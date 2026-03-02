Iran anunță închiderea strâmtorii Ormuz, artera petrolieră a lumii: Incendiem navele care încearcă să treacă
ObservatorNews, 2 martie 2026 23:20
Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat luni seară că au închis traficului maritim în strâmtoarea Ormuz și că vor incendia orice navă care încearcă să treacă, relatează presa iraniană citată de Reuters. Prin Strâmtoarea Ormuz trece aproximativ 20% din petrolul mondial. Dacă această rută se închide, prețul țițeiului poate urca până la 100 de dolari pe baril.
Acum 30 minute
23:20
Acum 2 ore
22:10
Artista care a strâns 400.000 de oameni la un concert gratuit în Mexic: "Este un vis" # ObservatorNews
Vedeta pop Shakira a susţinut un concert gratuit duminică seară, în faţa a 400.000 de spectatori, în Piaţa Zocalo din Ciudad de Mexico, un număr record de spectatori pentru un concert desfăşurat în acest loc, relatează DPA.
22:00
Chefi la cuţite, 2 martie 2026. A spălat vase, iar azi gătește la cinci stele. Povestea lui Ştefan Turian # ObservatorNews
Primul episod al sezonului 17 Chefi la cuțite, difuzat pe 2 martie 2026, a adus în fața juraților un concurent cu experiență internațională și o ambiție clară: următoarea mare provocare din cariera sa. Ștefan Turian, în vârstă de 36 de ani, lucrează în prezent ca chef în Dublin și a decis să intre în competiția culinară pentru a-și testa limitele.
21:50
Branduri globale, forțate să-și închidă magazinele din Orientul Mijlociu din cauza conflictului # ObservatorNews
În Dubai şi în alte centre comerciale majore din Orientul Mijlociu, numeroase magazine sunt închise sau funcţionează cu personal minim, pe măsură ce escaladarea conflictului paralizează activitatea comercială şi traficul aerian, relatează Reuters.
Acum 4 ore
21:40
Trump, surprins cu o pată roșie pe gât în timpul discursului despre războiul din Iran # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a fost fotografiat luni la Casa Albă, în timpul unui discurs în care a vorbit despre ofensiva SUA în Iran și a oferit distincţii militarilor americani, având o pată roșie vizibilă pe partea dreaptă a gâtului. Apariția vine după alte imagini recente în care liderul de la Washington prezenta vânătăi pe mâini, situații care au generat speculații privind starea sa de sănătate.
21:40
Keir Starmer nu cedează în faţa criticilor lui Trump: "Schimbarea regimului poate veni din cer" # ObservatorNews
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a afirmat, luni, că SUA nu vor utiliza bazele militare britanice din Cipru împotriva Iranului, după ce una dintre ele a fost lovită de o dronă iraniană. Starmer a respins criticile președintelui Donald Trump și a declarat că nu crede că o încercare de a înlătura conducerea Iranului prin bombardamente aeriene, fără o invazie terestră, ar funcționa. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care Marea Britanie nu s-a alăturat atacurilor SUA-Israel împotriva Iranului, relatează Reuters, citat de News.ro.
21:30
Trump a întrerupt discursul despre Iran pentru a vorbi despre renovările de la Casa Albă: "Va fi spectaculos" # ObservatorNews
În plin discurs despre ofensiva din Iran și despre militarii americani decorați cu Medalia de Onoare, președintele Donald Trump a schimbat brusc registrul și a început să vorbească despre perdele, pereți modernizați și viitoarea sală de bal de la Casa Albă. Liderul american a lăudat lucrările de renovare, despre care spune că vor transforma clădirea într-un spațiu "spectaculos", și a glumit că zgomotul șantierului o deranjează pe soția sa, Melania Trump.
21:20
PNL îl propune pe rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, pentru funcția de ministru al Educației, după o decizie luată luni seară în conducerea partidului. Nominalizarea, susținută de premierul Ilie Bolojan, vine la peste două luni de la demisia fostului ministru Daniel David și urmează să fie trimisă președintelui Nicușor Dan pentru decretul de numire.
21:10
Zelenski propune ajutor contra dronelor iraniene în schimbul unui armistițiu cu Putin # ObservatorNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus trimiterea celor mai buni experți ucraineni în interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu, dacă liderii din regiune îl vor convinge pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu de o lună în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, relatează Bloomberg.
20:40
Bărbat mort, după ce a fost plimbat la patru spitale. Ambulanţa i-a închis fiicei telefonul în nas # ObservatorNews
Un bărbat din Călăraşi a murit după ce a fost plimbat la patru spitale, în aşteptarea unei ambulanţe. Salvarea chemată a ajuns prea târziu, iar directoarea serviciului de ambulanţă i-a închis telefonul în nas fiicei pacientului care o ruga să se grăbească.
20:40
ÎPS Teodosie ar putea fi dat afară din casă. A trăit zeci de ani într-o locuinţă dată gratuit de Ceauşescu # ObservatorNews
Înaltpreasfinţitul Teodosie riscă să rămână fără un acoperiş deasupra capului. Vila în care locuieşte Arhiepiscopul Tomisului a fost dată gratuit, prin decret, de Nicolae Ceauşescu acum 50 de ani. Documentul expiră luna aceasta, iar Înaltpreasfinţitul Teodosie ar putea fi nevoit să evacueze locuinţa cu vedere spre mare. Autorităţile locale vor decide dacă îl mai lasă să stea acolo după ce clădirea intră în administrarea lor.
20:30
Frontiera României intră în era digitală. Cum funcţionează sistemul european de intrare-ieșire # ObservatorNews
Frontiera României intră în era digitală. De astăzi, ștampila din pașaport începe să dispară, iar în locul ei apare un sistem electronic care înregistrează automat fotografia și amprentele celor din afara Uniunii Europene. Noul mecanism funcționează deja în toate punctele de trecere a frontierei externe.
20:20
Pasagerul încalcă regula, dar șoferul poate suporta consecințele. Codul Rutier prevede situațiile în care amenda nu este aplicată celui aflat la volan.
20:10
Chinezii au creat robotul care promite să fie menajera perfectă: spală vase şi face piaţa # ObservatorNews
Tehnologia viitorului se mută din filmele science-fiction în viaţa noastră. Roboţii cu inteligenţă artificială şi telefoane cu dotări uimitoare sunt vedetele celui mai mare Târg Internaţional de Tehnologie de la Barcelona, la care participă peste 400 de companii.
20:00
Blocarea unei porți poate costa mai mult decât o simplă amendă. Pe lângă sancțiune, șoferii pot primi puncte de penalizare și pot rămâne fără mașină, dacă aceasta este ridicată.
20:00
Parcarea lângă trecerea de pietoni este una dintre cele mai frecvente abateri în trafic. Șoferii care ignoră distanța minimă legală riscă amendă, puncte de penalizare și chiar ridicarea mașinii.
20:00
Siguranța copiilor în mașină nu este opțională. Iată ce amendă primești dacă transporți un minor fără scaun auto special și în ce condiții poți fi sancționat.
19:50
Primarul Capitalei vrea să elimine parcarea gratuită pentru maşinile electrice şi hibrid # ObservatorNews
Se schimbă regula în oraşul cu cele mai multe maşini electrice şi hibrid din ţară! Primarul Capitalei vrea să elimine parcarea gratuită de care beneficiază acum proprietarii vehiculelor verzi. 90 de mii de şoferi sunt vizaţi de noile reglementări care ar trebui să intre în vigoare peste cel mult două luni.
19:50
Clipe dramatice pentru mii de români blocaţi de trei zile în mijlocul războiului din Orient. Pe unii bombardamentele i-au prins în timpul pelerinajului în Israel, pe alţii în timp ce se distrau în extravagantul Dubai. Tot acolo sunt şi 28 de elevi din Focşani, plecaţi în excursie cu clasa. Potrivit MAE, sunt 14.000 de români, în Emiratele Arabe Unite. Primele repatrieri vor avea loc în această seară din Egipt.
19:50
O industrie de miliarde de euro a României riscă să dispară. Exportăm produsele în 120 de ţări # ObservatorNews
Austeritatea loveşte puternic încă o industrie de tradiţie. Abandonată de stat după 1989, mobila românească riscă să dispară. Şi odată cu ea, miliardele aduse anual în ţară de exporturile în vestul Europei sau Statele Unite. Observator a mers, în premieră, în câteva din cele mai importante fabrici de mobilă din România. Peste tot, falimentul bate la uşă. Mii de oameni au fost deja daţi afară. Ce promit guvernanţii, vazi acum, într-un nou episod al campaniei "Cât costă să fii român".
Acum 6 ore
19:40
Ce spun economiştii despre consumatorii din România, după ce gazul s-a scumpit cu 50% # ObservatorNews
După războiul din Orient începe războiul preţurilor. Petrolul şi gazele s-au scumpit masiv, iar benzina şi motorina costă mai mult de astăzi. Ministrul Energiei anunţă că a luat măsuri pentru a limita explozia preţurilor, dar sunt calcule care arată că prelungirea atacurilor militare poate duce carburanţii la nouă, zece lei pe litru.
19:30
INFOGRAFIE. HARTA atacurilor din Golf. Cum au lovit SUA-Israel şi răspunsul iranian cu peste 25 de valuri # ObservatorNews
Statele Unite ale Americii şi Israel au atacat, sâmbătă dimineaţă, instalaţiile de război iraniene, dar au lovit şi "decapitat" şi întreaga conducere a statului din Golful Persic.
19:30
Șoferii care circulă cu geamuri fumurii neomologate riscă amendă și reținerea certificatului de înmatriculare. Legislația rutieră din România este clară în privința modificărilor aduse sistemului de geamuri al autovehiculelor.
19:20
Primul stat UE atacat de Iran după izbucnirea războiului. Trump a anunţat cât va dura conflictul # ObservatorNews
Suntem deja în a 3-a zi de război în Orientul Mijlociu, iar conflictul se extinde. Iranul a atacat prima ţară din Uniunea Europeană şi a ajuns cu războiul la 1.400 de kilometri de România. Sunt 10 state bombardate de regimul de la Teheran şi sute de victime, printre care patru soldaţi americani. Operaţiunea denumită de Statele Unite "Furia epică", iar de Israel "Răgetul Leului" ar putea dura cel puţin o lună, anunţă Donald Trump.
19:20
Șoferii care circulă cu parbrizul crăpat riscă sancțiuni serioase în 2026. De la amendă contravențională până la reținerea certificatului de înmatriculare, legislația rutieră este clară în ceea ce privește defecțiunile care afectează siguranța în trafic.
18:50
Nepoata de 14 luni a lui Khamenei, ucisă în atacuri americano-israeliene. A murit și soția fostului lider # ObservatorNews
Una dintre nepoatele ayatollahului Ali Khamenei, în vârstă de 14 luni, a fost ucisă în atacurile aeriene americano-israeliene, a confirmat luni presa iraniană. Mai devreme a fost confirmat şi decesul soţiei ayatollahului, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh.
18:30
Barajul de la Mihăileni va fi finalizat, în ciuda anulării avizului. Buzoianu: Nu e criză, e scandal populist # ObservatorNews
Lucrările la barajul de la Mihăileni vor fi duse la capăt, în ciuda anulării în instanță a unui aviz vechi de peste 40 de ani, susține ministrul Mediului, Diana Buzoianu. În Parlament, aceasta a dat asigurări că documentația va fi refăcută integral, cu respectarea legii, astfel încât proiectul să nu mai fie vulnerabil juridic, iar lucrările să continue fără riscul unor noi blocaje.
18:20
General SUA, după moartea a 4 soldaţi americani în războiul cu Iranul: Ne aşteptăm la pierderi suplimentare # ObservatorNews
Generalul american Dan Caine, preşedintele Comitetului şefilor de stat major, a declarat luni că va fi nevoie de timp pentru a atinge obiectivele militare în Iran şi că se aşteaptă la pierderi suplimentare din partea SUA, în afara celor patru militari americani ucişi până acum.
18:00
Cum ajung tinerele în plasa proxeneţilor. Metoda "loverboy", explicată de un specialist ANITP # ObservatorNews
Iubire sau capcană? Mii de tinere nu ştiu să facă diferenţa dintre ele şi aşa ajung, din păcate, pe mâinilor traficanţilor, ale proxeneţilor. Nu vorbim despre "alegeri greșite", ci despre manipulare, exploatare și un mecanism bine pus la punct, pe care statul nu reuşeşte, de cele mai multe ori, să-l învingă. În ultimele săptămâni, mai multe reţele au fost destructurate, de la cazul văduvei lui Gabriel Cotabiţă până la celebrul club The Buddist. Metodele de prevenţie au fost dezbătute într-un interviu acordat jurnalistei Observator, Teodora Tompea.
18:00
Franța propune pentru prima dată staționarea armelor nucleare în Europa. Opt țări sunt interesate # ObservatorNews
Președintele Emmanuel Macron a anunțat luni că Franța va permite desfășurarea temporară de armament nuclear în țări europene aliate, în cadrul noii strategii nucleare.
18:00
Cine sunt femeile în costum de baie din fotografia controversată cu Stephen Hawking # ObservatorNews
Adevărul din spatele fotografiei controversate cu celebrul fizician Stephen Hawking, surprins pe un șezlong alături de două femei în costume de baie, imagine apărută în dosarele legate de finanțatorul Jeffrey Epstein, a fost clarificat pentru prima dată, informează Daily Mail.
Acum 8 ore
17:40
Ministrul Justiţiei: Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT şi Cristina Chiriac la Parchetul General # ObservatorNews
Ministerul Justiţiei a anunţat luni seară pe cine a nominalizat la şefia marilor parchete, după interviurile care au avut loc în urmă cu o săptămână.
17:30
17:30
Zeci de elevi din Vrancea, blocați în Dubai, vor primi absențe în catalog. Părinţii, obligaţi să le motiveze # ObservatorNews
28 de elevi din Vrancea, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, vor fi trecuți absenți în catalog începând de astăzi, când ar fi trebuit să revină la cursuri. Inspectorul școlar general al ISJ Vrancea spune că situația poate fi rezolvată doar prin demersurile părinților pentru motivarea absențelor.
17:20
Și-a trădat Trump electoratul MAGA? Cum a devenit un susţinător al intervenţiilor militare # ObservatorNews
Deși a criticat în campania electorală intervențiile militare externe și a promis să țină America departe de războaie, Donald Trump şi-a trădat aparent electoratul MAGA şi a ajuns, în acest mandat, un președinte intervenționist, arată o analiză Financial Times. Pentagonul a fost mai activ în ultimele 12 luni, decât în aproape întreg primul mandat al lui Trump.
17:20
Nicuşor Dan se întâlneşte marţi cu Darryl Nirenberg, ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii # ObservatorNews
Mai mulți ambasadori străini agreați vor fi primiți la Palatul Cotroceni cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare. Printre aceştia se numără şi Darryl Nirenberg, ambasadorului agreat al Statelor Unite ale Americii.
17:20
Ciprul vrea ca bazele de pe teritoriul său să fie utilizate doar în scopuri umanitare, după atacurile Iranului # ObservatorNews
Ciprul, deţinătoarea preşedinţiei Consiliului UE, vrea asigurări că bazele britanice situate pe teritoriul său vor fi utilizate doar în scopuri umanitare, după ce una dintre ele a fost vizată de drone, au consemnat AFP şi EFE.
17:20
Vremea de mâine 3 martie. Zi însorită, cu temperaturi peste normalul perioadei. Maxime de 18 grade # ObservatorNews
Ziua de mâine aduce temperaturi peste normalul perioadei în toată ţara. Cerul va fi variabil, cu şanse reduse de precipitaţii. Dimineaţa şi noaptea se va semnala ceaţă pe arii restrânse, iar în unele zone, în special la munte, vântul va avea uşoare intensificări.
17:10
Văduva lui Gabriel Cotabiţă, plasată sub control judiciar în dosarul de proxenetism de la salonul de masaj # ObservatorNews
Alina Cotabiţă, văduva regretatului cântăreţ Gabriel Cotabiţă, a fost plasată sub control judiciar de Judecătoria Sectorului 5. Ea este implicată în dosarul de proxenetism de la salonul de masaj Buddist din Capitală. Iniţial, aceasta a fost plasată în arest la domiciliu.
17:10
Femei de Succes: Povestea Georgetei Gărduş, "îngerul animalelor din Dej". A salvat mii de vieţi în 20 de ani # ObservatorNews
Este prima săptămână din martie, una specială, pe care o dedicăm femeilor... iar la Observatorul orei 16 le aducem în faţa dumneavoastră pe acelea care au adus o schimbare în comunităţile lor. Iar astăzi v-o prezentăm pe Georgeta Gărduş, îngerul animalelor fără stăpân din Dej. Nu exagerăm deloc: Georgeta chiar a salvat mii de vieţi şi nu vrea să se oprească aici. Cel mai nou proiect al ei ar trebui să prindă aripi chiar în această primăvară.
17:00
S-a sinucis Umar Djabrailov, candidatul cu cel mai slab scor la alegerile care l-au adus pe Putin la putere # ObservatorNews
Umar Djabrailov, un controversat om de afaceri rus care a candidat în martie 2000 la alegerile prezidenţiale care l-au adus pe Vladimir Putin la putere, s-a sinucis cu o armă de foc. Fostul senator de Cecenia avea 67 de ani şi a obţinut numai 0,1% din voturi la alegerile din martie 2000.
17:00
"M-a luat ca pe un sac de cartofi". Mărturii cutremurătoare din infernul traficului de carne vie din România # ObservatorNews
În ultimele săptămâni, mai multe reţele au fost destructurate, de la cazul văduvei lui Gabriel Cotabiţă până la celebrul club The Buddhist. Este momentul să vorbim despre prevenţie. Ce facem noi, ca societate, ca părinţi, să salvăm posibilele victime înainte să fie prea târziu? Cum recunoaştem semnalele de alarmă sau profilul unui "loverboy"? Şi cum discutăm cu copiii noştri despre toate aceste pericole. Aflăm răspunsuri chiar din poveştile de viaţă ale unor foste victime.
16:20
Turcia a decis să suspende până la 6 martie zborurile către Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania, a anunţat luni ministrul transporturilor turc, Abdulkadir Uraloglu, citat de Reuters.
16:10
Grecia trimite două fregate şi avioane militare F-16 în Cipru, după atacul asupra bazei britanice # ObservatorNews
Grecia trimite două fregate şi avioane militare F-16 în Cipru, unde două drone au vizat o bază britanică luni, a anunţat Ministerul grec al Apărării, într-un comunicat citat de AFP, preluat de Agerpres.
Acum 12 ore
15:40
Statul a împrumutat luni aproape un miliard de lei de la bănci. Unde vor merge banii # ObservatorNews
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 994 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României.
15:20
Prețul gazelor în Europa a explodat cu 40%. Qatarul a oprit producția de gaz natural lichefiat # ObservatorNews
Prețul gazelor în Europa a explodat cu 40% după ce Qatarul a oprit luni producția de gaz natural lichefiat (GNL). Arabia Saudită și-a închis, de asemenea, cea mai mare rafinărie internă de petrol.
15:10
Fetiţă de un an și cinci luni din Bistrița, la un pas de moarte după ce s-a înecat cu o alună # ObservatorNews
Sunt momente cumplite pentru o familie din Sebiș, judeţul Bistrița-Năsăud. O fetiţă de doar un an și cinci luni a fost în pericol de moarte după ce s-a înecat cu o alună. Părinții au sunat imediat la 112, dar când au ajuns echipajele medicale, copila era deja în stop cardio-respirator. Fetiţa a fost resuscitată, apoi dusă la spitalul din Bistriţa unde a fost stabilizată. Medicii au decis să fie transfereată cu un elicopter SMURD la un spital cu competenţe superioare din Cluj.
15:00
Conflictul armat izbucnit în urmă cu câteva zile, în Orientul Mijlociu, pune în pericol desfăşurarea mai multor competiţii sportive programate a avea loc în diferite locaţii din zonă.
15:00
Premiile SAG 2026. „Sinners” ia marele trofeu, „The Studio” și „The Pitt”, cele mai bune seriale ale anului # ObservatorNews
Actorii din filmul „Sinners” au câştigat marele premiu la ceremonia de decernare a premiilor pentru actori de duminică, ultimul eveniment major al sezonului de premiere înainte de Oscar, depăşind „One Battle After Another”, celălalt favorit al sezonului de premiere cinematografică.
14:50
Guvernul libanez a interzis activităţile militare ale Hezbollah, cerându-i să predea statului armele pe care le deţine, a anunţat luni prim-ministrul Nawaf Salam după o şedinţă a cabinetului, transmite AFP, citată de Agerpres.
