Revista presei internaționale, 3 martie 2026

„SUA continuă decapitarea Iranului fără vreun plan legat de ceea ce va urma”, rezumă The Washington Post cele mai recente evoluții ale războiului din Orientul Mijlociu. “Statelor Unite le-au trebuit doar câteva ore ca să lanseze atacuri asupra Iranului și ca să se trezească într-o atmosferă deja familiară, deși îngrijorătoare: eliminarea rapidă a unui pericol […]
SEENEWS: Falcon Defence va începe producția de artilerie în România, asigurându-și contracte de 253 de milioane de euro # Rador
Producătorul român de muniție de artilerie Falcon Defence, parte a Falcon Group, a anunțat luni că intenționează să lanseze o platformă integrată de producție de muniție de artilerie și materiale energetice, susținută de contracte ferme de 253 milioane de euro (296,9 milioane de dolari) pentru livrări în 2026. Compania intenționează să retehnologizeze și să reactiveze […]
Spania, vocea cea mai puternică în rândul țărilor europene care sunt împotriva intervenției SUA și Israelului în Iran # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (2 martie) – Emisiunea: ”Agenda globală” – Realizator: Iana Ioniță – Spania se detașează ca vocea cea mai puternică în rândul țărilor europene care sunt împotriva intervenției Statelor Unite și Israelului în Iran. Premierul Pedro Sánchez insistă că intervenția militară este „înacceptabilă”. Surse din Guvernul de la Madrid spun că țara a […]
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat acțiunea militară a Sua și a Israelului împotriva Iranului # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 martie) – Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat acțiunea militară a Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului, afirmând că aceasta reduce capacitatea Iranului de a obține arme nucleare și rachete balistice, dar a precizat că NATO în sine nu va fi implicată. „Nu există absolut niciun plan ca […]
Compania aeriană Wizz Air a anunțat luni că va „adăuga o capacitate suplimentară substanțială” la Sharm el-Sheikh, în Egipt, începând de vineri, pentru a veni în sprijinul clienților israelieni și al altor clienți ale căror planuri de călătorie în Orientul Mijlociu au fost perturbate de războiul cu Iranul, care a dus la închiderea spațiului aerian. […]
Introducere În aprilie 1498, o mică flotă portugheză condusă de Vasco da Gama ancora pe o insulă din Oceanul Indian, în apropierea coastei de est a Africii. Era Insula Mozambique un loc care, până atunci, apărea doar vag pe hărțile lumii islamice și în legendele comercianților arabi. Călătoria lui Da Gama nu a fost doar […]
Introducere La mijlocul secolului XX, fizica se afla într-o perioadă de efervescență și confuzie. După descoperirea protonului, neutronului și electronului, oamenii de știință credeau că au deslușit structura fundamentală a materiei. Însă, în laboratoarele de fizică nucleară din SUA, Europa și Uniunea Sovietică, detectoarele începeau să arate altceva: sute de particule „ciudate”, apărute în urma […]
O aeronavă TAROM a decolat spre Cairo, Egipt, pentru a-i aduce în țară pe românii care au plecat din Israel # Rador
Un avion al companiei TAROM a decolat în urmă cu aproximativ o oră și jumătate din București, cu destinația Cairo, pentru a-i aduce în țară pe românii care au plecat din Israel către Egipt. Cursa specială urmează să ajungă la Cairo în aproximativ o oră, conform datelor publice de pe o aplicație de monitorizare a […]
Executivul comunitar anunță că va sprijini statele membre UE în eforturile de evacuare a cetățenilor aflați în Orientul Mijlociu # Rador
Comisia Europeană anunță că sprijină eforturile statelor membre ale Uniunii de evacuare și repatriere a cetățenilor aflați în Orientul Mijlociu, inclusiv prin intermediul Mecanismului de protecție civilă și al Centrului de coordonare a răspunsului în situații de urgență. La finalul unei reuniuni extraordinare organizate luni, Comisia precizat că urmărește îndeaproape situația din strâmtoarea Ormuz, precum […]
Operațiuni aeriene limitate au început să fie reluate de pe aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi, în a treia zi a operațiunii Epic Fury a SUA şi Israel împotriva Iranului. Zborul Emirates UAE500 către Mumbai a decolat din Dubai la ora 18:15 CET, urmat de zborul Emirates UAE542 către Chennai, conform informațiilor monitorizate de jurnaliștii […]
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut luni „încetarea vărsării de sânge” în Orientul Mijlociu, promițând să contribuie la încheierea unui armistițiu între Statele Unite, Israel și Iran. „Suntem de partea păcii. Vrem să se pună capăt vărsării de sânge, să înceteze lacrimile și vrem ca regiunea noastră să ajungă în sfârșit la pacea durabilă […]
Senatul a respins moțiunea simplă inițiată de opoziție la adresa ministrului culturii, Demeter András # Rador
Realizator: Amalia Bojescu – Senatul a respins moțiunea simplă inițiată de opoziție la adresa ministrului culturii, Demeter András. În timpul dezbaterilor, senatorii din opoziție și-au exprimat dezaprobarea față de modul în care, spuneau ei, oficialul gestionează un domeniu esențial pentru poporul român. Ministrul culturii, Demeter András, a respins criticile. Demeter András: Sunt câteva aspecte la […]
USR a inițiat un proiect de hotărâre locală care propune eliminarea sălilor de jocuri de noroc din București # Rador
Realizator: Amalia Bojescu – USR a inițiat un proiect de hotărâre locală care propune eliminarea sălilor de jocuri de noroc din București, a anunțat lidera deputaților formațiunii, Diana Stoica. Aceasta a declarat că USR va face demersuri pentru a obține susținerea majorității din Consiliul General al Municipiului București în vederea aprobării proiectului. Diana Stoica: Atâta […]
Donald Trump a declarat luni că a ordonat armatei SUA să atace Iranul pentru a zădărnici dezvoltarea nucleară și balistică a Teheranului # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat luni că a ordonat armatei americane să atace Iranul pentru a zădărnici dezvoltarea nucleară a Teheranului și un program de rachete balistice despre care spune că se dezvoltă rapid. Trump a spus că operațiunile militare americane pe care le-a declanșat vineri sunt înainte de termen, fără a oferi detalii. […]
Emmanuel Macron a convocat luni Consiliul de Apărare și Securitate Națională, transmite Palatul Élysée # Rador
Președintele francez Emmanuel Macron a convocat Consiliul de Apărare și Securitate Națională luni, la ora locală 20:15 (19:15 GMT), pentru a discuta situația din Iran și Orientul Mijlociu, a anunțat biroul său./cstoica/amirea (REUTERS – 2 martie)
Secretarul general al NATO a lăudat luni acțiunile militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului, dar a spus că NATO nu se va implica # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat luni acțiunile militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului, spunând că acestea degradează capacitatea Teheranului de a obține capacitatea nucleară și de rachete balistice, dar a spus că NATO în sine nu va fi implicat. „Este foarte important ceea ce fac SUA aici, împreună cu Israelul, deoarece […]
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, nominalizarea PNL pentru funcția de ministru al Educației # Rador
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, este nominalizarea PNL pentru funcția de ministru al Educației. Propunerea a venit din partea premierului Ilie Bolojan și a fost validată în unanimitate de membrii Biroului Politic Național al partidului. Rectorul Mihai Dimian este susținut de PNL ca independent cu misiunea de a contribui la dezvoltarea […]
Al Treilea Război Mondial nu a început încă, dar ar putea izbucni în orice moment (Dmitri Medvedev) # Rador
Al Treilea Război Mondial nu a început încă, dar ar putea izbucni în orice moment, dacă președintele american, Donald Trump, își continuă cursul nebunesc, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, ca răspuns la o întrebare adresată de agenția TASS. „Formal, nu” – a răspuns el la întrebarea dacă a început deja […]
Primarul oraşului Zărneşti din judeţul Braşov anunţă că în localitate au fost interzise jocurile de noroc şi aşa-numitele „păcănele” # Rador
Primarul oraşului Zărneşti din judeţul Braşov anunţă că în localitate au fost interzise jocurile de noroc şi aşa-numitele „păcănele”. Alexandru Lucian Igrişan scrie într-o postare pe internet că astăzi, la iniţiativa sa, Consiliul Local a luat această hotărâre. După intrarea în vigoare a reformei din administraţie, care include şi o prevedere în baza căreia primăriile […]
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
MAE nu are nicio informație privind cetățeni români care să fie răniți, în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu # Rador
Ministerul de Externe de la București nu are nicio informație privind cetățeni români care să fie răniți, în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu, a declarat șefa diplomației, Oana Țoiu, în cadrul unui briefing de presă susținut astăzi. În cursul zilei, urmează să fie lansat un canal de WhatsApp special dedicat celor care se află în […]
Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în februarie cu 24,4% față de aceeași lună a anului trecut # Rador
Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în februarie cu 24,4% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor preliminare publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări și prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. În topul mărcilor conduce detașat Dacia, urmată de Toyota, Skoda, Volkswagen și Renault. Autoturismele pur […]
Franța și Germania vor aprofunda cooperarea în domeniul descurajării nucleare, anunță Emmanuel Macron și cancelarul Friedrich Merz # Rador
Franța și Germania vor aprofunda cooperarea în domeniul descurajării prin crearea unui grup de coordonare nucleară la nivel înalt și vor începe activități comune în acest an, au declarat președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz într-o declarație comună publicată luni. Acordul prevede participarea Germaniei la exercițiile nucleare franceze și coordonarea privind capacitățile […]
Budapesta l-a convocat pe ambasadorul ucrainean pentru a protesta față de recrutarea a doi etnici maghiari # Rador
Ungaria l-a convocat luni pe ambasadorul Kievului pentru a protesta față de ceea ce guvernul de la Budapesta a numit a fi recrutarea a doi etnici maghiari care nu ar fi trebuit să fie chemați pentru războiul din Ucraina. Anunțul amplifică tensiunile dintre Budapesta și Kiev, deoarece guvernul premierului Viktor Orbán a făcut din războiul […]
„Nici măcar nu am început să-i lovim puternic, marele val va veni în curând”, declară Donald Trump (YnetNews) # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a abordat confruntarea cu Iranul într-un interviu acordat CNN, spunând: „Le facem ravagii, merge foarte bine. Este o armată foarte puternică. Folosim cea mai puternică din lume.” Când a fost întrebat cât va dura, el a răspuns: „Nu vreau să dureze prea mult, am crezut că va dura trei săptămâni și […]
Țările din Golf prinse în conflictul dintre Iran, Israel și SUA au solicitat Italiei sisteme de apărare aeriană, anunță Guido Crosetto # Rador
Țările din Golf prinse în conflictul dintre Iran, Israel și Statele Unite au solicitat Italiei sisteme de apărare aeriană, a declarat luni ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto. Vorbind în fața unei comisii parlamentare, Crosetto a spus că țările doresc urgent să își consolideze capacitățile de apărare aeriană, inclusiv cu sistemul SAMP/T al Italiei./cstoica/dstanesc (REUTERS […]
Proiectul de buget ar urma să fie finalizat miercuri, anunţă PNL, într-un comunicat emis la finalul reuniunii de astăzi a coaliţiei de guvernare. Discuţiile au vizat structura, priorităţile de finanţare şi cadrul general necesar pentru asigurarea stabilităţii economice şi funcţionării eficiente a instituţiilor statului, iar participanţii au prezentat observaţii şi propuneri. O nouă şedinţă este […]
Percheziții în București și în județul Ilfov într-un dosar privind vânzarea online a unor parfumuri contrafăcute # Rador
Mai multe percheziții au avut loc astăzi în București și în județul Ilfov într-un dosar privind vânzarea online a unor parfumuri contrafăcute. Potrivit poliției, suspecții controlau șapte firme și numeroase site-uri de anunțuri, prin care vindeau produse falsificate atât în România cât și în Ungaria. Anchetătorii spun că în mai puțin de un an rețeaua […]
Baza Forțelor Aeriene Regale Britanice din Cipru a fost ținta unui atac cu drone de fabricație iraniană, și nu Ciprul, a declarat luni purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot. „Cele două incidente au avut loc în direcția bazelor britanice de la Akrotiri”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot, Konstantinos Letymbiotis./cstoica/denisse (REUTERS – 2 […]
Vladimir Putin a avut luni o convorbire telefonică cu regele Hamad bin Isa Al Khalifa al Bahrainului (TASS) # Rador
Președintele rus Vladimir Putin a avut luni o convorbire telefonică cu regele Hamad bin Isa Al Khalifa al Bahrainului, în care au discutat despre „escaladarea fără precedent din jurul Iranului”, a relatat agenția de știri de stat rusă TASS. Putin a declarat că Rusia este pregătită să folosească „toate mijloacele disponibile pentru a stabiliza situația […]
O dronă rusească a lovit luni un tren de navetiști în regiunea Dnipropetrovsk, din centrul Ucrainei, ucigând o persoană și rănind șapte persoane, a anunțat viceprim-ministrul Oleksii Kuleba într-o postare pe platforma de mesagerie Telegram. Oficialii regionali au declarat că doi copii se numără printre cei răniți în atac./cstoica/amirea (REUTERS – 2 martie)
Germania va evacua persoane vulnerabile din Riyadh și Muscat, a declarat luni ministrul german de Externe # Rador
Germania evacuează persoane deosebit de vulnerabile, inclusiv copii, femei însărcinate și persoane bolnave, din Riyadh și Muscat, a declarat, luni, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, în a treia zi a unui război aerian americano-israelian împotriva Iranului. Wadephul a spus că echipe germane de sprijin pentru crize vor fi trimise la Muscat, Doha și Dubai […]
Grupul de Coordonare pentru Gaze al UE se va reuni miercuri, anunță un purtător de cuvânt al Comisiei Europene # Rador
Grupul de Coordonare pentru Gaze (Gas Coordination Group – GCG) al Uniunii Europene se va reuni miercuri pentru a evalua impactul conflictului tot mai mare din Orientul Mijlociu, a declarat luni pentru Reuters un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. GCG, care include reprezentanți ai guvernelor statelor membre, monitorizează stocarea gazelor și securitatea aprovizionării cu […]
Pakistanul a trimis armata în Gilgit-Baltistan, pe fondul protestelor izbucnite după moartea Liderului Suprem Ali Khamenei # Rador
Pakistanul a trimis, luni, armata în regiunea himalayană Gilgit-Baltistan și a interzis adunările mari, măsură instituită la nivel național, după ce protestele mortale împotriva atacurilor americane și israeliene asupra Iranului s-au răspândit, soldate cu 26 de morți până acum. În orașul nordic Skardu, din Gilgit-Baltistan, cu majoritate șiită, în mod normal un punct turistic important, […]
Operațiunile militare împotriva Iranului nu vor duce la un „război fără sfârșit”, declară secretarul american al Apărării # Rador
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat luni că operațiunile militare împotriva Iranului nu vor duce la un „război fără sfârșit” și că scopul este distrugerea rachetelor, a Marinei și a altor infrastructuri de securitate ale Teheranului. „Îi atacăm chirurgical, copleșitor și fără a ne cere scuze”, a spus Hegseth în timpul unei conferințe […]
Agresiunea americano-israeliană împotriva Iranului a constituit subiectul convorbiri telefonice de luni între președintele rus, Vladimir Putin, și emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, a anunţat serviciul de presă al Kremlinului. După cum informează partea rusă, în timpul convorbirii telefonice, „accentul principal a fost pus pe criza acută din Orientul Mijlociu cauzată de agresiunea americano-israeliană […]
Radio România Timișoara a lansat, la fine de februarie, podcastul Adolescent, deci exist!, o producție cu și despre adolescenți, care aduce în atenție o paletă largă de subiecte. Despre ce simt. Ce gândesc. Ce nu spun. Ce caută. Podcastul s-a lansat chiar în preajma mărțișorului — un simbol al începuturilor, al transformării și al curajului de a […]
Andreea Bălan, invitat special pe scena finalei Eurovision România Giulia Nahmany și Daniel Nuță vor prezenta show-ul. Echipa va fi completată de gazdele Telejurnalului Matinal, Laura Fronoiu şi Marius Popa, în public, și de protagoniştii Tonomatului de pe 2, Alexandra Gavrilă şi Iulian Selea, împreună cu Răzvan Petre, realizator Radio Romania, în backstage. Ordinea de […]
Al patrulea militar american a murit din cauza rănilor suferite în operațiunea americană din Iran, transmite armata SUA # Rador
Un al patrulea militar american a murit din cauza rănilor suferite în operațiunea americană din Iran, a anunțat luni Comandamentul Central. Militarul fusese grav rănit în timpul atacurilor inițiale ale Iranului și, în cele din urmă, a cedat din cauza rănilor suferite, se arată într-un comunicat./cstoica/amirea (REUTERS – 2 martie)
Turcia a anulat toate zborurile către Iran, Irak, Iordania, Siria și Liban până vineri, din cauza atacurilor din regiune, în timp ce toate zborurile planificate către Qatar, Kuweit, Bahrain și Emiratele Arabe Unite au fost anulate până marți. Pe de altă parte, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloglu, a declarat luni că zborurile vor fi […]
Curtea Supremă de Justiţie a Rusiei a declarat Comitetul Antirăzboi din Rusia drept organizație teroristă # Rador
Judecătorul rus Oleg Nefedov a pronunțat, luni, sentinţa şi a făcut publică decizia Curţii Supreme de Justiţie a Rusiei. Curtea Supremă de Justiţie a dat curs solicitării Procuraturii Generale a Rusiei de a declara Mișcarea Comitetul Antirăzboi din Rusia drept organizație teroristă și de a interzice activitățile acesteia pe teritoriul Rusiei, relatează un corespondent SOTAvision […]
Armata israeliană (IDF) a anunțat, luni, că a efectuat un atac la Beirut, ucigându-l pe Hussein Makled, șeful sediului central al serviciilor secrete Hezbollah./cstoica/denisse (REUTERS – 2 martie)
Conflictul din Iran: Guvernul ungar va face tot posibilul pentru a asigura siguranța cetăţenilor ungari din Orientul Mijlociu (Péter Szijjártó) # Rador
Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, a oferit luni, la Budapesta, o informare detaliată despre cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu și a precizat că Guvernul face tot posibilul pentru a asigura siguranța cetăţenilor ungari din regiune. Potrivit unui comunicat al ministerului, Péter Szijjártó a subliniat că, din păcate, situația din Orientul Mijlociu […]
Marea Britanie va permite SUA să utilizeze baze militare britanice pentru lovituri „defensive” asupra stocurilor de rachete ale Iranului # Rador
Marea Britanie a fost de acord cu o solicitare a Statelor Unite de a permite folosirea bazelor militare britanice pentru lovituri „defensive” asupra stocurilor de rachete ale Iranului, a declarat premierul Keir Starmer într‑un mesaj video difuzat duminică. Starmer a subliniat că Marea Britanie nu a fost implicată în loviturile inițiale asupra Iranului, dar a […]
Compania Națională Aeroportul București anunță că 35 de curse către sau dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt și Iordania au fost anulate astăzi. E vorba despre 17 decolări și 18 aterizări ale unor zboruri aparținând mai multor companii. Cetățenii care au planificate călătorii către Israel sau statele afectate de conflict sunt sfătuiți să […]
Autorităţile române îşi vor concentra eforturile pe aducerea în ţară în siguranţă a românilor aflaţi în zonele de risc # Rador
Situaţia cetăţenilor români blocaţi în zona limitrofă Iranului, din cauza conflictului din regiune, a fost analizată, astăzi, la Guvern, de premierul Ilie Bolojan şi o parte din miniştrii cabinetului. Autorităţile române au decis că îşi vor concentra eforturile pe aducerea în ţară în siguranţă a românilor aflaţi în zonele de risc. Are detalii Petruţa Obrejan. […]
La microfon, Elvira Chilaru
Premierul libanez, Nawaf Salam, a declarat că Libanul va interzice activitățile militare ale Hezbollah, după ce Israelul a spus că a lovit locații asociate Hezbollah ca răspuns la atacurile cu rachete și drone ale grupării, survenite după relatările privind uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei./aspanily/csimion REUTERS – 2 martie
Calea diplomatică privind soluţionarea conflictului din Ucraina este preferabilă pentru Federaţia Rusă (Dmitri Peskov, briefing) # Rador
Calea diplomatică privind soluţionarea conflictului din Ucraina este preferabilă pentru Federaţia Rusă, iar Moscova este dispusă să negocieze, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, în cadrul conferinţei de presă, luni. Rusia își menține poziția afirmată în repetate rânduri de către președinte, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. O […]
UE transmite că nu există un impact „imediat” asupra securității aprovizionării cu petrol din cauza conflictului cu Iranul # Rador
Comisia Europeană nu vede un impact imediat asupra securității aprovizionării cu petrol a Uniunii Europene din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, a transmis aceasta într-un email către guvernele Uniunii Europene, văzut de Reuters luni. „În acest stadiu, nu anticipăm un impact imediat asupra securității aprovizionării cu petrol (SOS)”, se arată în emailul Comisiei./aspanily/geftene REUTERS […]
