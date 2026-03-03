Preţul benzinei în SUA depăşeşte pragul de 3 dolari pe galon

00:00

* Radu Puiu, XTB: and #8222;Creşterea costurilor combustibililor va avea probabil un impact asupra preţurilor tuturor bunurilor de consum, ameninţând să crească şi mai mult rata inflaţiei din România and #8221; * Aurelian Dochia: and #8222;Un conflict de durată în care tot mai multe ţări să fie atrase poate fi cel mai rău scenariu pentru economia românească, în care toate planurile pe care ni le-am făcut pentru anul 2026 vor fi date la o parte and #8221;