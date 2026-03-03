SUA cer cetăţenilor americani din Orientul Mijlociu să "plece imediat" din cauza riscurilor

17:00

În ultimele săptămâni, mai multe reţele au fost destructurate, de la cazul văduvei lui Gabriel Cotabiţă până la celebrul club The Buddhist. Este momentul să vorbim despre prevenţie. Ce facem noi, ca societate, ca părinţi, să salvăm posibilele victime înainte să fie prea târziu? Cum recunoaştem semnalele de alarmă sau profilul unui "loverboy"? Şi cum discutăm cu copiii noştri despre toate aceste pericole. Aflăm răspunsuri chiar din poveştile de viaţă ale unor foste victime.