Numărul dezinstalărilor ChatGPT s-a triplat după anunţul acordului OpenAI cu Pentagonul

Bursa, 3 martie 2026 08:20
ChatGPT a înregistrat, în 28 februarie, cu 295% mai multe dezinstalări decât avea cu o zi înainte, conform unei estimări făcute de Senzor Tower
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că un număr de 318 români, pelerini şi turişti, au ajuns în noaptea de luni spre marţi în ţară, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri, în sistem charter, organizate de agenţiile de voiaj alături de compania Tarom
Preşedintele american Donald Trump s-a lăudat marţi dimineaţă că ţara sa are o 'rezervă nelimitată' de arme şi că stocurile de muniţii nu au fost niciodată mai mari, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu declanşat de atacul SUA şi Israelului împotriva Iranului, relatează EFE şi AFP.
ChatGPT a înregistrat, în 28 februarie, cu 295% mai multe dezinstalări decât avea cu o zi înainte, conform unei estimări făcute de Senzor Tower
Ministrul Apărării: and #8222;La momentul în care discutăm, nu există niciun pericol and #8221; # Bursa
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că, în acest moment, pentru România nu există niciun pericol legat de conflictul din Orientul Mijlociu
Nvidia a anunţat luni o investiţie totală de 4 miliarde de dolari în două companii americane specializate în tehnologii fotonice, în încercarea de a consolida lanţurile de aprovizionare şi capacităţile de cercetare necesare pentru dezvoltarea accelerată a infrastructurii AI, relatează CNBC.
Israelul a anunţat marţi că va redeschide un punct de trecere în Fâşia Gaza pentru a permite 'intrarea treptată a ajutorului umanitar' care fusese închis sâmbătă odată cu lansarea campaniei israeliano-americane împotriva Iranului, notează AFP.
Comandantul Gărzii Revoluţionare Iraniene: and #8222;Strâmtoarea Ormuz este închisă and #8221; # Bursa
Comandantul Gărzii Revoluţionare Iraniene a anunţat luni că strâmtoarea Ormuz este închisă şi că Iranul and #8222;va ataca orice navă care va încerca să o traverseze and #8221;
Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte marţi pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte, marţi, de la ora 14:00 la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, după care diplomatul îşi va prelua oficial funcţia
Statele Unite îşi îndeamnă cetăţenii and #8222;să plece imediat and #8221; din Orientul Mijlociu # Bursa
Statele Unite le-au cerut luni cetăţenilor lor din aproape tot Orientul Mijlociu and #8222;să plece imediat and #8221; din regiune cu zboruri comerciale din cauza riscurilor asociate războiului împotriva Iranului
Preşedintele american Donald Trump a declarat pentru NewsNation că publicul va afla în curând care vor fi represaliile de răspuns la atacul asupra ambasadei SUA din Riad şi la moartea personalului militar american în timpul conflictului cu Iranul, a scris un reporter al canalului media pe X, citând un interviu cu acesta.
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a asigurat luni, într-un interviu acordat canalului american Fox News, că ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului nu se va transforma într-un and #8222;război fără sfârşit and #8221;
Preţul mediu al benzinei la pompă în SUA a depăşit luni pragul de 3 dolari pe galon pentru prima dată din noiembrie, pe fondul agravării conflictului din Orientul Mijlociu, punând la încercare aprobarea publică a deciziei preşedintelui Donald Trump de a ataca Iranul, au afirmat analiştii, potrivit Reuters.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ştie că Croaţia a propus furnizarea de petrol Ungariei, dar guvernul maghiar a refuzat propunerea, potrivit Ukrinform.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,62%.
Euro a crescut, ieri, cu 0,0019 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0972 lei/euro.
Aquila Part Prod Com SA livrează venituri record şi continuă expansiunea regională, dar profitabilitatea resimte presiunea unui context fiscal dur şi a costurilor în creştere.
*Potrivit raportului de activitate al Parchetului European, în ţara noastră procurorii derulează 535 investigaţii ce privesc prejudicii totale de 6,05 miliarde euro *Suma respectivă înseamnă 9% din prejudiciile totale estimate pentru 24 de state membre ale UE *Ungaria, Danemarca şi Irlanda nu au aderat la Parchetul European şi, în consecinţă, în raport nu există date cu privire la aceste state membre UE
În urma declanşării conflictului armat în zona Orientului Mijlociu, ca urmare a atacului derulat de SUA şi Israel în Iran, soldat cu uciderea eşalonului întâi al liderilor de la Teheran şi cu bombardarea, ca ripostă, a bazelor americane aflate în statele arabe din zona Golfului Persic, s-a discutat în spaţiul politic românesc despre o eventuală ripostă a iranienilor asupra bazelor americane din ţara noastră, de la Mihail Kogălniceanu şi de la Deveselu.
Ministrul Energiei: and #8221;Preţul benzinei nu ar avea de ce să urce cu mai mult de 3-5 bani and #8221; # Bursa
* and #8221;Statul este în alertă. Avem rezerve suficiente and #8221;
* Marcel Murgoci, Estinvest: and #8222;Important este ca fiecare investitor să se informeze foarte bine înainte de a lua o decizie şi să nu reacţioneze, pe cât posibil, emoţional and #8221;* Creşteri pentru acţiunile OMV Petrom şi Romgaz
Preţurile energiei, principalul risc pentru economia ţării noastre în urma războiului din Iran # Bursa
* Radu Puiu, XTB: and #8222;Creşterea costurilor combustibililor va avea probabil un impact asupra preţurilor tuturor bunurilor de consum, ameninţând să crească şi mai mult rata inflaţiei din România and #8221; * Aurelian Dochia: and #8222;Un conflict de durată în care tot mai multe ţări să fie atrase poate fi cel mai rău scenariu pentru economia românească, în care toate planurile pe care ni le-am făcut pentru anul 2026 vor fi date la o parte and #8221;
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi în general frumoas and #227;, iar valorile termice se vor situa peste normele specifice perioadei în toate regiunile.
Beijingul şi Moscova - de partea Teheranului, dar în expectativă; Europa cere dezescaladarea conflictului # Bursa
Orientul Mijlociu a intrat într-o fază de conflict deschis de proporţii, după ce Statele Unite şi Israel au lansat lovituri militare asupra Iranului, iar Teheranul a ripostat imediat, extinzând violenţele asupra unor state aliate Washingtonului în Golf şi asupra teritoriilor israeliene.
* Goldman Sachs: and #8221;Dacă transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz ar fi oprit timp de o lună, preţurile europene ale gazelor s-ar putea dubla and #8221; * Anne-Sophie Corbeau, Universitatea Columbia: and #8221;Vor creşte preţurile mai mult în Asia sau în Europa? Europa este mai puţin expusă, dar are niveluri scăzute de gaze în depozite and #8221;
China urmează să îşi prezinte viziunea strategică pe termen mediu, în Adunarea Naţională Populară (NPC), în plină escaladare a conflictului armat din Iran, declanşat pe 28 februarie 2026 prin operaţiunile militare comune ale Statelor Unite ale Americii şi Israelului - care au dus la eliminarea liderului suprem iranian Ali Khamenei şi la riposta iraniană cu rachete şi drone asupra Israelului, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Kuweitului şi altor state din Golf.
* Jorge Leon, Rystad Energy: and #8221;Dacă nu apar rapid semnale de dezescaladare a conflictului, ne aşteptăm la o reevaluare semnificativă a preţurilor petrolului and #8221; * Dumitru Chisăliţă, AEI: and #8221;Închiderea Strâmtorii Ormuz ar însemna un şoc sistemic global de 13% în oferta de petrol and #8221;
Conflictul izbucnit în Orientul Mijlociu, după ce SUA şi Israel au atacat Iranul şi au destructurat primul eşalon al regimului de la Teheran, a fost declanşat de Donald Trump şi Benjamin Netanyahu, fără să obţină aprobarea Congresului, respectiv a Knessetului, şi fără să aibă susţinere în rândul populaţiei civile din cele două state.
Dimineaţa ies pe întuneric să plec spre facultate. Sunt obligat de starea traficului. Problema este că de vreo două săptămâni drumul pe care o iau s-a stricat. Probabil a fost făcut cu asfalt de proastă calitate. Au apărut nişte gropi în care poţi să arunci un scaun - literalmente.
* ING: and #8222;O extindere regională a conflictului sau perturbarea aprovizionării cu energie ar impulsiona semnificativ aurul and #8221;* David Morrison, Trade Nation: and #8222;Evoluţia monedei americane reprezintă un indiciu puternic că dolarul rămâne principala monedă de refugiu pentru investitori and #8221;* Analistul economic, Aurelian Dochia: and #8222;Bitcoin nu mi s-a părut niciodată că ar putea să joace realmente rolul unui activ de refugiu and #8221;
* Scăderi moderate în Europa, nesemnificative în SUA * Mislav Matejka, JPMorgan: and #8221;Evenimentele dramatice din weekend vor duce în mod natural la un comportament de aversiune faţă de risc and #8221;
Compania Falcon Defence, parte a Falcon Group, anunţă intrarea oficială pe piaţa din România prin lansarea unei platforme integrate de producţie pentru materiale energetice şi muniţie de artilerie, susţinută de contracte ferme în valoare de 253 milioane de euro pentru livrări în 2026
Starmer: and #8221;Bazele britanice din Cipru nu vor fi utilizate de SUA pentru atacuri în Iran and #8221; # Bursa
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a afirmat luni că Statele Unite nu vor utiliza bazele militare britanice din Cipru împotriva Iranului, după ce una dintre ele a fost lovită de o dronă iraniană, stârnind îngrijorarea autorităţilor insulei
În Dubai şi în alte centre comerciale majore din Orientul Mijlociu, numeroase magazine sunt închise sau funcţionează cu personal minim, pe măsură ce escaladarea conflictului paralizează activitatea comercială şi traficul aerian
Preşedintele Donald Trump a declarat luni că armata americană and #8222;îi face praf and #8221; pe iranieni - însă and #8222;marele val and #8221; de lovituri abia urmează
Ministerul de externe de la Beijing a reafirmat luni prietenia Chinei cu Iranul şi a cerut ţărilor din Golf să se unească împotriva amestecului străin, după ce atacurile americano-israeliene împotriva regimului de la Teheran a declanşat un conflict care tinde să se extindă în regiune
Preşedintele Donald Trump a justificat luni intervenţia militară din Iran prin faptul că Teheranul a ignorat avertismentele Casei Albe de a nu reconstrui programul nuclear, acestea fiind primele sale declaraţii pe care le face direct şi personal de la declanşarea operaţiunii Epic Fury
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a estimat luni că se apropie ziua când regimul de la Teheran va cădea, el afirmând că and #39; and #39;viteazul popor iranian va respinge jugul tiraniei and #39; and #39;
Proprietarii şi chiriaşii se confruntă cu noi provocări la începutul lui 2026, iar practicile de administrare performante, aliniate la reglementările actuale şi tehnologiile emergente, devin esenţiale
Niciun militar american nu se află în prezent pe teritoriul iranian, a anunţat luni, la Pentagon, secretarul american al Apărării Pete Hegseth, care a ameninţat însă că Statele Unite vor merge and #8221;cât de departe este necesar and #8221;
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat luni, într-un discurs susţinut la baza strategică de la Île Longue, că Parisul va creşte numărul focoaselor nucleare şi va permite statelor aliate să participe la exerciţii de descurajare nucleară
GREEN ENERGY EXPO and ROMENVIROTEC îşi deschide porţile în perioada 3-5 martie, la Romexpo, reunind companii domeniul energiei verzi, managementului deseurilor si apei dar si dinindustria de smart city, autoritati centrale si locale, publice, specialişti, ong-uri, mediul academic
Bitcoin s-a tranzacţionat într-un interval relativ restrâns, dar volatil, oscilând între zona mid-64.000 şi high-67.000 de dolari, înainte de a reveni aproape de partea superioară a acestui interval pe 26 februarie
Qatarul a anunţat luni oprirea producţiei de gaze naturale lichefiate, după ce două facilităţi-cheie au fost atacate de drone lansate din Iran, în contextul extinderii represaliilor Teheranului asupra infrastructurii energetice a vecinilor din Golful Persic
Zborurile vor fi reluate în mod and #8222;limitat and #8221; luni seara de pe aeroporturile din Dubai, la trei zile după primele anulări cauzate de războiul din Orientul Mijlociu
Donald Trump afirmă că este gata să trimită trupe terestre în Iran and #8221;dacă va fi necesar and #8221; # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, într-un interviu acordat New York Post, că nu va ezita să trimită trupe americane pe teren în Iran and #39;dacă va fi necesar and #39;, adăugând că această perspectivă nu îl sperie
Generalul american Dan Caine, preşedintele Comitetului şefilor de stat major, a declarat luni că va fi nevoie de timp pentru a atinge obiectivele militare în Iran şi că se aşteaptă la pierderi suplimentare din partea SUA, în afara celor patru militari americani ucişi până acum
AUR propune reguli noi pentru finanţarea ONG-urilor şi revenirea la votul în două tururi pentru primari # Bursa
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, luni, în Parlament două proiecte de lege, privind finanţarea ONG-urilor şi revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin
Hegseth: and #8221;Războiul din Iran nu este un exerciţiu de construcţie a democraţiei and #8221; # Bursa
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth anunţă luni că Operaţiunea Epic Fury lansată împotriva Iranului nu constituie and #8221;un exerciţiu de construcţie a democraţiei and #8221;
Şcolile de la toate nivelurile de educaţie din Iran vor rămâne închise până la sfârşitul lunii martie, după atacurile israeliene şi americane asupra acestei ţări
Grupul SGS, lider mondial în testare, inspecţie şi certificare, anunţă achiziţionarea Granite River Labs Services (GRL), companie specializată în validarea conexiunilor de date de mare viteză prin cablu. Serviciile GRL asigură funcţionarea fiabilă a transferurilor de volume mari de date pentru dispozitive precum servere, cipuri, vehicule, telefoane mobile şi alte echipamente electronice de larg consum, prevenind pierderile de semnal, latenţele şi problemele de compatibilitate
