Cât de pregătite sunt spitalele din România pentru situații de forță majoră. Explicațiile ministrului Sănătății Video
Cotidianul de Hunedoara, 3 martie 2026 14:50
În cazul unor situații deosebite, așa cum este cazul conflictelor militare, rețeaua de spitale trebuie să funcționeze la capacitate maximă pentru a oferi sprijin victimelor.
Acum 5 minute
15:00
Ținta Ministerului Transporturilor în 2026. 250 de kilometri noi de autostradă și drum expres # Cotidianul de Hunedoara
România țintește deschiderea a 250 km de autostradă și drum expres în 2026. Secretarul de stat Ionel Scrioșteanu a anunțat 800 km de șantiere active și progrese la podul peste Prut.
Acum 15 minute
14:50
Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg. Acesta a prezentat oficial scrisorile de acreditare.
14:50
„Vocea BOR” i-a răspuns Oanei Lasconi: Când e vorba de Patriarhul Daniel, nu putem întoarce obrazul # Cotidianul de Hunedoara
„Despre „feminismul" și „moralitatea" acestui fost lider „suprem" al Iranului se poate afirma că sunt susținute și documentate poate doar de imaginația personală a celei care a făcut declarația", a transmis purtătorul de cuvânt al BOR.
14:50
14:50
Evoluțiile foarte bune ale lui Ionuț Radu în poarta Celtei Vigo, au aras atenția celor de la Juventus, care îl monitorizează în vederea unui transfer în vară.
Acum o oră
14:30
VIDEO Întâlnire cu scântei între Ceaușescu și Grindeanu la Curtea de Apel. Ce a spus de OUG 13 # Cotidianul de Hunedoara
„Începând din acel moment, dialogul meu cu Liviu Dragnea a încetat".
14:20
În contextul temerilor privind un posibil Al Treilea Război Mondial, tot mai mulți oameni se întreabă care ar fi statul în care ar trebui să se mute cu familia ca să fie în siguranță.
14:20
Curățenie pe stâlpii din Capitală. Primăria a început să dea jos reclamele montate ilegal # Cotidianul de Hunedoara
Primăria Capitalei a demontat peste 60 de reclame ilegale de pe Calea Floreasca și din centrul orașului.
14:10
Ai cont la bancă? Vezi noile comisioane care intră în vigoare în câteva săptămâni # Cotidianul de Hunedoara
O nouă scumpire anunțată de bănci lovește direct buzunarul românilor obișnuiți!
Acum 2 ore
14:00
Peste 200.000 de profesioniști din preuniversitar și universitar vor primi 1.500 de lei, dintre care 65% trebuie cheltuiți pentru cursuri de formare profesională.
13:50
UEFA a publicat radiografia financiară a fotbalului european. România nu stă prea bine # Cotidianul de Hunedoara
Capitolul cu cea mai spectaculoasă evoluţie este cel al încasărilor din bilete, care au atins 18 milioane de euro, o creştere de 40% într-un singur an.
13:50
Radu Burnete a fost prezent, marţi, la dezbaterea "România: creştere economică bazată pe competitivitate". Dezbatera a fost organizată de Guvernul României în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale. "Noi avem nevoie să ne punem în mişcare mediul privat în felul în care n-am făcut-o de foarte multă vreme. Asta înseamnă ca capitalul românesc să facă mult […]
13:40
Deşi proprietarii doresc să rămână anonimi, tabloul lor va fi împrumutat pe termen lung la Rijksmuseum începând de miercuri.
13:40
Frații Cascio au dat în judecată moștenirea lui Michael Jackson pentru abuzuri sexuale repetate din copilărie. Ei susțin că artistul i-a manipulat timp de un deceniu folosindu-se de cadouri și droguri.
13:30
Anterenorul lui Flamengo, Filipe Luis, a fost demis demis din funcţie în noaptea de luni spre marţi, chiar dacă formația pe care o conduce s-a impus cu 8-0 într-un meci din Campionatul Carioca.
13:20
„Donald Trump este cel mai puternic lider din lume", a spus Netanyahu la Fox News. „Face ceea ce consideră că este corect pentru America."
13:10
Tigrul de hârtie rus și Orientul Mijlociu. Cum trădează Rusia speranțele geopolitice ale Iranului # Cotidianul de Hunedoara
Rusia răcnește, dar nu mușcă. Iar în raport cu Iranul, în plin Orient Mijlociu, acest decalaj dintre vorbă și faptă începe să arate tot mai clar că tigrul este, de fapt, din hârtie.
13:10
„Balet” în PSD. Amenință că va bloca bugetul, dar le cere partenerilor de coaliție să nu o facă # Cotidianul de Hunedoara
„Cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate riscă să determine un blocaj politic nejustificat și iresponsabil, cu implicații negative asupra execuției bugetare din acest an".
13:10
Reporterul CNN Turcia și cameramanul au fost reținuți în timp ce relatau despre ultima situație din Tel Aviv.
13:10
Linie roșie. PSD îl amenință pe Bolojan că nu votează bugetul: „Ne întreabă de surse de finanțare când vine vorba de amărâți” SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Măsurile de solidaritate cerute de PSD au încins din nou spiritele în interiorul coaliției de guvernare.
Acum 4 ore
13:00
Marile premii de Formula 1 din Bahrain șia Arabia Saudită ar urma să se desfășoare în luna aprilie, în zona de conflict din Orientul Mijlociu.
13:00
Ministrul vorbește despre un plan strategic privind modul de funcţionare a unităţilor sanitare în caz de calamitate sau chiar de atac militar.
12:40
Proiect: Victimele violenței domestice vor fi informate obligatoriu, în scris, despre drepturile lor încă de la primul contact cu autoritățile # Cotidianul de Hunedoara
„Informarea clară, documentată și realizată la timp reprezintă premisa esențială pentru întreruperea ciclului violenței și pentru recâștigarea demnității și siguranței personale", se mai arată în expunerea de motive".
12:20
Mihai Dimian, oficial ministru al Educației. Nicușor Dan a semnat decretul # Cotidianul de Hunedoara
Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc astăzi, ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
12:20
Pe platforma „Fără Hârtie", cetățenii vor putea semnala problemele întâmpinate din cauza birocrației din România. Plângerile vor fi prioritizate de guvernul Bolojan după gravitate și frecvență plângerilor.
12:10
Unul dintre goalkeeper-ii naționalei feminine a Norvegiei, June Cecilie Krogh a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea.
12:00
VIDEO Morgan Freeman l-a criticat dur pe Donald Trump şi a comparat Statele Unite cu Germania nazistă # Cotidianul de Hunedoara
Actorul Morgan Freeman l-a criticat dur pe președintele american Donald Trump, numindu-l „un infractor" și exprimându-și îngrijorarea față de menținerea sa în funcție
12:00
Reprezentarea gărzii vechiului PNL lipsește la nivel de ministru în Guvernul Bolojan, fiind doar continuatori ai fostului PDL sau oameni din afara formațiunii. Singurul om cu rădăcini în partidul istoric este premierul.
11:50
„Face parte din categoria celor care calcă în străchini cu solemnitate", a mai spus Călin Georgescu despre Nicușor Dan.
11:50
Conform Departamentului, amânarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunţare la exerciţiu şi nici o diminuare a exigenţelor instituţionale privind pregătirea pentru situaţii de risc.
11:50
Din NBA la Râmnicu Vâlcea. Fost campion din baschetul american va juca pentru CS Vâlcea # Cotidianul de Hunedoara
CS Vâlcea 1924 a semnat cu un fost campion din NBA, care, în trecut, a fost acuzat în mai multe rânduri de violență domestică.
11:20
Planul de supravietuire pentru primele 72 de ore este un ghid practic care explică pas cu pas ce ar trebui să facă fiecare persoană, familie și comunitate imediat după un seism major.
Acum 6 ore
11:00
Băsescu prezice creșteri mari la pompă. „Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz” # Cotidianul de Hunedoara
„Vor fi creșteri mari la combustibil și pentru că Rafinăria Aramco a fost închisă, de asemenea, cea mai mare rafinărie din lume", a prezis Băsescu.
10:50
Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă marţi dimineaţă că două curse Tarom de la Cairo, având la bord 318 , pelerini şi turişti români au aterizat cu bine pe Aeroportul Henri Coandă. Ea precizează că va continua comunicarea constantă cu omologul egiptean pentru asistenţa grupurilor de turişti precum şi pentru facilitarea tranzitului pentru cazurile speciale.
10:50
„Raiul siguranței”, zguduit de drone iraniane. Ce se întâmplă cu turismul în Orientul Mijlociu # Cotidianul de Hunedoara
„Statutul Dubaiului ca refugiu sigur pentru expatriați și afacerile lor e sub semnul întrebării", a declarat un cercetător la Baker Institute al Universității Rice pentru Reuters.
10:30
Războiul prinde piaţa românească a benzinei şi motorinei în cel mai prost context posibil # Cotidianul de Hunedoara
În timp ce Iranul amenință securitatea rutelor globale, România se vede nevoită să importe masiv produse finite, acum care poartă în păreţ factorul de risc, care se simte direct la pompă.
10:00
Am înțeles. USR vrea să distrugă statu quo-ul României. Adică „starea în care se află acuma lucrurile sau se aflau înaintea ostilităților".
09:20
De ce războiul din Orientul Mijlociu se va simți direct în buzunarul nostru și afectează securitatea digitală a lumii # Cotidianul de Hunedoara
Consecințele războiului din Orientul Mijlociu și atacurile iranienilor împotriva țărilor din Golf nu face decât să scoată în evidență un tablou sumbru al interdependenței globale. Mai clar spus, haosul și panica din Dubai sau Doha nu reprezintă doar o problemă regională, ci e o amenințare directă la adresa stabilității economice a Asiei și, implicit, a întregii lumi.
09:10
Armata israeliană lansează atacuri simultane asupra Teheranului şi Beirutului # Cotidianul de Hunedoara
Israel a lansat atacuri aeriene simultane asupra Teheranului și Beirutului, vizând Iran și Hezbollah, provocând victime civile și escaladând conflictul din Orientul Mijlociu.
Acum 8 ore
08:50
Trump: ”Somnorosul Joe” i-a dat gratuit lui Zelenski armament de ultimă generaţie şi nu s-a obosit să îl înlocuiască # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Donald Trump afirmă că SUA au stocuri „practic nelimitate" de muniție și critică donațiile de armament către Ucraina, subliniind superioritatea militară și strategia americană pe termen lung.
08:30
Nicuşor Dan se întâlneşte azi cu Darryl Nirenberg, ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan îl primește pe noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg, la Palatul Cotroceni pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, marcând începutul oficial al mandatului său în România.
08:10
Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Sectorul 6, București, soldată cu un deces. Pompierii intervin și autoritățile investighează cauzele incidentului.
08:00
Lukoil a dat în judecată România pentru a obține recunoașterea unui caz de forță majoră privind concesiunea din Marea Neagră. Compania susține că nu vrea să plece, ci să își prelungească termenele contractuale.
07:50
Țările din Golful Persic au interceptat sute de rachete și drone lansate de Iran, potrivit datelor oficiale. Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Kuweit raportează bilanțuri ample ale apărării aeriene.
07:40
Banii din contul tău pot ajunge la stat. Ce se întâmplă dacă nu folosești câțiva ani contul bancar # Cotidianul de Hunedoara
Da, banii tăi din contul curent de la bancă pot ajunge la stat, dacă nu ești atent.
07:30
Prețul benzinei în SUA a depășit 3 dolari pe galon, pe fondul tensiunilor dintre administrația Trump și Iran. Creșterea petrolului pune presiune pe consumatori și pe scena politică americană.
07:10
Iranul continuă atacurile cu drone și rachete asupra aliaților SUA din Golful Persic, provocând explozii și alerte în Arabia Saudită, Irak, Bahrain și Israel, pe fondul escaladării conflictului regional.
Acum 12 ore
06:00
Fabulos! Dacă făceai acest calcul, nu te mai apucai de fumat! Află care e suma colosală pe care o dai pe țigări anual!
06:00
Povestea Burj Al Arab, hotelul-simbol al Dubaiului, considerat cel mai luxos din lume: arhitectură spectaculoasă, servicii exclusive și legenda celor „7 stele".
05:50
Cine e favorit pentru șefia CNCD. A fost propusă și la Ministerul Culturii – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Conform negocierilor din coaliția de guvernare funcția revine unei persoane care e susținută de USR.
