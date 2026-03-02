Mihai Enache, liderul deputaților AUR: „Vrem să salvăm cu adevărat parcul IOR și nu vom lua parte la niciun joc politic în Consiliul General al Capitalei!”
2 martie 2026
Liderul deputaților AUR Mihai Enache a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Palatul Parlamentului, că aleșii locali AUR din Consiliul General al Municipiului București sunt interesați de transparența instituțională și salvarea parcului IOR, nicidecum de negocierile politice pentru controlul instituțiilor, funcții sau privilegii.
Președintele Donald Trump a a justificat într-un discurs rostit luni atacurile comune americano-israeliene asupra Iranului, spunând că programul nuclear al țării reprezintă o amenințare tot mai mare pentru Statele Unite.
Spania nu își pune la dispoziție bazele pentru atacuri asupra Iranului. Americanii, nevoiți să-și retragă avioanele din bazele spaniole # ActiveNews.ro
Spania a refuzat permisiunea SUA de a utiliza baze militare operate în comun pe teritoriul său pentru a ataca Iranul, în timp ce Madridul și-a intensificat criticile la adresa „intervenției militare nejustificate și periculoase”.
Amanta rusoaică a lui Bill Gates, surprinsă alături de o spioană celebră a Kremlinului # ActiveNews.ro
„Amanta” rusoaică a lui Bill Gates, fotografiată alături de spioana Kremlinului, Anna Chapman. Mila Antonova, celebră jucătoare de bridge, iubita rusoaică al lui Bill Gates, apare de data aceasta nu alături de fondatorul Microsoft, ci împreună cu atrăgătoarea spioană Anna Chapman, „The Red” (Roșcata).
Ministrul Justiției a făcut nominalizările la șefia Parchetului General, DIICOT și DNA. Cristina Chiriac, propusă pentru funcția de procuror general # ActiveNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat noile propuneri pentru șefia marilor parchete. Cristina Chiriac este nominalizată procuror general al României, Viorel Cerbu pentru conducerea DNA și Codrin Horațiu Miron pentru șefia DIICOT, alături de mai mulți adjuncți selectați din interiorul sistemului.
Cornel Constantin Ciomâzgă: CÂND ISTORIA INTRĂ ÎN CEASUL PROFEȚIEI. Adunarea neamurilor și umbra focului # ActiveNews.ro
Orice operațiune militară concepută ca „rapidă și chirurgicală” presupune trei condiții: superioritate tehnologică, control al escaladării și neutralizarea capacității de ripostă a adversarului. Dacă una dintre aceste condiții eșuează, conflictul își schimbă natura. Iar când toate trei devin incerte, riscul sistemic crește exponențial.
Războiul sugrumă Rugăciunea: Biserica Sfântului Mormânt a fost închisă din motive de securitate # ActiveNews.ro
Pe 28 februarie2026, Biserica Sfântului Mormânt din Orașul Vechi al Ierusalimului a fostînchisă prin ordin al poliției. Restricțiile au fost impuse pe fondulînrăutățirii situației în urma operațiunii militare israeliene și americaneîmpotriva Iranului, relatează Religion News .
Continuă persecuțiile sistemului la adresa ÎPS Teodosie. Arhiepiscopul Tomisului, obligat să elibereze vila arhierească din Constanța după 50 de ani # ActiveNews.ro
Continuă persecuțiile sistemului la adresa ÎPS Teodosie. ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, trebuie să elibereze în 23 de zile vila arhierească din Constanța. Decretul care a permis Arhiepiscopiei să folosească gratuit clădirea timp de 50 de ani expiră pe 23 martie.
Moarte subită a unui consilier județean din Iași. Pe 1 martie, Camelia Ciornia posta un mesaj optimist pe Facebook # ActiveNews.ro
Camelia Ciornia, consilier județean în Iași, a murit subit, azi-noapte. Avea 61 de ani, împliniți în luna ianuarie.
Un cunoscut prezentator TV își cere scuze după ce a făcut propagandă ca oamenii să se vaccineze Covid: ”Regret mult acea perioadă” # ActiveNews.ro
Karl Stefanovic, un cunoscut prezentator TV din Australia, a mărturisti că regretă că i-a îndemnat pe australieni să se vaccineze în timpul pandemiei.
Numărul morților în atacurile americano-israeliene asupra Iranului a crescut la 555, anunță Semiluna Roșie Iraniană # ActiveNews.ro
Semiluna Roșie Iraniană a anunțat, luni, că numărul morților în urma atacurilor aeriene americane și israeliene de sâmbătă a ajuns la 555.
Rusia exclude un ajutor militar pentru Iran: Apartenența la BRICS nu presupune obligații de asistență militară reciprocă # ActiveNews.ro
Moscova a exclus posibilitatea ca grupul BRICS să intervină în sprijinul Iranului în eventualitatea unui conflict militar cu Statele Unite și Israelul, subliniind că apartenența la această organizație nu presupune obligații de asistență militară reciprocă.
Soția lui Donald Trump vaconduce, luni, o ședință a Consiliului de Securitate, cel mai important organismONU, în plină criză din Orientul Mijlociu. Este pentru prima oară când soția unuipreședinte al SUA prezidează Consiliul.
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Pentru cei care neagă evidența, iată cum se distruge competitivitatea în UE # ActiveNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, trage un semnal de alarmă privind distrugerea competitivității în UE.
Moarte subită a unui consilier județean. Pe 1 martie, Camelia Ciornia posta un mesaj optimist pe Facebook # ActiveNews.ro
Camelia Ciornia, consilier județean, a murit subit, azi-noapte. Avea 61 de ani, împliniți în luna ianuarie.
Maria Toacă: ASTĂZI S-A NĂSCUT POETUL CONDAMNAT LA MOARTE ”PENTRU TOATE CE SLOBODE NE IES ÎNAINTE…” Poezia lui Radu Gyr care i-a speriat pe comuniștii de la putere mai mult decât o răscoală armată # ActiveNews.ro
Mare îi este puterea și vine de la Dumnezeu cuvântul care exprimă aspirațiile oamenilor dornici de libertate, purtând în inimi îndemnul „Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane!”, poezie temută și astăzi de oamenii nesupuși la înrobire.
S-a aflat cine sunt membrii societății ultra secrete Bohemian Grove. Se spune că este o organizație de tip Illuminati, responsabilă pentru luarea celor mai importante decizii ale lumii de azi. LISTA MEMBRILOR (PDF) # ActiveNews.ro
New York Post a publicat un articol în care dezvăluie cine sunt membrii unei societăți ultra secrete, Bohemian Grove, despre care se vorbește de multă vreme. Din clubul ultra secret cu sediul în regiunea viticolă din California fac parte, conform publicației americane, personaje foarte cunoscute
Hillary Clinton susține că soțul ei, Bill Clinton, mergea cu ”Lolita” numai pentru acțiuni filantropice iar fostul președinte democrat afirmă că ”nu a văzut nimic” care să-l pună pe gânduri în preajma lui Epstein. Fotografiile care-l contrazic # ActiveNews.ro
Fostul președinte democrat Bill Clinton, audiat vineri de Comisia de Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților a susținut că „nu avea nicio idee” despre crimele acestuia. El a declarat că „nu a văzut nimic” care să-l pună pe gânduri în avionul ”Lolita” sau pe „Insula Plăcerilor” a pedofilului Jeffrey Epstein, deși în
Firma de analizăonline Bubblemaps semnalează că șase conturi noi de pe piața de pariuriPolymarket au făcut un profit colectiv de circa un milion de dolari pariind căSUA va ataca Iranul chiar sâmbătă, pe 28 februarie. Cele mai multe dintreaceste conturi fuseseră create și finanțate într-un interval de maxim 24 de oreînainte de atac.
Patriarhul Daniel împlinește 36 de ani de când a fost ales ierarh al Bisericii Ortodoxe Române. Îndemn la sprijinirea finalizării picturii Catedralei Naționale # ActiveNews.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost hirotonit arhiereu în data de 4 martie 1990, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, în Duminica Ortodoxiei. La împlinirea a 36 de ani de la acest moment, Duminica Ortodoxiei a devenit prilej de rugăciune și recunoștință în Catedrala Patriarhală din București.
Hillary Clinton susține că soțul ei, Bill Clinton, merge cu ”Lolita” în ”Insula Plăcerilor” numai pentru acțiuni filantropice iar fostul președinte democrat afirmă că ”nu a văzut nimic” care să-l pună pe gânduri în preajma lui Epstein. Fotografiile care-l # ActiveNews.ro
Într-o postare pe X, fostul președinte Bill Clinton a distribuit un mesaj după audierile de vineri, din Comisia de Supraveghere și Reformă Guvernamentală al Camerei Reprezentanților. În mărturia sa, Clinton spune că a declarat că „o persoană care a crescut într-o familie cu violență domestică”, nu ar fi zburat cu avionul lui Epstein dacă „ar fi știut ce făcea”.
S-a aflat cine sunt membrii societății ultra secrete Bohemian Grove. Se spune că este o organizație de tip Illuminati, responsabilă pentru luarea celor mai importante decizii ale lumii de azi # ActiveNews.ro
New York Post a publicat un articol în care dezvăluie cine sunt membrii unei societăți ultra secrete, Bohemian Grove, despre care se vorbește de multă vreme. Din clubul ultra secret cu sediul în regiunea viticolă din California fac parte, conform publicației americane, personaje cunoscute, de la fostul prezentator de emisiuni TV Conan O'Brien și fostul primar al orașului New York, Michael Bloomberg, până la fostul CEO Google, Eric Schmidt.
Bill Clinton susține că nu știa nimic despre crimele pedofilului Epstein și că „nu a văzut nimic” care să-l pună pe gânduri. Fotografiile care-l contrazic # ActiveNews.ro
Într-o postare pe X, fostul președinte Bill Clinton a distribuit un mesaj după audierile de vineri, din Comisia de Supraveghere și Reformă Guvernamentală al Camerei Reprezentanților. În mărturia sa, Clinton spune că a declarat că „o persoană care a crescut într-o familie cu violență domestică”, nu ar fi zburat cu avionul lui Epstein dacă „ar fi știut ce făcea”.
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din lume, închisă după un atac iranian cu drone # ActiveNews.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează rapid, după ce gigantul petrolier saudit Saudi Aramco a suspendat activitatea rafinăriei Ras Tanura, una dintre cele mai importante instalații energetice ale regatului.
Sirenele au început să sune luni la baza britanică RAF Akrotiri, situată lângă orașul Limassol, la scurt timp după prânz. Incidentul a avut loc la doar câteva ore după ce baza a fost vizată de o dronă fără pilot.
Germania și Franța au anunțat măsuri semnificative în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Alianța pentru Unirea Românilor a organizat la finalul săptămânii trecute, la Cluj, ședința Consiliului Național de Conducere (CNC), în cadrul căreia a fost adoptată o moțiune în centrul căreia se găsește refacerea legăturii...
Economia digitală nu mai este un concept abstract. Este infrastructura invizibilă a lumii moderne. Plăți online. Magazine virtuale. Platforme de muncă la distanță. Servicii bancare mobile. Date care circulă în milisecunde între continente.
România resimte impactul războiului: Prețul carburanților ar putea sări de 10 lei pe litru # ActiveNews.ro
Depășirea pragului de 9-10 lei/litru la carburanți devine realistă în România, dacă prețul țițeiul se stabilizează la 90 - 100 de dolari/baril, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce aduce costuri mai mari pentru transport
IPJ Neamț în doliu: Agentul Irimia Costel, decorat pentru salvarea vieții unui copil, a murit subit # ActiveNews.ro
IPJ Neamț a transmis un mesaj de adio pentru colegul lor, agent șef principal de poliție Irimia Costel, descris drept „un om și un polițist care a demonstrat, prin fapte, ce înseamnă devotamentul, curajul și responsabilitatea față de comunitate”.
Soția lui Donald Trump vaconduce, luni, ședința Consiliului de Securitate, cel mai important organismONU, în plină criză din Orientul Mijlociu. Este pentru prima oară când soția unuipreședinte al SUA prezidează Consiliul.
AUR este partidul cu cel mai mare scor din statele europene, potrivit rezultatelor de la alegerile parlamentare din 2025, precum si sondajelor din 2026 din Europa.
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3: Explozii în Bahrain, Kuwait, Doha, Dubai, Abu Dhabi. Baza militară britanică din Cipru, lovită de o dronă. Avion de luptă american F-15, prăbușit în Kuweit. Trump: 48 de lideri iranieni au fost uciși # ActiveNews.ro
Orientul Mijlociu a fost din nou scena unor atacuri cu rachete și drone, după ce Iranul a vizat mai multe state din Golf, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate în mai multe orașe. În același timp, Israelul a testat un nou sistem...
RADU GYR - POETUL ÎNCHISORILOR (2 martie 1905 – 29 aprilie 1975). CREZUL LUI CÂNTAT DE TRONOS ȘI POEZIA MANIFEST - VIDEO # ActiveNews.ro
La 121 de ani de la nașterea marelui poet al temnițelor comuniste Radu Gyr vă recomandăm câteva recitări și cântări din opera sa poetică de valoarea națională și universală. Totodată vă oferim aici mărturia nepotului său, la mormântul lui Radu Gyr de la Mănăstirea Petru Vodă, despre moaștele Poetului Închisorilor care izvorăsc mir,
Sfinții Cuvioși Casian și Gherman cinstiți pe pământul apostolic al Dobrogei. IPS Teodosie: ”Adevărul trebuie propovăduit, oricât de greu ar fi să suporți consecințele mărturisirii lui” - Lansarea volumului despre Părintele Justin - ”PROFETUL de la munte” # ActiveNews.ro
La Mănăstirea „Sfântul Ioan Casian”, din județul Constanța, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat Sfânta Liturghie și a vorbit despre viața Sfinților Ioan Casian și Gherman din Dobrogea. La finalul slujbei a fost lansată în prezența Pr. Arhimandrit Hariton Negrea de la Petru Vodă cartea Pr. stareț Iustin Petre despre Părintele Justin Pârvu - „PROFETUL de la munte.”
Marile proiecte ale lui Constantin Barbu, cel mai erudit scriitor român de azi. Va fi chiliovers, în 100 de volume, s-a publicat! ”Constantin Barbu, excepțional de înzestrat pentru lucrări de erudiție și istorie literară.“ (Constantin Noica, Transilvania) # ActiveNews.ro
„Constantin Barbu, excepțional de înzestrat pentru lucrări de erudiție și istorie literară." (Constantin Noica, Transilvania, 11/1982)
Adrian Onciu: NEWS ALERT - Cele mai importante evoluții din Iran, potrivit presei globaliste (CNN, Reuters, NYT, BBC, AP, CBS, Al Jazeera etc.). SUMARUL ZILEI II # ActiveNews.ro
Atacuri iraniene de represalii asupra țărilor din Golful Persic (EAU, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman). Au fost afectate aeroporturi (din Dubai, spre exemplu), baze militare și porturi, cu victime și perturbări majore de trafic aerian.
Doi martiri-mărturisitori ai României, la pomenire: Părintele Atanasie Ștefănescu de la Petru Vodă și Părintele Marcu Dumitru - Fachirul, ”cel mai sfânt dintre sfinții Sihăstriei” (+ 29 februarie și + 26 februarie). Mărturia Părintelui Arsenie Papacioc # ActiveNews.ro
„Nu e suficientă credința în Dumnezeu. Trebuie să și lupți pentru Dumnezeu!... Totul trebuie să ducă la Dumnezeu”.„Dacă n-ai speranță, nimic nu rezolvi. Nu poți să pleci cu îndoiala la drum.” - Monahul Atanasie Ștefănescu. "Părintele Marcu este cel mai sfânt dintre sfinții Sihăstriei.” - Arhimandritul Justin Pârvu
Claudia Marcu: Finanțatorii ONG-urilor nu mai trebuie ținuți la secret. Parlamentul forțează, din nou, publicarea surselor de bani # ActiveNews.ro
Parlamentarii au depus un nou proiect de lege pentru a forța ONG-urile să-și publice sursele de finanțare. Inițiatorii arată că structura și imaginea acestor entități private a fost de multe ori utilizată cu rea-credință în scopul obținerii de beneficii pentru persoanele ce controlează activitatea acestora.
Centrul Militar de Comandăal SUA (CENTCOM) a anunțat că a înregistrat primele pierderi umane de laînceputul operațiunii în Iran, denumită Epic Fury.
A fost ucis și fostul președinte al Iranului Mahmoud Ahmadinejad. Primele imagini cu succesorul lui Ali Khamenei și omagiul adus fostului ayatollah de oficialitățile iraniene # ActiveNews.ro
Mahmoud Ahmadinejad, care a fost președinte al Iranului din 2005 până în 2013, a fost ucis într-un atac aerian israeliano-american, a relatat duminică Agenția de Știri a Muncii din Iran, citată de The Jerusalem Post și surse de știri din România
În pofida mercantilizării maxime a ideii de mărțișor, el are încăpățânarea de a’și revendica existența autentică din stirpea aristocrației simbolurilor arhaice.
BREAKING: Iranul susține că a atacat cu rachete balistice portavionul american USS Abraham Lincoln. A fost lovită și baza franceză din Abu Dhabi # ActiveNews.ro
Iranul susține că a lansat patru rachete balistice asupra portavionului american USS Abraham Lincoln, aflat în Marea Arabiei, într-o nouă escaladare majoră a tensiunilor din regiune.
1 martie: Nașterea lui Ion Creangă, povestitorul celor mai frumoase ”Amintiri din copilărie”. YouTube a restricționat celebrul film al Elisabetei Bostan cu micul Nică a Petrei considerându-l ”inadecvat pentru unii utilizatori” # ActiveNews.ro
Ion Creangă, marele și bunul prieten al lui Mihai Eminescu, rămâne unul din clasicii literaturii române, mai ales datorită operei sale autobiografice „Amintiri din copilărie” și performanței de neegalat de a scoate basmele din circuitul folcloric, adaptându-le pentru literatura cultă.
Mărțișorul, care apare în tradițiile românilor este considerat vestitorul primăverii. Dar cunoașteți legenda acestui simbol?
