Scoția devine prima țară din Regatul Unit care legalizează incinerarea cu apă

13:50

Corpul Gardienilor Revoluției din Iran a anunțat luni că a lansat rachete asupra unor obiective simbolice din Israel, inclusiv biroul premierului Benjamin Netanyahu, în timp ce armata israeliană a comunicat că a eliminat mai mulți oficiali de rang înalt din structurile de informații ale Teheranului, pe fondul continuării schimburilor de lovituri în regiune, relatează AFP. […]