Mihai Enache, liderul deputaților AUR: „Vrem să salvăm cu adevărat parcul IOR și nu vom lua parte la niciun joc politic în Consiliul General al Capitalei!”

Într-o postare pe X, fostul președinte Bill Clinton a distribuit un mesaj după audierile de vineri, din Comisia de Supraveghere și Reformă Guvernamentală al Camerei Reprezentanților. În mărturia sa, Clinton spune că a declarat că „o persoană care a crescut într-o familie cu violență domestică”, nu ar fi zburat cu avionul lui Epstein dacă „ar fi știut ce făcea”.