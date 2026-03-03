Prețul cu care Kaufland a șocat România. E scandal

22:10

Sistemul bancar românesc a depășit etapa experimentelor cu inteligența artificială și intră într-o fază de implementare la scară. Ritmul este vizibil, însă nu lipsit de provocări: presiunea reglementărilor, securitatea datelor, deficitul de competențe și riscul ca adopția să fie mai degrabă superficială decât structurală. Un interviu comun realizat cu reprezentanți ai Microsoft și Banca Transilvania arată că piața locală se poziționează printre cei mai dinamici adoptatori de AI din Europa Centrală și de Est.