VIDEO | Udinese - Fiorentina 3-0. Oaspeţii au de tras pentru a evita retrogradarea

Primasport.ro, 2 martie 2026 23:50

VIDEO | Udinese - Fiorentina 3-0. Oaspeţii au de tras pentru a evita retrogradarea

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
00:10
VIDEO | Real Madrid - Getafe 0-1. ”Galacticii” încasează un gol fabulos şi sunt la 4 puncte de primul loc Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Getafe 0-1. ”Galacticii” încasează un gol fabulos şi sunt la 4 puncte de primul loc
Acum 10 minute
00:00
A fost anunţat centralul care va arbitra meciul Universitatea Cluj - FC Hermannstadt din sferturile Cupei României Primasport.ro
A fost anunţat centralul care va arbitra meciul Universitatea Cluj - FC Hermannstadt din sferturile Cupei României
Acum 30 minute
23:50
VIDEO | Udinese - Fiorentina 3-0. Oaspeţii au de tras pentru a evita retrogradarea Primasport.ro
VIDEO | Udinese - Fiorentina 3-0. Oaspeţii au de tras pentru a evita retrogradarea
23:50
Rita Jeptoo, câştigătoare a maratoanelor din Boston şi Chicago, suspendată pentru dopaj Primasport.ro
Rita Jeptoo, câştigătoare a maratoanelor din Boston şi Chicago, suspendată pentru dopaj
Acum o oră
23:40
A fost anunţată echipa de start a României pentru meciul decisiv cu Turcia: ”O să fie o problemă!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
A fost anunţată echipa de start a României pentru meciul decisiv cu Turcia: ”O să fie o problemă!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
23:00
Liderii din Formula 1 sunt optimişti în cazul situaţiei din Orientul Mijlociu Primasport.ro
Liderii din Formula 1 sunt optimişti în cazul situaţiei din Orientul Mijlociu
22:50
Basarab Panduru nu s-a mai abţinut, după victoria Rapidului: ”Eşti o echipă mică. Mare de ce ar fi? Câte campionate a câştigat în ultimii 10 ani?” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Basarab Panduru nu s-a mai abţinut, după victoria Rapidului: ”Eşti o echipă mică. Mare de ce ar fi? Câte campionate a câştigat în ultimii 10 ani?” | VIDEO EXCLUSIV
22:40
VIDEO | ”Nu mă interesează celelalte echipe". Costel Gâlcă a prefaţat duelurile din play-off Primasport.ro
VIDEO | ”Nu mă interesează celelalte echipe". Costel Gâlcă a prefaţat duelurile din play-off
22:30
VIDEO | Program infernal pentru Claudiu Niculescu. ”Este normal când ai înfrângeri” Primasport.ro
VIDEO | Program infernal pentru Claudiu Niculescu. ”Este normal când ai înfrângeri”
22:20
Rapid a anunţat plecarea unui jucător înainte de începerea play-off-ului. ”Nu îl luăm în calcul” Primasport.ro
Rapid a anunţat plecarea unui jucător înainte de începerea play-off-ului. ”Nu îl luăm în calcul”
Acum 4 ore
22:10
VIDEO | Pisa - Bologna 0-1. Marius Marin a fost cel mai bun om al învinşilor Primasport.ro
VIDEO | Pisa - Bologna 0-1. Marius Marin a fost cel mai bun om al învinşilor
22:10
”Sunt şi eu om”. Alexandru Dobre a trecut cu bine peste o perioadă complicată Primasport.ro
”Sunt şi eu om”. Alexandru Dobre a trecut cu bine peste o perioadă complicată
21:40
Dinamovistul Andrei Mărginean a fost operat de apendicită acută Primasport.ro
Dinamovistul Andrei Mărginean a fost operat de apendicită acută
21:30
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Giuleştenii, nevoiţi să repare o perioadă de relaxare Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Giuleştenii, nevoiţi să repare o perioadă de relaxare
21:20
VIDEO | România - Portugalia 101-96. Victorie mare pentru naţionala de baschet în preliminariile CM Primasport.ro
VIDEO | România - Portugalia 101-96. Victorie mare pentru naţionala de baschet în preliminariile CM
21:10
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre îi readuce pe giuleşteni în avantaj Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre îi readuce pe giuleşteni în avantaj
21:00
Scrimă | Trei etape de Cupă Mondială au fost amânate din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu Primasport.ro
Scrimă | Trei etape de Cupă Mondială au fost amânate din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu
21:00
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Albu înscrie contra echipei unde a jucat 3 sezoane Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Albu înscrie contra echipei unde a jucat 3 sezoane
20:20
E gata! Ce se întâmplă cu Zeljko Kopic: ”Dacă o facem mai devreme!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
E gata! Ce se întâmplă cu Zeljko Kopic: ”Dacă o facem mai devreme!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 6 ore
20:10
Un important om de afaceri vrea să investească din nou în fotbalul românesc. ”I-am spus primarului” Primasport.ro
Un important om de afaceri vrea să investească din nou în fotbalul românesc. ”I-am spus primarului”
20:10
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Paraschiv deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Paraschiv deschide scorul
20:00
Veşti rele primite de Dinamo, după eşecul cu FC Argeş: ”Sperăm să nu fie şi tendonul!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Veşti rele primite de Dinamo, după eşecul cu FC Argeş: ”Sperăm să nu fie şi tendonul!” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
Kylian Mbappe a consultat un specialist extern pentru a-şi examina leziunea la genunchi Primasport.ro
Kylian Mbappe a consultat un specialist extern pentru a-şi examina leziunea la genunchi
19:30
Ce salariu va avea Florin Bratu la Metaloglobus Primasport.ro
Ce salariu va avea Florin Bratu la Metaloglobus
19:30
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:10
CFR a răbufnit, după ce a fost acuzată că a profitat de arbitraj: ”Când ai 10 victorii la rând, ce am făcut? Am furat 10 meciuri la rând?!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
CFR a răbufnit, după ce a fost acuzată că a profitat de arbitraj: ”Când ai 10 victorii la rând, ce am făcut? Am furat 10 meciuri la rând?!” | VIDEO EXCLUSIV
19:00
Fiica lui Andrei Nicolescu va cânta imnul României la meciul naţionalei de fotbal feminin cu Republica Moldova Primasport.ro
Fiica lui Andrei Nicolescu va cânta imnul României la meciul naţionalei de fotbal feminin cu Republica Moldova
18:40
Mai mulţi jucători profesionişti blocaţi în Dubai după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu Primasport.ro
Mai mulţi jucători profesionişti blocaţi în Dubai după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu
18:40
După patru luni, De Bruyne revine la antrenamentele lui Napoli Primasport.ro
După patru luni, De Bruyne revine la antrenamentele lui Napoli
18:40
Lovitură în Superliga! Leo Grozavu, demis de la FC Botoşani. Cine e favorit să îi ia locul Primasport.ro
Lovitură în Superliga! Leo Grozavu, demis de la FC Botoşani. Cine e favorit să îi ia locul
18:20
Metaloglobus şi-a găsit antrenor în cele din urmă! Răsturnare de situaţie cu privire la Florin Bratu Primasport.ro
Metaloglobus şi-a găsit antrenor în cele din urmă! Răsturnare de situaţie cu privire la Florin Bratu
Acum 8 ore
18:00
Dice Slots în cazinourile online: O privire mai atentă asupra genului Primasport.ro
Dice Slots în cazinourile online: O privire mai atentă asupra genului
17:30
Ultimă oră! După ce Becali l-a găsit răspunzător pentru eşecul FCSB-ului din acest sezon, soarta lui Mihai Stoica a fost anunţată: ”Nu că face MM ce vrea el!” Primasport.ro
Ultimă oră! După ce Becali l-a găsit răspunzător pentru eşecul FCSB-ului din acest sezon, soarta lui Mihai Stoica a fost anunţată: ”Nu că face MM ce vrea el!”
17:20
Clasamentul ATP | Spaniolul Carlos Alcaraz se menţine lider. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat Primasport.ro
Clasamentul ATP | Spaniolul Carlos Alcaraz se menţine lider. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat
17:20
Ultimă oră! După ce Becali l-a găsit răspunzător pentru eşecul FCSB-ului din acest sezon, soarta lui Mihai Stoica Stoica a fost anunţată: ”Nu că face MM ce vrea el!” Primasport.ro
Ultimă oră! După ce Becali l-a găsit răspunzător pentru eşecul FCSB-ului din acest sezon, soarta lui Mihai Stoica Stoica a fost anunţată: ”Nu că face MM ce vrea el!”
17:20
Conducerea celor de la UTA Arad a anunţat cine va antrena echipa în play-out. ”Nu s-a reuşit tot ce ne-am propus” Primasport.ro
Conducerea celor de la UTA Arad a anunţat cine va antrena echipa în play-out. ”Nu s-a reuşit tot ce ne-am propus”
17:10
Italianca Federica Brignone pune capăt prematur sezonului de schi alpin Primasport.ro
Italianca Federica Brignone pune capăt prematur sezonului de schi alpin
17:00
Un costum purtat de Jutta Leerdam la JO, vândut la licitaţie cu aproape 200.000 de euro Primasport.ro
Un costum purtat de Jutta Leerdam la JO, vândut la licitaţie cu aproape 200.000 de euro
17:00
Bomba zilei! Revoluţie totală la FCSB. Cinci transferuri anunţate după ce echipa s-a făcut de râs şi nu a prins top 6: ”La Farul a fost bombă!” Primasport.ro
Bomba zilei! Revoluţie totală la FCSB. Cinci transferuri anunţate după ce echipa s-a făcut de râs şi nu a prins top 6: ”La Farul a fost bombă!”
16:50
Preşedintele CCA a intervenit şi a analizat controversele de la Farul - CFR! ”Suspectează că atacantul şi-a ţinut adversarul” Primasport.ro
Preşedintele CCA a intervenit şi a analizat controversele de la Farul - CFR! ”Suspectează că atacantul şi-a ţinut adversarul”
16:40
FCSB se mai şi refuză! ”Pentru mine, opţiunea cea mai bună e U Cluj” Primasport.ro
FCSB se mai şi refuză! ”Pentru mine, opţiunea cea mai bună e U Cluj”
16:40
Jaqueline Cristian a coborât două locuri, dar rămâne românca cel mai bine clasată în ierarhia WTA Primasport.ro
Jaqueline Cristian a coborât două locuri, dar rămâne românca cel mai bine clasată în ierarhia WTA
16:40
Finalissima între Spania şi Argentina, ameninţată din cauza situaţiei din Qatar Primasport.ro
Finalissima între Spania şi Argentina, ameninţată din cauza situaţiei din Qatar
16:30
Pilotul Sebastian Scîrlet face un pas important în 2026 Primasport.ro
Pilotul Sebastian Scîrlet face un pas important în 2026
16:20
FCSB se mai şi refuză! ”Nu sunt atent la zvonuri. Pentru mine, opţiunea cea mai bună e U Cluj” Primasport.ro
FCSB se mai şi refuză! ”Nu sunt atent la zvonuri. Pentru mine, opţiunea cea mai bună e U Cluj”
16:20
Lionel Messi a marcat două goluri pentru Inter Miami în MLS Primasport.ro
Lionel Messi a marcat două goluri pentru Inter Miami în MLS
16:20
Spectacolul din campionatul Turciei se vede exclusiv în România pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Sâmbătă e mare derby Primasport.ro
Spectacolul din campionatul Turciei se vede exclusiv în România pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Sâmbătă e mare derby
Acum 12 ore
16:10
Cazul de rasism Prestianni-Vinicius: Gianni Infantino cere eliminarea jucătorilor care îşi acoperă gura în timpul meciuril Primasport.ro
Cazul de rasism Prestianni-Vinicius: Gianni Infantino cere eliminarea jucătorilor care îşi acoperă gura în timpul meciuril
16:10
Cristina Bucsa a câştigat turneul WTA de la Merida, atât la simplu, cât şi la dublu Primasport.ro
Cristina Bucsa a câştigat turneul WTA de la Merida, atât la simplu, cât şi la dublu
16:10
Manchester United se pregăteşte să cheltuie 200 de milioane de euro pentru a-l înlocui pe Casemiro Primasport.ro
Manchester United se pregăteşte să cheltuie 200 de milioane de euro pentru a-l înlocui pe Casemiro
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.