Georgescu: Nicușor Dan îmi amintește de „Cățeluș cu părul creț”
Cotidianul de Hunedoara, 3 martie 2026 11:50
„Face parte din categoria celor care calcă în străchini cu solemnitate", a mai spus Călin Georgescu despre Nicușor Dan.
• • •
Acum 10 minute
12:20
Mihai Dimian, oficial ministru al Educației. Nicușor Dan a semnat decretul # Cotidianul de Hunedoara
Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc astăzi, ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
12:20
Pe platforma „Fără Hârtie", cetățenii vor putea semnala problemele întâmpinate din cauza birocrației din România. Plângerile vor fi prioritizate de guvernul Bolojan după gravitate și frecvență plângerilor.
Acum 30 minute
12:10
Unul dintre goalkeeper-ii naționalei feminine a Norvegiei, June Cecilie Krogh a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea.
12:00
VIDEO Morgan Freeman l-a criticat dur pe Donald Trump şi a comparat Statele Unite cu Germania nazistă # Cotidianul de Hunedoara
Actorul Morgan Freeman l-a criticat dur pe președintele american Donald Trump, numindu-l „un infractor" și exprimându-și îngrijorarea față de menținerea sa în funcție
12:00
Reprezentarea gărzii vechiului PNL lipsește la nivel de ministru în Guvernul Bolojan, fiind doar continuatori ai fostului PDL sau oameni din afara formațiunii. Singurul om cu rădăcini în partidul istoric este premierul.
Acum o oră
11:50
„Face parte din categoria celor care calcă în străchini cu solemnitate", a mai spus Călin Georgescu despre Nicușor Dan.
11:50
Conform Departamentului, amânarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunţare la exerciţiu şi nici o diminuare a exigenţelor instituţionale privind pregătirea pentru situaţii de risc.
11:50
Din NBA la Râmnicu Vâlcea. Fost campion din baschetul american va juca pentru CS Vâlcea # Cotidianul de Hunedoara
CS Vâlcea 1924 a semnat cu un fost campion din NBA, care, în trecut, a fost acuzat în mai multe rânduri de violență domestică.
Acum 2 ore
11:20
Planul de supravietuire pentru primele 72 de ore este un ghid practic care explică pas cu pas ce ar trebui să facă fiecare persoană, familie și comunitate imediat după un seism major.
11:00
Băsescu prezice creșteri mari la pompă. „Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz” # Cotidianul de Hunedoara
„Vor fi creșteri mari la combustibil și pentru că Rafinăria Aramco a fost închisă, de asemenea, cea mai mare rafinărie din lume", a prezis Băsescu.
10:50
Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă marţi dimineaţă că două curse Tarom de la Cairo, având la bord 318 , pelerini şi turişti români au aterizat cu bine pe Aeroportul Henri Coandă. Ea precizează că va continua comunicarea constantă cu omologul egiptean pentru asistenţa grupurilor de turişti precum şi pentru facilitarea tranzitului pentru cazurile speciale.
10:50
„Raiul siguranței”, zguduit de drone iraniane. Ce se întâmplă cu turismul în Orientul Mijlociu # Cotidianul de Hunedoara
„Statutul Dubaiului ca refugiu sigur pentru expatriați și afacerile lor e sub semnul întrebării", a declarat un cercetător la Baker Institute al Universității Rice pentru Reuters.
10:30
Războiul prinde piaţa românească a benzinei şi motorinei în cel mai prost context posibil # Cotidianul de Hunedoara
În timp ce Iranul amenință securitatea rutelor globale, România se vede nevoită să importe masiv produse finite, acum care poartă în păreţ factorul de risc, care se simte direct la pompă.
Acum 4 ore
10:00
Am înțeles. USR vrea să distrugă statu quo-ul României. Adică „starea în care se află acuma lucrurile sau se aflau înaintea ostilităților".
09:20
De ce războiul din Orientul Mijlociu se va simți direct în buzunarul nostru și afectează securitatea digitală a lumii # Cotidianul de Hunedoara
Consecințele războiului din Orientul Mijlociu și atacurile iranienilor împotriva țărilor din Golf nu face decât să scoată în evidență un tablou sumbru al interdependenței globale. Mai clar spus, haosul și panica din Dubai sau Doha nu reprezintă doar o problemă regională, ci e o amenințare directă la adresa stabilității economice a Asiei și, implicit, a întregii lumi.
09:10
Armata israeliană lansează atacuri simultane asupra Teheranului şi Beirutului # Cotidianul de Hunedoara
Israel a lansat atacuri aeriene simultane asupra Teheranului și Beirutului, vizând Iran și Hezbollah, provocând victime civile și escaladând conflictul din Orientul Mijlociu.
08:50
Trump: ”Somnorosul Joe” i-a dat gratuit lui Zelenski armament de ultimă generaţie şi nu s-a obosit să îl înlocuiască # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Donald Trump afirmă că SUA au stocuri „practic nelimitate" de muniție și critică donațiile de armament către Ucraina, subliniind superioritatea militară și strategia americană pe termen lung.
08:30
Nicuşor Dan se întâlneşte azi cu Darryl Nirenberg, ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan îl primește pe noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg, la Palatul Cotroceni pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, marcând începutul oficial al mandatului său în România.
Acum 6 ore
08:10
Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Sectorul 6, București, soldată cu un deces. Pompierii intervin și autoritățile investighează cauzele incidentului.
08:00
Lukoil a dat în judecată România pentru a obține recunoașterea unui caz de forță majoră privind concesiunea din Marea Neagră. Compania susține că nu vrea să plece, ci să își prelungească termenele contractuale.
07:50
Țările din Golful Persic au interceptat sute de rachete și drone lansate de Iran, potrivit datelor oficiale. Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Kuweit raportează bilanțuri ample ale apărării aeriene.
07:40
Banii din contul tău pot ajunge la stat. Ce se întâmplă dacă nu folosești câțiva ani contul bancar # Cotidianul de Hunedoara
Da, banii tăi din contul curent de la bancă pot ajunge la stat, dacă nu ești atent.
07:30
Prețul benzinei în SUA a depășit 3 dolari pe galon, pe fondul tensiunilor dintre administrația Trump și Iran. Creșterea petrolului pune presiune pe consumatori și pe scena politică americană.
07:10
Iranul continuă atacurile cu drone și rachete asupra aliaților SUA din Golful Persic, provocând explozii și alerte în Arabia Saudită, Irak, Bahrain și Israel, pe fondul escaladării conflictului regional.
Acum 8 ore
06:00
Fabulos! Dacă făceai acest calcul, nu te mai apucai de fumat! Află care e suma colosală pe care o dai pe țigări anual!
06:00
Povestea Burj Al Arab, hotelul-simbol al Dubaiului, considerat cel mai luxos din lume: arhitectură spectaculoasă, servicii exclusive și legenda celor „7 stele".
05:50
Cine e favorit pentru șefia CNCD. A fost propusă și la Ministerul Culturii – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Conform negocierilor din coaliția de guvernare funcția revine unei persoane care e susținută de USR.
05:50
Lege specială pentru super-speciali. Judecătorii CCR care rămân cu zeci de mii de euro anual printr-o excepție # Cotidianul de Hunedoara
Judecătorii CCR sunt printre super specialii care vor fi păsuiți de aplicarea supraimpozitării pensiei în cazul în care beneficiază și de aceasta pe lângă salariu.
05:10
Da, e posibil să obții un credit mai ieftin, chiar și ipotecar. Dai mai puțini bani înapoi băncii, iată cum!
Acum 24 ore
22:30
Mesaj din partea Londrei: Bazele din Cipru nu vor fi utilizate de SUA pentru atacuri asupra Iranului # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a precizat într-o declarație publică faptul că bazele militare britanice din Cipru nu vor fi utilizate de SUA pentru a ataca Iranul.
22:20
Interpelare către Ministerele Justiției și Muncii a vicepreședintelui Camerei Deputaților Adrian Cozma # Cotidianul de Hunedoara
Vicepreşedintele liberal al Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, blocat în Dubai împreună cu familia, afirmă că a făcut o interpelare către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii solicitând să găsească o soluţie în privinţa concediilor, în cazul celor peste 1.000 de români care nu au putut reveni, luni, la serviciu, din cauza conflictului militar din Orientul Mijlociu.
20:40
Programul aeronavelor Tarom care efectuează zborurile pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu # Cotidianul de Hunedoara
În această seară, compania Tarom va organiza două zboruri speciale, la Cairo, pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu.
19:50
Pentru prima dată după declanșarea războiului din Iran, Dondal Trump a avut un discurs public în care a vorbit despre această operațiune militară.
19:40
Măsuri de securitate ridicate la Baza Deveselu din cauza războiului din Iran # Cotidianul de Hunedoara
Armata SUA a ridicat nivelul de alertă „BRAVO" în cadrul Bazei Deveselu.
19:00
Ministerul Afacerilor Externe din Israel a făcut publică o imagine în care este prezentată raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene.
18:50
SURSE Capitala e aproape de faliment. Ciucu, către Grindeanu: Avem coaliție la București? # Cotidianul de Hunedoara
Dispută în coaliția de guvernare pe tema bugetului pentru Capitală.
18:50
O primăvară însângerată. Războiul de pe Nistru ori ultimul război ruso-român # Cotidianul de Hunedoara
Dacă R. Moldova vrea să se apere, iar România și UE vor stabilitate la frontieră, atunci „conflictul înghețat" trebuie tratat ca ceea ce este de fapt, și anume o formă de război prelungit,
18:30
La trei zile după primele anulări cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, zborurile de pe aeroporturile din Dubai vor fi reluate „limitat".
18:20
Bani pentru borcane, sticle de oțet sau borș. Primul pas pentru extinderea SGR # Cotidianul de Hunedoara
Proiectul a fost adoptat de Senat și merge la Camera Deputaților.
17:30
Reprezentanţii ABADL au precizat că intenţionează semnarea unui protocol de colaborare cu poliţiile locale şi cu Inspectoratul de Stat în Construcţii Constanţa.
17:20
„Era de un miliard de ori mai feminist și mai moral ca Patriarhul Daniel”. Oanei Lasconi îi pare rău de moartea ayatollah-ului Khamene # Cotidianul de Hunedoara
Oana Lasconi provoacă reacții după ce afirmă că liderul iranian Ali Khamenei ar fi fost „mai feminist și mai moral" decât Patriarhul Daniel. Declarația a stârnit controverse în spațiul public.
17:20
Nicușor Dan îl va primi la Palatul Cotroceni pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg.
17:20
BREAKING Surpriză pentru șefia DNA. Ministrul Justiției a făcut propunerile pentru marile parchete # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Justiției Radu Marinescu a făcut propunerile pentru DNA, DIICOT și Parchetul General. Noii procurori-șefi trebuie să primească avizul consultativ al CSM. Ulterior, numirile ajung pe masa președintelui Nicușor Dan.
17:10
Mai contează negocierile nucleare sau cele cu Rusia sau diplomația a devenit o tactică de amânare a unor lovituri militare și/sau politice deja pregătite?
17:00
Pentru micii aliați europeni ai SUA, cele mai importante sunt războaiele politice din Statele Unite și Israel – partenerul strategic din umbră
17:00
„Interesul strategic pe care noi îl avem cu privire la aceste lucrări este mână-n mână cu securitatea juridică".
17:00
SURSE: Mocnește un nou scandal în Coaliție. Fiecare vrea bani de la buget. Pretențiile PSD. Ce a cerut primarul Ciucu # Cotidianul de Hunedoara
Deși comunicatul post-ședință a Coaliției a fost unul așezat, viziunile partidelor nu sunt aliniate. Fiecare își vede interesul în negocierile pentru buget.
16:50
Începe Cursa pentru Gopo: 124 de filme românești – jurații, aleși pe sprânceană # Cotidianul de Hunedoara
Premiile Gopo marchează a 20-a ediţie de când recompensează realizările cele mai remarcabile ale cinematografiei româneşti.
16:40
AUR pune pe masă proiectul pentru exproprierea celor 12 hectare din Parcul IOR # Cotidianul de Hunedoara
„Poate pentru anumite grupuri politice din Consiliul General această temă a fost doar o temă de campanie", spune Mihai Enache.
16:40
Tot luni, mai multe avioane americane s-au prăbușit în Kuweit. Nu au fost victime deoarece piloții s-au catapultat înainte de impact.
