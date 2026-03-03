Sondaj OCV: ce cred covăsnenii despre neplata primei zile de concediu medical
Covasna Media, 3 martie 2026 06:50
Sondaj OCV: ce cred covăsnenii despre neplata primei zile de concediu medical
• • •
Alte ştiri de Covasna Media
Acum 30 minute
07:00
Covăsnean în Dubai: „Nu există haos sau panică”
07:00
Primăria Sfântu Gheorghe vrea să interzică păcănelele în zonele de locuințe
Acum o oră
06:50
Sondaj OCV: ce cred covăsnenii despre neplata primei zile de concediu medical
06:40
Horoscop 3 martie 2026 (marți): Lună plină
Acum 12 ore
19:00
Asociaţia AgroSIC creează o platformă online pentru vânzarea produselor agricole din judeţ # Covasna Media
Asociaţia AgroSIC creează o platformă online pentru vânzarea produselor agricole din judeţ
Acum 24 ore
14:00
Parcări eliberate cu forța în Sfântu Gheorghe. Mașinile abandonate pot ajunge la fier vechi # Covasna Media
Parcări eliberate cu forța în Sfântu Gheorghe. Mașinile abandonate pot ajunge la fier vechi
13:40
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
Ieri
07:00
Patru premii, patru repere. Cine sunt oamenii care au primit distincțiile speciale la Superlativele CovasnaMedia 2025 # Covasna Media
Patru premii, patru repere. Cine sunt oamenii care au primit distincțiile speciale la Superlativele CovasnaMedia 2025
07:00
Prima campanie de colectare a deşeurilor voluminoase din gospodăriile rurale, lansată în martie # Covasna Media
Prima campanie de colectare a deşeurilor voluminoase din gospodăriile rurale, lansată în martie
06:50
Creștere cu 10% a impactului bolilor cronice; scade adresabilitatea la medic (studiu) # Covasna Media
Creștere cu 10% a impactului bolilor cronice; scade adresabilitatea la medic (studiu)
06:40
Horoscop 2 martie 2026 (luni)
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Sfântu Gheorghe: Programul „La drum cu lectura”, prelungit cu încă cinci ani
06:40
Horoscop martie 2026 pentru fiecare zodie
28 februarie 2026
14:00
Sepsi OSK se impune categoric cu CSM Reşiţa
13:20
Ei sunt marii câștigători ai Superlativelor CovasnaMedia
06:30
Horoscop 28 februarie-1 martie 2026 (previziuni pentru weekend)
27 februarie 2026
13:10
APIA: Rentierii agricoli pot solicita viza anuală până la finele lunii august
07:00
Astăzi aflăm cine sunt câștigătorii Superlativelor OCV 2025
07:00
Gala Superlativelor, un mărțișor și câteva motive să ieși din casă
07:00
Lecția inundațiilor din 2025: prefectul Ráduly István avertizează că doar o locuință din... # Covasna Media
Lecția inundațiilor din 2025: prefectul Ráduly István avertizează că doar o locuință din...
06:50
Ce trebuie să știi despre finanțarea de 250.000 lei pentru IMM-uri
06:40
Horoscop 27 februarie 2026 (vineri)
26 februarie 2026
18:40
Primăria Sfântu Gheorghe va construi un nou adăpost de noapte şi un centru de zi pentru... # Covasna Media
Primăria Sfântu Gheorghe va construi un nou adăpost de noapte şi un centru de zi pentru...
18:30
Apicultorii autohtoni, afectaţi de importuri; preţul mierii nu mai acoperă costurile de... # Covasna Media
Apicultorii autohtoni, afectaţi de importuri; preţul mierii nu mai acoperă costurile de...
18:10
Autorităţile din Sfântu Gheorghe înfiinţează o structură menită să eficientizeze absorbţia... # Covasna Media
Autorităţile din Sfântu Gheorghe înfiinţează o structură menită să eficientizeze absorbţia...
17:20
Trei nominalizări UNITER pentru teatrele din Sfântu Gheorghe
14:10
Exercițiu de protecție civilă la Târgu Secuiesc: simularea unui atac aerian
07:00
Balul Portului Popular de la Brădet se lasă așteptat
07:00
34 de șoferi drogați și 104 băuți, prinși în trafic în județul Covasna în 2025
06:40
Horoscop 26 februarie 2026: Mercur retrograd
25 februarie 2026
18:50
Biblioteca Judeţeană din Sfântu Gheorghe şi-a înnoit fondul de carte cu sprijinul cititorilor # Covasna Media
Biblioteca Judeţeană din Sfântu Gheorghe şi-a înnoit fondul de carte cu sprijinul cititorilor
18:20
Reabilitarea castelului din Olteni, finalizată în luna august; în incintă va fi amenajat un... # Covasna Media
Reabilitarea castelului din Olteni, finalizată în luna august; în incintă va fi amenajat un...
15:10
Rata şomajului în judeţul Covasna la 31 ianuarie 2026
12:50
A plecat Jánosi József
06:50
ANCOM: Portarea numărului nu anulează obligațiile contractuale
06:40
Horoscop 25 februarie 2026 (miercuri)
06:30
Anunţ începere proiect „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea... # Covasna Media
Anunţ începere proiect „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea...
06:30
Anunţ finalizare proiect „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea... # Covasna Media
Anunţ finalizare proiect „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea...
24 februarie 2026
20:00
Bărbat rănit de urs la Olteni; cinci intervenţii pentru alungarea urşilor în acest an # Covasna Media
Bărbat rănit de urs la Olteni; cinci intervenţii pentru alungarea urşilor în acest an
16:20
Avocatul Poporului oferă audiențe pe 2 martie, în Sfântu Gheorghe
15:40
O femeie de 72 de ani, lovită de mașină pe trecerea de pietoni, pe strada Grigore Bălan # Covasna Media
O femeie de 72 de ani, lovită de mașină pe trecerea de pietoni, pe strada Grigore Bălan
13:40
Alerte Cod portocaliu și Cod galben de viscol puternic în mai multe zone din țară, marți și... # Covasna Media
Alerte Cod portocaliu și Cod galben de viscol puternic în mai multe zone din țară, marți și...
10:30
Pârtia mare de la Șugaș Băi se închide de astăzi. Schiorii rămân cu opțiunea pârtiei mici # Covasna Media
Pârtia mare de la Șugaș Băi se închide de astăzi. Schiorii rămân cu opțiunea pârtiei mici
07:00
Barcani, de la 4 la 11 pensiuni. Cum a reușit o pagină de Facebook să facă munca unei agenții de turism # Covasna Media
Barcani, de la 4 la 11 pensiuni. Cum a reușit o pagină de Facebook să facă munca unei agenții de turism
07:00
Bilanțul Poliției Animalelor în județul Covasna: sute de amenzi și dosare penale pentru cruzime și rele tratamente # Covasna Media
Bilanțul Poliției Animalelor în județul Covasna: sute de amenzi și dosare penale pentru cruzime și rele tratamente
06:40
Horoscop 24 februarie 2026 (marţi)
23 februarie 2026
19:00
Judeţul Covasna, primul loc la nivel naţional la redirecţionarea cotei de 3,5% din impozitul pe... # Covasna Media
Judeţul Covasna, primul loc la nivel naţional la redirecţionarea cotei de 3,5% din impozitul pe...
18:40
Sfântu Gheorghe, printre oraşele cu cei mai mulţi copii în creşe raportat la numărul de... # Covasna Media
Sfântu Gheorghe, printre oraşele cu cei mai mulţi copii în creşe raportat la numărul de...
18:10
Disciplina în rândul pietonilor este în atenția polițiștilor rutieri
17:50
Weekend fără persoane rănite în accidente rutiere, în județul Covasna
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.