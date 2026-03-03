Georgescu: Nicușor Dan îmi amintește de „Cățeluș cu părul creț”

10:50

Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă marţi dimineaţă că două curse Tarom de la Cairo, având la bord 318 , pelerini şi turişti români au aterizat cu bine pe Aeroportul Henri Coandă. Ea precizează că va continua comunicarea constantă cu omologul egiptean pentru asistenţa grupurilor de turişti precum şi pentru facilitarea tranzitului pentru cazurile speciale. The post Peste 300 de români aflați în zona de conflict, aduși în țară appeared first on Cotidianul RO.