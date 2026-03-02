VIDEO. „Vă invit public să părăsiţi guvernarea!” - Scandal PSD-USR în direct la Prima News

Primanews.ro, 3 martie 2026 01:00

VIDEO. „Vă invit public să părăsiţi guvernarea!” - Scandal PSD-USR în direct la Prima News

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum o oră
01:00
VIDEO. „Vă invit public să părăsiţi guvernarea!” - Scandal PSD-USR în direct la Prima News Primanews.ro
VIDEO. „Vă invit public să părăsiţi guvernarea!” - Scandal PSD-USR în direct la Prima News
Acum 4 ore
23:30
VIDEO. Ce urmăreşte PSD în aceste zile? Jurnalistul Sebastian Zachmann analizează la Prima News Primanews.ro
VIDEO. Ce urmăreşte PSD în aceste zile? Jurnalistul Sebastian Zachmann analizează la Prima News
22:20
VIDEO. Cornel Nistorescu, despre nominalizările pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT: Primul lucru care se vede este că partenera lui Nicuşor Dan are un Procuror General Primanews.ro
VIDEO. Cornel Nistorescu, despre nominalizările pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT: Primul lucru care se vede este că partenera lui Nicuşor Dan are un Procuror General
22:10
VIDEO. Andrei Schwartz, analist politică externă: Lovitura n-ar fi trebuit să surprindă pe nimeni. Iranul ştia Primanews.ro
VIDEO. Andrei Schwartz, analist politică externă: Lovitura n-ar fi trebuit să surprindă pe nimeni. Iranul ştia
Acum 8 ore
19:20
VIDEO. Brian Cristian (USR): Cred că doamna Ţoiu şi Statul Român ar putea să ia în considerare şi alte măsuri pentru românii prinşi în Orientul Mijlociu Primanews.ro
VIDEO. Brian Cristian (USR): Cred că doamna Ţoiu şi Statul Român ar putea să ia în considerare şi alte măsuri pentru românii prinşi în Orientul Mijlociu
19:10
VIDEO. A treia zi de conflict în Orientul Mijlociu. Ştefan Popescu, istoric: Foarte puţine recţii din partea UE. Marele câştigător este Rusia Primanews.ro
VIDEO. A treia zi de conflict în Orientul Mijlociu. Ştefan Popescu, istoric: Foarte puţine recţii din partea UE. Marele câştigător este Rusia
Acum 12 ore
17:40
Diana Buzoianu, în plen, despre situaţia Barajului Mihăileni: El va fi realizat în continuare. Suntem în faţa unui proiect care ar fi trebuit să fie strategic Primanews.ro
Diana Buzoianu, în plen, despre situaţia Barajului Mihăileni: El va fi realizat în continuare. Suntem în faţa unui proiect care ar fi trebuit să fie strategic
17:40
BREAKING. Ministrul Justiţiei a anunţat nominalizările pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT Primanews.ro
BREAKING. Ministrul Justiţiei a anunţat nominalizările pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT
17:30
Diana Buzoianu, în plen, despre situaţia Barajului Mihăileni: El va fi realizat în continuare. Suntem în faţa unui proiect de infrastructură care ar fi trebuit să fie strategic, dar care a fost vulnerabilizat Primanews.ro
Diana Buzoianu, în plen, despre situaţia Barajului Mihăileni: El va fi realizat în continuare. Suntem în faţa unui proiect de infrastructură care ar fi trebuit să fie strategic, dar care a fost vulnerabilizat
17:30
Natalia Intotero (PSD), la Ora Guvernului: Consecinţele unui scenariu în care barajul Mihăileni ar ceda ar fi dramatice Primanews.ro
Natalia Intotero (PSD), la Ora Guvernului: Consecinţele unui scenariu în care barajul Mihăileni ar ceda ar fi dramatice
16:50
Oana Ţoiu: Nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi Primanews.ro
Oana Ţoiu: Nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi
16:40
Ce s-a decis în şedinţa coaliţiei de la Palatul Victoria Primanews.ro
Ce s-a decis în şedinţa coaliţiei de la Palatul Victoria
16:20
AUR a depus în Parlament două proiecte de lege, privind finanţarea ONG-urilor şi revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin Primanews.ro
AUR a depus în Parlament două proiecte de lege, privind finanţarea ONG-urilor şi revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin
16:10
ANALIZĂ. Situaţia în benzinăriile din România după blocarea strâmtorii Ormuz: Potenţialul efect asupra preţului la pompă Primanews.ro
ANALIZĂ. Situaţia în benzinăriile din România după blocarea strâmtorii Ormuz: Potenţialul efect asupra preţului la pompă
16:10
Şeful Pentagonului, reacţie după atacul asupra Iranului: Nu este un exerciţiu de construcţie a democraţiei Primanews.ro
Şeful Pentagonului, reacţie după atacul asupra Iranului: Nu este un exerciţiu de construcţie a democraţiei
14:50
Germania nu va participa la acţiuni militare împotriva Iranului: ”Nu avem resursele militare necesare” Primanews.ro
Germania nu va participa la acţiuni militare împotriva Iranului: ”Nu avem resursele militare necesare”
14:40
PNL: PSD s-a reunit în şedinţă pentru a lua în discuţie posibila rupere a Coaliţiei Primanews.ro
PNL: PSD s-a reunit în şedinţă pentru a lua în discuţie posibila rupere a Coaliţiei
14:30
Şedinţă a coaliţiei, la Palatul Victoria. Bugetul pe 2026, pe agenda discuţiilor Primanews.ro
Şedinţă a coaliţiei, la Palatul Victoria. Bugetul pe 2026, pe agenda discuţiilor
12:50
Ministrul Energiei: Nu există niciun motiv ca preţul la pompă să ajungă 10 lei din cauza speculei. Statul este în alertă Primanews.ro
Ministrul Energiei: Nu există niciun motiv ca preţul la pompă să ajungă 10 lei din cauza speculei. Statul este în alertă
Acum 24 ore
11:50
Starmer îi permite lui Trump să folosească bazele britanice pentru a ataca depozitele de rachete ale Iranului Primanews.ro
Starmer îi permite lui Trump să folosească bazele britanice pentru a ataca depozitele de rachete ale Iranului
10:50
35 curse, anulate luni ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo Primanews.ro
35 curse, anulate luni ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo
10:50
Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în zona limitrofă Iranului Primanews.ro
Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în zona limitrofă Iranului
10:40
Trump pregăteşte populaţia: Numărul victimelor americane ar putea fi mult mai mare. Războiul ar putea dura încă 4-5 săptămâni săptămâni Primanews.ro
Trump pregăteşte populaţia: Numărul victimelor americane ar putea fi mult mai mare. Războiul ar putea dura încă 4-5 săptămâni săptămâni
10:40
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, aşteptat să anunţe propunerile pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT Primanews.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, aşteptat să anunţe propunerile pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT
10:10
Şeful securităţii naţionale de la Teheran: Iranul nu va negocia cu SUA Primanews.ro
Şeful securităţii naţionale de la Teheran: Iranul nu va negocia cu SUA
10:10
SURSE. SUA forţează îndeplinirea misiunii în Iran înainte ca stocul de muniţii să se epuizeze Primanews.ro
SURSE. SUA forţează îndeplinirea misiunii în Iran înainte ca stocul de muniţii să se epuizeze
Ieri
20:40
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă” Primanews.ro
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă”
20:40
Peste 1.000 de români cer ajutor din Orientul Mijlociu. Repatrierile sunt, deocamdată, imposibile / Nicuşor Dan: România nu este sub nicio ameninţare Primanews.ro
Peste 1.000 de români cer ajutor din Orientul Mijlociu. Repatrierile sunt, deocamdată, imposibile / Nicuşor Dan: România nu este sub nicio ameninţare
20:30
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi în Iran. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă” Primanews.ro
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi în Iran. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă”
Mai mult de 2 zile în urmă
01:40
UPDATE. BREAKING NEWS. SUA şi Israel au atacat Iranul. Donald Trump confirmă că liderul suprem al Iranului a murit Primanews.ro
UPDATE. BREAKING NEWS. SUA şi Israel au atacat Iranul. Donald Trump confirmă că liderul suprem al Iranului a murit
28 februarie 2026
13:50
VIDEO. Ministrul Apărării: Stadionul Steaua, chirie „din pix” mai mare decât Arena Naţională. O bătaie de joc pentru fiecare român Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Apărării: Stadionul Steaua, chirie „din pix” mai mare decât Arena Naţională. O bătaie de joc pentru fiecare român
13:40
VIDEO. USR susţine un pensionar special la Avocatul Poporului. Radu Miruţă: Nu toţi sunt corupţi sau netrebnici Primanews.ro
VIDEO. USR susţine un pensionar special la Avocatul Poporului. Radu Miruţă: Nu toţi sunt corupţi sau netrebnici
13:30
VIDEO. Ministrul Apărării: Nu putem sta „cu popcorn” să ne apere alţii. România trebuie să investească în propria apărare Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Apărării: Nu putem sta „cu popcorn” să ne apere alţii. România trebuie să investească în propria apărare
13:20
VIDEO. Ministrul Apărării: Industria de armament e captivă politicului şi corupţiei. 70% din fonduri vor fi cheltuite în ţară Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Apărării: Industria de armament e captivă politicului şi corupţiei. 70% din fonduri vor fi cheltuite în ţară
13:10
BREAKING NEWS SUA şi Israel au atacat Iranul. Trump: O operaţiune masivă şi continuă Primanews.ro
BREAKING NEWS SUA şi Israel au atacat Iranul. Trump: O operaţiune masivă şi continuă
13:00
VIDEO. Ministrul Apărării: Militarii se puteau pensiona la 48 de ani, dar vârsta medie a fost 52. Pensia medie este 5.008 lei Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Apărării: Militarii se puteau pensiona la 48 de ani, dar vârsta medie a fost 52. Pensia medie este 5.008 lei
12:50
VIDEO. Radu Miruţă, la Insider Politic: Nu Bolojan a venit cu ideea să taie norma de hrană Primanews.ro
VIDEO. Radu Miruţă, la Insider Politic: Nu Bolojan a venit cu ideea să taie norma de hrană
12:40
VIDEO. Ministrul Apărării atacă PSD şi PNL: Ţara a fost condusă în huzureală pe bani publici Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Apărării atacă PSD şi PNL: Ţara a fost condusă în huzureală pe bani publici
00:40
VIDEO. Dragoş Ivan, sociolog: Transparenţa financiară este foarte importantă. Un pas esenţial pentru echitate Primanews.ro
VIDEO. Dragoş Ivan, sociolog: Transparenţa financiară este foarte importantă. Un pas esenţial pentru echitate
00:40
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, vine la Insider Politic. Sâmbătă, de la ora 12, pe Prima TV Primanews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, vine la Insider Politic. Sâmbătă, de la ora 12, pe Prima TV
27 februarie 2026
20:10
VIDEO. Ionuţ Ciurea, preşedinte Pro Infrastructura, despre scandalul legat de Centura Cluj: O nouă licitaţie va avea loc pe 19 martie Primanews.ro
VIDEO. Ionuţ Ciurea, preşedinte Pro Infrastructura, despre scandalul legat de Centura Cluj: O nouă licitaţie va avea loc pe 19 martie
17:10
Polonia intenţionează să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani Primanews.ro
Polonia intenţionează să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani
16:50
Acordul controversat de asociere dintre Uniunea Europeană şi Mercosur intră în vigoare, provizoriu Primanews.ro
Acordul controversat de asociere dintre Uniunea Europeană şi Mercosur intră în vigoare, provizoriu
16:40
Copiii invizibili ai României: 1 din 3 trăieşte în sărăcie, iar mortalitatea infantilă revine la niveluri alarmante Primanews.ro
Copiii invizibili ai României: 1 din 3 trăieşte în sărăcie, iar mortalitatea infantilă revine la niveluri alarmante
16:40
Michael Flatley deschide noul sezon Life & Style cu Maria Andrei: o întâlnire spectaculoasă cu legenda Lord of the Dance Primanews.ro
Michael Flatley deschide noul sezon Life & Style cu Maria Andrei: o întâlnire spectaculoasă cu legenda Lord of the Dance
16:30
Negocieri Iran-SUA. Analist: Prăpastia dintre poziţii - distanţa dintre suveranitate şi capitulare Primanews.ro
Negocieri Iran-SUA. Analist: Prăpastia dintre poziţii - distanţa dintre suveranitate şi capitulare
16:30
VIDEO. Analist, despre summitul B9 de la Bucureşti: Mai probabil să vină Rubio decât Trump Primanews.ro
VIDEO. Analist, despre summitul B9 de la Bucureşti: Mai probabil să vină Rubio decât Trump
16:00
Guvernul a aprobat modificări la impozitele locale. Noi reduceri pentru imobile vechi, persoane cu dizabilităţi Primanews.ro
Guvernul a aprobat modificări la impozitele locale. Noi reduceri pentru imobile vechi, persoane cu dizabilităţi
15:40
Apropiaţi ai lui Donald Trump sunt pe punctul de a prelua CNN şi HBO, după ce Netflix şi-a retras oferta pentru Warner Bros. Discovery Primanews.ro
Apropiaţi ai lui Donald Trump sunt pe punctul de a prelua CNN şi HBO, după ce Netflix şi-a retras oferta pentru Warner Bros. Discovery
14:40
Ministerul Finanţelor anunţă excedent bugetar în ianuarie. Guvernul nu are încă buget, astfel că unele cheltuieli sunt limitate Primanews.ro
Ministerul Finanţelor anunţă excedent bugetar în ianuarie. Guvernul nu are încă buget, astfel că unele cheltuieli sunt limitate
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.