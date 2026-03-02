Scoția devine prima țară din Regatul Unit care legalizează incinerarea cu apă
Scoția a devenit prima parte a Regatului Unit care legalizează hidroliza alcalină, o alternativă ecologică la incinerare sau înmormântare, reflectând cererea tot mai mare de aranjamente funerare mai sustenabile, potrivit The Guardian. Cunoscut și sub numele de incinerare cu apă, procesul este deja disponibil în multe părți ale lumii, iar reglementările aprobate luni de parlamentul […]
Drunkorexia: fenomenul periculos care îmbină tulburările alimentare cu consumul excesiv de alcool în rândul tinerilor # Aktual24
Drunkorexia este un fenomen alarmant care combină tulburările de alimentație cu consumul excesiv de alcool, fiind tot mai prezent în rândul tinerilor care își doresc să își mențină greutatea corporală sub control, dar fără să renunțe la viața socială. Presiunea standardelor de frumusețe, dorința de integrare în grup și cultura petrecerilor au contribuit la răspândirea […]
Atacurile iraniene asupra Dubaiului și închiderea aeroportului au declanșat în rândul persoanelor înstărite o cursă pentru a părăsi emiratele pe rute alternative, cu avioane private. Orașul, în mod normal strălucitor – un loc de joacă pentru miliardari, influenceri și milioane de turiști – este în alertă de când dronele și rachetele lansate ca răspuns la […]
Mai mulți adulți americani se opun loviturilor aeriene în Iran, sugerează primele sondaje # Aktual24
Primele reacții ale americanilor la ordinul președintelui Trump de a lansa lovituri aeriene asupra Iranului în weekend par mai degrabă negative decât pozitive, conform unui sondaj rapid realizat duminică de The Washington Post prin mesaje text, potrivit AP. Aproximativ jumătate dintre cei intervievați s-au declarat împotriva atacurilor, în timp ce 39% le-au susținut. Aproximativ 1 […]
Consumul de zahăr a devenit un subiect intens dezbătut în domeniul oncologiei moderne, iar mulți oameni se întreabă dacă alimentația bogată în zaharuri poate influența evoluția tumorilor canceroase. Relația dintre metabolismul glucozei și dezvoltarea celulelor maligne este complexă, iar cercetările științifice continuă să analizeze modul în care celulele tumorale folosesc energia pentru a se multiplica […]
Diplomația americană în Europa intră într-o etapă dominată de tensiuni politice și controverse publice, iar trimișii administrației lui Donald Trump sunt tot mai des criticați pentru un stil de comunicare care depășește uneori limitele protocolului diplomatic. Potrivit analizelor publicate de Euractiv, relațiile dintre Washington și mai multe capitale europene par să se afle într-o fază […]
Un diplomat israelian declară că atacurile SUA-Israel asupra Iranului vor continua „atâta timp cât va fi nevoie” # Aktual24
Danny Danon, ambasadorul israelian la ONU, a declarat luni reporterilor că, în ciuda impactului continuu asupra civililor, inclusiv asupra mai multor israelieni care au fost uciși, acesta face parte din „sacrificiul” pentru generațiile viitoare și va continua „atâta timp cât va fi nevoie”, potrivit Associated Press. „Cu toții îi cunoaștem pe cei pe care i-am […]
Spania a refuzat să acorde Statelor Unite permisiunea de a folosi bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru a ataca Iranul # Aktual24
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a numit atacul SUA o intervenție militară „nejustificată” și „periculoasă”, potrivit The Guardian. José Manuel Albares, ministrul de Externe, a declarat luni că, deși guvernul își dorește „democrație, libertate și drepturi fundamentale pentru poporul iranian”, nu va permite în niciun caz ca bazele sale să fie folosite în acțiunile militare aflate […]
Crește incertitudinea cu privire la vizita cu miză mare a președintelui american Donald Trump în China, după ce Washingtonul a vizat un al doilea lider străin în două luni. Trump a anunțat în weekend că atacurile comune SUA-Israel asupra Iranului l-au ucis pe liderul suprem al acestuia, ayatollahul Ali Khamenei. La începutul lunii ianuarie, SUA […]
Trump promite continuarea „operațiunilor la scară largă” și prezintă obiectivele SUA în Iran. EL a refuzat să excludă posibilitatea desfășurării de trupe terestre # Aktual24
Obiectivele operațiunii din Iran sunt „clare”: „distrugerea capacităților de rachete ale Iranului” și „anihilarea marinei lor”, precum și împiedicarea acestora să dețină vreodată arme nucleare, a declarat Donald Trump la o ceremonie Medal of Honor, în East Room de la Casa Albă. Aceasta este prima apariție în persoană a președintelui în fața presei, de când […]
Atacurile comune ale SUA și Israelului asupra Iranului, care au dus la moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, împreună cu represaliile Teheranului împotriva Israelului și a statelor arabe vecine, au aruncat din nou Orientul Mijlociu în război. Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au declarat că urmăresc o schimbare favorabilă de […]
Val gigantic de procese împotriva tarifelor impuse de Trump în urma hotărârii Curții Supreme # Aktual24
De la decizia Curții Supreme privind tarifele impuse de Trump, cel puțin 1.800 de companii au intentat procese – iar altele noi sunt adăugate zilnic. Procedurile ar putea dura ani de zile. Tarifele globale radicale impuse de președintele SUA, Donald Trump, în baza unei legi de urgență au fost în vigoare doar timp de zece […]
Pete Hegseth clarifică motivele implicării militare a Statelor Unite în Iran: „Nu este vorba despre construirea democrației” # Aktual24
Declarațiile recente ale lui Pete Hegseth au readus în prim-plan tensiunile dintre Statele Unite ale Americii și Iran, într-un context în care Washingtonul susține că operațiunea militară nu are ca scop schimbarea regimului politic, ci doar neutralizarea amenințărilor la adresa securității naționale. Mesajul transmis de oficialul american, prezentat la sediul Departamentului Apărării al Statelor Unite, […]
Descoperire majoră în Alaska: unelte din fildeș de mamut, vechi de aproximativ 14.000 de ani, care ar putea susține o nouă teorie despre primii oameni din America # Aktual24
Unelte din fildeș vechi de aproximativ 14.000 de ani, descoperite în Alaska, ar putea schimba radical modul în care istoria umană explică primele migrații către Americi, sugerând că strămoșii populațiilor preistorice au ajuns pe un traseu interior prin regiunea care astăzi separă Asia de America de Nord. Descoperirea, analizată în studiul publicat de Live Science, […]
Franța, schimbare majoră a strategiei nucleare, mesaj către Moscova: „Pentru a fi liberi, trebuie să fim temuți” # Aktual24
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat luni o schimbare majoră în strategia nucleară a țării, care prevede desfășurarea temporară de aeronave capabile să transporte arme nucleare în state aliate și creșterea numărului de focoase nucleare, prima majorare de acest tip din ultimele decenii. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui discurs susținut la baza militară […]
Rusia mizează pe submarine și pe strategii de „asimetrie nucleară”, întrucât nu poate ține pasul cu NATO la nivel convențional. Comandant: „Nu îi subestimăm” # Aktual24
În contextul tensiunilor geopolitice globale, Rusia încearcă să își compenseze limitările militare convenționale prin dezvoltarea unor capabilități asimetrice, concentrându-se în special pe forțele submarine și pe armele nucleare experimentale. Strategia Moscovei reflectă o adaptare la realitățile actuale ale puterii militare mondiale, unde superioritatea numerică și tehnologică a alianței NATO reprezintă o provocare majoră pentru ambițiile […]
O țară UE refuză categoric să permită accesul SUA la bazele sale militare pentru a ataca Iranul. Ministrul de Externe: ”Vreau să fiu foarte clar și foarte direct. Bazele nu sunt folosite – și nu vor fi folosite” # Aktual24
Spania a refuzat să permită Statelor Unite să folosească bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru atacuri împotriva Iranului, în timp ce guvernul de la Madrid și-a intensificat criticile la adresa intervenției militare, calificată drept „nejustificată și periculoasă”. Premierul socialist Pedro Sánchez a condamnat explicit acțiunile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva […]
Fluxurile fizice de aur provenite din Dubai, unul dintre principalele noduri globale de aprovizionare, sunt momentan blocate # Aktual24
Fluxurile globale de aur se pregătesc pentru o perioadă de instabilitate majoră, iar piețele financiare urmăresc cu atenție evoluțiile geopolitice care ar putea schimba radical dinamica aprovizionării. Atacurile militare și represaliile dintre marile puteri din Orientul Mijlociu au provocat deja perturbări în transportul internațional, iar centrul comercial al aurului din Dubai se află în epicentrul […]
Presshub: 34 de ani de conflict înghețat: Republica Moldova comemorează Războiul din Transnistria # Aktual24
Luni, 2 martie, se împlinesc 34 de ani de la declanșarea Războiului din Transnistria, un conflict purtat între autoritățile atunci proaspăt-independentei Republici Moldova și milițiile transnistrene susținute de forțe ale Armatei Ruse. Armistițiul încheiat în 1992 a transformat războiul într-un conflict înghețat, rezultând în Republica Moldovenească a Transnistriei, un stat separatist nerecunoscut internațional, care se […]
Ținta din inima Siberiei a cărei distrugere ar putea paraliza mașinăria de război a lui Putin: ce variante are Ucraina # Aktual24
Podul Kerci a devenit un simbol al ambițiilor Kremlinului în Crimeea ocupată, însă adevărata miză strategică a Rusiei se află la mii de kilometri distanță, în inima Siberiei. Acolo, la Krasnoiarsk, podul feroviar al Magistralei Transsiberiene susține legătura vitală dintre Rusia europeană și vastul teritoriu asiatic, alimentând economia și infrastructura militară a statului rus. O […]
Baza militară de la Deveselu, unde este amplasat sistemul american de apărare antirachetă, a trecut la nivelul de alertă „BRAVO”, în condițiile în care toate bazele militare ale Statelor Unite au instituit măsuri sporite de securitate pe fondul riscurilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Nivelul „BRAVO” indică un grad ridicat de alertă, determinat de […]
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg, își va prezenta marți scrisorile de acreditare. Conform programului anunțat de Administrația Prezidențială, la ora 14:00, ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, începându-și astfel mandatul la București. Darryl Nirenberg a fost […]
După aproape 30 de ani. Croația a finalizat deminarea teritoriului său va urmare a războiului din Iugoslavia # Aktual24
Croația a finalizat oficial procesul de curățare a teritoriului său de mine după războiul din Balcani, deminare care a durat aproape trei decenii. „Croația a devenit oficial o țară fără mine, finalizând cu succes procesul de deminare în conformitate cu Convenția de la Ottawa, după aproape trei decenii”, relatează publicația Croatia Week. Sute de mii […]
Moarte la Moscova. Un fost senator, exclus din partidul lui Putin, a fost găsit decedat în urma unui presupus suicid # Aktual24
Moartea lui Umar Djabrailov ridică numeroase semne de întrebare, mai ales în contextul carierei sale politice și al trecutului controversat. Fost senator, om de afaceri influent și figură cunoscută în cercurile economice ruse, Djabrailov a fost găsit într-un hotel din Moscova, iar informațiile preliminare indică faptul că ar fi vorba despre o sinucidere. Autoritățile investighează […]
BREAKING Ministerul Justiției îl propune pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Lista integrală a propunerilor ministrului pentru șefiile parchetelor # Aktual24
În perioada 23-26 februarie 2026, s-au desfășurat, la sediul Ministerului Justiției, interviurile în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și 2 funcții de procuror-șef adjunct ai Direcției Naționale Anticorupție și procuror-șef și […]
China sare în ajutorul Iranului: ”Sprijinim Iranul în apărarea suveranității, securității, integrității teritoriale și demnității sale naționale” # Aktual24
Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat luni, într-o convorbire telefonică cu omologul său iranian, că Beijingul sprijină Iranul în apărarea suveranității și securității sale în contextul conflictului cu Statele Unite și Israel, în timp ce președintele rus Vladimir Putin a discutat cu regele Bahrainului despre escaladarea situației din regiune. Potrivit televiziunii de stat […]
O eră nouă începe pentru transportul feroviar de călători din România chiar de astăzi. Prima ramă electrică Alstom Coradia Stream a fost recepționată oficial la depoul din București, trenul cu numărul 14 furnizat de producătorul francez Alstom. Evenimentul a avut loc la Atelierele CFR Grivița în prezența reprezentanților autorităților. Un operator privat primește material rulant […]
Cele două locuri ale Groenlandei în Parlament ar putea influența rezultatul alegerilor anticipate din Danemarca # Aktual24
Alegerea celor doi parlamentari ai Groenlandei în parlamentul danez cu 179 de locuri ar putea avea o importanță neobișnuită în această lună, putând modela echilibrul puterii la Copenhaga. Prim-ministrul Mette Frederiksen a convocat săptămâna trecută alegeri anticipate pentru 24 martie, o mișcare considerată ca un semn de încredere în gestionarea tensiunilor cu Washingtonul, după ce […]
Sprijin pentru studenți. Peste 39.000 de burse sociale pentru combaterea abandonului universitar # Aktual24
Ministerul Educației a anunțat luni o măsură importantă pentru studenții din medii defavorizate. Peste 39.000 de tineri vor beneficia de burse sociale pentru a nu abandona facultatea, inițiativă venită pentru a sprijini financiar studenții care întâmpină dificultăți economice serioase. Cuantumul bursei este de 925 de lei pe lună pentru perioada ianuarie – iulie. Cum pot […]
Constanța: 86% dintre beach-barurile ilegale de pe litoral au fost demolate. Măsuri mai stricte pentru sezonul estival 2026 # Aktual24
Peste o sută de construcții de tip beach-bar care funcționau ilegal pe litoralul românesc au fost identificate vara trecută, iar majoritatea acestora au fost între timp dezafectate de operatorii economici, a anunțat luni Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL). Potrivit instituției, controalele efectuate în sezonul estival anterior au vizat sectoarele de plajă turistice de pe […]
Cipru, prima poziție oficială după atacurile Iranului. Solicită Marii Britanii ”garanții explicite” # Aktual24
Ciprul, care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, a anunțat că va solicita Regatului Unit garanții explicite privind utilizarea bazelor militare britanice de pe teritoriul său exclusiv în scopuri umanitare, după ce una dintre acestea a fost vizată de un atac cu drone, relatează AFP, EFE și Reuters. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Konstantinos […]
Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav a înregistrat un succes răsunător în a doua lună a anului, deoarece peste 38.000 de pasageri au tranzitat cel mai nou aeroport din țară, cifra fiind un record absolut de la inaugurarea oficială. Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, a anunțat luni datele. Creștere masivă de 140% față de anul […]
Războiul din Iran va avea probabil un impact asupra prețurilor la gaze foarte curând: prețurile petrolului au crescut recent vertiginos. Aurul a devenit, de asemenea, vizibil mai scump. Escaladarea din Orientul Mijlociu duce la creșterea prețurilor petrolului. În urma atacului SUA și Israelului asupra Iranului, prețul țițeiului Brent a crescut cu zece procente, ajungând la […]
Dubai pe gratis. Emiratele Arabe Unite vor acoperi costurile de hrană și cazare pentru călătorii blocați # Aktual24
Emiratele Arabe Unite vor acoperi costurile de hrană și cazare pentru zecile de mii de călători blocați în țară în timpul conflictului din Orientul Mijlociu. Departamentul de Cultură și Turism (DCT) din Emiratele Arabe Unite a trimis un mesaj hotelurilor, solicitându-le să prelungească șederea pasagerilor care nu pot călători „din motive independente de voința lor”, […]
Drumul spre Viena. România își alege miercuri seară reprezentantul pentru Eurovision 2026 # Aktual24
Reprezentantul țării noastre la ediția din acest an va fi stabilit miercuri, în finala Selecției Naționale. Studioul 3 al Televiziunii Române va găzdui evenimentul muzical, unde 12 finaliști vor urca pe scenă pentru a convinge juriul și publicul că merită marele bilet. Evenimentul va fi transmis în direct începând cu ora 20 pe canalele TVR […]
Discursul lui Javier Milei despre Starea Națiunii. El anunță noi reforme de amploare în Argentina # Aktual24
Javier Milei a reușit să echilibreze bugetul Argentinei. Dar nu a reușit să stimuleze economia țării. Ultimele sale propuneri au atras noi critici. Președintele Argentinei, Javier Milei, intenționează să liberalizeze în continuare economia țării sud-americane, care este încă supusă unor reglementări stricte. În discursul său despre Starea Națiunii, liderul ultraliberal a anunțat măsuri de dereglementare, […]
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au demascat o schemă de evaziune fiscală, prin 62 de percheziții în București și în alte opt județe din țară. Verificările au vizat comerțul ilegal cu produse industriale realizat doar pe hârtie, unde administratorii implicați sunt acuzați că au păcălit statul român prin raportarea unor cheltuieli […]
Noua justificare a Kremlinului pentru invazia din Ucraina implică Iranul: ”Am fi putut fi noi” # Aktual24
Refuzul Rusiei de a interveni în ajutorul Iranului ar putea deveni un instrument pentru Kremlin de a-și justifica războiul împotriva Ucrainei. Moscova intenționează, se pare, să folosească situația pentru a evidenția „incapacitatea” țărilor occidentale de a respecta regulile internaționale. Presa consideră că conducerea rusă ar putea folosi evenimentele de la Teheran pentru a-și valida acțiunile […]
Trei avioane de luptă americane care s-au prăbușit luni în Kuweit au fost doborâte din greșeală de sistemele de apărare antiaeriană ale acestui stat din Golf, în contextul atacurilor aeriene și cu rachete lansate de Iran în regiune, a anunțat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), citat de AFP și Reuters. Incidentul a avut […]
Românii se vor confrunta cu un nou val de scumpiri majore chiar din această lună, deoarece petrolul s-a scumpit brusc, trăgând după el prețurile la carburanți și alimente. Adrian Negrescu, consultant economic, avertizează că bugetele tuturor vor fi puse la grea încercare în perioada următoare. Explozia prețului petrolului. Barilul atinge cote record pe bursele internaționale […]
Piața auto din România se confruntă cu un recul semnificativ la începutul acestui an, iar datele oficiale prezentate luni de APIA arată o scădere îngrijorătoare a înmatriculărilor de autoturisme. În luna februarie s-a înregistrat o prăbușire de peste 24 de procente, care continuă evoluția proastă începută încă din prima lună a anului. Ianuarie a adus […]
Victoria celor de la FC Argeș împotriva lui Dinamo a consfințit un rezultat de neimaginat duminică seara. FCSB va juca în play-out pentru prima dată de la introducerea sistemului în 2015 – 2016, fiind rezultatul unui șir de decizii catastrofale la nivelul conducerii și al băncii tehnice. Consecințele acestui eșec răsunător se anunță a fi […]
Iranul a tras rachete către biroul lui Netanyahu: ”Biroul prim-ministrului criminal al regimului sionist a fost țintă” # Aktual24
Corpul Gardienilor Revoluției din Iran a anunțat luni că a lansat rachete asupra unor obiective simbolice din Israel, inclusiv biroul premierului Benjamin Netanyahu, în timp ce armata israeliană a comunicat că a eliminat mai mulți oficiali de rang înalt din structurile de informații ale Teheranului, pe fondul continuării schimburilor de lovituri în regiune, relatează AFP. […]
Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacuri aeriene ale SUA și Israelului. Acest lucru a fost realizat aparent ca urmare a unor luni de muncă de informații, potrivit New York Times și CNN, care citează surse familiare cu operațiunea. Se spune că Khamenei era considerat excesiv de precaut. Dar apoi CIA a observat o […]
Germania se pregătește pentru posibile atacuri din partea agenților iranieni și a „celulelor adormite” din întreaga Europă, pe fondul tensiunilor sporite în urma atacului american și israelian care a dus la moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei. Mark Heinrichmann, șeful grupului parlamentar de control al serviciilor secrete din Germania, a avertizat că nu pot fi […]
Rusia lasă baltă Iranul, anunță oficial că nu-i nicio șansă ca BRICS să ajute regimul de la Teheran: „BRICS nu implică asistență militară reciprocă” # Aktual24
Kremlinul a exclus luni posibilitatea ca grupul BRICS să ofere sprijin militar Iranului în conflictul său cu Statele Unite și Israel, subliniind că organizația nu are mecanisme de asistență reciprocă în caz de agresiune, relatează EFE. Declarațiile vin în contextul escaladării confruntărilor din Orientul Mijlociu și al întrebărilor privind sprijinul pe care Teheranul l-ar putea […]
Zelenski spune că expertiza Ucrainei în apărare aeriană este „de neînlocuit” în contextul escaladării războiului din Orientul Mijlociu # Aktual24
Războiul în expansiune din Orientul Mijlociu subliniază importanța expertizei Ucrainei în apărarea aeriană – în special în doborârea dronelor iraniene, a declarat președintele Volodimir Zelenski în discursul său din seara de 1 martie. Comentariile lui Zelenski au venit la o zi după ce SUA și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului, ucigându-l pe liderul suprem […]
Decizie cu impact major pentru Capitală, sălile de jocuri de noroc ar putea fi interzise: ”Nu suntem în Las Vegas” # Aktual24
Consilierii generali ai USR vor depune un proiect de hotărâre prin care solicită interzicerea păcănelelor în Capitală, a anunţat lidera deputaţilor USR, Diana Stoica. În cadrul unei conferinţe de presă susţinute luni, pe bulevardul Iuliu Maniu, lângă Piaţa Gorjului, Stoica a menţionat că pe parcursul a „patru ani de luptă în Parlament” USR a iniţiat […]
