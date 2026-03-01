Marile proiecte ale lui Constantin Barbu, cel mai erudit scriitor român de azi. Va fi chiliovers, în 100 de volume, s-a publicat! ”Constantin Barbu, excepțional de înzestrat pentru lucrări de erudiție și istorie literară.“ (Constantin Noica, Transilvania)
ActiveNews.ro, 1 martie 2026
„Constantin Barbu, excepțional de înzestrat pentru lucrări de erudiție și istorie literară." (Constantin Noica, Transilvania, 11/1982)
• • •
Adrian Onciu: NEWS ALERT - Cele mai importante evoluții din Iran, potrivit presei globaliste (CNN, Reuters, NYT, BBC, AP, CBS, Al Jazeera etc.). SUMARUL ZILEI II
Atacuri iraniene de represalii asupra țărilor din Golful Persic (EAU, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman). Au fost afectate aeroporturi (din Dubai, spre exemplu), baze militare și porturi, cu victime și perturbări majore de trafic aerian.
Doi martiri-mărturisitori ai României, la pomenire: Părintele Atanasie Ștefănescu de la Petru Vodă și Părintele Marcu Dumitru - Fachirul, "cel mai sfânt dintre sfinții Sihăstriei" (+ 29 februarie și + 26 februarie). Mărturia Părintelui Arsenie Papacioc
„Nu e suficientă credința în Dumnezeu. Trebuie să și lupți pentru Dumnezeu!... Totul trebuie să ducă la Dumnezeu”.„Dacă n-ai speranță, nimic nu rezolvi. Nu poți să pleci cu îndoiala la drum.” - Monahul Atanasie Ștefănescu. "Părintele Marcu este cel mai sfânt dintre sfinții Sihăstriei.” - Arhimandritul Justin Pârvu
Claudia Marcu: Finanțatorii ONG-urilor nu mai trebuie ținuți la secret. Parlamentul forțează, din nou, publicarea surselor de bani
Parlamentarii au depus un nou proiect de lege pentru a forța ONG-urile să-și publice sursele de finanțare. Inițiatorii arată că structura și imaginea acestor entități private a fost de multe ori utilizată cu rea-credință în scopul obținerii de beneficii pentru persoanele ce controlează activitatea acestora.
Centrul Militar de Comandăal SUA (CENTCOM) a anunțat că a înregistrat primele pierderi umane de laînceputul operațiunii în Iran, denumită Epic Fury.
A fost ucis și fostul președinte al Iranului Mahmoud Ahmadinejad. Primele imagini cu succesorul lui Ali Khamenei și omagiul adus fostului ayatollah de oficialitățile iraniene
Mahmoud Ahmadinejad, care a fost președinte al Iranului din 2005 până în 2013, a fost ucis într-un atac aerian israeliano-american, a relatat duminică Agenția de Știri a Muncii din Iran, citată de The Jerusalem Post și surse de știri din România
În pofida mercantilizării maxime a ideii de mărțișor, el are încăpățânarea de a’și revendica existența autentică din stirpea aristocrației simbolurilor arhaice.
BREAKING: Iranul susține că a atacat cu rachete balistice portavionul american USS Abraham Lincoln. A fost lovită și baza franceză din Abu Dhabi
Iranul susține că a lansat patru rachete balistice asupra portavionului american USS Abraham Lincoln, aflat în Marea Arabiei, într-o nouă escaladare majoră a tensiunilor din regiune.
BREAKING: Iranul susține că a atacat cu rachete balistice portavionul american USS Abraham Lincoln
Iranul susține că a lansat patru rachete balistice asupra portavionului american USS Abraham Lincoln, aflat în Marea Arabiei, într-o nouă escaladare majoră a tensiunilor din regiune.
1 martie: Nașterea lui Ion Creangă, povestitorul celor mai frumoase "Amintiri din copilărie". YouTube a restricționat celebrul film al Elisabetei Bostan cu micul Nică a Petrei considerându-l "inadecvat pentru unii utilizatori"
Ion Creangă, marele și bunul prieten al lui Mihai Eminescu, rămâne unul din clasicii literaturii române, mai ales datorită operei sale autobiografice „Amintiri din copilărie” și performanței de neegalat de a scoate basmele din circuitul folcloric, adaptându-le pentru literatura cultă.
Mărțișorul, care apare în tradițiile românilor este considerat vestitorul primăverii. Dar cunoașteți legenda acestui simbol?
„Sigur că există suflet… fără discuție… Sufletul este ceva foarte ciudat, pentru că Dumnezeu a luat niște chimicale, materiale simple, cum e masa asta, și a creat ceva material capabil de gândire. Cât de ciudat e lucrul ăsta? Nu doar că are suflet, dar a fost alcătuit în așa fel încât această substanță materială are capacitatea de a gândi…. Eu cred că sufletul este un fel de materie întunecată a creierului.” - Jeffrey Epstein, în interviul acordat lui Steve Bannon, 2019
Iranul admite oficial moartea lui Khamenei, aflat la putere din 1989. Scene de bucurie în Teheran și emigrația iraniană. Iranul va forma astăzi un consiliu de conducere temporar
Gărzile Revoluției iraniene au promis duminică o „pedeapsă severă” pentru „ucigașii” liderului suprem Ali Khamenei, a cărui moarte a fost confirmată de televiziunea de stat.
Iranul declară 40 de zile de doliu după moartea lui Ali Khamenei. Gărzile Revoluției acuză SUA și Israel de terorism. Iranul va forma astăzi un consiliu de conducere temporar
Gărzile Revoluției iraniene au promis duminică o „pedeapsă severă” pentru „ucigașii” liderului suprem Ali Khamenei, a cărui moarte a fost confirmată de televiziunea de stat.
Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei 2026: Biserica apără și afirmă valoarea unică și eternă în fiecare om
În lumina duhovnicească a începutului Sfântului și Marelui Post, Biserica ne pune înainte, ca prim popas al urcușului nostru spre Înviere, Duminica Ortodoxiei – prăznuirea biruinței dreptei credințe asupra tuturor ereziilor sau rătăcirilor și, în chip deosebit, Duminica restabilirii solemne a cultului sfintelor icoane la Constantinopol în anul 843.
Compozitorul Eugen Doga, renumit în toată lumea pentru valsul considerat de UNESCO una dintre cele patru capodopere muzicale ale secolului XX, ar fi împlinit
Alis Popa: Lupta nu e a noastră, dar ni se prezintă ca și cum ar fi. Nu vă lăsați înșelați, cine nu e cu Mao, e cu Tao, iar valurile se propagă spre periferie prin intermediul presei și al influencerilor cointeresați. CONCLUZIA ZILEI
Amintiți-vă însă cum a fost în așa-zisa „pandemie”, dar și mai târziu, când a început războiul din Ucraina: multă vâlvă, multă manipulare, multe speculații, toate gândite pentru a crea panică printre oameni și a întreține o atmosferă de haos în spatele căreia se ascund mai multe interese decât cele vizibile la suprafață.
28 februarie 2026
A fost descoperit locul exact al martirajului lui Horea și Cloșca, sfârtecați bestial în bucăți acum 241 de ani, pe 28 februarie. Se cere un monument creștin
Primul a fost executat Cloșca. Întreaga procedură a durat 50 de minute și a constat în 20-25 lovituri. Apoi a urmat Horea, care a primit 8 lovituri, pentru că după primele lovituri a început să strige că adevăratul responsabil pentru izbucnirea răscoalei este împăratul
Până la urmă, au atacat Iranul. Israelienii au lovit Teheranul. SUA susțin atacul. Iranul a început contraofensiva la adresa "regimului sionist": a fost lovită cea mai mare bază militară a SUA din Golful Persic. Ayatollahul Khamenei ar fi fost ucis
Israelul a lansat sâmbătă dimineață un atac asupra unor ținte din Iran. Israelul a afirmat la primele ore ale dimineții că atacarea Iranului este coordonată împreună cu SUA. Avertismentul lui Tucker Carlson s-a confirmat.
Până la urmă, au atacat Iranul. Israelienii au lovit Teheranul. SUA susțin atacul. Iranul a început contraofensiva la adresa ”regimului sionist”: a fost lovită cea mai mare bază militară a SUA din Golful Persic. Ayatollahul Khamenei a fost ucis # ActiveNews.ro
Israelul a lansat sâmbătă dimineață un atac asupra unor ținte din Iran. Israelul a afirmat la primele ore ale dimineții că atacarea Iranului este coordonată împreună cu SUA. Avertismentul lui Tucker Carlson s-a confirmat.
Incendiu devastator în Postul Paștelui. Biserica din Viișoara. mistuită de foc. Lăcașul de cult ridicat în 1847 de logofătul Constantin Cantacuzino, vechi de aproape 180 de ani, a fost distrus după ce flăcările au cuprins întreaga construcție
Un incendiu devastator a cuprins, vineri seara, turla unei biserici din localitatea Viișoara, județul Teleorman, flăcările extinzându-se rapid la întreaga construcție. Alarma a fost dată în jurul serii, iar în scurt timp, lăcașul de cult a fost cuprins de foc, atât la nivelul acoperișului, cât și în interior.
Strâmtoarea Ormuz a fost închisă de Iran: risc major pentru piața globală a petrolului
Tensiunile din Orientul Mijlociu provoacă un nou val de îngrijorare pe piețele energetice, după ce presa israeliană a relatat că Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice ar fi decis blocarea Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după atacurile asupra Iranului
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se va reuni sâmbătă la ora 21:00 GMT (16:00 la New York) pentru a discuta despre "situația din Orientul Mijlociu" după operațiunea militară lansată de Washington împotriva Iranului, a anunțat ONU, scrie Agerpres.
Răsturnare de situație la americani: nu mai înghit Israelul – Și atunci, de ce atacul asupra Iranului?
Pentru prima dată de când Gallupface sondaje, americanii declară că îi simpatizează mai mult pe palestinienidecât pe israelieni, din punctul de vedere al situației din Orientul Mijlociu.
Incendiu devastator în Postul Paștelui. Biserica din Viișoara a fost mistuită de flăcări, acoperișul s-a prăbușit VIDEO
Un incendiu devastator a cuprins, vineri seara, turla unei biserici din localitatea Viișoara, județul Teleorman, flăcările extinzându-se rapid la întreaga construcție. Alarma a fost dată în jurul serii, iar în scurt timp, lăcașul de cult a fost cuprins de foc, atât la nivelul acoperișului, cât și în interior.
Incendiu devastator în Postul Paștelui. Biserica din Viișoara a fost mistuită de flăcări, acoperișul s-a prăbușit FOTO
Un incendiu devastator a cuprins, vineri seara, turla unei biserici din localitatea Viișoara, județul Teleorman, flăcările extinzându-se rapid la întreaga construcție. Alarma a fost dată în jurul serii, iar în scurt timp, lăcașul de cult a fost cuprins de foc, atât la nivelul acoperișului, cât și în interior.
28 februarie 1997. Venirea Regelui Mihai în România. IMAGINI IMPRESIONANTE DE ARHIVĂ
28 februarie este o zi importantă și cu o încărcătură istorică majoră pentru români. În această zi, în 1997, Regele Mihai a revenit din exil, fiind pentru prima dată după 1989 când sosirea suveranului este acceptată de toate formațiunile politice
Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel. Ce se întâmplă cu românii prinși în Ierusalim și Teheran aflați acum fără posibilitatea de a reveni acasă. Telefoanele de urgență
Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel, în contextul tensiunilor de securitate și al închiderii temporare a spațiului aerian.
Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel. Ce se întâmplă cu românii prinși în Ierusalim și Teheran aflați acum fără posibilitatea de a reveni acasă # ActiveNews.ro
Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel, în contextul tensiunilor de securitate și al închiderii temporare a spațiului aerian.
Până la urmă, au atacat Iranul. Israelienii au lovit Teheranul. SUA susțin atacul. Iranul a început contraofensiva la adresa "regimului sionist": a fost lovită cea mai mare bază militară a SUA din Golful Persic. Reacțiile Rusiei, Chinei și Europei
Israelul a lansat un atac asupra unor ținte din Iran, iar cetățenii sunt avertizați să rămână în apropierea zonelor protejate, potrivit Jerusalem Post. Israelul susține că atacarea Iranului ar fi coorfonată cu SUA, fapt neconfirmat oficial încă.
Până la urmă, au atacat Iranul. Israelienii au lovit Teheranul. SUA susțin atacul. Iranul a început contraofensiva: a fost lovită cea mai mare bază militară a SUA din Golful Persic. Reacțiile Rusiei, Chinei și Europei. ACTUALIZĂRI # ActiveNews.ro
Israelul a lansat un atac asupra unor ținte din Iran, iar cetățenii sunt avertizați să rămână în apropierea zonelor protejate, potrivit Jerusalem Post. Israelul susține că atacarea Iranului ar fi coorfonată cu SUA, fapt neconfirmat oficial încă.
Până la urmă, au atacat Iranul. Israelienii au lovit Teheranul. SUA susțin atacul. Iranul a început contraofensiva: a fost lovită cea mai mare bază militară a SUA din Golful Persic. ACTUALIZĂRI # ActiveNews.ro
Israelul a lansat un atac asupra unor ținte din Iran, iar cetățenii sunt avertizați să rămână în apropierea zonelor protejate, potrivit Jerusalem Post. Israelul susține că atacarea Iranului ar fi coorfonată cu SUA, fapt neconfirmat oficial încă.
Presa din întreaga lume aobservat că atacul israelian asupra Iranului a avut loc în timpul zilei, pelumină, și nu noaptea, la adăpostul întunericului.
Până la urmă, au atacat Iranul. Israelienii au lovit Teheranul. SUA susțin atacul. A fost atacată cea mai mare bază militară a SUA din Golful Persic. Iranul a început contraofensiva # ActiveNews.ro
Israelul a lansat un atac asupra unor ținte din Iran, iar cetățenii sunt avertizați să rămână în apropierea zonelor protejate, potrivit Jerusalem Post. Israelul susține că atacarea Iranului ar fi coorfonată cu SUA, fapt neconfirmat oficial încă.
Israelul a lansat un atac asupra unor ținte din Iran, iar cetățenii sunt avertizați să rămână în apropierea zonelor protejate, potrivit Jerusalem Post. Israelul susține că atacarea Iranului ar fi coorfonată cu SUA, fapt neconfirmat oficial încă.
Israelul a lansat un atac asupra unor ținte din Iran, iar cetățenii sunt avertizați să rămână în apropierea zonelor protejate, potrivit Jerusalem Post. Israelul susține că atacarea Iranului ar fi coorfonată cu SUA, fapt neconfirmat oficial încă.
Israelul a lansat un atac asupra unor ținte din Iran, iar cetățenii sunt avertizați să rămână în apropierea zonelor protejate, potrivit Jerusalem Post. Israelul susține că atacarea Iranului ar fi coorfonată cu SUA, fapt neconfirmat oficial încă.
Israelul a lansat un atac asupra unor ținte din Iran, iar cetățenii sunt avertizați să rămână în apropierea zonelor protejate, potrivit Jerusalem Post. Israelul susține că atacarea Iranului ar fi coorfonată cu SUA, fapt neconfirmat oficial încă.
Pr. Bogdan Florin Vlaicu în dialog cu Monahul Filotheu Bălan despre istoria și teologia cinstirii sfintelor icoane, proclamarea și semnificația Duminicii Ortodoxiei și a Sinodiconului Ortodoxiei cu condamnarea ereziilor vechi și noi - VIDEO ÎN DIRECT
Vă propunem o abordare documentată a acestor subiecte, o evaluare a perioadei pe care o traversăm, soluții la provocările spirituale adresate de acestă criză, o dezbatere liberă despre situația actuală și răspunsuri la întrebări care vă tulbură pacea sufletească, argumentate cu precizări ale specialiștilor din diferite domenii.
Nicolae Tonitza, Nemuritorul - 86 de ani de la înveșnicire (13 aprilie 1886 - 27 februarie 1940)
Nicolae Tonitza s-a născut la 13 aprilie 1886 la Bârlad, primul dintre cinci copii ai Anastasiei și ai lui Neculai Toniță. Astăzi se împlinesc 86 de ani de la moartea marelui pictor român Nicolae Tonitza. Liceul de Arte Plastice din București, care îi poartă numele, ne oferă o biografie a sa.
Mitropolitul Visarion Puiu – 147 ani de la naștere și 103 ani de la alegerea, investirea și înscăunarea înfuncția de Episcop al Hotinului cu reședința la Bălți (27 februarie 1879)
„Să-l primiți pe el ca pre îngerul lui Dumnezeu. Să-l aveți pe el ca pre un părinte duhovnicesc, ca pre îngerul păzitor al Bisericii, ca pre izvorul harului dumnezeesc, ca pre întâiul stătător arhipăstor al vostru, și către dânsul să vă adresați în nevoile voastre sufletești”.
Zelenski i-a cerut papei Leon să-l canonizeze pe mitropolitul greco-catolic care îi lăuda pe Hitler și Stalin
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o întrevedere cu Papa Leon, în timpul unei vizite oficiale la Vatican, în cadrul căreia l-a invitat pe pontif să viziteze Ucraina și a adus în discuție posibilitatea canonizării mitropolitului Andrei Șeptițki, figură emblematică a Bisericii Greco-Catolice Ucrainene, informează site-ul Adevărul Bisericii.
Zelenski i-a cerut papei Leon să-l canonizeze pe mitropolitul care îi lăuda pe Hitler și Stalin # ActiveNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o întrevedere cu Papa Leon, în timpul unei vizite oficiale la Vatican, în cadrul căreia l-a invitat pe pontif să viziteze Ucraina și a adus în discuție posibilitatea canonizării mitropolitului Andrei Șeptițki, figură emblematică a Bisericii Greco-Catolice Ucrainene, informează site-ul Adevărul Bisericii.
Soții Clinton, audiați în dosarul Epstein. Bill Clinton chemat vineri în fața Congresului. Hillary a afirmat joi că nu l-a cunoscut niciodată pe criminalul pedofil, deși au locuit la „ferma de copii" a pedofilului după ce au părăsit Casa Albă
Scandalul legat de rețeaua lui Jeffrey Epstein revine în prim-planul politicii americane, cu ramificații directe la cel mai înalt nivel. Vineri, fostul președinte Bill Clinton a fost chemat să depună mărturie în fața unei comisii
Moarte fulgerătoare într-o clinică din Constanța. O asistentă de numai 23 de ani a murit în timp ce intra în tură
Încă o moarte fulgerătoare în sistemul medical românesc. O tânără asistentă medicală, în vârstă de doar 23 de ani – V.A.M., a murit vineri dimineață într-o unitate medicală privată din municipiul Constanța, la scurt timp după ce a ajuns la serviciu. Tragedia s-a produs în jurul orei 8:20, iar cazul este anchetat de polițiști.
Pr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, îi dă o lecție de credință lui Sorin Grindeanu: Parteneriatul civil și "căsătoria" între persoanele de același sex sunt împotriva legii lui Dumnezeu
Parteneriatul civil și „căsătoria” între persoanele de același sex sunt împotriva legii lui Dumnezeu și total incompatibile cu învățătura de credință ortodoxă, a reacționat părintele Adrian Agachi, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române
Moarte fulgerătoare într-un spital. O asistentă de 23 de ani a murit în timp ce era în tură # ActiveNews.ro
Încă o moarte fulgerătoare în sistemul medical românesc. O tânără asistentă medicală, în vârstă de doar 23 de ani – V.A.M., a murit vineri dimineață într-o unitate medicală privată din municipiul Constanța, la scurt timp după ce a ajuns la serviciu. Tragedia s-a produs în jurul orei 8:20, iar cazul este anchetat de polițiști.
Locuitorii unui sat din nordul Bucovinei, bătrâni și femei, au blocat drumul cerând eliberarea a trei bărbați reținuți de militarii lui Zelenski
Trei locuitori ai satului de munte Șipotele pe Siret (Dolișnii Șepit) au fost reținuți de serviciul de frontieră în zona de frontieră controlată, fără documente, în timp ce adunau lemne.
Roland Cătălin Pena: Incredibil, dar adevărat! Curtea Constituțională își deschide porțile! Vor putea românii găsi documentele pe baza cărora a anulat alegerile?
Porți Deschise la Curtea Constituțională” – 11 mai 2026 de Ziua Europei, este anunțul instituției care a anulat alegerile prezidențiale pe 6 decembrie 2024.
