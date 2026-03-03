Revista presei internaționale, 3 martie 2026

14:20

Compania Națională Aeroportul București anunță că 35 de curse către sau dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt și Iordania au fost anulate astăzi. E vorba despre 17 decolări și 18 aterizări ale unor zboruri aparținând mai multor companii. Cetățenii care au planificate călătorii către Israel sau statele afectate de conflict sunt sfătuiți să […]