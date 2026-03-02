Adrian Codirlaşu (CFA România): Carburanții s-ar putea scumpi în următoarele săptămâni cu 10-15% din cauza războiului. Vor fi efecte asupra inflației

12:30

Eurelectric, asociaţie de profil ce reprezintă industria energiei electrice la nivel european, a trimis o scrisoare şefilor de stat şi de guvern din UE, în care le cere să abandoneze planurile de modificare a sistemului de preţuri marginale de pe piaţa energiei electrice, argumentând că acest lucru ar întârzia investiţiile necesare pentru a garanta energie accesibilă, sigură şi curată.