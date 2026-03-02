“Inter e în propria ei ligă”. Cristi Chivu a primit complimentul suprem de la Gian Piero Gasperini
Antena Sport, 2 martie 2026 12:50
Gian Piero Gasperini, antrenorul lui AS Roma, a vorbit după finalul meciului nebun contra lui Juventus (3-3) despre rezultatele înregistrate de echipa sa împotriva cluburilor mari din Serie A și nu a ezitat să laude Interul lui Chivu. Tehnicianul capitolinilor a spus inclusiv la ce excelează formațiile precum cea a "nerazzurrilor". AS Roma și Juventus
Acum 30 minute
13:10
Andrei Nicolescu a discutat în cadrul unei emisiuni pe seama mai multor subiecte, printre care și viitorul lui Florentin Petre la echipă. Cu această ocazie, președintele lui Dinamo a anunțat că "Piticul" va semna cel mai probabil un contract valabil pe doi ani, care să se încheie exact când se termină și înțelegerea cu Zeljko
Acum o oră
12:50
"Inter e în propria ei ligă". Cristi Chivu a primit complimentul suprem de la Gian Piero Gasperini # Antena Sport
Gian Piero Gasperini, antrenorul lui AS Roma, a vorbit după finalul meciului nebun contra lui Juventus (3-3) despre rezultatele înregistrate de echipa sa împotriva cluburilor mari din Serie A și nu a ezitat să laude Interul lui Chivu. Tehnicianul capitolinilor a spus inclusiv la ce excelează formațiile precum cea a "nerazzurrilor". AS Roma și Juventus
12:50
“Au jucat ca să o ţină pe FCSB în afara play-off-ului”. Dănuţ Lupu, acuzaţii dure după Dinamo – FC Argeş 0-1: “Penibil” # Antena Sport
Dănuţ Lupu a avut un discurs dur, după ce FC Argeş a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0 şi şi-a asigurat prezenţa în play-off. Fostul internaţional este de părere că trupa lui Zeljko Kopic nu şi-a apărat corect interesele în meciul cu piteştenii. Lupu a declarat că jocul lui Dinamo a fost unul "penibil",
12:40
Pe ce a dat vina Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: “S-au învăţat cu bani mulţi” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o nouă reacţie dură, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Patronul campioanei şi-a taxat jucătorii după ruşinea istorică înregistrată, mărturisind că atitudinea lor a fost una greşită, în mai multe meciuri. Gigi Becali a transmis că elevii lui Charalambous şi Pintilii "s-au învăţat cu mulţi bani", motiv pentru care nu au
12:30
Gigi Becali a anunţat o măsură radicală la FCSB, după ratarea play-off-ului: “Am tras un semnal de alarmă, i-am zis lui MM” # Antena Sport
Gigi Becali a avut un nou discurs categoric, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Patronul campioanei s-a declarat extrem de dezamăgit de campania de transferuri din acest sezon, fiind convins că echipa sa avea nevoie de întăriri la mijlocul terenului. După ce l-a atacat pe Mihai Stoica, cel care s-a ocupat de transferuri, Gigi Becali
Acum 2 ore
12:00
Programul Marelui Premiu al Australiei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (06:00) # Antena Sport
Programul Marelui Premiu al Australiei | Noul sezon din Formula 1 debutează în acest week-end. Cursa de pe Circuitul Albert Park va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Sesiunea de calificări de sâmbătă, de la ora 07:00, va fi în direct pe Antena 3 CNN şi
12:00
Lovitură pentru Dinamo înainte de play-off. Cât lipsește Karamoko după ce a ieșit pe targă în meciul cu Argeș # Antena Sport
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre accidentarea suferită de Mamoudou Karamoko în meciul disputat contra lui FC Argeș. Atacantul "câinilor" a suferit o ruptură musculară și urmează să stea pe bară în jur de o lună, așa că va rata primele etape din play-off. Mamoudou Karamoko, vârful celor de
11:50
Martie îţi aduce în AntenaPLAY debutul mult aşteptat al sezonului de Formula 1™, sferturile de finală din Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2, un derby din Liga Portugal, Benfica – Porto, şi cele mai tari meciuri din NBA şi NHL. Formula 1™ revine în AntenaPLAY Sezonul 2026 din Formula 1™ programează în luna
11:40
Intimidare sau ironie fină la Real Madrid? Postarea Barcelonei înainte de returul din Cupă cu Atletico # Antena Sport
Barcelona a început o adevărată campanie de mobilizare înainte de returul din semifinala Cupei Spaniei contra lui Atletico Madrid. După ce a pierdut cu 4-0 pe Metropolitano, formația blaugrana a început să facă o serie de postări prin care a transmis că poate face remontada, dar una dintre ele a ieșit în evidență, fiind la
Acum 4 ore
11:00
Cum s-au descurcat echipele intrate în play-off în meciurile directe? Craiova e lider, Dinamo nu prinde podiumul # Antena Sport
Configurația play-off-ului a fost stabilită odată cu victoria Argeșului contra lui Dinamo, iar cele șase echipe care vor participa în lupta pentru primele locuri din Liga 1 sunt următoarele: Universitatea Craiova, Rapid, CFR Cluj, "U" Cluj, plus celelalte două menționate anterior. Într-un clasament realizat strict cu echipele calificate în play-off, în care să se ia
10:50
Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi # Antena Sport
Gigi Becali a convocat o şedinţă de urgenţă la Palat, după umilinţa FCSB-ului. Campioana a ratat play-off-ul pentru prima dată în istorie, fiind prima campioană en-titre din Liga 1 care va evolua în play-out. Gigi Becali s-a declarat extrem de nemulţumit de campania de transferuri de la FCSB, din acest sezon. Acesta a declarat, după
10:20
Vești bune despre Dan Petrescu, după ce “Bursucul” și-a anunțat revenirea: “Poate să-și reia activitatea” # Antena Sport
Iuliu Mureșan a avut recent o intervenție în cadrul unei emisiuni și a anunțat că Dan Petrescu are o situație medicală foarte bună și că sunt șanse mari ca din vară să revină în fotbal. Declarațiile președintelui de la CFR vin la aproape trei săptămâni după ce "Bursucul" însuși și-a anunțat revenirea în fotbal. În
10:20
“Am trecut graniţa fără probleme”. Cei doi jucători care au fugit din Iran, în plin război. Cum au reuşit # Antena Sport
Fotbaliştii spanioli Munir El Haddadi şi Ivan Sanchez, care joacă în liga iraniană de fotbal, au părăsit Iranul pe şosea prin Turcia şi sunt aşteptaţi să revină în Spania în următoarele ore, conform anunţului făcut de cei doi duminică. "Ieri (sâmbătă) planul era să părăsim ţara cu avionul, dar am fost evacuaţi şi nu am
10:10
Metaloglobus Bucureşti şi antrenorul Mihai Teja au ajuns la un acord privind încetarea, de comun acord, a raporturilor contractuale, a anunţat, luni dimineaţa, pe pagina sa de Facebook, clubul aflat pe ultimul loc în Liga 1. ''Îi mulţumim pentru activitatea desfăşurată pe durata mandatului său şi pentru munca depusă în cadrul clubului. Îi dorim succes
09:50
“Lovitura finală”. Anunţul italienilor despre Interul lui Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan # Antena Sport
Italienii l-au analizat pe Cristi Chivu, înainte ca Inter să dispute derby-ul cu AC Milan. Partida din etapa a 28-a din Serie A se va disputa duminică, de la ora 21:45. Inter îşi poate mări avansul la 13 puncte, în cazul unei victorii în faţa rivalilor de la AC Milan. Trupa lui Cristi Chivu a
09:50
Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 108-117. Cele 35 de puncte ale lui Jokic, inutile în fața lui Edwards # Antena Sport
Într-un meci care a pus față în față două echipe cu bilanț identic înainte de start, 37 victorii – 23 înfrângeri, care s-au întâlnit de două ori în playoff în ultimii trei ani și care, daca postsezonul ar începe azi, ar fi adversare în prima rundă, Minnesota a întors un deficit de 11 pentru a
09:30
Ilie Dumitrescu a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB şi a reacţionat: “E senzaţional” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a reacţionat, după ce a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB. Patronul campioanei are în plan să construiască un departament de scouting, după ratarea play-off-ului. Ilie Dumitrescu s-a declarat convins de faptul că Gigi Becali ar lua o decizie excelentă. "Mister" este de părere că un departament de scouting nu
09:30
“Dacă face asta, trebuie eliminat”. Gianni Infantino cere măsuri clare după scandalul Vinicius – Prestianni # Antena Sport
Fotbaliştii care îşi acoperă gura în timpul altercaţiilor ar trebui eliminaţi, a declarat, duminică, preşedintele FIFA, Gianni Infantino. Spusele conducătorului forului mondial au venit în urma incidentului în care a fost implicat jucătorul lui Benfica, Gianluca Prestianni, acuzat de insulte rasiste la adresa lui Vinicius. "Dacă un jucător îşi acoperă gura şi spune ceva care
Acum 6 ore
09:10
Câţi bani pierde Gigi Becali, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Dezastru uriaş pentru campioană # Antena Sport
Gigi Becali pierde o sumă uriaşă de bani, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Campioana a învins-o pe UTA, scor 4-2, însă meciul nu a mai avut nicio miză, dată fiind victoria obţinută de FC Argeş cu Dinamo, scor 1-0. Piteştenii au ocupat şi ultimul loc rămas liber de play-off. Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U
09:10
FCSB nu e singura! Mai există o campioană en-titre în Europa care a ratat rușinos play-off-ul # Antena Sport
FCSB a aflat duminică seara că va evolua pentru prima dată in istoria clublui în play-out, devenind prima campioană en-titre din România care atinge această contraperformanță. Cazul roș-albaștrilor nu este însă unic în Europa, pentru că în Danemarca, FC Copenhaga, deținătoarea titlului de anul trecut, nu a acces nici ea în grupa pentru campionat. FCSB
08:50
Lionel Messi, “dublă” de senzație. Argentinianul, gol din lovitură liberă și revenire cu Inter Miami de la 0-2 # Antena Sport
Lionel Messi a fost din nou magic pentru Inter Miami în confruntarea din MLS contra celor de la Orlando City. După ce echipa sa a fost condusă cu 2-0, argentinianul și-a condus colegii spre o revenire și a marcat de două ori, lovitura de grație fiind dată în minutul 90 din lovitură liberă. Messi a
08:40
“Recital de parade”. Ionuţ Radu, omul meciului în victoria superbă obţinută de Celta Vigo. Nota primită # Antena Sport
Ionuţ Radu (28 de ani) a fost desemnat omul meciului Girona – Celta Vigo 1-2, din etapa a 26-a din La Liga. Portarul român a avut intervenţii de zile mari şi a contribuit decisiv la victoria obţinută de echipa sa. Girona a deschis scorul prin Vanat, în minutul 35. Celta Vigo a reuşit să egaleze
08:30
Cristi Borcea, reacţie categorică după ruşinea istorică trăită de Gigi Becali la FCSB: “Asta mă interesează” # Antena Sport
Cristi Borcea a oferit o reacţie categorică, după ruşinea uriaşă trăită de Gigi Becali la FCSB. Campioana a ratat play-off-ul, pierzând şi ultima şansă de calificare în Top 6 după ce FC Argeş a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0. FCSB a învins-o pe UTA categoric, scor 4-2, însă meciul a fost unul fără
08:20
Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB, după ratarea play-off-ului. Cele cinci transferuri pe care le face # Antena Sport
Gigi Becali pregăteşte o adevărată "revoluţie" la FCSB, după ratarea play-off-ului. Patronul campioanei a anunţat, după victoria cu UTA, scor 4-2, că e gata să realizeze cinci transferuri, la finalul sezonului. Gigi Becali vrea să-şi întărească echipa pentru sezonul viitor, după dezastrul din actuala stagiune. Ca urmare a victoriei obţinute de FC Argeş cu Dinamo,
08:20
Basarab Panduru a auzit că Gigi Becali vrea să-l aducă pe Mirel Rădoi la FCSB și a dat verdictul: “E clar” # Antena Sport
Gigi Becali a declarat după ce FCSB a intrat în play-out că vrea să facă mai multe schimbări radicale la echipe, printre care se numără aducerea lui Mirel Rădoi ca manager general. Basarab Panduru a reacționat când a auzit vestea și a transmis că nu îl vede pe tehnicianul de 44 de ani venind la
Acum 24 ore
00:10
Florin Tănase nu a mai rezistat şi s-a luat de toată lumea după ce FCSB a intrat în play-out: “Mai aveau puţin şi-l spânzurau” # Antena Sport
Florin Tănase a avut un discurs dur după meciul UTA – FCSB 2-4, meci care nu a mai contat pentru lupta pentru play-off. FC Argeş a câştigat cu 1-0 pe Arena Naţională meciul cu Dinamo, iar campioana FCSB va juca în play-out sezonul acesta. Florin Tănase vrea ca FCSB să înceapă de acum pregătirea pentru
00:00
Programul ultimei etape din sezonul regulat. Când se joacă Rapid – Universitatea Craiova și CFR – Dinamo # Antena Sport
LPF a anunţat, duminică, programul etapei a 30-a, ultima a sezonului regulat al Ligii 1. Partidele se vor disputa în perioada 6-9 martie. Cum arată programul etapei 30 din Liga 1 Vineri, 6 martie Ora 19:30 FK Csikszereda – Farul Constanţa Sâmbătă, 7 martie Ora 14:30 Metaloglobus Bucureşti – UTA Arad Ora 17:00 FC Botoşani
00:00
Jurnal Antena Sport | Regele din Formula 1, Lando Norris, abia așteaptă să prindă viteza cu mașina de campion # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Regele din Formula 1, Lando Norris, abia așteaptă să prindă viteza cu mașina de campion appeared first on Antena Sport.
1 martie 2026
23:50
Gigi Becali a anunţat primele măsuri după ruşinea trăită la FCSB: “O să fie condus de mine serviciul! Facem un birou” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat că va lua măsuri după ce echipa sa a ratat calificarea în play-off pentru prima oară de la introducerea formatului în Liga 1, în sezonul 2015/16. Formaţia roş-albastră a devenit şi prima campioană în exerciţiu care ajunge în play-out. Patronul roş-albaş
23:50
Gigi Becali, gata să îl aducă pe Mirel Rădoi la FCSB! Anunțul patronului: “Manager general. Va superviza tot” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat că este gata să ia o decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul pentru prima dată în istorie. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că a încercat să dea de Mirel Rădoi pentru a-l aduce pe fostul antrenor al Universității Craiova la echipa sa, însă nu pe banca tehnică, ci pe postul […] The post Gigi Becali, gata să îl aducă pe Mirel Rădoi la FCSB! Anunțul patronului: “Manager general. Va superviza tot” appeared first on Antena Sport.
23:30
Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul # Antena Sport
Gigi Becali a făcut un anunț extrem de important după ce FCSB a ratat accederea în play-off pentru prima dată în istoria clubului. Patronul roș-albaștrilor a declarat că dacă echipa nu se va califica în cupele europene la finalul acestui sezon, atunci Elias Charalambous și Mihai Pintlii vor fi demiși. FCSB a pierdut orice speranță […] The post Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul appeared first on Antena Sport.
23:20
Gigi Becali a intrat în direct şi l-a făcut praf pe Sebastian Colţescu după UTA – FCSB 2-4: “Băi! Du-te la pensie” # Antena Sport
Gigi Becali, care a anunţat imediat după victoria lui FC Argeş în faţa lui Dinamo, care a trimis-o pe FCSB în play-out, că este ultima zi în care va mai vorbi până când echipa sa va ajunge în Conference League, a avut un discurs dur la adresa lui Sebastian Colţescu. Arbitrul care a condus meciul […] The post Gigi Becali a intrat în direct şi l-a făcut praf pe Sebastian Colţescu după UTA – FCSB 2-4: “Băi! Du-te la pensie” appeared first on Antena Sport.
23:00
Premieră după premieră în Liga 1! Ce se întâmplă după ce FC Argeș a “exilat-o” pe FCSB în play-out # Antena Sport
FC Argeș a blocat ultima poziție de play-off după victoria contra lui Dinamo și a trimis-o pe FCSB în play-out pentru prima dată în istoria clubului roș-albastru. Pe lângă faptul că se va întâmpla în premieră ca echipa campioană-titre să joace în play-out, sezonul actual de Liga 1 va fi și primul care are o […] The post Premieră după premieră în Liga 1! Ce se întâmplă după ce FC Argeș a “exilat-o” pe FCSB în play-out appeared first on Antena Sport.
22:30
Darius Olaru, accidentat grav în UTA – FCSB. Fault “horror” și cartonaș roșu arătat de arbitru # Antena Sport
Darius Olaru a ieșit accidentat din meciul dintre UTA și FCSB, după ce a fost călcat urât de Richard Odada, mijlocașul echipei lui Adrian Mihalcea. Faza care l-a făcut pe căpitanul campioanei să iasă de pe teren s-a petrecut în finalul primei reprize, chiar în minutul 45. Posibilă pierde pentru FCSB înainte de play-out. Darius […] The post Darius Olaru, accidentat grav în UTA – FCSB. Fault “horror” și cartonaș roșu arătat de arbitru appeared first on Antena Sport.
22:10
Fetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial # Antena Sport
Fetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează din greu, pentru primele două bătălii de calificare pentru Campionatul Mondial. Mărţişoarele primite le-au dat, însă, energie! Abia pe opt martie vor avea parte de primul liber fetele României. Cu o zi înainte, se joacă deja al doilea meci de calificare, […] The post Fetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial appeared first on Antena Sport.
21:40
Arsenal câștigă derby-ul cu Chelsea și se distanțează provizoriu de Man. City. Fundașii l-au salvat pe Arteta # Antena Sport
Arsenal, liderul din Premier League, s-a impus la limită pe teren propriu cu scorul de 2-1 în faţa rivalei din oraș Chelsea, în derby-ul etapei a 28-a din Premier League. În urma victoriei de pe Emirates Stadium, formația lui Mikel Arteta s-a distanțat provizoriu în fruntea clasamentului la cinci puncte de Manchester City, care are […] The post Arsenal câștigă derby-ul cu Chelsea și se distanțează provizoriu de Man. City. Fundașii l-au salvat pe Arteta appeared first on Antena Sport.
21:20
Zeljko Kopic, prima reacție după accidentarea lui Karamoko: “A arătat foarte rău”. Ce a spus despre titlu # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit o primă reacție după ce Dinamo a fost învinsă de FC Argeș, victorie care i-a calificat pe piteșteni în play-off în detrimentul FCSB-ului. Tehnicianul croat a discutat despre eșecul echipei sale, despre accidentarea îngrijorătoare a lui Mamoudou Karamoko, dar și despre lupta pentru titlu în care va fi antrenată formația sa. […] The post Zeljko Kopic, prima reacție după accidentarea lui Karamoko: “A arătat foarte rău”. Ce a spus despre titlu appeared first on Antena Sport.
21:10
“Nu mai pot eu de el!” Cum râdea Gigi Becali de antrenorul care a scos-o pe FCSB din play-off: “Vai, dar ce treabă face” # Antena Sport
Gigi Becali a primit o adevărată lovitură, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off. Campioana România va evolua în acest sezon în play-out, după ce FC Argeş a câştigat cu 1-0 meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo. Echipa lui Bogdan Andone este acum sigură de locul 6. Fostul antrenor de la FCSB i-a […] The post “Nu mai pot eu de el!” Cum râdea Gigi Becali de antrenorul care a scos-o pe FCSB din play-off: “Vai, dar ce treabă face” appeared first on Antena Sport.
21:10
Incredibil ce au făcut fanii lui Dinamo în peluză, după ce “câinii roşii” au trimis rivala FCSB în play-out # Antena Sport
Dinamo a pierdut cu FC Argeş, 0-1, în meciul din etapa a 29-a a sezonului regulat, iar eşecul “câinilor roşii” a trimis rivala FCSB direct în play-out. Ultraşii dinamovişti nu au fost deloc supăraţi. Dacă în mod normal, după un eşec pe teren propriu, ultraşii le-ar fi cerut socoteală jucătorilor. De această dată, ţinând cont […] The post Incredibil ce au făcut fanii lui Dinamo în peluză, după ce “câinii roşii” au trimis rivala FCSB în play-out appeared first on Antena Sport.
21:00
Elias Charalambous a recunoscut, după ruşinea trăită de FCSB: “Nu avem scuze”. Ce se va întâmpla în play-out # Antena Sport
Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a recunoscut că echipa nu are nicio scuză după ce a ratat calificarea în play-off. FC Argeş a câştigat cu 1-0 meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo şi a spulberat orice şansă a campioanei României de a termina sezonul regulat în Top 6. Charalambous a declarat că cei de […] The post Elias Charalambous a recunoscut, după ruşinea trăită de FCSB: “Nu avem scuze”. Ce se va întâmpla în play-out appeared first on Antena Sport.
20:50
Dani Coman, anunț despre prime după calificarea Argeșului în play-off: “Atât vă dăm”. A fost isterie în vestiar # Antena Sport
FC Argeș s-a calificat în play-off după victoria contra lui Dinamo, iar jucătorii și staff-ul piteștenilor au declanșat fiesta în vestiar. După ce fotbaliștii au sărbătorit, la cabine au intrat și președintele Dani Coman și antrenorul Bogdan Andone, moment în care a avut loc o discuție spumoasă despre prime. FC Argeș s-a calificat în play-off […] The post Dani Coman, anunț despre prime după calificarea Argeșului în play-off: “Atât vă dăm”. A fost isterie în vestiar appeared first on Antena Sport.
20:40
Ilie Dumitrescu, reacţie categorică după ruşinea istorică trăită de Gigi Becali la FCSB # Antena Sport
Ilie Dumitrescu susţine că cei de la FCSB nu au timp să se lamenteze prea mult după ruşinea istorică de a deveni prima campioană care nu prinde play-off-ul în următoarea stagiune. Fostul mare atacant ştie că miza pentru roş-albaştri a rămas accederea în Europa Conference League. Pentru asta, echipa lui Gigi Becali are nevoie să […] The post Ilie Dumitrescu, reacţie categorică după ruşinea istorică trăită de Gigi Becali la FCSB appeared first on Antena Sport.
20:30
Gigi Becali a oferit o primă reacţie după ce FCSB a a ratat calificarea în play-off-ul Ligii 1. Campioana ultimelor două sezoane, formaţia roş-albastră nu mai poate încheia pe primele şase locuri, după ce FC Argeş a câştigat meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo, scor 1-0. FCSB va juca astfel în play-out, acolo unde […] The post Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” appeared first on Antena Sport.
20:20
Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul # Antena Sport
FCSB va juca pentru prima dată în istoria ei în play-out de când s-a implementat noul format în Liga 1, știre confirmată după victoria lui FC Argeș contra lui Dinamo. Deși participarea în grupa de retrogradare rămâne o umilință pentru roș-albaștri, formația lui Elias Charalambous păstrează totuși șanse de calificare în cupe europene, însă doar […] The post Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul appeared first on Antena Sport.
20:10
Ce umilinţă! FCSB este prima campioană din Liga 1 care ajunge sezonul următor în play-out # Antena Sport
FCSB nu mai poate ajunge în play-off, după ce FC Argeş a câştigat cu 1-0 meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo. Victoria piteştenilor, cu o etapă înaintea finalului sezonului regulat, a stabilit cele şase echipe care vor juca în această primăvară în play-off. Matos a fost marcatorul unui gol superb în partida care le-a […] The post Ce umilinţă! FCSB este prima campioană din Liga 1 care ajunge sezonul următor în play-out appeared first on Antena Sport.
19:40
Ziua şi scandalul în Liga 1! Eugen Neagoe a răbufnit din cauza arbitrajului: “Dictatori! E o batjocură” # Antena Sport
Eugen Neagoe a avut o reacţie dură la adresa arbitrajului din partida Petrolul Ploieşti – Csikszereda, încheiată la egalitate, scor 1-1. Antrenorul “lupilor galbeni” susţine că meciul de pe Ilie Oană a fost influenţat de o decizie luată de centralul George Roman. Neagoe a cerut penalty pentru Petrolul Ploieşti la un presupus fault comis de […] The post Ziua şi scandalul în Liga 1! Eugen Neagoe a răbufnit din cauza arbitrajului: “Dictatori! E o batjocură” appeared first on Antena Sport.
19:40
Alarmă la Dinamo! Un jucător providențial al lui Zeljko Kopic, scos pe targă în meciul cu FC Argeș # Antena Sport
Mamoudou Karamoko, atacantul celor de la Dinamo, a ieșit accidentat în meciul echipei sale contra lui FC Argeș. În startul reprizei secunde, vârful francez s-a prăbușit în careul adversarilor după un sprint și nu a putut să iasă pe propriile picioare de pe teren, fiind scos cu targa de echipa medicală. Meciul dintre Dinamo și […] The post Alarmă la Dinamo! Un jucător providențial al lui Zeljko Kopic, scos pe targă în meciul cu FC Argeș appeared first on Antena Sport.
19:20
„Afară din avion!” Fostul puști minune al Barcelonei a vrut să fugă din Iran, dar a trăit clipe grele: „Totul era haos” # Antena Sport
Campionatul din Iran a fost suspendat, după ce țara a fost atacată de Statele Unite și Israel. Jucătorii străini din Persian Gulf Pro League, prima divizie din Iran, au încercat să fugă din țară, dar nu toți au avut experiențe liniștite. Munir El Haddadi și Iván Sánchez, dați jos din avion în Iran: „Afară!” Spaniolul […] The post „Afară din avion!” Fostul puști minune al Barcelonei a vrut să fugă din Iran, dar a trăit clipe grele: „Totul era haos” appeared first on Antena Sport.
19:00
Cosmin Olăroiu, șansă nesperată să ajungă la Cupa Mondială. Ce se întâmplă dacă Iranul se retrage din turneu # Antena Sport
Iran este reticentă în acest moment în privința participării la Cupa Mondială din America de Nord după declanșarea războiului din Orient, iar o națională care ar putea beneficia de o eventuală decizie radicală a țării este reprezentativa Emiratelor Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu. Dimineața zilei de sâmbătă a fost marcată de startul unui nou […] The post Cosmin Olăroiu, șansă nesperată să ajungă la Cupa Mondială. Ce se întâmplă dacă Iranul se retrage din turneu appeared first on Antena Sport.
18:50
Alvaro Arbeola vine cu veşti despre accidentarea lui Kylian Mbappe: “Situaţia este clară” # Antena Sport
Obligat să ia o pauză de la Real Madrid din cauza durerilor la genunchiul stâng, Kylian Mbappé „trebuie să se recupereze pentru a reveni la 100%”, afirmă antrenorul Alvaro Arbeloa. După victoria zdrobitoare a FC Barcelona de sâmbătă împotriva formaţiei Villarreal (4-1), echipa lui Alvaro Arbeloa se află provizoriu la patru puncte de primul loc […] The post Alvaro Arbeola vine cu veşti despre accidentarea lui Kylian Mbappe: “Situaţia este clară” appeared first on Antena Sport.
