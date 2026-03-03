Bazele militare americane din România ridică nivelul de alertă BRAVO din cauza tensiunilor cu Iran
ActiveNews.ro, 3 martie 2026 14:50
Un nivel ridicat de alertă a fost instituit în ultimele ore la mai multe facilități militare folosite de armata americană, inclusiv în România, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al amenințărilor lansate de Iran.
Holocaustul din NV Ardealului. De la purificarea etnică la eliminarea intelectualității. Interviu cu istoricul Marin Pop # ActiveNews.ro
Noua TV prezintă un interviu realizat la conferința ”Holocaustul evreiesc și românesc din Nord-Vestul Ardealului”, desfășurată la Zalău pe 26-27 februarie. Dr. Marin Pop, istoric la Muzeul de Istorie și Artă Sălaj, vorbește despre...
Iuliu Hajnal, legenda ASA Târgu Mureș, înfruntă cea mai grea luptă a vieții: I-a fost amputat piciorul drept # ActiveNews.ro
Legendarul fotbalist Iuliu Hajnal, simbol al ASA Târgu Mureș, trece prin momente dramatice. Medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul drept după complicații medicale grave.
A murit Marian Cioba, jurnalist cu 35 de ani de experiență și martor direct al Revoluției din 1989 # ActiveNews.ro
Jurnalistul Marian Cioba, reporter cu 35 de ani de activitate în redacțiile Libertatea și Informația Bucureștiului și unul dintre martorii direcți ai Revoluției din 1989, a murit. Anunțul a fost făcut de familie printr-un mesaj emoționant.
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4: explozii lângă Tel Aviv; SUA cer evacuarea imediată; Iran lovește ambasada SUA din Riad și portul Salalah din Oman; Hezbollah intră în luptă; soldați americani morți în Kuwait; Cutremur de 4,3 în Iran # ActiveNews.ro
Situația din Orientul Mijlociu se degradează rapid. În ultimele ore, au fost raportate noi victime, atacuri cu drone și rachete, avertismente oficiale de evacuare și declarații dure din partea liderilor regionali.
Călin Georgescu, din nou la secția de poliție din Buftea. Mesaj de forță: Alegeri anticipate, categoric nu. Ar fi o nouă escrocherie, cu un sistem care a furat și anulat alegerile. Nu poți avea încredere în hoți. Concluzia: restartarea. Turul doi înapoi! # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va ajunge marți, 3 martie, din nou în fața polițiștilor din Buftea pentru a semna controlul judiciar.
Tucker Carlson: Arabia Saudită și Qatar au arestat agenți Mossad care plănuiau atentate cu bombă. Israelul seamănă în mod deliberat haos printre aliații arabi ai SUA # ActiveNews.ro
Comentatorul politic și jurnalistul american Tucker Carlson a declarat luni că Arabia Saudită și Qatar au prins și „arestat agenți israelieni ai Mossadului care plănuiau atentate cu bombă în aceste țări”.
”Sunteți în siguranță!” Pilot femeie american filmat de kuweitieni după ce avionul său a fost doborât - VIDEO # ActiveNews.ro
După ce trei avioane F-15 americane s-au prăbușit ieri în Kuweit țintite greșit chiar de către armata kuweitiană, imaginile dintr-o filmare cu telefonul au surprins momentul în care un bărbat întreabă unul dintre piloții catapultați, o femeie, dacă este bine
Alis Popa: Suntem împinși încolo și încoace de oameni fără conștiință, isterici, cu morbul trădării în sânge. În acest joc calculat al haosului și al schimbărilor abrupte, nimeni nu este ceea ce pare # ActiveNews.ro
Pentru orice creștin, ceea ce se întâmplă de câțiva ani încoace ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă.Trăim vremuri de mare înșelare, în care fiecare dintre noi este tras într-o direcție sau alta prin isterizare constantă, escrocherii emoționale și abuzuri de toate felurile.
Un nou deces în lumea universitară. A murit un cunoscut profesor din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași # ActiveNews.ro
Lumea universitară este în doliu. Prof. univ. dr. Dana Dorohoi, din cadrul Facultății de Fizică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cea care a construit o veritabilă școală de optică și spectroscopie, ale cărei generații sunt astăzi răspândite în universități și centre de cercetare din întreaga lume.
Cu 14.000 de români blocați în conflictul din Orientul Mijlociu, ministrul Oana Țoiu pleacă în Polonia: ”Prieteniile se întăresc în momente dificile” # ActiveNews.ro
Cu 14.000 de români blocați în conflictul din Orientul Mijlociu, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu merge în vizită în republica Polonă, după cum anunță MAE printr-un comunicat. Ministrul dă asigurări, însă că, din 3 zile cât avea programat, va sta doar o zi.
Secretarul de stat americana făcut o declarație care pune din nou sub reflector natura alianței cuIsraelul și cine deține controlul.
Oana-banana plânge în agora după Khamenei ca și după Maduro. Fiica comunistă legebetistă a Elenei Lasconi: ”Era de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Patriarhul Daniel” # ActiveNews.ro
Ca o adevărată suveranistă de rit nou, fiica comunistă LGBT-istă a Elenei Lasconi, Oana Lasconi, înscrisă în Partidul Socialist Român, o entitate politică ce se revendică din mișcarea comunistă, a ținut să iasă din nou în prim-plan. Și nu oricum, ci deplângând dispariția; ayatollahului Ali Khamenei și atacându-l pe Patriarhul României.
Călin Georgescu, din nou la secția de poliție din Buftea. Președintele interzis de sistem va semna controlul judiciar. Zeci de susținători s-au adunat deja la secția de poliție din Buftea # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va ajunge marți, 3 martie, din nou în fața polițiștilor din Buftea pentru a semna controlul judiciar.
Alis Popa:În spatele isteriilor și al ideologiilor, agenda merge mai departe: acte biometrice, identitate digitală, recunoaștere facială, eliminarea banilor cash, supraveghere și control online # ActiveNews.ro
Pentru orice creștin, ceea ce se întâmplă de câțiva ani încoace ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă.Trăim vremuri de mare înșelare, în care fiecare dintre noi este tras într-o direcție sau alta prin isterizare constantă, escrocherii emoționale și abuzuri de toate felurile.
Gărzile Revoluționare iraniene au închis Strâmtoarea Ormuz: „Incendiem orice navă care vrea să treacă!”. Prețurile petrolului au explodat # ActiveNews.ro
Comandantul Gărzilor Revoluționare iraniene a anunțat că strâmtoarea Ormuz este închisă traficului maritim și că Iranul va incendia orice navă care încearcă să treacă pe acolo, relatează presa iraniană citată de Reuters.
3 martie: Nașterea lui Mircea Vulcănescu, filozoful-martir considerat un sfânt al închisorilor bolșevice. ”Revendic dreptul de a pătimi și de a muri pentru Adevăr!” - Ultimul Cuvânt către ”Tribunalul Poporului” # ActiveNews.ro
Mircea Vulcănescu s-a născut pe 3 martie 1904, la București. A scris în ziarul "Cuvântul", al lui Nae Ionescu, până la suspendarea publicației, în 1933.
Suprema biruință a poeziei “Ridică-te, Gheorghe, Ridică-te, Ioane!” și a Poetului Radu Gyr! Duhul lui Radu Gyr este viu, în pofida brucanilor care l-au condamnat la moarte! 2025 - 121 de ani de la naștere # ActiveNews.ro
Poetul RaduGyr a fost condamnat la moarte pentru poemul Ridică-te,Gheorghe, Ridică-te, Ioane!,numit inițial Manifest. A fost ținut în "CELULA MORȚII”,izolat timp de nouă luni,fără a fi anunțatcă pedeapsa i-a fost comutatăla 25 de ani de temniță grea.
Mai răi ca Ceaușescu! Continuă persecuțiile sistemului la adresa ÎPS Teodosie. Arhiepiscopul Tomisului, obligat să elibereze vila arhierească din Constanța după 50 de ani # ActiveNews.ro
Continuă persecuțiile sistemului la adresa ÎPS Teodosie. ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, trebuie să elibereze în 23 de zile vila arhierească din Constanța. Decretul care a permis Arhiepiscopiei să folosească gratuit clădirea timp de 50 de ani expiră pe 23 martie.
2 martie 1992: 34 de ani de la începutul războiului ruso-român din Transnistria. VIDEO # ActiveNews.ro
Unii îi spun și azi „conflictul armat” de pe Nistru, deși a fost război în toată regula. 34 de ani s-au scurs de la războiul din Transnistria, iar problema transnistreană rămâne și acum un „conflict înghețat”. Iar Rusia nu are de gând să-și scoată armata din Transnistria.
PNL a votat numirea lui Mihai Dimian la Ministerul Educației. E singurul rector din România care a acceptat să fie ministru # ActiveNews.ro
Rectorul Universității din Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, este propunerea primului-ministru Ilie Bolojan pentru a prelua portofoliul Ministerului Educației.
Mihai Enache, liderul deputaților AUR: „Vrem să salvăm cu adevărat parcul IOR și nu vom lua parte la niciun joc politic în Consiliul General al Capitalei!” # ActiveNews.ro
Liderul deputaților AUR Mihai Enache a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Palatul Parlamentului, că aleșii locali AUR din Consiliul General al Municipiului București sunt interesați de transparența instituțională și salvarea parcului IOR, nicidecum de negocierile politice pentru controlul instituțiilor, funcții sau privilegii.
Președintele Donald Trump a a justificat într-un discurs rostit luni atacurile comune americano-israeliene asupra Iranului, spunând că programul nuclear al țării reprezintă o amenințare tot mai mare pentru Statele Unite.
Spania nu își pune la dispoziție bazele pentru atacuri asupra Iranului. Americanii, nevoiți să-și retragă avioanele din bazele spaniole # ActiveNews.ro
Spania a refuzat permisiunea SUA de a utiliza baze militare operate în comun pe teritoriul său pentru a ataca Iranul, în timp ce Madridul și-a intensificat criticile la adresa „intervenției militare nejustificate și periculoase”.
Amanta rusoaică a lui Bill Gates, surprinsă alături de o spioană celebră a Kremlinului # ActiveNews.ro
„Amanta” rusoaică a lui Bill Gates, fotografiată alături de spioana Kremlinului, Anna Chapman. Mila Antonova, celebră jucătoare de bridge, iubita rusoaică al lui Bill Gates, apare de data aceasta nu alături de fondatorul Microsoft, ci împreună cu atrăgătoarea spioană Anna Chapman, „The Red” (Roșcata).
Ministrul Justiției a făcut nominalizările la șefia Parchetului General, DIICOT și DNA. Cristina Chiriac, propusă pentru funcția de procuror general # ActiveNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat noile propuneri pentru șefia marilor parchete. Cristina Chiriac este nominalizată procuror general al României, Viorel Cerbu pentru conducerea DNA și Codrin Horațiu Miron pentru șefia DIICOT, alături de mai mulți adjuncți selectați din interiorul sistemului.
Cornel Constantin Ciomâzgă: CÂND ISTORIA INTRĂ ÎN CEASUL PROFEȚIEI. Adunarea neamurilor și umbra focului # ActiveNews.ro
Orice operațiune militară concepută ca „rapidă și chirurgicală” presupune trei condiții: superioritate tehnologică, control al escaladării și neutralizarea capacității de ripostă a adversarului. Dacă una dintre aceste condiții eșuează, conflictul își schimbă natura. Iar când toate trei devin incerte, riscul sistemic crește exponențial.
Războiul sugrumă Rugăciunea: Biserica Sfântului Mormânt a fost închisă din motive de securitate # ActiveNews.ro
Pe 28 februarie2026, Biserica Sfântului Mormânt din Orașul Vechi al Ierusalimului a fostînchisă prin ordin al poliției. Restricțiile au fost impuse pe fondulînrăutățirii situației în urma operațiunii militare israeliene și americaneîmpotriva Iranului, relatează Religion News .
Moarte subită a unui consilier județean din Iași. Pe 1 martie, Camelia Ciornia posta un mesaj optimist pe Facebook # ActiveNews.ro
Camelia Ciornia, consilier județean în Iași, a murit subit, azi-noapte. Avea 61 de ani, împliniți în luna ianuarie.
Un cunoscut prezentator TV își cere scuze după ce a făcut propagandă ca oamenii să se vaccineze Covid: ”Regret mult acea perioadă” # ActiveNews.ro
Karl Stefanovic, un cunoscut prezentator TV din Australia, a mărturisti că regretă că i-a îndemnat pe australieni să se vaccineze în timpul pandemiei.
Numărul morților în atacurile americano-israeliene asupra Iranului a crescut la 555, anunță Semiluna Roșie Iraniană # ActiveNews.ro
Semiluna Roșie Iraniană a anunțat, luni, că numărul morților în urma atacurilor aeriene americane și israeliene de sâmbătă a ajuns la 555.
Rusia exclude un ajutor militar pentru Iran: Apartenența la BRICS nu presupune obligații de asistență militară reciprocă # ActiveNews.ro
Moscova a exclus posibilitatea ca grupul BRICS să intervină în sprijinul Iranului în eventualitatea unui conflict militar cu Statele Unite și Israelul, subliniind că apartenența la această organizație nu presupune obligații de asistență militară reciprocă.
Soția lui Donald Trump vaconduce, luni, o ședință a Consiliului de Securitate, cel mai important organismONU, în plină criză din Orientul Mijlociu. Este pentru prima oară când soția unuipreședinte al SUA prezidează Consiliul.
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Pentru cei care neagă evidența, iată cum se distruge competitivitatea în UE # ActiveNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, trage un semnal de alarmă privind distrugerea competitivității în UE.
Maria Toacă: ASTĂZI S-A NĂSCUT POETUL CONDAMNAT LA MOARTE ”PENTRU TOATE CE SLOBODE NE IES ÎNAINTE…” Poezia lui Radu Gyr care i-a speriat pe comuniștii de la putere mai mult decât o răscoală armată # ActiveNews.ro
Mare îi este puterea și vine de la Dumnezeu cuvântul care exprimă aspirațiile oamenilor dornici de libertate, purtând în inimi îndemnul „Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane!”, poezie temută și astăzi de oamenii nesupuși la înrobire.
S-a aflat cine sunt membrii societății ultra secrete Bohemian Grove. Se spune că este o organizație de tip Illuminati, responsabilă pentru luarea celor mai importante decizii ale lumii de azi. LISTA MEMBRILOR (PDF) # ActiveNews.ro
New York Post a publicat un articol în care dezvăluie cine sunt membrii unei societăți ultra secrete, Bohemian Grove, despre care se vorbește de multă vreme. Din clubul ultra secret cu sediul în regiunea viticolă din California fac parte, conform publicației americane, personaje foarte cunoscute
Hillary Clinton susține că soțul ei, Bill Clinton, mergea cu ”Lolita” numai pentru acțiuni filantropice iar fostul președinte democrat afirmă că ”nu a văzut nimic” care să-l pună pe gânduri în preajma lui Epstein. Fotografiile care-l contrazic # ActiveNews.ro
Fostul președinte democrat Bill Clinton, audiat vineri de Comisia de Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților a susținut că „nu avea nicio idee” despre crimele acestuia. El a declarat că „nu a văzut nimic” care să-l pună pe gânduri în avionul ”Lolita” sau pe „Insula Plăcerilor” a pedofilului Jeffrey Epstein, deși în
Firma de analizăonline Bubblemaps semnalează că șase conturi noi de pe piața de pariuriPolymarket au făcut un profit colectiv de circa un milion de dolari pariind căSUA va ataca Iranul chiar sâmbătă, pe 28 februarie. Cele mai multe dintreaceste conturi fuseseră create și finanțate într-un interval de maxim 24 de oreînainte de atac.
Patriarhul Daniel împlinește 36 de ani de când a fost ales ierarh al Bisericii Ortodoxe Române. Îndemn la sprijinirea finalizării picturii Catedralei Naționale # ActiveNews.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost hirotonit arhiereu în data de 4 martie 1990, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, în Duminica Ortodoxiei. La împlinirea a 36 de ani de la acest moment, Duminica Ortodoxiei a devenit prilej de rugăciune și recunoștință în Catedrala Patriarhală din București.
