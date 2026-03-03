EXCLUSIV Lukoil a dat în judecată România. Acum se explică: ″Nu vrem să plecăm din Marea Neagră!″
HotNews.ro, 3 martie 2026 07:20
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiara olandeză a gigantului petrolier rus omonim drastic sancționat de SUA, care deține aproape 88% din concesiunea offshore de explorare de gaze naturale Trident din Marea Neagră românească, fiind și operator…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
07:40
Șeful diplomației americane are altă variantă pentru atacul SUA asupra Iranului. „Uitați-vă ce fac acum” # HotNews.ro
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a afirmat luni că ordinul de a ataca Iranul a fost emis după ce a devenit clar că Israelul plănuia să atace primul, ceea ce a făcut necesară paralizarea…
07:40
O persoană a murit în urma unei explozii urmate de incedniu care s-a produs marţi dimineaţă într-o casă din Sectorul 6 al Capitalei. „În această dimineaţă, în jurul orei 03:30, a avut loc o explozie…
Acum o oră
07:20
EXCLUSIV Lukoil a dat în judecată România. Acum se explică: ″Nu vrem să plecăm din Marea Neagră!″ # HotNews.ro
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiara olandeză a gigantului petrolier rus omonim drastic sancționat de SUA, care deține aproape 88% din concesiunea offshore de explorare de gaze naturale Trident din Marea Neagră românească, fiind și operator…
07:00
Continuă răzbunarea Iranului pe aliații SUA din Golf: două drone iraniene au atacat marți ambasada americană din Arabia Saudită # HotNews.ro
Tensiunile continuă în Orientul Mijlociu în a patra zi de ostilități după atacul SUA-Israel asupra Iranului din weekend. Iranul vizează partenerii SUA din Golf, în ciuda avertismentului lansat de președintele Donald Trump, care a precizat…
Acum 4 ore
04:40
Ruta crucială pentru exporturile de petrol din Orientul Mijlociu a fost închisă, anunță Garda Revoluționară Iraniană # HotNews.ro
Comandantul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) a anunţat luni că strâmtoarea Ormuz a fost închisă traficului maritim şi că Iranul „va ataca orice navă care va încerca să o traverseze”, a relatat presa iraniană, citată de…
Acum 6 ore
03:20
Guvernul de la Beirut, capitala Libanului, a luat luni măsura fără precedent de a interzice activitățile militare și din domeniul securității ale Hezbollah, ceea ce a determinat gruparea militantă susținută de Iran să reacționeze vehement…
02:30
Zelenski spune că a văzut hărțile rușilor pentru următorii doi ani și lansează un avertisment. „Înțelegem ce vor” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că armata rusă nu a reușit să-și atingă obiectivele stabilite anul trecut și că va avea dificultăți în realizarea avansurilor teritoriale pe care Moscova speră să le obțină,…
02:00
Apel de ultim moment pentru americanii din Orientul Mijlociu: Li se cere să părăsească „IMEDIAT” 14 țări # HotNews.ro
Departamentul de Stat al SUA i-a îndeamnat pe cetăţenii americani să „plece imediat” din 14 ţări din Orientul Mijlociu, inclusiv din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (EAU), în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, informează…
Acum 8 ore
01:30
ULTIMA ORĂ Sediul postului public de televiziune din Teheran, „atacat și distrus”, anunță armata israeliană: Avioanele de vânătoare au aruncat „zeci de bombe” # HotNews.ro
Armata israeliană a afirmat, în timpul nopții de luni spre marți, că a „lovit și distrus” sediul postului public de radio și televiziune din Iran (IRIB), în timp ce continuă campania militară de atacuri aeriene…
00:50
Două state din Golf riscă să rămână fără muniție antiaeriană în fața loviturilor Iranului. Apel de ajutor, pentru singurul sistem european capabil să oprească rachetele balistice # HotNews.ro
Italia a primit solicitări din partea unor țări din Golf pentru sisteme de apărare antiaeriană și echipamente antidronă, pe fondul conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite, a anunțat luni ministrul italian al Apărării în…
00:20
„Vârcolacul”, un cunoscut cap al mafiei siciliene, a murit într-o închisoare de înaltă securitate # HotNews.ro
Benedetto „Nitto” Santapaola, care a fost arestat în 1993 și nu a mai ieșit din închisoare de atunci, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, au declarat două surse apropiate cazului, luni,…
00:00
Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a anunțat că echipa se va despărți de mijlocașul defensiv Diogo Mendes (28 de ani), care n-a mai jucat din august 2024. În sezonul 2024/25, fotbalistul din Insulele Capului Verde a…
00:00
Bombardiere B-2 și rachete Tomahawk. Șeful armatei americane dezvăluie filmul operațiunii „Epic Fury” și cum a sunat ordinul primit de la Trump # HotNews.ro
Șeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, a prezentat luni planul inițial al etapei de început a operațiunii militare desfășurate în comun de SUA și Israel împotriva Iranului, denumită „Epic Fury”, dezvăluind că,…
Acum 12 ore
23:40
Emilia Șercan, acuzații grave după propunerile pentru șefia Parchetului General: „Nominalizări așteptate de cei care m-au linșat public” # HotNews.ro
Jurnalista Emilia Șercan a criticat dur, luni seară, propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea marilor parchete, susținând că „a nominalizat procurori specializați în protejarea infractorilor, nu în investigarea și trimiterea lor în…
23:30
Numărul total al militarilor americani omorâți în conflictul cu Iranul a ajuns la șase, conform anunțului făcut luni de armată, citat de Sky News. Forțele americane au recuperat trupurile neînsuflețite a doi militari care fuseseră…
23:00
„Iranul nu va rămâne tăcut” după „atrocitatea” de la școala de fete din Minab. Teheranul cere intervenția organismelor internaționale # HotNews.ro
Diplomația iraniană l-a acuzat luni pe Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, că nu a reacționat după atacul de sâmbătă de la școala din Minab, în care au murit 180 de persoane,…
22:50
Profesoara care-i însoțește pe elevii din Vrancea blocați în Dubai: „Nu a fost o vacanță de relaxare. Este, probabil, cel mai bun loc în care poți vedea unde se îndreaptă lumea” # HotNews.ro
Profesoara Oana Nedelcu, una dintre coordonatoarele grupului de 28 de elevi din Vrancea rămași blocați în Dubai după suspendarea zborurilor în urma atacurilor SUA–Israel asupra Iranului, spune că deplasarea a avut un scop educațional, axat…
22:30
Alegerea „imposibilă” cu care se confruntă statele din Golf după ce Iranul le-a atacat: „A vedea Doha și Dubai bombardate, la fel de inimaginabil cum ar fi pentru americani să vadă Seattle sau Miami bombardate” # HotNews.ro
Statele din zona Golfului Persic se confruntă cu o alegere imposibilă după ce drone și rachete iraniene le-au lovit orașele ca răspuns al Teheranului la atacul concertat al Israelului și al Statelor Unite, scrie Al…
22:10
Un petrolier arde în Strâmtoarea Hormuz, după ce a fost lovit de drone, anunță Garda Revoluționară Iraniană # HotNews.ro
Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a transmis că un petrolier, identificat ca fiind Athe Nova, aflat sub pavilionul Hondurasului, arde în Strâmtoarea Hormuz după ce a fost lovit de două drone, au anunțat…
21:40
Propunerea lui Vladimir Putin, într-o serie de apeluri cu liderii din Golf despre „agresiunea neprovocată” a Statelor Unite și Israelului asupra Iranului # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a avut luni o serie de apeluri cu liderii din Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Arabia Saudită și Qatar, oferindu-se să folosească relațiile Moscovei cu Iranul pentru a încerca să ajute la…
21:30
„Mama nu a mers la liceu pentru că ar fi întâlnit băieți români și ar fi făcut tot neamul de rușine”. Filmul care vorbește despre comunitatea tătară din România # HotNews.ro
Primul film românesc care aduce în prim-plan comunitatea tătară, „Kîzîm”, propune o poveste despre adolescență și iubire, dar și despre conflictele care pot apărea între familiile conservatoare și cele liberale. „Fiind de etnie tătară, m-am…
21:10
Alexandr Dughin, considerat ideologul regimului președintelui rus Vladimir Putin, spune că atacul comun al forțelor americane și israeliene asupra Iranului semnalează prăbușirea dreptului internațional și deschiderea unei noi ere în care politica globală va fi…
20:50
Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat luni pregătit să trimită trupe americane la sol în Iran „dacă va fi necesar”, adăugând că această perspectivă nu îl sperie. Informații în timp real despre războiul din Iran…
20:30
Bogdan Ivan: „Avem sub o oarecare presiune doar 10% din consumul intern al motorinei” / Mesajul ministrului Energiei pentru cetățeni # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a comentat potențialele efecte ale conflictului din Orientul Mijlociu pentru piața carburanților și a dat asigurări că „nu suntem în riscul de a nu avea suficientă motorină și benzină pe piața…
20:00
Bolt răspunde șoferilor nemulțumiți: „Activitatea este voluntară, iar anulările nu pot fi utilizate abuziv” # HotNews.ro
Platforma de transport alternativ Bolt respinge acuzațiile formulate de Asociația Șoferilor Autonomi, potrivit cărora mecanismul „ratei de acceptare” ar funcționa ca un instrument de presiune economică asupra șoferilor. Citește mai departe pe StartupCafe…
19:40
Țările arabe condamnă „agresiunile iraniene” și fac apel la dialog. „Este o escaladare nejustificată” # HotNews.ro
Grupul Statelor Arabe a declarat în cadrul Consiliului Drepturilor ONU al Drepturilor Omului de la Geneva că atacurile lansate de Iran ca ripostă la operațiunea Statelor Unite și a Israelului reprezintă o „încălcare extrem de…
19:40
„Teheranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, avertizează ambasadorul Iranului în Spania # HotNews.ro
Ambasadorul Iranului în Spania, Reza Zabib, a avertizat luni că țara sa „va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, notează SkyNews. El a spus că Iranul este „o țară capabilă să…
19:30
Cristina Chiriac, propunerea pentru procuror general al României. Conduce structura DNA care a avut printre cele mai slabe rezultate, în 2025 / Episodul din carieră pe care nu l-a clarificat # HotNews.ro
Cristina Chiriac conduce DNA Iași din 2022, unde, în ultimul an, cei 8 procurori au întocmit 3 rechizitorii și 8 acorduri de recunoaștere a vinovăției. Ea a avansat rapid, în 2015, la DIICOT și apoi…
19:00
Unde crede Băsescu că au greșit Trump și serviciile americane. „Se dovedește că totul a fost o propagandă ieftină” / „Nu scutul de la Deveselu ne va feri de rachete iraniene” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a spus că declarațiile publice despre efectele loviturilor efectuate de Israel și Statele Unite asupra capacităților militare iraniene din timpul Războiului de 12 zile din vara anului trecut, inclusiv cele făcute…
Acum 24 ore
18:50
Numele ministrului Educației, decis în ședința PNL. Rectorul Universității din Suceva, ales să preia portofoliul # HotNews.ro
PNL a decis, într-o ședință online de luni seara, să îl susțină pe Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației. Propunerea a venit din partea liderului PNL, premierul României Ilie Bolojan, și a primit…
18:40
VIDEO Un fost ministru al Justiției se declară „îngrozit”. Reacție la cald după propunerile la șefia marilor Parchete # HotNews.ro
„Păstrarea unor șefi din parchete care și-au demonstrat ineficiența mi se pare o greșeală fundamentală”, a reacționat luni deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, după ce au fost anunțate oficial propunerile pentru conducerea…
18:20
Mark Rutte: Europa este „absolut solidară” cu acțiunile SUA în Iran. Ce a declarat despre o implicare a forțelor NATO în războiul din Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni pentru BBC că Europa este „absolut solidară” cu acțiunile Statelor Unite în Iran. Rutte a subliniat că Iranul reprezintă „o amenințare” pentru Europa, pentru Israel și…
18:20
Ministrul Mediului acuză „o miciună repetată obsesiv” pe tema barajului de la Mihăileni. „O să depunem toate documentele ca să nu mai fie vulnerabil juridic pe viitor” # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reclamat un „scandal populist” pe tema barajului de la Mihăileni, spunând că Parlamentul „nu mai știe care este realitatea” din cauza unei „minciuni repetate obsesiv”. Luni, în Parlament, unde a…
18:10
Cine este Ioan Viorel Cerbu, propus pentru șefia DNA / Cum arată ultima sa declarație de avere # HotNews.ro
Ioan Viorel Cerbu este în prezent șeful adjunct al șefului DNA, Marius Voineag. A lucrat în trecut și la DIICOT, și la Parchetul General. În propunerea sa, ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că l-a ales…
18:00
FOTO. Cu ce a plecat o turistă dintr-un apartament închiriat pe Airbnb în Piața Română. Operațiunea cearșaful. „E a doua oară când o pățim” # HotNews.ro
Proprietarii unui apartament închiriat pe Airbnb s-au trezit cu o pagubă de mii de lei în urma unei turiste. Potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere, femeia a plecat cu televizorul din apartament învelit într-o…
18:00
Paramount Skydance intenționează să combine platformele Paramount+ și HBO Max într-un singur serviciu de streaming, odată cu finalizarea fuziunii dintre Paramount și Warner Bros Discovery (WBD). Cu toate acestea, Paramount dorește ca HBO, ca brand,…
17:50
IGSU, instituția din subordinea lui Raed Arafat, a pregătit din vreme „Săptămâna Protecției Civile 2026”, din 28 februarie în 4 martie. Exercițiul este prevăzut să se încheie cu „Miercurea sirenelor”. „MIERCUREA SIRENELOR – exercițiu de…
17:40
Franța își mărește arsenalul nuclear, într-o nouă strategie. Printre măsuri, exerciții cu partenerii europeni și posibilitatea de a desfășura aeronave nucleare în țările aliate # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că țara sa își va mări arsenalul nuclear își va consolida capacitățile de descurajare. Ca parte din noua strategie nucleară, Parisul va permite desfășurarea aeronavelor sale nucleare în țări…
17:30
Prima mașină din China care scapă de tarifele vamale la importul în UE, în schimbul unui preț minim # HotNews.ro
Comisia Europeană a acceptat primul dosar al unui producător auto din China care își asumă prețuri minimale la mașinile sale electrice pentru a scăpa de tarifele vamale majorate. Discuțiile Comisiei Europene cu reprezentanții Chinei pentru…
17:30
Elevii din Vrancea nu sunt singurii care au mers în Dubai. Cine organizează astfel de excursii și tabere și cât costă # HotNews.ro
Taberele pentru elevi în Dubai sunt organizate de operatori privați de mai mulți ani. Site-ul Totuldespremame.ro a analizat ce includ, cine le oferă și cât costă. După ce un grup de elevi români aflați în…
17:30
Ce se întâmplă cu românii care și-au cumpărat vacanțe în Dubai și cum pot fi aduși în țară: „Au cazare în primele 3 zile. E mai grav după” # HotNews.ro
„Cei mai mulți turiști români care și-au cumpărat pachete turistice în Orientul Mijlociu sunt în Dubai, care era văzut ca o destinație foarte sigură. Așa era perceput. În momentul de față s-a terminat cu percepția…
17:20
Ministrul de externe al Chinei a îndemnat luni statele din zona Golfului Persic să facă front comun pentru a se opune „ingerințelor externe”, după ce atacurile americano-israeliene asupra Iranului au declanșat un conflict în extindere…
17:10
Două companii aeriene reiau de luni zboruri „limitate” de evacuare din Dubai și Abu Dhabi. Mesajul companiei Emirates pentru călători # HotNews.ro
„Vă rugăm să nu vă prezentați la aeroport decât dacă ați fost înștiințați în acest sens”, spun mesajele transmise luni de compania Emirates și de aeroportul din Dubai. Companiile Emirates și Etihad Airways vor relua…
17:10
Ora 18.00: Donald Trump va vorbi despre războiul din Iran. Este prima ieșire în fața presei de la declanșarea atacurilor # HotNews.ro
Președintele Donald Trump va vorba despre războiul împotriva Iranului în cadrul unei declarații de presă care va avea loc la ora 11:00 ET (18.00 în România), a anunțat luni Casa Albă, citată de CNN. Este…
17:00
Un tablou de Rembrandt care i-a încurcat pe specialiști va fi expus în premieră în secolul XXI la celebrul Rijksmuseum # HotNews.ro
Cercetătorii de la Rijksmuseum din Olanda au autentificat drept autentic un tablou de Rembrandt, care va fi expus publicului miercuri pentru prima dată după câteva decenii, relatează Reuters. În urma unei investigații desfășurate pe parcursul…
17:00
Zelenski speră că negocierile cu Moscova vor continua, în pofida războiului din Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că speră în continuare că discuțiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA vor avea loc între 5 și 8 martie, în pofida războiului în Orientul Mijlociu care provoacă temeri Kievului în legătură…
17:00
Prețul gazelor pe bursa europeană a crescut cu 50% / Ce înseamnă pentru consumatorii din România # HotNews.ro
Prețul gazelor naturale din Europa a urcat pe bursă cu aproape 50%, după ce Qatar, cel mai mare exportator de gaze lichefiate din regiune, a anunțat oprirea producției. Consumatorii români nu vor simți un impact…
17:00
Unul dintre giganți tech anunță investiții suplimentare de 18 miliarde euro în Spania, pentru centre de date și tehnologii pentru inteligență artificială # HotNews.ro
Amazon a anunțat la Barcelona că va investi în anii următori în Spania încă 18 miliarde euro în centre de date și infrastructură AI, scrie Reuters. Compania anunțase în ianuarie că-și va reduce cu 16.000…
16:50
De ce nu sare Rusia în ajutorul Iranului, într-un moment existențial pentru Teheran. Motivația specială a lui Putin # HotNews.ro
Dronele folosite pe scară largă de Rusia în războiul contra Ucrainei sunt de concepție iraniană. Inițial, Rusia le-a luat direct din Iran, apoi a început să le producă. În multe feluri, Iranul a ajutat Rusia.…
16:50
Noul ambasador al Statelor Unite în România își începe marți oficial mandatul. Cine este Darryl Nirenberg # HotNews.ro
Nicușor Dan îl va primi marți, de la ora 14.00, pe Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în României, cu „ocazia prezentării scrisorilor de acreditare”, transmite Palatul Cotroceni. Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.