zis lui MM” appeared first on Antena Sport.
12:00
Programul Marelui Premiu al Australiei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (06:00) # Antena Sport
Programul Marelui Premiu al Australiei | Noul sezon din Formula 1 debutează în acest week-end. Cursa de pe Circuitul Albert Park va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Sesiunea de calificări de sâmbătă, de la ora 07:00, va fi în direct pe Antena 3 CNN şi […] The post Programul Marelui Premiu al Australiei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (06:00) appeared first on Antena Sport.
12:00
Lovitură pentru Dinamo înainte de play-off. Cât lipsește Karamoko după ce a ieșit pe targă în meciul cu Argeș # Antena Sport
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre accidentarea suferită de Mamoudou Karamoko în meciul disputat contra lui FC Argeș. Atacantul “câinilor” a suferit o ruptură musculară și urmează să stea pe bară în jur de o lună, așa că va rata primele etape din play-off. Mamoudou Karamoko, vârful celor de […] The post Lovitură pentru Dinamo înainte de play-off. Cât lipsește Karamoko după ce a ieșit pe targă în meciul cu Argeș appeared first on Antena Sport.
11:50
Martie îţi aduce în AntenaPLAY debutul mult aşteptat al sezonului de Formula 1™, sferturile de finală din Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2, un derby din Liga Portugal, Benfica – Porto, şi cele mai tari meciuri din NBA şi NHL. Formula 1™ revine în AntenaPLAY Sezonul 2026 din Formula 1™ programează în luna […] The post Noutăţile din sport ale lunii martie în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
11:40
Intimidare sau ironie fină la Real Madrid? Postarea Barcelonei înainte de returul din Cupă cu Atletico # Antena Sport
Barcelona a început o adevărată campanie de mobilizare înainte de returul din semifinala Cupei Spaniei contra lui Atletico Madrid. După ce a pierdut cu 4-0 pe Metropolitano, formația blaugrana a început să facă o serie de postări prin care a transmis că poate face remontada, dar una dintre ele a ieșit în evidență, fiind la […] The post Intimidare sau ironie fină la Real Madrid? Postarea Barcelonei înainte de returul din Cupă cu Atletico appeared first on Antena Sport.
11:00
Cum s-au descurcat echipele intrate în play-off în meciurile directe? Craiova e lider, Dinamo nu prinde podiumul # Antena Sport
Configurația play-off-ului a fost stabilită odată cu victoria Argeșului contra lui Dinamo, iar cele șase echipe care vor participa în lupta pentru primele locuri din Liga 1 sunt următoarele: Universitatea Craiova, Rapid, CFR Cluj, “U” Cluj, plus celelalte două menționate anterior. Într-un clasament realizat strict cu echipele calificate în play-off, în care să se ia […] The post Cum s-au descurcat echipele intrate în play-off în meciurile directe? Craiova e lider, Dinamo nu prinde podiumul appeared first on Antena Sport.
10:50
Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi # Antena Sport
Gigi Becali a convocat o şedinţă de urgenţă la Palat, după umilinţa FCSB-ului. Campioana a ratat play-off-ul pentru prima dată în istorie, fiind prima campioană en-titre din Liga 1 care va evolua în play-out. Gigi Becali s-a declarat extrem de nemulţumit de campania de transferuri de la FCSB, din acest sezon. Acesta a declarat, după […] The post Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi appeared first on Antena Sport.
10:20
Vești bune despre Dan Petrescu, după ce “Bursucul” și-a anunțat revenirea: “Poate să-și reia activitatea” # Antena Sport
Iuliu Mureșan a avut recent o intervenție în cadrul unei emisiuni și a anunțat că Dan Petrescu are o situație medicală foarte bună și că sunt șanse mari ca din vară să revină în fotbal. Declarațiile președintelui de la CFR vin la aproape trei săptămâni după ce “Bursucul” însuși și-a anunțat revenirea în fotbal. În […] The post Vești bune despre Dan Petrescu, după ce “Bursucul” și-a anunțat revenirea: “Poate să-și reia activitatea” appeared first on Antena Sport.
10:20
“Am trecut graniţa fără probleme”. Cei doi jucători care au fugit din Iran, în plin război. Cum au reuşit # Antena Sport
Fotbaliştii spanioli Munir El Haddadi şi Ivan Sanchez, care joacă în liga iraniană de fotbal, au părăsit Iranul pe şosea prin Turcia şi sunt aşteptaţi să revină în Spania în următoarele ore, conform anunţului făcut de cei doi duminică. “Ieri (sâmbătă) planul era să părăsim ţara cu avionul, dar am fost evacuaţi şi nu am […] The post “Am trecut graniţa fără probleme”. Cei doi jucători care au fugit din Iran, în plin război. Cum au reuşit appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.