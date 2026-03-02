Iran anunță închiderea strâmtorii Ormuz, artera petrolieră a lumii: Incendiem navele care încearcă să treacă

15:10

Sunt momente cumplite pentru o familie din Sebiș, judeţul Bistrița-Năsăud. O fetiţă de doar un an și cinci luni a fost în pericol de moarte după ce s-a înecat cu o alună. Părinții au sunat imediat la 112, dar când au ajuns echipajele medicale, copila era deja în stop cardio-respirator. Fetiţa a fost resuscitată, apoi dusă la spitalul din Bistriţa unde a fost stabilizată. Medicii au decis să fie transfereată cu un elicopter SMURD la un spital cu competenţe superioare din Cluj.